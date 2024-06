Das dunkle Spiel der sozialen Medien entlarven – der „unsichtbaren Falle“ entkommen: Füttern Sie Ihre Seele oder den Feind?

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Die moderne Welt arbeitet aktiv gegen die Fähigkeit, die eigene Intuition zu nähren und die Seele zu nähren. Stattdessen nährt sie, wie es der Enthüllungsjournalist Corey Lynn ausdrückt, den Feind

Dieser „Feind“ lebt vom Chaos, der Spaltung und der Negativität, die über die sozialen Medien und andere Plattformen verbreitet werden

Er symbolisiert die schädlichen Folgen des kollektiven Engagements in Angst, Fehlinformation und Ablenkung, die Sie von persönlichem Wachstum und innerem Frieden abhalten

Es ist möglich, sich von der Gedankenkontrolle und Korruption zu befreien, indem man kleine, zielgerichtete Veränderungen vornimmt, wie zum Beispiel tägliche Meditation

Es gibt konkrete Schritte, die Sie unternehmen können, um die Angst zu überwinden, Freude in Ihrem Leben zu finden und Ihre Seele zu nähren, von denen viele in meinem demnächst erscheinenden Buch „The Power of Choice“ (Die Macht der Entscheidung) ausführlich beschrieben werden

Das Nachdenken über Ihre Gedanken und Gefühle hilft Ihnen, Ihre eigenen Verhaltensweisen, Wünsche und Konflikte besser zu verstehen. Diese Selbsterkenntnis kann die persönlichen Beziehungen verbessern und die emotionale Intelligenz steigern, was letztlich zu einem ausgeglicheneren und befriedigenderen Leben beiträgt, was sich auf die gesamte Gesellschaft auswirkt.

Doch die moderne Welt arbeitet aktiv gegen die Fähigkeit, die eigene Intuition zu fördern und die Seele zu nähren, und gibt stattdessen, wie es der Enthüllungsjournalist Corey Lynn ausdrückt, dem Feind Nahrung. Der Feind ist in diesem Fall keine Person oder Gruppe, sondern eher zerstörerische Kräfte oder Einflüsse, die Sie vielleicht unwissentlich unterstützen oder zu denen Sie beitragen, sei es in den sozialen Medien oder anderswo.

Dieser „Feind“ lebt von dem Chaos, der Spaltung und der Negativität, die durch die Plattformen der sozialen Medien aufrechterhalten werden. Er symbolisiert die schädlichen Folgen des kollektiven Engagements in Angst, Fehlinformation und Ablenkung, die Sie von persönlichem Wachstum und innerem Frieden abhalten.

Indem Sie sich an diesen zerstörerischen Kreisläufen beteiligen, füttern Sie ungewollt den Feind”, anstatt Ihre eigene Seele zu nähren. Glücklicherweise gibt es konkrete Schritte, die Sie unternehmen können, um die Angst zu überwinden und Freude in Ihrem Leben zu finden, von denen viele in meinem demnächst erscheinenden Buch „The Power of Choice“ ausführlich beschrieben werden.

Wird Ihr Geist programmiert?

„Geistige Konditionierung und Programmierung waren schon immer das Spiel“, so Lynn. Selbst alltägliche Symbole und Kampagnen können die öffentliche Wahrnehmung und Denkmuster manipulieren und den Interessen manipulativer Organisationen dienen. Lynn führt das Beispiel des Buchstabens X an, der beispielsweise von Twitter als eine Form der symbolischen Konditionierung verwendet wird. Lynn schreibt:

„Erinnern Sie sich, als das rote X auf Twitter [2018] viral ging? Alle sagten: ‘Setze ein rotes X neben deinen Benutzernamen, wenn du gesperrt und zensiert wurdest, um allen zu zeigen, dass wir gemeinsam dagegen sind. Ich sah, wie Tausende von Menschen schnell ein rotes X neben ihrem Namen hinzufügten, und ich warnte davor, dass dies ein Trick war. Zu diesem Zeitpunkt war ich mir nicht sicher, worum es ging, denn es könnte ein Versuch gewesen sein, eine Liste von Leuten zu erstellen, die gegen die Erzählung sind, und es hatte wahrscheinlich einen vielschichtigen Ansatz. Ich wusste nur, dass es nicht klug wäre, mitzumachen. Heute glaube ich, dass eines der Ziele darin bestand, alle dazu zu bringen, das X zu platzieren, um ihre Köpfe darauf zu konditionieren, dass „X“ ein gutes, mächtiges, vereintes Symbol ist. Fünf Jahre später wurde Twitter zu X. Das mag albern und unbedeutend erscheinen, aber wenn mehrere Kampagnen gleichzeitig laufen, um Menschen zu programmieren, verzweigt sich jedes kleine Samenkorn im Gehirn und bildet Überzeugungen. Wenn dann Beweise auftauchen, die die Falle aufzeigen, weigert sich das Gehirn, sie zu akzeptieren, und bleibt stattdessen in dem ‘vereinigten’ Glaubenssystem stecken, und es kommt zur Heldenverehrung.“

