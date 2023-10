„Die Wissenschaft wurde wieder einmal von Big Pharma gekapert“.

Die Messenger-RNA (mRNA)-Technologie, die wegen ihrer Rolle bei der Entwicklung des COVID-19-Impfstoffs (und der daraus resultierenden exzessiven Sterblichkeit) große Aufmerksamkeit erregt hat, ist laut den Mockingbird-Medien im Begriff, die Medizin zu revolutionieren.

Nun hat die Entwicklung der mRNA-Technologie den ultimativen Preis in der Medizin gewonnen, den Nobelpreis – aber jemand fehlt bei der Preisverleihung.

Katalin Karikó und Dr. Drew Weissman haben den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin für ihre Arbeiten über Boten-RNA (mRNA) erhalten. Ihre Zusammenarbeit hat nicht nur die Entwicklung von Impfstoffen verändert, sondern auch den Weg für andere neue Behandlungsmethoden für verschiedene Krankheiten geebnet.

Die in Ungarn geborene Biochemikerin Karikó verbrachte einen Großteil ihrer Karriere bei BioNTech, dem deutschen Pharmaunternehmen, das gemeinsam mit Pfizer den ersten COVID-19-Impfstoff entwickelte. Weissman hingegen ist Arzt und Wissenschaftler und hat als Professor für Impfstoffforschung an der Perelman School of Medicine der University of Pennsylvania eine angesehene Position inne.

Die Pläne für die mRNA-Technologie gehen weit über COVID-19-Impfstoffe hinaus.

Bald wird die mRNA-Technologie auch bei Grippeimpfstoffen zum Einsatz kommen. Befürworter betonen, dass die Anpassungsfähigkeit der mRNA-Technologie eine schnellere Reaktion bei der Entwicklung von Impfstoffen ermöglicht, die genauer auf die zirkulierenden Grippestämme abgestimmt sind, wodurch die jährliche Grippeimpfung wirksamer werden könnte.

Es wird auch daran gearbeitet, die mRNA-Technologie zur „Behandlung“ verschiedener anderer Krankheiten einzusetzen. Sie wird als potenzielle Behandlung für die Sichelzellenanämie und die Autoimmunkrankheit Multiple Sklerose erforscht. Darüber hinaus wird ihr Einsatz in der Krebstherapie untersucht, um das Immunsystem zur Bekämpfung bösartiger Erkrankungen zu nutzen.

Auch der Kampf gegen HIV, ein seit Langem bestehendes globales Gesundheitsproblem, steht auf dem mRNA-Radar. Derzeit befinden sich drei experimentelle HIV-Impfstoffe, die auf einem ähnlichen mRNA-Design wie die COVID-19-Impfstoffe basieren, in frühen klinischen Versuchen am Menschen.

Die Auszeichnung von Karikó und Weissman ist nicht unumstritten.

Dr. Robert Malone, ein renommierter Wissenschaftler, Arzt und Pionier der mRNA-Impfstofftechnologie, äußerte sich auf X.

Er sagte: „Kariko und Weissman erhalten den Nobelpreis nicht für die Erfindung von mRNA-Impfstoffen (denn das habe ich getan), sondern für das Hinzufügen von Pseudouridin, das die Herstellung einer unbegrenzten Anzahl von Spike-Toxinen in einer Plattform ermöglichte, die, wenn sie sicher entwickelt worden wäre, ein sicherer und wirksamer Impfstoff hätte sein können“.

Malone kritisierte auch die Integrität des Vergabeverfahrens und vermutete eine unzulässige Einflussnahme durch die Pharmariesen. „Pfizer hat sich seit 2020 dafür eingesetzt – anfangs behaupteten sie sogar (wie Kariko), die mRNA-Impfstoffplattform-Technologie erfunden zu haben. Pfizer spendet viel an das Karolinska-Institut, das den Nobelpreis vergibt. Die Wissenschaft wurde wieder einmal von Big Pharma gekapert.

Die Entscheidung, Karikó und Weissman zu ehren, während wichtige Mitwirkende wie Dr. Robert Malone übergangen werden, wirft Fragen über die Darstellung der mRNA-Technologie auf. Eines ist jedoch sicher: COVID ist erst der Anfang. Was wahrscheinlich folgen wird, sind weitere Kampagnen, um mehr mRNA in jeden Mann, jede Frau und jedes Kind zu injizieren.