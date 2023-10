Kann KI die Wirtschaft planen?

Von Robert Blumen

Viele Aufgaben, die früher als schwierig für Computer galten, sind heute Routine. Ob es sich um die Transkription einer Kreditkartennummer oder die Zubereitung eines Espressos handelt, wir werden täglich von künstlicher Intelligenz bedient. Während ein fahrerloses Auto, das uns durch die Stadt fährt, die neue Normalität ist, hat das plötzliche Auftauchen von leistungsstarken Sprachmodellen, die E-Mails verfassen, Aufsätze schreiben und sogar Prüfungen bestehen können, andere Fragen aufgeworfen.

Wie sieht es mit dem Einsatz von KI zur Planung der Wirtschaft aus? Kann KI das tun? Ist das überhaupt möglich? Einige sagen ja. Das Weltwirtschaftsforum hat ein Video über „Wirtschaftswachstum“ veröffentlicht. Wenn das Wirtschaftswachstum in den Rückwärtsgang geschaltet wird, könnte die KI dem Video zufolge entscheiden, welche Branchen zuerst eliminiert werden sollten. @RokoMijic, ein selbst ernannter „AI not kill everyone-ist“ schlägt vor, dass AI ein Wirtschaftssystem besser planen könnte als der Markt. Ein Kommentator im selben Twitter-Thread meint, dass der Kommunismus vielleicht erfolgreich gewesen wäre, wenn die Bolschewiki Computer gehabt hätten.

Während fortschrittliche KI neu ist, ist die Idee, dass Computer eine zentrale Wirtschaftsplanung durchführen könnten, nicht neu. Sie wurde erstmals vor fast 100 Jahren im Rahmen der „sozialistischen Kalkulationsdebatte“ vorgeschlagen. Dabei handelte es sich um eine historische Kontroverse innerhalb der Wirtschaftswissenschaften über die Möglichkeit einer zentral gelenkten und zentral geplanten Wirtschaft.

Der österreichische Wirtschaftswissenschaftler Ludwig von Mises löste die Kontroverse 1920 in einem Aufsatz aus, in dem er argumentierte, dass eine einzige zentralisierte Behörde ohne einen Markt für Investitionsgüter nicht in der Lage sei, eine rationale Verwendung für alle zu bestimmen. Moderne Wirtschaftssysteme weisen eine enorme Anhäufung von Kapitalgütern auf. Da diese Produktionsmittel viele alternative Verwendungsmöglichkeiten haben, muss es eine rationale Grundlage für die Entscheidung zwischen ihnen geben. Um vergleichen zu können, müssen die Alternativen auf ein einziges gemeinsames Maß reduziert werden, das Kosten und Ergebnisse berücksichtigt.

In der Marktwirtschaft ist das gemeinsame Maß für Kosten und Erträge der Geldpreis. Die Preise spiegeln den Wert alternativer Verwendungsmöglichkeiten wider, da mehrere private Unternehmen jedes Produktionsmittel unabhängig voneinander danach bewerten, wie es zu ihrem eigenen Geschäft beiträgt. Durch den Wettbewerb zwischen den Unternehmen werden die Preise so gestaltet, dass sie die höchste und beste Verwendung eines jeden Gutes widerspiegeln.

Da alle Preise in Geldeinheiten ausgedrückt werden, kann jede Alternative auf einen einzigen Nettogeldbetrag reduziert werden. Ein positiver Nettobetrag ist ein Gewinn, ein negativer ist ein Verlust. Gewinne werden von den Unternehmen erzielt, die in der Lage sind, mit weniger Mitteln mehr zu erreichen. In einer Marktwirtschaft schätzen die Unternehmer die zukünftigen Marktpreise, um zu planen, was sie produzieren werden.

Mises nannte diesen vergleichenden Prozess „ökonomische Berechnung“. Der Sozialismus ist ein Wirtschaftssystem ohne Kapitalgüter in Privateigentum. Die produktiven Ressourcen befinden sich in zentralem Besitz des Staates. Ohne unabhängige Privateigentümer, die gegeneinander bieten, gibt es keinen Wettbewerb und daher keine Marktpreise, keine Gewinne und keine Verluste. Die Wahl zwischen alternativen Verwendungsmöglichkeiten für produktive Güter wird zu einem rein administrativen Prozess.