Lynn vermutet, dass die wiederholte Verwendung des Buchstabens X in verschiedenen Kontexten eine Form der Gedankenkonditionierung darstellt. Durch die Assoziation des X mit Konzepten von Einheit, Macht und zukünftigem Wandel kann die Öffentlichkeit auf subtile Weise darauf programmiert werden, ihre Überzeugungen und Verhaltensweisen an diesen Symbolen auszurichten, ohne die Auswirkungen kritisch zu bewerten.

Die Beschäftigung mit der Identität ist eine Methode der Ablenkung

Durch die Teilnahme an diesen Kampagnen verbreiten Sie das gewünschte Narrativ oder Glaubenssystem, das von den Organisatoren der Kampagnen vorgegeben wird, und tragen so zu einer größeren Agenda bei. Außerdem lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die öffentlichkeitswirksame Kampagne und nicht auf die ihr zugrunde liegenden manipulativen Taktiken. Letztlich handelt es sich um eine Ablenkungsmethode, die den Geist mit oberflächlichen oder irreführenden Aktivitäten beschäftigt, anstatt das eigene kritische Denken und geistige Wachstum zu fördern.

Ein Beispiel, das Lynn nennt, ist die Beschäftigung mit verschiedenen Aspekten der Identität – wie sexuelle Vorlieben, Aussehen und Persönlichkeitstypen. Dies kann zu Spaltungen und Ablenkungen führen, die verhindern, dass man sich tiefer mit seinem inneren Selbst auseinandersetzt. Die Fokussierung auf die Identität ist eine äußere Fokussierung, bei der man sich damit beschäftigt, sich selbst und andere anhand von oberflächlichen Merkmalen und Etiketten zu definieren.

Dieser äußere Fokus lenkt die Aufmerksamkeit von introspektiven, spirituellen Aktivitäten ab, die ein echtes Selbstverständnis und eine Verbindung zu einem höheren Zweck oder einer spirituellen Einheit fördern könnten. Indem er die Identität in den Vordergrund rückt, kann der Feind absichtlich Situationen schaffen, die zu Zwietracht führen und Menschen daran hindern, sich zu vereinen oder auf gemeinsame Ziele zu konzentrieren. Lynn erklärt:

“Früher habe ich geglaubt, dass die Korrupten die Identität aller Menschen auslöschen, alle geschlechtslos machen und sie zwingen wollen, digitale Ausweise zu benutzen, aber ich beginne zu erkennen, dass „Identität“ genau das ist, worauf sie wollen, dass sich alle konzentrieren. Wenn man die Menschen dazu bringt, sich zu sehr auf ihre eigene Identität und die Identität anderer zu konzentrieren, seien es sexuelle Vorlieben, Aussehen, Modestil, Persönlichkeitstypen und all die anderen lustigen Etiketten, die damit einhergehen, versuchen die Menschen letztendlich, sich durch äußeren Unsinn zu definieren, der ihnen eine „Identität“ verleiht, anstatt sich auf ihren inneren Geist, ihre Seele und ihren direkten Draht zu Gott zu konzentrieren. Das ist eine der größten und am längsten bestehenden Ablenkungen.“

Ein Leben in Angst schafft Verwirrung und Paranoia

Die Angst nährt den Feind, indem sie den Einzelnen destabilisiert und eine Bevölkerung schafft, die leichter zu kontrollieren ist und weniger geneigt ist, sich der Manipulation zu widersetzen oder den Status quo in Frage zu stellen. „Bösewichte schüren schon seit Äonen Angst und Paranoia, weil dies ihren Zielen dient. Wenn man die Menschen ständig in einem hohen Beta-Zustand hält, führt das zu Inkohärenz und Verwirrung. Letztendlich führt dies zu Paranoia”, so Lynn.

Wenn Menschen vermuten, dass überall Bedrohungen lauern, können sie sich isolieren und weniger bereit sein, mit anderen in Kontakt zu treten, was die sozialen Bindungen schwächt und Sie anfälliger für Manipulation macht. Angst stört auch die eigene Intuition, die ein mächtiges Werkzeug für Verständnis und Entscheidungsfindung ist.

