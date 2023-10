Polizeiermittler: Jeder zweite plötzliche Kindstod tritt innerhalb von 48 Stunden nach einer Impfung auf – doch darüber sprechen darf man nicht.

In einem Interview mit Steve Kirsch sagte eine ehemalige Polizeidetektivin, dass bei etwa der Hälfte der Fälle von plötzlichem Kindstod, die sie untersuchte, festgestellt wurde, dass das Kind innerhalb der letzten 48 Stunden geimpft worden war. Die Leichenbeschauer erwähnten die Impfungen jedoch nie auf den Totenscheinen, und die Ärzte seien darauf trainiert, es den Eltern zu verschweigen.

Ein ehemaliger Polizeibeamter berichtete, dass etwa 50 % der 250 Fälle von plötzlichem Kindstod (SIDS), die er in sieben Jahren untersucht hatte, innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung des Kindes auftraten. Etwa 70% traten innerhalb einer Woche auf.

Sie argumentierte, dass dieses Timing beweist, dass Impfstoffe für SIDS verantwortlich sind, da die Korrelation nicht beobachtet worden wäre, wenn die Todesfälle zufällig aufgetreten wären.

Die Detektivin, die in einer „Großstadt“ mit mehr als 300.000 Einwohnern arbeitete und sich selbst nur „Jennifer“ nannte, teilte ihre Geschichte mit Steve Kirsch in einem Video und einem Substack-Artikel, der letzte Woche veröffentlicht wurden.

Kirsch, ein Unternehmer und Philanthrop aus dem Silicon Valley und Geschäftsführer der Vaccine Safety Research Foundation, sagte, er habe die Polizeistation kontaktiert, in der Jennifer gearbeitet habe, um ihre Identität zu überprüfen.

Die Informationen des Detektivs könnten unabhängig in den Polizeiakten „von jeder Gesundheitsbehörde, die Zweifel hat, überprüft werden“, sagte Kirsch und fügte hinzu, dass er aktiv mit der Polizeibehörde zusammenarbeite, um die Statistiken zu veröffentlichen.

Jennifer beschrieb die Politik ihrer Abteilung, bei der Untersuchung des plötzlichen Säuglingstodes „nichts unversucht zu lassen“:

Die übliche Polizeipolitik bestand darin, nach Medikamenten zu fragen … und nach allem, was eine Person in den Momenten, Stunden, Tagen und Wochen vor ihrem Tod getan hatte …

Also bei einem Baby: ‚Wann war es das letzte Mal beim Arzt? War es gesund? Hat es Medikamente oder Spritzen bekommen? Was hat es gegessen? Mit welcher Seife haben Sie ihn gewaschen?

Der Gerichtsmediziner, an den wir häufig berichten mussten, war sehr sorgfältig in Bezug auf alles, was das Kind zu sich nahm, sei es Nahrung oder Medikamente.

Dr. Elizabeth Mumper, Präsidentin und Geschäftsführerin des Rimland Center For Integrative Medicine, sagte gegenüber The Defender: „Viele Berichte von Eltern über den plötzlichen Kindstod beginnen mit dem Satz: ‚Er war gerade beim Kinderarzt – sie sagten, er sei gesund'“.

„Wenn es keinen Zusammenhang zwischen Impfungen und SIDS gäbe, wären die plötzlichen Todesfälle gleichmäßig über den Monat verteilt“, sagte Mumper.

„Stattdessen sehen wir eine Häufung unerwarteter Todesfälle in der ersten Woche nach der Impfung. Die Berichte von Polizisten und Ersthelfern werden durch diese veröffentlichten Daten bestätigt“, fügte sie hinzu.

Impfungen werden in den Berichten der Gerichtsmediziner nie erwähnt

Trotz der umfassenden Datenerhebung durch die Gerichtsmediziner seien Impfungen in den Abschlussberichten nie als Todesursache aufgeführt oder auch nur erwähnt worden, so Jennifer Kirsch.

Es dauerte einige Jahre, bis sie den Grund dafür erfuhr. „Das liegt daran, dass es sich um ein Medikament handelt, das nicht haftbar gemacht werden kann“, sagt sie und verweist auf den National Childhood Vaccine Injury Act von 1986.