Mises zufolge kann dieses Problem nicht administrativ gelöst werden, so dass es überhaupt keine Lösung gibt. Der Einzeleigentümer aller Kapitalgüter hätte keine rationale Grundlage, eine Alternative gegenüber einer anderen zu wählen. Er hätte keine Möglichkeit zu wissen, ob die eine Gruppe von Endgütern den Bedürfnissen der Verbraucher besser entspricht als eine andere.

Es gäbe auch keine Möglichkeit, sicherzustellen, dass die Zwischenschritte in der Lieferkette die richtigen Mengen an Teilen und Rohstoffen zur richtigen Zeit und am richtigen Ort bereitstellen, damit die Produktion fortgesetzt werden kann. Würden zu viele Teile produziert, wären die Ressourcen verschwendet worden. Würden zu wenige Teile produziert, könnten die nachfolgenden Schritte nicht fortgesetzt werden, weil es an Teilen, Arbeitskräften oder anderen wichtigen Ressourcen mangelt.

Computer können mathematische Berechnungen durchführen. Das war schon immer so. Ein Computer oder vielleicht mehrere große Computer könnten eine sehr große Anzahl von Gleichungen in einer angemessenen Zeit lösen. Die Debatte über wirtschaftliche Berechnungen begann 1920 und dauerte bis etwa 1950. Moderne Computer gab es zu Beginn dieses Zeitraums noch nicht, aber sie kamen gegen Ende auf. Obwohl sie 1950 noch nicht weit verbreitet waren, waren ihre Fähigkeiten offensichtlich.

Der polnische Wirtschaftswissenschaftler Oskar Lange schlug vor, dass zentrale Planer die Ressourcen ohne einen privaten Markt zuweisen sollten. Seine Idee war es, ein mathematisches Modell des Preissystems zu verwenden, um den Markt zu simulieren. Die Wirtschaftswissenschaftler dieser Zeit hatten ein Gleichungssystem entwickelt, das als allgemeine Gleichgewichtstheorie bezeichnet wird. Diese Gleichungen drücken die optimale Nutzung aller vorhandenen Ressourcen zu einem bestimmten Zeitpunkt unter Berücksichtigung der Verbraucherpräferenzen aus. Wenn der Markt diese Gleichungen „lösen“ konnte, warum konnte der Sozialismus sie dann nicht auch lösen? Lange stellte sich die Marktwirtschaft sogar als einen „groben Computer“ vor. Wenn alles so funktionierte, wie Lange es sich vorstellte, dann könnten Computer die Preise berechnen, die in der ökonomischen Kalkulation verwendet würden.

Wenn die Marktwirtschaft auf ein Rechenproblem reduziert werden könnte, dann könnte ein Computer es lösen. Aber das Problem auf diese Weise zu definieren, war ein reduktiver Schritt. Auf diese Weise wurde das Problem als nicht existent definiert. Das, was F.A. Hayek „das wirtschaftliche Problem“ nennt, ist kein Rechenproblem. Es ist das Problem des sparsamen Umgangs mit knappen Mitteln, um die wichtigsten Ziele zu erreichen:

Das wirtschaftliche Problem der Gesellschaft ist also nicht nur ein Problem der Verteilung der „gegebenen“ Ressourcen – wenn „gegeben“ bedeutet, dass sie einem einzigen Verstand gegeben sind, der das durch diese „Daten“ vorgegebene Problem bewusst löst. Vielmehr geht es um die Frage, wie die Ressourcen, die jedem Mitglied der Gesellschaft bekannt sind, am besten für Zwecke eingesetzt werden können, deren relative Bedeutung nur diesen Individuen bekannt ist. Oder, um es kurz zu sagen, es ist ein Problem der Nutzung von Wissen, das niemandem in seiner Gesamtheit gegeben ist.

