Das FBI warnt die Öffentlichkeit vor einer »gewalttätigen« satanistischen Gruppe, die es online auf Kinder abgesehen hat.

Gemeinsames „Endziel“ ist es, „die Minderjährigen, die sie erpressen, dazu zu zwingen, zu ihrer eigenen Unterhaltung oder Berühmtheit live Selbstmord zu begehen“.

Das FBI hat eine Warnung vor einer neu entdeckten „gewalttätigen“ satanistischen Gruppe herausgegeben, die es online auf gefährdete Kinder abgesehen hat.

Am 12. September veröffentlichte die Bundesbehörde eine öffentliche Bekanntmachung, in der sie die Amerikaner vor gewalttätigen Online-Gruppen warnt, die minderjährige Opfer über öffentlich zugängliche Messaging-Plattformen ansprechen, um sie zu erpressen, damit sie selbstverletzende Handlungen aufzeichnen oder live übertragen und Material über sexuellen Kindesmissbrauch produzieren.

„Diese Gruppen setzen Drohungen, Erpressung und Manipulation ein, um die Opfer dazu zu bringen, Selbstverletzungen, sexuell explizite Handlungen und/oder Selbstmord aufzuzeichnen oder live zu streamen“, heißt es weiter. „Das Filmmaterial wird dann unter den Mitgliedern verbreitet, um die Opfer weiter zu erpressen und Kontrolle über sie auszuüben“.

Die Gruppen würden „viele Namen verwenden, darunter 676, 764, CVLT, Court, Kaska, Harm Nation, Leak Society und H3II“. Die meisten Gruppen verlangen von „potenziellen Mitgliedern … Live-Streams oder das Hochladen von Videos, die zeigen, wie ihre minderjährigen Opfer Tieren Schaden zufügen oder Selbstverletzungen, Selbstmord, Mord oder andere Gewalttaten begehen“.

Das FBI hat festgestellt, dass die Hauptzielgruppe dieser Gruppen Kinder im Alter von 8 bis 17 Jahren sowie Personen sind, die mit Geschlechtsverwirrung, Depressionen und Selbstmordgedanken zu kämpfen haben. Erpressung und die Drohung, die Opfer zu verdammen, wenn sie den Forderungen der Gruppen nicht nachkommen, werden häufig eingesetzt, um Minderjährige zu manipulieren und zu erpressen. Die Agentur berichtete auch, dass die von solchen Gruppen geforderten Selbstverletzungen „Schneiden oder Stechen“ umfassen.

Ein gemeinsames „Endziel“ der Gruppen sei es, „die Minderjährigen, die sie erpressen, dazu zu zwingen, zu ihrer eigenen Unterhaltung oder ihrem eigenen Ruhm live Selbstmord zu begehen“.

„Das FBI bittet die Öffentlichkeit dringend, vorsichtig zu sein, wenn sie persönliche Fotos, Videos und identifizierende Informationen in sozialen Medien, Dating-Apps und anderen Online-Seiten veröffentlichen oder per Direktnachricht versenden“, heißt es in der Mitteilung. „Obwohl diese Bilder und Videos harmlos erscheinen, wenn sie gepostet oder geteilt werden, können sie böswilligen Akteuren eine Fülle von Inhalten bieten, die sie für kriminelle Aktivitäten ausnutzen können.“

„Fortschritte in der Technologie zur Erstellung von Inhalten und online zugängliche persönliche Bilder bieten böswilligen Akteuren neue Möglichkeiten, minderjährige Opfer ausfindig zu machen und ins Visier zu nehmen. Dies macht sie anfällig für Beschämung, Belästigung, Erpressung, finanzielle Verluste oder langfristige erneute Opferwerdung.“

Die Agentur ermutigte Familien auch, auf „Warnzeichen“ zu achten, die darauf hindeuten, dass Kinder einem solchen Missbrauch ausgesetzt sind und sich selbst Schaden zufügen könnten.

