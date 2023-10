Das Ende der Anonymität: Wie Ihr Auto mehr über Sie weiß als Ihr bester Freund.

Das Vordringen der Technologie in alle Bereiche des modernen Lebens hat zu wachsender Sorge um die Privatsphäre geführt, und Autos – die modernen Wunderwerke der Mobilität – bilden da keine Ausnahme. Hinter dem Steuer, umgeben von digitalen Schnittstellen, Sensoren und Konnektivität, wird der ahnungslose Fahrer auf subtile Weise in ein Netz der Überwachung eingesponnen. Die als innovativ gepriesenen Hightech-Fahrzeuge haben sich klammheimlich in Spitzel verwandelt, die jede unserer Bewegungen verfolgen.

Mit jeder Fahrt erstellen die rollenden Datenspeicher ein detailliertes Profil unseres Lebens. Sie kennen unseren täglichen Arbeitsweg, unsere Reisegewohnheiten, unsere Lieblingsziele und sogar die Feinheiten unseres Fahrstils. Moderne Fahrzeuge sind zunehmend mit hoch entwickelten Technologien wie GPS, Infotainment- und Telematiksystemen ausgestattet, die in Echtzeit Informationen über den Zustand und die Leistung des Fahrzeugs an den Hersteller übermitteln.

Diese Innovationen werden zwar wegen ihres Komforts und der verbesserten Sicherheit gelobt, doch die schleichende Erosion der Privatsphäre, die sie mit sich bringen, ist tiefgreifend. Die zahlreichen Sensoren und Kameras in unseren Autos überwachen, analysieren und übertragen ständig unsere persönlichen Daten und zeichnen ein erschreckend genaues Bild unserer Existenz. Smartphone-Integrationen wie Apple CarPlay und Android Auto erweitern diese unaufhörliche Datensammlung und loten die Tiefen unserer Kommunikation, Kontakte und App-Nutzung aus.

Es herrscht eine beunruhigende Stille um den Diskurs über die Privatsphäre im Auto, die es Herstellern und Technologieunternehmen ermöglicht, eine stille Symphonie der Datenextraktion zu orchestrieren. Diese umfangreichen Informationen werden nicht heimlich gehortet, sondern oft an Dritte weitergegeben oder verkauft, wobei unzählige Datenstränge zu einem großen Gobelin verwoben werden, der unser Leben zu einem offenen Buch für Werbetreibende, Versicherungsgesellschaften und möglicherweise böswillige Akteure macht. Die Folgen dieses ungehinderten Zugangs sind vielfältig und betreffen nicht nur die Privatsphäre des Einzelnen, sondern haben auch weitreichende gesellschaftliche Auswirkungen.

Die Kommerzialisierung personenbezogener Daten ist zu einem Dreh- und Angelpunkt des heutigen Kapitalismus geworden. In dieser dystopischen Erzählung werden unsere Fahrgewohnheiten, Reiseziele und Gespräche im Auto in lukrative Datenpunkte verwandelt, die sich ausbeuten lassen. Diese Monetarisierung persönlicher Erfahrungen wirft ethische Fragen auf, die das Spannungsfeld zwischen technologischem Fortschritt und der Unantastbarkeit der Privatsphäre des Einzelnen verdeutlichen.

Ferner bieten die ausgedehnten und komplexen Netzwerke, die diese automobilen Titanen miteinander verbinden, einen fruchtbaren Nährboden für Cyberkriminelle. Mit immer raffinierteren Waffen ausgestattet, sind diese Bösewichte in der Lage, in diese digitalen Heiligtümer einzudringen und Chaos anzurichten, indem sie nicht nur in die Privatsphäre des Einzelnen eindringen, sondern auch die öffentliche Sicherheit ernsthaft gefährden.

Das heimtückische Zusammenspiel von Technologie und Privatsphäre im Automobil erinnert an den allgegenwärtigen Überwachungsapparat, der Orwellsche Dystopien heraufbeschwört. Die unzähligen Sensoren, digitalen Schnittstellen und Anschlussmöglichkeiten, die den modernen Autofahrer umgeben, sind nicht nur Hilfsmittel, sondern entwickeln sich zu wachsamen Wächtern, die jede unserer Bewegungen mit beunruhigender Genauigkeit aufzeichnen.

Die meisten Menschen, die eine Vorstellung davon haben, in welchem Ausmaß mobile Geräte, Websites und Online-Dienste in ihre Privatsphäre eindringen, werden nicht überrascht sein, wenn sie erfahren, dass ihre „intelligenten“ Autos auch Daten über ihren Standort, ihre Fahrziele und ihr Fahrverhalten sammeln.

Die Bandbreite der Daten, die von 25 großen Autoherstellern gesammelt werden, ist jedoch viel größer.

Informationen über Gesichtsausdruck, Rasse und Gewicht, die von einer Vielzahl von Kameras, Mikrofonen und Sensoren in neuen Autos gesammelt werden, sind vielleicht noch keine schockierenden Neuigkeiten – aber was ist mit genetischen Informationen, sexueller Aktivität, Gesundheit und Einwanderungsstatus?