Wenn die Intuition außer Kraft gesetzt wird, kann es sein, dass Sie durchdachte Analysen zugunsten schneller, angstbasierter Reaktionen umgehen. Dies kann zu schlechten Entscheidungen und Resultaten führen. „Sie wollen, dass jeder in einem ständigen Zustand des Überlebens ist, damit sie gelähmt werden“, sagt Lynn und fährt fort:

„Das Sprichwort ‚Traue niemandem und hinterfrage alles‘ ist zur Grundlage für kognitive Dissonanz geworden. Niemandem zu vertrauen schafft Isolation, während alles in Frage zu stellen den Menschen in einem ständigen Zustand der Analyse hält, anstatt auf seine eigene Intuition zu vertrauen. Die Intuition ist das mächtigste Werkzeug des Menschen, und doch fällt es den Menschen schwer, auch nur in sich selbst zu vertrauen. Schon bald mündet diese Paranoia in die Überzeugung, dass alle Menschen schlecht sind und man niemandem trauen kann. Alles scheint plausibel, und jede Information, die auftaucht, wird schnell so verdreht, dass sie zu dieser Überzeugung passt. Die Intuition bleibt auf der Strecke, Nachforschungen werden übersprungen, und die Analyse kommt von einem Ort der Paranoia und Verwirrung. … Deshalb ist die Erweiterung der eigenen Intuition in diesen Zeiten so wichtig. Der Verstand kann nur so viel verarbeiten und Hinweise sind oft verborgen, aber Intuition kann einem buchstäblich das Leben retten. Glaube, Gebet und Wissen gehen Hand in Hand mit Intuition. Angst und Ego vernebeln die Unterscheidungskraft.”

Wer Spaltung sät, gibt dem Feind mehr Macht

Sobald die Voraussetzungen für Programmierungen, Ablenkungen und Ängste geschaffen sind, ist es ein Leichtes, die Saat der Spaltung zu legen. Einflussnehmer spielen, oft ohne sich dessen bewusst zu sein, eine wichtige Rolle bei der Verbreitung dieser spaltenden Erzählungen.

Da Influencer eine große Fangemeinde haben, kann ihre Befürwortung oder bloße Diskussion eines spaltenden Themas diesem Glaubwürdigkeit verleihen und seine Verbreitung fördern. Lynn weist darauf hin, dass diese Personen unbeabsichtigt zu Werkzeugen in den Händen derjenigen werden können, die Spaltung säen wollen.

Wenn Sie sich derweil darauf konzentrieren, wer Recht oder Unrecht hat, wer ein Verbündeter oder ein Feind ist, wird Ihre Aufmerksamkeit von produktiveren Aufgaben abgelenkt. Anstatt Ihre Ressourcen und Fähigkeiten zu nutzen, um positive Veränderungen zu bewirken oder Ihre Gemeinschaft zu verbessern, verschwenden Sie vielleicht Energie, indem Sie sich in das Drama und den Konflikt verstricken. Dies lenkt Sie weiter von persönlichem Wachstum und gesellschaftlichem Engagement ab. Lynn fügt hinzu:

„Die korrupten Akteure lehnen sich zurück und erfreuen sich an dem Chaos, der Spaltung und der Verwirrung, die unter Einzelpersonen und Influencern entsteht, die mit dem Finger aufeinander zeigen, während sie ihr Endziel erreichen. Die Realität ist, dass die Mehrheit der Influencer und Einzelpersonen in den sozialen Medien nicht Teil eines Psyop sind (Bots natürlich ausgenommen), sondern dass sie unterschiedliche Meinungen haben, unwissend sind, fehlgeleitet wurden oder einfach nicht alle Informationen hatten. … Plötzlich ist jeder verdächtig, jeder ist in eine ‘Operation’ verwickelt, und es fliegen Anschuldigungen. Die Menschen beschäftigen sich mehr mit dem ‘Wer ist wer’ als mit dem ‘Wer bin ich’. Seit mehr als acht Jahren beobachte ich diesen gezielten Energiesog, und er hat uns der Bekämpfung von Agenden gegen die Menschheit nicht näher gebracht, sondern diente nur der Unterhaltung derjenigen, die es vorziehen, sich in Dramen zu verstricken und ihren Ärger in den sozialen Medien auszulassen, weil sie kein konstruktiveres Ventil gefunden haben. … Jeder stürzt sich in dieses Drama und schürt die Spaltung, aber was noch wichtiger ist – es führt dazu, dass sich jeder auf äußere Ablenkungen konzentriert, anstatt sich innerlich zu bewegen und seine Gaben und Fähigkeiten zu nutzen, um tatsächlich etwas für sich selbst, seine Familie und seine Gemeinschaft zu bewirken. Und DAS ist das Hauptziel der Korrupten.“

Du hast die Wahl, deine Seele zu nähren – nicht den Feind

Es ist möglich, sich von der Gedankenkontrolle und Korruption zu befreien, indem man kleine, gezielte Veränderungen vornimmt. In dem Video am Anfang dieses Artikels erklärt die BBC-Journalistin Melissa Hogenboom, wie sechs Wochen Meditation zu Veränderungen in ihrem Gehirn führten, die durch einen Gehirnscan nachgewiesen wurden.