Aufdeckung einer satanistischen Gruppe nach Verhaftung eines 23-Jährigen wegen Waffenbesitzes

Die Gruppe wurde aufgedeckt, nachdem der 23-jährige Angel Almeida vor fast zwei Jahren in Queens, New York, wegen Waffenbesitzes verhaftet worden war. Die Gruppe wurde im Zuge der Ermittlungen entdeckt, bei denen Beiträge in sozialen Netzwerken aufgedeckt wurden, die auf ein größeres Problem hinwiesen.

Wie The Guardian ursprünglich berichtete, wurde das FBI von einem anonymen Informanten auf Almeida aufmerksam gemacht, der auf seinen Social-Media-Konten Bilder von Gewalt gegen Kinder und Gewalt gegen Tiere veröffentlichte.

Die Strafverfolgungsbehörden fanden „eine 9 mm Handfeuerwaffe, Banderolen mit Gewehrmunition, Bücher über den Orden der Neun Engel [O9A] und eine Flagge mit den Insignien eines amerikanischen O9A-Ablegers, dem Tempel ov Blood“.

„Der aufschlussreichste Gegenstand war ein O9A-‚Blutpakt‘ mit einer blutverschmierten Zeichnung einer vermummten Gestalt mit glühenden roten Augen, umgeben von Siegeln für vier O9A-Gottheiten und den Inschriften Vindex, Nythra, Satan und Abatu. Am unteren Rand der Seite steht ein Schwur: „Ein mit Blut unterzeichneter Bund. Möge der TEUFEL immer mit dir sein – SATANAE MANIBUS‘ (lateinisch: ‚durch die Hand des Satans‘)“, was auch bei anderen „O9A-beeinflussten Mördern in Großbritannien und Kanada“ gefunden wurde.

Im Februar wurde Almeida zusätzlich wegen Kinderpornografie und Ausbeutung von Kindern angeklagt, was durch „Hunderttausende von digitalen Dateien“ belegt wird, die in seiner Wohnung gefunden wurden. Die Staatsanwaltschaft wirft Almeida vor, ein Mädchen im Teenageralter zu sexuellen Handlungen mit einem älteren Mann gezwungen und ein weiteres Mädchen dazu überredet zu haben, sich selbst zu verstümmeln, dies mit einer Kamera aufzunehmen und ihm die Aufnahmen zu schicken.

Nachdem Almeida im September für verhandlungsfähig erklärt wurde, soll er am 4. Dezember vor Gericht erscheinen. Er wird von einem vom Gericht bestellten Anwalt vertreten, der bereits der vierte ist, der ihn „seit seiner Verhaftung im Jahr 2021“ vertritt, nachdem er mehrfach versucht hatte, Behördenmitarbeiter und seinen eigenen Anwalt anzugreifen. Je nach Ausgang des Verfahrens droht Almeida „eine mögliche lebenslange Haftstrafe in einem Bundesgefängnis“.

Dokumente und Quellen, die 764 nahestehen, weisen darauf hin, dass die Gruppe ein Ableger des Order of Nine Angles (O9A) ist, einer gewalttätigen, subversiven Mischung aus esoterischer Hitler-Verehrung, Satanismus und Wicca-Lehren, die von den US-Behörden als terroristische Ideologie anerkannt und mit Morden und versuchten Terroranschlägen in Ländern wie den USA, Großbritannien, Deutschland, Kanada und Russland in Verbindung gebracht wird.

Die Quellen gaben auch an, dass „die Gruppe über ein Netzwerk von einigen Tausend Teilnehmern und Hunderten von sehr aktiven Mitgliedern verfügt, die den Großteil der Kinderpornografie und der Horrorvideos produzieren und verbreiten, die in den Kanälen der Gruppe auf Telegram, Discord und obskureren Plattformen wie Matrix zu finden sind“.