Die Tatsache, dass im Bericht des Gerichtsmediziners erwähnt wurde, dass die Eltern das Baby am Tag vor seinem Tod mit einer Babylotion von Johnson & Johnson eingecremt hatten, die Impfstoffe aber nicht erwähnt wurden, hat sie wütend gemacht“, sagt sie.

„Niemand in meinem Büro hatte eine Antwort“, sagt Jennifer. „Ich fragte: ‚Warum schreibt der Gerichtsmediziner das nicht hier rein? Und sie sagten: ‚Ich weiß es nicht. … Sie dachten, es sei genauso verrückt wie ich“.

The Defender berichtete kürzlich über den Fall eines Paares aus Maine, dessen sieben Wochen altes Kind einen Tag nach der Verabreichung mehrerer Impfungen starb. Der staatliche Leichenbeschauer weigerte sich, die Impfstoffe als mögliche Ursache zu untersuchen, aber ein späterer toxikologischer Bericht bestätigte, dass der Säugling giftige Mengen Aluminium im Blut hatte.

Die Verschwörung des Schweigens endet nicht bei den Gerichtsmedizinern, so Jennifer, sondern erstreckt sich auch auf die Strafverfolgungsbehörden.

Jennifer Kirsch berichtete von der Teilnahme ihres Mannes an einer Konferenz für Polizeiermittler in St. Louis, bei der Impfstoffe als mögliche Ursache für SIDS nie erwähnt wurden.

„Es gibt immer … eine Art von Erstickungssymptom oder Gehirnblutung, die mit einem SIDS-Stempel auf einem Totenschein oder Autopsiebericht verbunden ist“, sagte sie.

In Gesprächen am Rande der Konferenz räumten die Ermittler jedoch einen Zusammenhang ein. „Es ist üblich, dass Kriminalbeamte, die SIDS-Todesfälle untersuchen, zumindest wissen, dass SIDS eine Art Fehldiagnose ist“, sagte sie.

Kirsch erzählte die Geschichte der forensischen Ermittlerin Helen Grus aus Ottawa, Kanada, die angeklagt wurde, weil sie den Zusammenhang zwischen plötzlichem Kindstod und Impfungen untersucht hatte.

Grus muss sich wegen Fehlverhaltens verantworten, weil sie angeblich Zugang zu Akten über Fälle von plötzlichem Kindstod hatte, an denen sie zuvor nicht beteiligt war.

Einem Bericht von Rebel News zufolge ging Grus Berichten nach, wonach die Rate des plötzlichen Kindstods nach der Einführung des COVID-19-Impfstoffs um das Zwei- bis Dreifache gestiegen sei.

„Sie wurde Opfer einer Hetzkampagne, die sie als das Problem darstellte und nicht die Impfstoffe“, so Kirsch.

Grus wurde auch ohne Bezahlung suspendiert, weil sie sich geweigert hatte, den COVID-19-Impfstoff zu nehmen, und weil sie den Nutzen der Masken infrage gestellt hatte.

AAP schult Ärzte, um Eltern davon abzuhalten, Impfungen infrage zu stellen.

Als Jennifer und ihr Mann, der ebenfalls Polizeibeamter ist, einen Kinderarzt suchten, sprachen sie offen über ihre Bedenken hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen SIDS und Impfungen.

Schließlich fanden sie einen Kinderarzt, der, als er von ihren Beobachtungen über den Tod von Säuglingen während ihrer Ermittlungen erfuhr, „nicht einmal seinen Gesichtsausdruck veränderte“, erinnert sich Jennifer. „Er sagte: ‚Ich bin überhaupt nicht schockiert.'“

Er sagte: „Sie haben einen wirklich guten Grund, das [die Impfungen] nicht an Ihren Kindern durchzuführen. Und ich unterstütze jede Entscheidung, die Sie treffen“, sagte sie zu Kirsch.

Aber der Kinderarzt erzählte ihnen, dass die American Academy of Pediatrics „sie eigentlich dafür ausgebildet hat, mit Eltern zu sprechen, damit sie nicht anfangen, Impfungen infrage zu stellen“, sagte sie.

„Er begann viele Sätze mit: ‚Laut AAP darf ich das nicht sagen, aber ich lüge meine Patienten nicht an'“, erinnert sie sich.