Der Zweck eines Wirtschaftssystems ist die Produktion. Der Sozialismus ist eher als ein System in zentralem Besitz und nicht als ein zentral geplantes System zu bezeichnen. Die Frage, um die es hier geht, ist nicht, ob die Mengen der Inputs berechnet werden können. Die Frage war, ob ein System in zentralem Besitz in der Lage ist, Waren und Dienstleistungen zu produzieren, ohne dabei wertvollere Güter zu verbrauchen. Und das erfordert Preise und Kalkulation.

Durch die Konzentration auf das Problem der Gleichgewichtspreise hatte das sozialistische Debattenteam das Problem von der Produktion auf die Berechnung verengt. Die gesamte Debatte ist als eine Debatte über Planung in Erinnerung geblieben. Die Planung beschränkte sich darauf, die Mengen der Inputs zu bestimmen, die in Outputs umgewandelt werden sollten, wobei von bekannten Produktionsmethoden ausgegangen wurde.

Die Produktion erfordert, wie alle Dinge, die Zeit brauchen, Planung. Das Endergebnis, die Produktion, erfordert sowohl Planung als auch Ausführung. Die Fixierung auf die Berechnung der Mengen der im sozialistischen System zu verwendenden Inputs ignoriert den Schritt der Ausführung. Auch sind die beiden nicht völlig voneinander getrennt; die Grenze zwischen Planung und Ausführung ist durchlässig. Einige Schritte lassen sich nur dem einen oder dem anderen zuordnen, aber vieles, was in einem Unternehmen vor sich geht, liegt irgendwo dazwischen. Die Erzeuger verfeinern ihre Pläne während der Ausführung und überarbeiten sie, wenn sich die Umstände ändern. Ein Plan gibt dem Unternehmen genug Vertrauen, um zu beginnen, aber es braucht mehr als einen Plan, um zu Ende zu kommen.

Mit dem so genannten „Plan“, der aus Mengen von Inputs und Outputs besteht, wäre die sozialistische Gesellschaft immer noch nicht in der Lage, etwas zu produzieren. Wie der Wirtschaftswissenschaftler F.A. Hayek feststellte, wäre die Berechnung der Mengen „nur der erste Schritt zur Lösung der Hauptaufgabe. Wenn das Material erst einmal gesammelt ist, wäre es immer noch notwendig, die konkreten Entscheidungen auszuarbeiten, die es mit sich bringt.“

Wirtschaftliche Produktion ist – zum größten Teil – keine Chemie, bei der 2H und ein O benötigt werden, um ein Wassermolekül herzustellen. Es gibt viele mögliche Variationen sowohl eines Produkts als auch der Produktionsmethode, mit der es hergestellt wird. Ein modernes Auto enthält eine Menge Stahl, Zink, Mangan, Muttern, Schrauben, Kunststoffe und andere Materialien und Teile. Früher wurden Autos aber auch aus Holz hergestellt, und das ist auch heute noch möglich. Einige Entscheidungen werden bereits in einem frühen Stadium getroffen, wenn ein Unternehmen Lieferungen bestellt hat. Wenn eine Maschine in der Fabrik eingesetzt wird, wäre es sehr kostspielig, den Kurs zu ändern. Zu diesem Zeitpunkt muss das Unternehmen möglicherweise einen Verlust für die Maschine hinnehmen, wenn der Plan geändert wird.

Viele andere Entscheidungen, die sich auf Kosten und Produktqualität auswirken, werden täglich getroffen. Viele Entscheidungen können nicht im Voraus geplant werden und werden erst während der Ausführung getroffen. Der Vergleich von Alternativen anhand von Marktpreisen wird von der Planung bis zur Ausführung fortgesetzt. Wenn die Produktion fortschreitet, müssen viele Entscheidungen – ob groß oder klein – das Wettbewerbspreissystem genauso berücksichtigen wie die früheren Versionen des Plans.

