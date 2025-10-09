Das digitale Gefängnis: Teil 1: Kampf gegen das Bargeld

Von Uwe Froschauer

Robert F. Kennedy Jr., US-amerikanischer Minister für Gesundheit und Soziale Dienste, hat Ende September 2025 einen großangelegten verbalen Angriff auf das digitale Gefängnis gestartet, das die globalen Eliten im Begriff sind zu errichten. Seine Warnung sollte jeden Menschen zutiefst erschüttern:

„Digitale Währung wird es der Regierung ermöglichen, Sie aus der Ferne zu bestrafen … Ihre Lebensmittelversorgung zu unterbrechen … jedes Ihrer Rechte in ein Privileg zu verwandeln, das von Gehorsam abhängt. Sie wird Sie zu Sklaven machen.“

Blogger wie ich und andere freiheitsliebende Menschen haben schon des Öfteren vor dem digitalen Gefängnis gewarnt. Diese Warnung kommt jedoch von einem Menschen, der mitten im System steht, der sich gegen diese totalitären Ambitionen der Macht- und Besitzeliten wehrt, und uns dazu aufruft, das Gleiche zu tun. Wenn jetzt dem Ziel der menschenverachtenden Eliten der „totalen Kontrolle“ kein Riegel vorgeschoben wird,