Kirsch wies auf die Schwierigkeiten hin, mit denen Ärzte konfrontiert werden, wenn sie glauben, dass Impfungen notwendig sind, um Krankheiten wie Polio und Meningitis vorzubeugen.

Wenn Ärzte den Zusammenhang zwischen Impfungen und SIDS zugeben würden, so Kirsch, „würde das das Vertrauen der Öffentlichkeit in das Impfprogramm zerstören. Die Leute würden sich nicht mehr impfen lassen“.

„Also schweigen wir im Grunde darüber“, denken sich die Ärzte, spekuliert Kirsch, und „spielen die Impfmüdigkeit herunter, indem sie den Eltern sagen, es lag nicht am Impfstoff, solche Dinge passieren einfach“.

„So werden sie erzogen“, sagt er.

Dr. Paul Thomas, Kinderarzt und Autor von „The Vaccine-Friendly Plan: Dr. Paul’s Safe and Effective Approach to Immunity and Health-from Pregnancy Through Your Child’s Teen Years“ (Der impffreundliche Plan: Dr. Pauls sicherer und wirksamer Ansatz für Immunität und Gesundheit von der Schwangerschaft bis zum Teenageralter Ihres Kindes), sagte dem Defender: „Kinderärzte erkennen den Zusammenhang nicht und würden SIDS nicht als impfbedingt ansehen. Sie wissen einfach nicht, was sie nicht wissen.

Die AAP erwähnt Impfungen als mögliche Ursache von SIDS in ihrem Bericht über schlafbezogenen Säuglingstod nicht und behauptet stattdessen, dass SIDS am besten durch das folgende „dreifache Risikomodell“ erklärt werden kann:

SIDS tritt auf, wenn ein Säugling mit einer intrinsischen Vulnerabilität (die sich häufig in einer Beeinträchtigung der Erregung, der kardiorespiratorischen und/oder autonomen Reaktionen äußert) während einer kritischen Entwicklungsphase einem exogenen Auslöser (z. B. einer unsicheren Schlafumgebung) ausgesetzt ist.

Die American Academy of Pediatrics empfiehlt eine sichere Schlafumgebung, um das Risiko aller schlafbezogenen Todesfälle zu verringern. Dazu gehören das Schlafen auf dem Rücken, die Verwendung einer festen, nicht geneigten Schlafunterlage, das Schlafen in einem Zimmer ohne das Bett zu teilen und die Vermeidung von weicher Bettwäsche und Überhitzung.

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) stellen fest, dass „Studien gezeigt haben, dass Impfstoffe nicht die Ursache von SIDS sind und auch nicht damit in Verbindung stehen“.

Die Public Health Collaborative, die sich auf das Children’s Hospital of Philadelphia beruft, erklärt, dass „die genaue Ursache der Krankheit unbekannt ist“, dass aber „zahlreiche Studien gezeigt haben, dass Impfstoffe SIDS nicht verursachen“.

Keine andere plausible Erklärung

Eine Überprüfung des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) und der medizinischen Literatur zwischen 1990 und 2019, die den Zusammenhang zwischen Impfstoffen und SIDS analysierte, ergab, dass 75 Prozent aller Fälle innerhalb von sieben Tagen nach der Impfung auftraten.

Kirsch stellte fest, dass diese Zahl in etwa mit Jennifers Schätzung von etwa 70 Prozent bei ihren 250 Fällen übereinstimmt.

„Das ist unmöglich, wenn die Impfstoffe nicht die Ursache von SIDS sind“, sagte Kirsch. „Es gibt einfach keine andere brauchbare Erklärung für diesen Zusammenhang“, fügte er hinzu, „aber natürlich wird Ihre Arbeit nicht veröffentlicht, wenn Sie das sagen“.

Thomas sagte dem Defender: „Die Studien, die zeigen, dass die meisten SIDS-Fälle in den ersten 3–10 Tagen nach der Impfung auftreten, zeigen, dass Impfstoffe Babys töten“.

Thomas sagte, er habe in seiner pädiatrischen Praxis keine SIDS-Fälle beobachtet, wahrscheinlich, weil keine seiner Eltern ihren Säuglingen die Hepatitis-B-Impfung am ersten Tag verabreichten und die Familien sich nicht an den CDC-Impfplan hielten, sondern die Zeit zwischen den Impfungen verlängerten oder sie ganz vermieden.