Bei einem Bauprojekt ist die ungefähre Menge der für den Bau eines Hauses benötigten Materialien bekannt, aber der Bauleiter muss jeden Tag die Mannschaft organisieren und ihre Arbeit anweisen, um sicherzustellen, dass das Gebäude ordnungsgemäß gebaut wird. Ungewöhnliche Wetterbedingungen, Engpässe bei der Trockenbauwand oder unerwartete Bodenverhältnisse müssen berücksichtigt werden. Wenn ein Arbeitsteam zu wenig Leute hat, wie kann man das begrenzte Angebot an Arbeitskräften, das an diesem Tag zur Verfügung steht, am besten nutzen? Sollte die kleinere Mannschaft mit Aufgaben fortfahren, für die keine große Anzahl von Arbeitskräften erforderlich ist, oder sollten Aushilfskräfte angeheuert werden? Sollte man, wenn das gewünschte Baumaterial knapp ist, den Bau stoppen oder einen minderwertigen Ersatz verwenden?

Mit fortschreitender Produktion werden die verbleibenden Fertigstellungskosten tendenziell sinken, da einige Kosten auf dem Weg bezahlt werden und weniger Kosten übrig bleiben. Wenn sich die Marktbedingungen jedoch weit genug von den ursprünglichen Annahmen entfernt haben, wird ein Abbruch der laufenden Arbeiten zu geringeren Verlusten führen als die Fertigstellung des Projekts. Aufgeben kann das Beste sein. In großen Städten kann man teilweise fertiggestellte Bürogebäude sehen. Der ursprüngliche Plan wurde nicht zu Ende geführt. Und warum? Vielleicht sind dem Bauträger die Mittel ausgegangen, weil er die Kosten unterschätzt hat. Oder aufgrund eines Preisverfalls bei Bürogebäuden war es wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll, den Bau abzuschließen.

Innerhalb eines Unternehmens ist die Produktion eine Mischung aus gesteuerter und preisgesteuerter Produktion. Das Unternehmen arbeitet bis zu einem gewissen Grad nach einem zentralisierten Modell, so wie die Sozialisten meinen, dass der Sozialismus für das gesamte System funktionieren sollte. Den Menschen wird gesagt, was sie zu tun haben, die Ressourcen werden von der Laderampe zur Abteilung geschickt. Die Abteilungen desselben Unternehmens konkurrieren in der Regel nicht miteinander um die Erfüllung eines Auftrags. Ein Geschäftsplan ist jedoch nur bis zu einem gewissen Punkt detailliert. Auf dem Weg dorthin müssen viele weitere Entscheidungen getroffen werden. Die Marktpreise sind bei diesen Entscheidungen oft der entscheidende Faktor.

In den meisten Berufen müssen die Mitarbeiter eine ungefähre Vorstellung von den Kosten der von ihnen verwendeten Materialien und Geräte haben. Der einfache Angestellte ist oft derjenige, der entscheidet, welche Vorräte freier verwendet werden können – wenn mehr davon hilfreich wäre – und welche vorsichtiger verwendet werden müssen – wenn es notwendig ist. Ein Barista, der einen zusätzlichen Kaffeefilter verwendet, ist eine vernachlässigbare Ausgabe, aber 100 Pfund erstklassige Steaks müssen gekühlt werden, um Verderben zu vermeiden. Bei Technologie-Neugründungen überwiegt der Wert, der darauf gelegt wird, ein neues Produkt schnell auf den Markt zu bringen, andere Kosten; in solchen Situationen ist „schnell handeln und Dinge kaputt machen“ die richtige Entscheidung. Wenn Software für kritische Geräte wie Flugzeuge oder medizinische Geräte eingesetzt wird, sind umfangreiche (und kostspielige) Tests erforderlich, weil die Kosten für Unfälle so hoch sind.

Die beste oder effizienteste Produktionsmethode ist nicht nur ein technisches Problem. Es kann nicht vollständig durch Berechnungen gelöst werden. Produktionsmethoden können nur mit Marktpreisen verglichen werden, da die Kosten der Alternativen unterschiedlich bewertet werden müssen. In vielen Branchen haben sich bewährte Verfahren etabliert. Unternehmen in derselben Branche lernen aus der Geschichte dessen, was bereits ausprobiert wurde, was funktioniert. Auf dem Weg dorthin haben viele Dinge nicht funktioniert, was zu Verlusten geführt hat. Erfolgreiche Produktionsmethoden führen zu niedrigeren Kosten oder verbesserten Produkten und tragen so zum Gewinn derjenigen bei, die sie zuerst eingeführt haben.

