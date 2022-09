Das Ende der billigen Lebensmittel

Die weltweite Nahrungsmittelproduktion hängt von Boden und Regen ab. Daran ändern auch Roboter nichts.

Von allen modernen Wundern ist das am wenigsten geschätzte der unglaubliche Reichtum an preiswerten Lebensmitteln in den USA und anderen Industrieländern. Die Ära der billigen Lebensmittel geht zu Ende, und zwar aus einer Reihe voneinander verstärkenden Gründen.

Wir sind so abhängig von der industriellen Landwirtschaft geworden, die mit Diesel betrieben wird, dass wir vergessen haben, dass bei der Erzeugung von Nahrungsmitteln „jedes bisschen hilft“ – selbst kleine Hinterhöfe/Gewächshäuser können bedeutende Mengen an Nahrung und Zufriedenheit liefern.

Praktisch jedes gemäßigte Terroir/Mikroklima eignet sich für die Aufzucht einiger Pflanzen, Kräuter, Bäume und Tiere. (Terroir umfasst alles, was einen bestimmten Ort ausmacht: die Bodenart, die Klimaschwankungen, die Sonneneinstrahlung, die Bakterien im Boden, einfach alles).

Wir haben vergessen, dass in den Städten früher ein Großteil der Lebensmittel angebaut wurde, die von den Bewohnern innerhalb der Stadtgrenzen verzehrt wurden. Kleine Grundstücke, Dachgärten, Hühnerställe in Hinterhöfen usw. können sich summieren, wenn sie gefördert und nicht entmutigt werden.

Fangen wir damit an, wie wenig die große Mehrheit von uns mit der Produktion der billigen Lebensmittel zu tun hat, die wir als selbstverständlich ansehen. Sehr viele Menschen wissen praktisch nichts darüber, wie Lebensmittel angebaut, aufgezogen, geerntet/geschlachtet, verarbeitet und verpackt werden.

Hochgebildete Menschen können eine grüne Bohnenpflanze nicht erkennen, weil sie noch nie eine gesehen haben. Sie wissen nichts über den Boden oder die industrielle Landwirtschaft. Sie haben die Tiere, die sie essen, noch nie aus der Nähe gesehen oder sich um eines der Tiere gekümmert, die die Menschen seit Jahrtausenden wegen ihrer Milch, ihrer Eier und ihres Fleisches gefüttert haben.

Die meisten von uns halten die industrielle Landwirtschaft und den daraus resultierenden Überfluss und die niedrigen Kosten für selbstverständlich, so als sei dies eine Art Geburtsrecht und nicht nur eine kurze Zeit des rücksichtslosen Verbrauchs von Ressourcen, die nicht ersetzt werden können.

Die Landwirtschaft in kleinem Maßstab ist finanziell schwierig, weil sie mit der globalen industriellen Landwirtschaft konkurriert, die durch Kohlenwasserstoffe und billige Arbeitskräfte aus Übersee angetrieben wird.

Dennoch ist es möglich, ein Nischenprodukt mit lokaler Unterstützung durch Verbraucher und Unternehmen zu entwickeln. Dies ist das Halb-X-, Halb-Bauern-Modell, über das ich seit Jahren schreibe: Wenn der Haushalt mindestens eine Teilzeitbeschäftigung hat, die einen anständigen Lohn bringt, kann der Haushalt eine finanziell weniger lohnende Nische in der Landwirtschaft/Tierhaltung betreiben. Degrowth-Lösungen: Halb-Bauer, halb-X (19. Juli 2014)

Die industrielle Landwirtschaft umfasst viele Elemente, die nur wenige vollständig verstehen. Der Transport von Obst über Tausende von Kilometern per Luftfracht ist eine Funktion von 1) absurd billigem Kerosin und 2) dem globalen Tourismus, der die Flugzeuge mit Passagieren füllt, die die Luftfracht unter ihren Füßen subventionieren.

Als der weltweite Tourismus während der Covid-Schließung versiegte, sank auch die Luftfrachtkapazität.

Ich muss lachen, wenn ich wieder einen Artikel über einen neuen Landwirtschaftsroboter lese, der die menschliche Arbeitskraft ersetzen soll, als ob die menschliche Arbeitskraft die Hauptkosten in der industriellen Landwirtschaft wäre. (Kohlenwasserstoffe, Düngemittel, Transport, Kosten für die Einhaltung von Vorschriften, Landpacht und Steuern sind allesamt wichtige Kosten).

Unausgesprochen bleibt die Abhängigkeit der industriellen Landwirtschaft von Böden, Süßwasser-Aquiferen und Regen. Die Bewässerung ist das Ergebnis von Regen/Schnee an beliebiger Stelle flussaufwärts.

Sobald der Boden und die Grundwasserleiter erschöpft sind und der Regen unregelmäßig fällt, wird der Roboter auf einem unfruchtbaren Feld herumfahren, unabhängig davon, was für ausgeklügelte Sensoren und andere Geräte er trägt.

Die weltweite Nahrungsmittelproduktion hängt von Boden und Regen ab. Daran ändern auch Roboter nichts. Was nur wenige von uns, die auf die industrielle Landwirtschaft angewiesen sind, verstehen, ist, dass diese von Natur aus die Böden auslaugt und die Grundwasserleiter trocken legt, und dass diese Ressourcen nicht durch Technologie ersetzt werden können. Wenn sie einmal weg sind, sind sie weg.

Der Boden kann wiederhergestellt werden, aber nicht durch industrielle landwirtschaftliche Methoden – dieselbetriebene Traktoren und aus Erdgas gewonnene Düngemittel.

Nur wenige Menschen wissen, dass die Erde selbst lebendig ist, und wenn sie erst einmal tot ist, kann auf ihr nicht mehr viel wachsen. Was auch immer dem ausgelaugten Boden entlockt werden kann, es fehlt an den Mikronährstoffen, die wir alle benötigen: Pflanzen, Tiere und Menschen.

Jeder Organismus unterliegt dem Gesetz des Minimums: Eine Überdüngung mit einem Nährstoff ist nutzlos, wenn nicht alle wichtigen Nährstoffe im richtigen Verhältnis vorhanden sind.

Wenn man eine Pflanze mit einem Übermaß an Stickstoffdünger überhäuft, wird sie nicht mehr Früchte tragen, wenn nicht genügend Kalzium, Schwefel, Magnesium usw. vorhanden sind. Wenn man mehr Stickstoffdünger auf das Feld kippt, vergiftet man nur die Wasserwege, da der überschüssige Stickstoff abfließt.

Die Bewässerung ist ein weiteres Wunder, das nur wenige verstehen. Mit der Zeit reichern sich die natürlichen Salze im Wasser in bewässerten Böden an und der Boden verliert an Fruchtbarkeit. Je trockener das Klima, desto weniger Regen gibt es, um die Salze aus dem Boden auszuwaschen. Bewässerung ist auf lange Sicht nicht nachhaltig.

Pflanzen brauchen verlässliche Bedingungen, um ihre Reife zu erreichen. Bekommt eine Pflanze oder ein Baum zu wenig Wasser und Nährstoffe, wird ihr Immunsystem geschwächt und sie ist anfälliger für Krankheiten und Insektenbefall. Die Erträge sinken, wenn nicht genügend Wasser und Nährstoffe zur Verfügung stehen, um die Früchte oder das Getreide zu ernähren.

Extreme Witterungsverhältnisse richten in der Landwirtschaft, selbst in der industriellen Landwirtschaft, verheerende Schäden an. Eine Ernte kann so schön wachsen und ihre Reife erreichen, und dann kann ein Sturm oder ein heftiger Regen die Ernte in wenigen Stunden vernichten.

Die meisten Menschen gehen davon aus, dass es immer Getreide im Überfluss gibt (Reis, Weizen, Mais), ohne zu wissen, dass die überwiegende Mehrheit des Getreides aus einer Handvoll von Orten stammt, die die richtigen Bedingungen für die industrielle Landwirtschaft bieten. Sollte einer dieser wenigen Orte unter einem unberechenbaren Klimawandel leiden, werden die Getreideexporte drastisch zurückgehen.

Sobald es kein billiges Getreide mehr gibt, gibt es auch kein billiges Fleisch mehr, da das meiste Fleisch von Getreide als Futtermittel abhängig ist.

Der Umfang, der für den Anbau von Getreide im Überfluss erforderlich ist, ist unvorstellbar groß. Ein großer Teil von Iowa beispielsweise besteht aus Mais- und Sojafeldern, von denen ein erheblicher Prozentsatz zu Tierfutter verarbeitet wird.

Amerikanische Touristen schwärmen von handwerklich hergestelltem Ziegenkäse in Frankreich oder Italien, ohne die menschliche Arbeit zu würdigen, die für die handwerklich hergestellten Lebensmittel erforderlich ist und die nicht durch Roboter ersetzt werden kann.

Die industrielle Landwirtschaft funktioniert nur bei großen Einsparungen und hohen Auslastungsraten. Der 10-Pfund-Beutel Hähnchenschenkel kostet nur deshalb 25 Dollar, weil Millionen von Hühnern unter sorgfältig ausgeklügelten Fabrikbedingungen aufgezogen und in industriellem Maßstab geschlachtet/gereinigt werden.

Wenn die Verwertungsrate und der Umfang sinken, ist der gesamte Betrieb nicht mehr wirtschaftlich rentabel.

Die globale industrielle Landwirtschaft beruht auf der Ausbeutung billiger Arbeitskräfte und noch nicht erschöpfter Böden. Deshalb ist die Abholzung des Amazonas so profitabel: Man stellt verzweifelte Arbeiter ein, die kaum andere Möglichkeiten haben, Geld zu verdienen, baut den Boden ab, bis er unfruchtbar ist, und zieht dann weiter.

Es gibt viele Missverständnisse über industrielle Landwirtschaft und die Abhängigkeit von billigen Kohlenwasserstoffen. Viele setzen ihre Hoffnungen auf Bio-Gemüse, ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass jede Bio-Tomate immer noch 5 Teelöffel Diesel und 5 Teelöffel Kerosin enthält, wenn sie im industriellen Maßstab angebaut und Tausende von Kilometern per Flugzeug transportiert wird.

Ein Großteil des Planeten ist für eine ertragreiche Landwirtschaft nicht geeignet. Die Böden sind unfruchtbar oder ausgelaugt, und ihre Wiederherstellung ist ein mehrjähriger oder jahrzehntelanger Prozess, der geduldige Investitionen erfordert, die im industriellen Maßstab nicht rentabel sind.

Als Mittel zum Geldverdienen kann die lokale Produktion nicht mit der industriellen Landwirtschaft konkurrieren. Aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist es, die Abhängigkeit von der industriellen Landwirtschaft durch unsere eigene, viel kleinere und für unseren Standort optimierte Produktion zu ersetzen und einen Überschuss anzubauen, der dazu beiträgt, unser vertrautes Netzwerk von Familie, Freunden und Nachbarn zu ernähren.

Da die industrielle Landwirtschaft die letzten Böden und Grundwasserleiter aufbraucht, Kohlenwasserstoffe und Mineraldünger immer teurer werden und der Klimawandel die über 50 Jahre relativ milden und zuverlässigen Wetterbedingungen, die wir genossen haben, zunichtemacht, werden billige Lebensmittel verschwinden.

Sobald die Größenordnung und die Auslastung nachlassen, wird die industrielle Landwirtschaft wirtschaftlich und ökologisch nicht mehr tragfähig sein. Diese Abhängigkeit von Größenordnungen und Verwertungsquoten wird nur unzureichend verstanden. Wir gehen davon aus, dass jemand unabhängig von anderen Bedingungen weiterhin unsere Lebensmittel in großem Umfang anbauen wird, aber jede Tätigkeit muss finanziell und ökologisch lebensfähig sein, sonst verschwindet sie.

Mit dem Niedergang der industriellen Landwirtschaft werden Lebensmittel viel teurer: Selbst, wenn sie sich verdoppeln, sind sie immer noch billiger als das, was sie in Zukunft kosten könnten.

Aufgrund unserer Abhängigkeit von der industriellen Landwirtschaft haben wir vergessen, wie produktiv eine lokale (handwerkliche) Lebensmittelproduktion sein kann. Kleine, auf das Terroir ausgerichtete Betriebe können eine erstaunliche Menge an Lebensmitteln erzeugen.

Die Zukunft nachhaltiger, erschwinglicher und nahrhafter Lebensmittel liegt in der lokalen Produktion, die auf das optimiert ist, was ohne industrielle Eingriffe gut wächst. Die Zufriedenheit und das Wohlbefinden, die diese Verbindung mit dem Land und der Natur mit sich bringt, werden zu wenig gewürdigt. Es ist kein Zufall, dass die langlebigen, gesunden Menschen unter uns – etwa die Bewohner der Blauen Zonen Okinawas und die griechischen Inselbewohner – ihre Gärten und Tiere pflegen und die Früchte ihrer Arbeit mit ihren Familien, Freunden und Nachbarn teilen.

Es macht Spaß und lohnt sich, Lebensmittel anzubauen. Es könnte sogar wichtig werden. Diejenigen, die keine Lebensmittel anbauen können, täten gut daran, sich mit denen anzufreunden, die dies tun.

Das Ziel ist nicht, die industrielle Landwirtschaft zu ersetzen. Das Ziel ist es, unsere Abhängigkeit von nicht nachhaltigen globalen Systemen zu verringern, indem wir die lokale Produktion wiederbeleben.