Google möchte über die Nutzer nicht „nur“ über ihre Aktivitäten, Vorlieben und ihren Aufenthaltsort, sondern auch über die Tiefe und Breite ihrer Informationen verfügen.

All diese Informationen werden von Unternehmen wie Nissan, Ford, BMW, Tesla, Volkswagen und 20 weiteren führenden Marken von Fahrern und Passagieren gesammelt, um sie an Dritte zu verkaufen. Und mit Dritten sind nicht nur Datenmakler gemeint, sondern auch Strafverfolgungsbehörden und andere.

Und warum? Die kurze und einleuchtende Antwort lautet: Geld. Viel Geld, das diese Giganten zusätzlich zu den Einnahmen aus dem eigentlichen Autoverkauf verdienen können. Einigen Schätzungen zufolge wird die Industrie, die sich um die Monetarisierung der von Autos gesammelten Daten gebildet hat, in weniger als zehn Jahren, also bis 2030, 750 Milliarden Dollar wert sein.

(Denken Sie daran, wenn Ihnen das nächste Mal eine Regierung erklärt, dass eine Unzahl von Kameras, Sensoren usw. in neue Autos eingebaut werden müssen, weil dies gesetzlich vorgeschrieben ist, „zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit des Verkehrs“ – und aus keinem anderen Grund).

Abgesehen von den eigenen Spionagefähigkeiten der Sensoren usw. werden diese Daten auch von verschiedenen Apps gesammelt, die im Fahrzeugsystem installiert sind, aber auch von Telefonen, die mit dem Auto verbunden sind, sowie von Websites von Unternehmen, Autohändlern und der Fahrzeugtelematik.

Und vergessen Sie nicht, dass es sich dabei immer noch um kommerzielle Unternehmen handelt. Man fragt sich, was Regierungen tun können.

Aber das ist ein Thema, mit dem sich nur wenige beschäftigen wollen. Stattdessen gibt es einige Berichte, die untersuchen, inwieweit die Autohersteller in einigen führenden Märkten (USA, Deutschland, Japan, Frankreich und Südkorea) den Datenschutz respektieren – oder auch nicht.

Die Schlussfolgerungen beruhen nicht auf einem geheimen Dokument, das von einem Whistleblower zur Verfügung gestellt wurde, oder auf Anträgen auf Informationsfreiheit (FOIA).

Sie ergeben sich ganz einfach aus dem, was die große Mehrheit der Autobesitzer nie tun wird: Datenschutzrichtlinien lesen, Apps herunterladen (und testen) und mit den Herstellern korrespondieren.

Das japanische Unternehmen Nissan wird besonders hervorgehoben, weil es seine Kunden im Hinblick auf Datenschutz schlecht behandelt. Dies steht jedoch in den Datenschutzrichtlinien des Herstellers, die jeder lesen kann, der sich dafür interessiert.

Das Unternehmen erklärt nicht, wie es das alles macht, aber das ist die Art von Daten, die es sammelt: sexuelle Aktivitäten, Gesundheitsdiagnosen und genetische Daten, Vorlieben, Eigenschaften, psychologische Tendenzen, Veranlagungen, Verhalten, Einstellungen, Intelligenz, Fähigkeiten und Neigungen.

Und in der Datenschutzerklärung heißt es, dass man beim Kauf eines neuen Nissan zustimmt, dass das Unternehmen diese Informationen über Körper und Geist (und möglicherweise die Seele) an eine Reihe kommerzieller und staatlicher Dritter verkaufen darf.

Im Vergleich dazu erscheint der deutsche Volkswagen-Konzern fast zahm in seinem Hunger nach der begehrtesten Währung unserer Zeit, den sensiblen persönlichen Daten der Menschen: Das Unternehmen wird folgende Informationen ausfindig machen und nach Belieben (aber nur zu „Marketingzwecken“) verwenden: Geschlecht, Alter und Fahrstil (einschließlich der Dinge, die man erwarten würde, wie z.B. das Anlegen des Sicherheitsgurtes, aber auch detailliertere Dinge wie „Bremsgewohnheiten“).

Und dann gibt es Unternehmen wie Toyota, die ihre Datenschutzrichtlinien für den Durchschnittsbürger so überwältigend machen, dass sie sie in 12 Dokumente packen.

Das „Sexualleben“ scheint von besonderem Interesse zu sein, da es auch in der „Datenschutz“-Richtlinie von Kia auftaucht, was bedeutet, dass diese Daten frei verfügbar sind, und Mercedes scheint sich dadurch zu profilieren, dass es einige seiner Modelle ausgerechnet mit vorinstalliertem TikTok verkauft.

Aber es kommt noch schlimmer: Ein Fahrzeughalter/Fahrer kann dem wissentlich oder unwissentlich zustimmen, aber es liegt in der Natur von Autos, dass die gesammelten Daten jeden ahnungslosen und daher nicht zustimmenden Mitfahrer betreffen.