Die Produktionsmethoden werden nicht einfach der Unternehmensleitung überlassen. Verbesserungen kommen zustande, weil ein Unternehmer die Freiheit hat, etwas anderes auszuprobieren. Wenn dem sozialistischen Betriebsleiter eine Liste von Inputs und erforderlichen Outputs zur Verfügung gestellt würde, wäre er nicht in der gleichen Lage wie das kapitalistische Management in einer Marktwirtschaft. Sie hätten keine Preise, an denen sie sich bei der Wahl der Produktionsmethoden und den vielen Entscheidungen darüber, wie und was sie auf dem Weg dorthin einsparen können, orientieren könnten.

Der Beitrag von Intelligenz, Geschick und Entscheidungsfindung bei der Durchführung der Produktion ist beträchtlich. Einige Aufgaben können an Software – KI oder andere – delegiert werden. Aber es gibt Aspekte der menschlichen Entscheidungsfindung, die so einfach erfasst werden können. Hayek wies darauf hin, dass innerhalb einer spezialisierten Branche „das meiste [von dem, was wir Wissen nennen] in einer Technik des Denkens besteht, die den einzelnen Ingenieur in die Lage versetzt, schnell neue Lösungen zu finden, sobald er mit neuen Konstellationen von Umständen konfrontiert wird. Manche Aufgaben bei der Reparatur oder Bedienung von Industrieanlagen werden fast ausschließlich durch die Fähigkeit des Praktikers definiert, unvorhergesehene Probleme innerhalb einer angemessenen Zeit zu lösen.

Wir haben festgestellt, dass die Produktion Planung und Ausführung erfordert. Kann KI bei beidem helfen? Ja, das kann sie sicherlich. Wenn die Prozesse in einem Unternehmen gemessen und die Daten zum Trainieren von KI verwendet werden können, dann kann der Software beigebracht werden, einige Dinge gut und andere gerade gut genug zu machen. Im Laufe der Zeit können die menschlichen Fähigkeiten in einem bestimmten Bereich erweitert oder durch einen Computer ersetzt werden.

Sobald mehr KI-Fähigkeiten zur Verfügung stehen, werden sie auf dem Markt angeboten werden, und zwar zu einem bestimmten Preis. KI, Roboter und Computer werden die menschliche Arbeitskraft nach den Regeln des wirtschaftlichen Kalküls ersetzen. Erfolgreiche Entscheidungen werden sich in einer ganzen Branche durchsetzen, so wie alle Unternehmen heute die Automatisierung der Lieferkette und Zahlungsabwicklungssysteme nutzen. Wenn sich diese Innovationen erst einmal durchgesetzt haben, bieten sie den meisten Unternehmen einen ähnlichen Nutzen und unterscheiden sich nicht mehr von den anderen Wettbewerbern.

Der Ersatz von Arbeitskräften durch Maschinen bedeutet jedoch nicht unbedingt eine Kostenreduzierung. Die Entscheidung, Menschen durch künstliche Intelligenz zu ersetzen, unterliegt denselben Regeln des wirtschaftlichen Kalküls wie jede andere Entscheidung zwischen Alternativen. Ob eine Maschine die Kosten senkt oder die Einnahmen erhöht, hängt davon ab, was sie tut und wie viel sie kostet. Der Einsatz von Software ist nicht kostenlos. Wie jede Technologie hat auch die KI einen Preis.

Unternehmen werden KI einsetzen, wenn es sinnvoll ist, in anderen Fällen nicht. Ich habe oft schlechtere Erfahrungen mit einem Spracherkennungssystem gemacht als mit einem Menschen. Es kostet einen Kreditkartenaussteller bis zu 5 Dollar pro Anruf, einen Mitarbeiter für den Kundendienst einzustellen. Diese Kosten müssten in irgendeiner Form an mich weitergegeben werden. Wäre ich bereit, 5 Dollar mehr für eine bessere Erfahrung zu bezahlen? Vielleicht ziehe ich eine schlechtere Erfahrung den höheren Kosten vor.

Jetzt sind wir an einem Punkt, an dem wir fragen müssen: Können große Sprachmodelle wie ChatGPT oder andere neuere Fortschritte in der KI das sozialistische Projekt vor seiner Unfähigkeit zu rechnen retten? Beim letzten Mal lautete die Antwort „Nein“. Und heute? Nicht so sehr. KI kann spezialisierte Aufgaben übernehmen. Aber KI kann Unternehmer nicht ersetzen.

Das Training eines LLM ist so etwas wie eine statistische Mittelwertbildung über alle Sprachproben in der Eingabe. Dadurch ist das LLM in der Lage, eine kohärente Antwort auf eine Aufforderung zu geben. ChatGPT gibt einen Überblick darüber, was der durchschnittliche Internetschreiber über ein Thema denkt. Das ist gut genug, um für viele Dinge nützlich zu sein. Wenn ich wissen will, wie ich eine Einstellung an meinem iPhone ändern kann, dann kann ChatGPT mir das sagen, weil es allgemein bekannt ist.

Wie Bronze Age Pervert erklärt:

Ich halte das, was heute als KI bezeichnet wird, für gut. Es ist nicht wirklich Intelligenz, wenn man es als „Normie-Simulator“ betrachtet; eine inhaltslose Nachahmung von Sprache und Anwendung von Regeln beschreibt bereits den Normie-Verstand.

Die Märkte werden durch die unterschiedlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Sichtweisen des Managements und der Führung von Unternehmen bestimmt. Der Marktpreisbildungsprozess ist eine Art Konsens. Durch das Bieterverfahren finden wir heraus, wie hoch die Preise sind. Der Bieterprozess bestimmt auch, welche Unternehmen die Kontrolle über bestimmte Vermögenswerte haben. Jeder Käufer hat seine eigene spezifische Verwendung für den Vermögenswert.

Unternehmer sind keine Normalos. Unternehmer sind erfolgreich oder scheitern, indem sie sich von ihren Konkurrenten abheben. Die Käufer, die sich im Bieterverfahren um knappe Arbeits- und Kapitalgüter durchsetzen, sind bereit, etwas mehr für einen Vermögenswert zu zahlen. Der Höchstbietende kann erkennen, warum ein bestimmtes Gut für sein Unternehmen mehr wert ist als für andere Unternehmen, die nicht so viel zu bieten bereit sind. Der Öl- und Gasmilliardär und Besitzer der Dallas Cowboys, Jerry Jones, bezeichnete dies als „Überbezahlung“ für ein hochwertiges Gut. Es kann aber ebenso oft bedeuten, dass man Arbeitsplätze für Arbeitnehmer oder Vermögenswerte findet, die zu einem günstigen Preis verkauft werden, weil sie unterbewertet sind. Der Unternehmer sieht, dass ein Lagerhaus, das seit sechs Monaten nicht mehr vermietet ist, als Yogastudio umgenutzt werden könnte.

Unternehmer vereinen in einer Person die Fähigkeit, durch die Lenkung der Produktion Gewinne zu erzielen. Die „Nutzung vorhandener Vermögenswerte zur Produktion von Waren und Dienstleistungen“ ist keine Sache, die irgendjemand tut oder tun könnte. Wir haben keine Daten zur „Planung der gesamten Wirtschaft“, die eine KI trainieren könnte. Unternehmen planen, und Einzelpersonen planen, aber die Produktion umfasst das Zusammenspiel aller Pläne privater Unternehmen und aller Ausführungsmaßnahmen.

Unternehmer nehmen ein Verlustrisiko in Kauf, wenn sie in irgendeiner Phase – Berechnung, Planung oder Ausführung – versagen. In der Marktwirtschaft ist die Produktion an die persönliche Erwirtschaftung von Gewinnen oder Verlusten geknüpft. Ein Mensch gründet ein Unternehmen oder investiert in ein Unternehmen, um für sich selbst, seine Familie oder wie auch immer er sich seine Zukunft vorstellt, zu sorgen.