In einer anderen Studie, „Deaths Reported to the Vaccine Adverse Event Reporting System, United States, 1997-2013“, berichteten die CDC-Forscher: „Von den Todesfällen bei Kindern [0-17] erhielten 79,4% mehr als eine Impfung am selben Tag; bei Säuglingen … erhielten 86,2% mehr als eine Impfung“.

Dennoch kamen die Autoren zu dem Schluss, dass die Todesmeldungen, die zwischen 1997 und 2013 an VAERS übermittelt wurden, „kein auffälliges Muster aufwiesen“.

Dennoch stellten sie fest, dass es aufgrund der zunehmenden Verwendung von Impfstoffen und der Aufnahme neuer Impfstoffe in den Kinderimpfplan wichtig ist, die an VAERS gemeldeten Todesfälle weiterhin zu überwachen.

In einer Peer-Review-Studie, die in PubMed veröffentlicht wurde, untersuchten Forscher die Säuglingssterblichkeitsraten weltweit und fanden eine „hohe statistisch signifikante Korrelation zwischen der steigenden Anzahl von Impfdosen und der steigenden Säuglingssterblichkeitsrate“.

Die Autoren berichten, dass 33 Länder eine niedrigere Kindersterblichkeitsrate haben als die USA, die von allen Ländern die höchste Impfrate aufweisen.

Mumper sagte gegenüber The Defender: „Der Nachweis auffälliger zeitlicher Korrelationen zwischen Impfstoffen und SIDS in einer Reihe von Studien sollte dazu führen, dass hochrangige Personen Impfstoffe als Ursache für SIDS bei einer Untergruppe von Babys in Betracht ziehen“.

Kirschs Artikel verweist auf weitere Studien, die den Zusammenhang zwischen SIDS und Impfungen bestätigen.

Ich habe gesehen, was mit Menschen passiert, die die Wahrheit sagen.

Obwohl Jennifer sich entschieden hatte, in dem Videointerview vollständig sichtbar zu sein, fragte Kirsch sie, warum sie ihre vollständige Identität bisher nicht preisgegeben habe.

Sie antwortete, dass die Offenlegung dieser Information „eine ganze Industrie lahm legen könnte“, und fügte hinzu: „Ich habe gesehen, was mit Menschen passiert, die die Wahrheit sagen“.

Sie und ihr Mann diskutierten die möglichen Auswirkungen auf die Sicherheit ihrer Kinder, wenn sie ihr Wissen preisgeben würde.

Sie paraphrasierte, was Ice Cube kürzlich in einem Interview mit Tucker Carlson gesagt hatte: „Wenn du dich an die Agenda hältst, stört dich niemand, dann ist alles in Ordnung. Nur wenn du die Wahrheit sagst, bekommst du Ärger“.

Jennifer und Kirsch sprachen über die Rückschläge, die Ärzte und Krankenschwestern in den vergangenen Jahren hinnehmen mussten, weil sie die Wahrheit sagten.

Auch die Eltern von Kindern, die durch Impfstoffe verletzt oder getötet wurden, und die leidenschaftliche Aktivisten sind, werden wie Dreck behandelt“, sagte sie.

Solche Eltern könnten sich wie „moderne Warner“ fühlen, schrieb Mumper, da ihre Feststellungen eines offensichtlichen Zusammenhangs zwischen der Impfung und der raschen Verschlechterung des Gesundheitszustands ihrer Kinder oft als unerwünschte Neuigkeiten oder sogar als völlig unglaubwürdig betrachtet werden.

Nicht alle Eltern erkennen diesen Zusammenhang oder wollen ihn erkennen. Jennifer sagte, sie sei sich der schwierigen Situation bewusst, in die sie einige Eltern durch ihre Aussage gebracht habe.

Sie sagte:

Ich sehe Eltern auf beiden Seiten mit impfgeschädigten Kindern. Einige von ihnen halten so sehr an der Lüge fest, weil das Eingeständnis, dass dies wahr ist, bedeutet, dass sie am Tod oder an der Verletzung ihres Kindes beteiligt waren. Und ich verstehe das. Ich verstehe, wie schwer es ist, sich damit abzufinden.

Der gegenwärtige medizinische Konsens über SIDS kann Eltern auch den Eindruck vermitteln, dass sie zum Tod ihres Kindes beigetragen haben.