Indem Sie Ihren Geist beruhigen und Ihre Aufmerksamkeit fokussieren, reduziert die Meditation den „Lärm“ der unaufhörlichen Gedanken. In diesem ruhigeren Geisteszustand fällt es Ihnen leichter, auf Ihre intuitiven Gefühle zu hören und ihnen zu vertrauen, die oft sehr subtil sind und leicht von „lauteren“ Gedanken überschattet werden können.

Meditation fördert auch die intrinsischen Fähigkeiten Ihres Geistes, der dadurch empfänglicher und besser auf intuitive Prozesse eingestellt wird. Sie bietet eine unterstützende Umgebung, in der sich die Intuition entfalten kann, indem sie einen ruhigen, klaren und verbundenen Zustand des Seins fördert und gleichzeitig hilft, den Geist auf produktivere Tätigkeiten zu konzentrieren.

„Ich hoffe, dass die Menschen allmählich begreifen“, sagt Lynn, „wenn man keine Kontrolle darüber hat, ist es eine Ablenkung und ein Zeit- und Energiefresser. Wenn man es unter Kontrolle hat – wie kann man dann seine Zeit und Energie einsetzen, wenn man selbst nicht in einem ausgeglichenen Zustand ist, ohne emotional zu reagieren? Das ist der Zustand, in dem die Schöpfung Fuß fasst und eine starke Kraft ausstrahlt, die inspiriert und motiviert.“

Mein demnächst erscheinendes Buch „The Power of Choice“ (Die Macht der Wahl) befasst sich mit den Zusammenhängen zwischen Gesundheit und Spiritualität. Viele Menschen haben den Wunsch, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu verbessern, aber es fällt ihnen schwer, Maßnahmen zu ergreifen, selbst wenn sie klare Strategien haben. Was sie in der Regel daran hindert, Fortschritte zu machen, ist die Trennung von ihrem Geist, ihrem authentischen Selbst, in dem die wahre Freude wohnt.

Um zu erfahren, wie Sie Ihre eigene Verbindung zu Ihrem Bewusstsein unterstützen können, einschließlich Methoden zur Kultivierung von Selbstvertrauen, halten Sie Ausschau nach „The Power of Choice“. Ich werde bald Zusammenfassungen der ersten 10 Kapitel veröffentlichen. Am Ende jedes Kapitels biete ich Übungen an, die es Ihnen erleichtern, sich mit Ihrem inneren Führungssystem zu verbinden. Wie Lynn anmerkt, liegt die Entscheidung, ob Sie den Feind füttern oder Ihre Seele nähren, allein bei Ihnen:

„Das ständige Auf und Ab von Ereignissen und Kampagnen zur Ablenkung und Spaltung wird weiter zunehmen. Das Verrückte daran ist, dass es wie in einem Schwimmbad ist. Man kann sich dafür entscheiden, ins tiefe Wasser zu springen und den ganzen Tag lang mit aller Kraft auf dem Wasser zu bleiben, nur um dann in Verzweiflung zu ertrinken. Oder Sie können sich entscheiden, ins flache Ende zu springen, einen festen Stand zu haben und Ihre Energie für die Bereiche des Lebens zu sparen, in denen Sie aktiv werden können, während Sie Ihr Leben ohne Angst und ständigen Stress leben. Sie können mit Ihrer Familie ein Abenteuer in der Wildnis erleben und eine Woche lang campen, während die Welt um Sie herum weitergeht, wie sie will. Sie können sich dafür entscheiden, Freude an all den kleinen Dingen zu finden, sich auf Familie und Gemeinschaft zu konzentrieren und in einem Zustand des Glaubens zu leben. Sie können sich dafür entscheiden, einen Garten anzulegen, für ein lokales Amt zu kandidieren oder eine neue Fähigkeit zu erlernen. Sie können sich dafür entscheiden, Ihre Zeit damit zu verbringen, Ihre Intuition zu entwickeln, nach innen zu gehen, sich selbst ein Gefühl von Frieden und Stabilität zu geben und gleichzeitig die Türen für neue Möglichkeiten zu öffnen. Sie können sich dafür entscheiden, die Realität zu erschaffen und zu manifestieren, die Sie sich wünschen. Sie können sich für die Liebe entscheiden und zusehen, wie sich der Welleneffekt im Universum ausbreitet.”

Artikel als PDF

Quellen: