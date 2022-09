Biden-Administration nähert sich heimlich einem Währungssystem, das dem Staat die Kontrolle über persönliche Finanzen geben könnte

Während das Weiße Haus nur die Studienphase einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) ankündigt, warnen einige, dass die CBDC-Infrastruktur bereits im Stillen entwickelt wird.

Die Biden-Administration veröffentlichte am Freitag einen Bericht, in dem eine „behördenübergreifende Arbeitsgruppe“ für die Entwicklung einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) angekündigt wird, die eine noch nie dagewesene staatliche Kontrolle über die Finanzen des Einzelnen ermöglichen könnte.

Die Ankündigung, die einen bedeutenden Schritt in Richtung einer US-Zentralbankwährung darstellt, die kürzlich vom Investment-Guru Robert Kiyosaki als „Kommunismus in seiner reinsten Form“ bezeichnet wurde, erfolgte als Reaktion auf die Executive Order 14067 von Präsident Joe Biden.

In der Verfügung vom 9. März heißt es, dass seine Regierung „der Erforschung und Entwicklung der potenziellen Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten eines CBDC in den Vereinigten Staaten höchste Priorität einräumt“, und eine Analyse der „potenziellen Auswirkungen“ gefordert wird.

Die Anordnung ging so weit, dass sie das Potenzial eines amerikanischen CBDC für die Interoperabilität mit den CBDCs anderer Länder lobte, was die Tür zu einem kohärenten internationalen digitalen Finanzsystem öffnen würde.

In dem neuen Bericht vom 16. September werden die potenziellen „erheblichen Vorteile“ eines US-CBDC hervorgehoben, und es wird die Einrichtung einer behördenübergreifenden Gruppe angekündigt, die die Auswirkungen eines CBDC untersuchen und ihre Ergebnisse mitteilen soll.

„Um die Bemühungen der Federal Reserve zu unterstützen und andere Arbeiten zu einem möglichen US-CBDC voranzutreiben, wird das Finanzministerium eine behördenübergreifende Arbeitsgruppe leiten, um die möglichen Auswirkungen eines US-CBDC zu untersuchen, regierungsübergreifendes Fachwissen zu nutzen und Informationen mit Partnern auszutauschen“, heißt es in dem Bericht des Weißen Hauses.

In der Mitteilung heißt es weiter, dass regelmäßig Treffen stattfinden werden, um „die Fortschritte der Arbeitsgruppe zu diskutieren und aktuelle Informationen über CDBC und andere Innovationen im Zahlungsverkehr auszutauschen“, an denen die „Führung der Federal Reserve, der Nationale Wirtschaftsrat, der Nationale Sicherheitsrat, das Büro für Wissenschafts- und Technologiepolitik und das Finanzministerium“ teilnehmen werden.

Kiyosaki, Autor von „Rich Dad, Poor Dad“, nannte die Anordnung vom 9. Mai „den verräterischsten Akt in der Geschichte der USA“ und wird von Jim Rickards unterstützt, einem Wirtschaftswissenschaftler, Investor und ehemaligen Beamten der Central Intelligence Agency (CIA), der CBDC wegen des Ausmaßes an Tyrannei, das es ermöglichen würde, als „Bitcoin’s Evil Cousin“ bezeichnet hat.

Rickards zufolge würde ein US-CBDC den US-Dollar als „digitalen Dollar“ ersetzen, den er „Biden Bucks“ nennt, weil er möchte, dass Biden „die volle Anerkennung für das bekommt, was ich als Verbrechen betrachte“.

„ Wenn die Biden Bucks eingeführt werden, glauben viele Experten – mich eingeschlossen – dass damit eine Ära der totalen staatlichen Kontrolle und Überwachung beginnt „, so Rickards. „Das ist keine Übertreibung. Dies würde die Macht und den Einfluss der Bundesregierung dramatisch ausweiten … im Wesentlichen als eine neue Art von ‚Spyware‘ wirken.“

„Mit Biden Bucks“, fuhr er fort, „wird die Regierung in der Lage sein, Sie zu zwingen, ihre Agenda zu erfüllen. Denn wenn Sie das nicht tun, könnten sie Ihnen den Geldhahn zudrehen. Das ist nicht wie das Einfrieren eines Bankkontos, es ist viel einfacher.

Während aus den Ankündigungen des Weißen Hauses nicht hervorgeht, wann ein solches CBDC entwickelt und eingeführt werden soll, warnt der Finanzberater Joe Brown, dass die Infrastruktur für ein US-CBDC bereits im Stillen entwickelt wird.

Am 29. August kündigte die US-Notenbank an, dass ihr digitaler Sofortzahlungsdienst FedNow Mitte 2023 mit einem Pilotversuch in vollem Umfang“ beginnen werde. FedNow würde eine „24/7-Abwicklung … ermöglichen, die sofort von Bank zu Bank erfolgt“.

„Diese Infrastruktur umgeht einen großen Teil der Notwendigkeit der derzeitigen Bankinfrastruktur, was der Zweck einer digitalen Zentralbankwährung ist“, erklärte Brown kürzlich in seinem Videoblog. „Letztlich hat jeder einzelne Wirtschaftsteilnehmer ein Konto direkt bei der Federal Reserve, der Zentralbank, und dann benötigt man keinen der dezentralen Knotenpunkte des Finanzsystems, die bisher existierenden Banken.“

„Dies verwandelt den Zweck des gesamten Bankensystems wirklich in eine Infrastruktur für das CBDC“, fuhr Brown fort und bemerkte, dass es „alles unter einem Dach zentralisieren würde.“

„Und wenn dieses System erst einmal aufgebaut ist, wenn alle Probleme aus dem System herausgearbeitet sind … dann haben sie die Grundlage geschaffen, um darauf das Gen 2, die Version 2 des CBDC aufzubauen. Das Einzige, was dann noch zu tun wäre, wäre, dass jeder ein Konto direkt bei der Fed eröffnet.“

Brown ist überzeugt, dass die grundlegende CBDC-Technologie langsam“ und unabhängig von einem vollständigen CBDC eingeführt wird, damit es nicht wie eine Machtübernahme aussieht“.

„Sonst würde es jeder ablehnen. Jeder, der bei klarem Verstand ist, würde sich das Ding ansehen und sagen: ‚Auf keinen Fall'“, bemerkte Brown und fügte hinzu, dass die schrittweise Einführung auch notwendig ist, um die Komponenten in kleinen Schritten“ zu testen und sicherzustellen, dass das CBDC nicht auf ganzer Linie scheitert“.

„Aber machen Sie keinen Fehler, eine digitale Zentralbankwährung wird kommen, und es sieht so aus, als ob dieser neue FedNow-Service nur der Start der Infrastruktur für die spätere Einführung der Vollversion der CBDC ist“, warnte Brown.