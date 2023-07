Das Ende der Reisefreiheit

Ist es möglich, dass die Vereinigten Staaten wieder abriegeln? Ist es möglich, dass Beamte versuchen werden, uns ohne ein ordentliches Verfahren gefangen zu halten?

Die Weltgesundheitsorganisation und die Europäische Union haben sich offiziell zusammengetan, um die Reisefreiheit, wie wir sie kennen, zu beenden. Die EU rühmt sich, dass ihre Version der Impfpässe, die während der COVID-Pandemie ausgestellt wurden, „ein entscheidendes Element“ für die Wiederaufnahme der europäischen Wirtschaft und Gesellschaft war. Der „Grüne Pass“, eine digitale Smartphone-Anwendung, zeigte die privaten medizinischen Daten des Abonnenten in Bezug auf die COVID-Impfung öffentlich an, indem er den Namen des Abonnenten, sein Geburtsdatum, die Marke und die Dosen der Impfung anzeigte und einen QR-Code enthielt, um Betrug zu vermeiden.

Trotz dieser tautologischen Prahlerei, dass der Pass eine Auswirkung auf die „sichere“ Wiedereröffnung Europas hatte, wissen wir, dass die Impfstoffe zum Zeitpunkt der Einführung dieser Vax-Pässe nicht auf ihre Wirksamkeit getestet worden waren. Janine Small, leitende Angestellte von Pfizer, sagte vor dem Covid-Ausschuss der Europäischen Union aus, dass das Pharmaunternehmen sein Produkt vor der Markteinführung nie auf die Verringerung der Übertragung getestet hatte:

„Wussten wir, dass es die Immunisierung* stoppt, bevor es auf den Markt kam? Nein! Wir mussten uns wirklich mit der Geschwindigkeit der Wissenschaft bewegen, um wirklich zu verstehen, was auf dem Markt passiert; und von diesem Standpunkt aus mussten wir alles auf Risiko tun.“

*Ironischerweise antwortete Small auf die Frage des Europaabgeordneten Robert Roos, ob der mRNA-Impfstoff von Pfizer jemals darauf getestet wurde, „die Übertragung des Virus zu stoppen“, mit „Stoppen der Immunisierung“. Die jetzt öffentlich zugänglichen Daten zeigen, dass die Impfstoffe nicht nur nichts zur Verhinderung der Übertragung beitragen, sondern sogar eine Infektion verursachen. Vielleicht war Smalls Wortwahl keine falsche Antwort auf die Frage, sondern eher ein Versprecher, da er bereits wusste, dass der Impfstoff das Immunsystem der geimpften Patienten unterdrücken und sie anfällig für künftige Infektionen machen würde.

Mit der Behauptung, der Vax-Pass fördere die „Freizügigkeit der Bürger und Einwohner“, verlangten die EU-Mitgliedsstaaten zunächst vor allem von Flugreisenden den Nachweis einer Impfung. In diesem Zusammenhang räumt die Behörde ein, dass der vax-pass ein „Instrument zur Überprüfung der Einhaltung von Freizügigkeitsbeschränkungen“ sei. Nichts ist so freiheitsfördernd wie die Einhaltung von Freiheitsbeschränkungen!

Die Bürger der EU begrüßten den Impf-Pass nicht nur wegen der offensichtlichen medizinischen Apartheid gegen Ungeimpfte und des Freiheitsmords. Als die Maßnahme eingeführt wurde, kam es auf dem ganzen Kontinent zu Protesten, die die Legitimität staatlicher Maßnahmen infrage stellten, die individuelle medizinische Entscheidungen erzwangen und diejenigen bestraften, die sich nicht impfen lassen wollten oder konnten.

Nach US-amerikanischem Recht galten Informationen über die medizinische Behandlung einer Person traditionell als privat. Das Office of Civil Rights hat jedoch im Jahr 2020 einen Leitfaden herausgegeben, der die Offenlegung dieser privaten Aufzeichnungen für „Zwecke der öffentlichen Gesundheit“ ohne die Zustimmung des Patienten erlaubt. Obwohl die US-Bundesregierung nicht auf einen digitalen Impfpass drängte, verlangten viele Unternehmen und öffentliche Einrichtungen im ganzen Land, wie z. B. Restaurants, einen Impfnachweis für den Zutritt, und einige Bundesstaaten ließen die Praxis des Impfpasses zu.

Der ehemalige New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo führte 2021 den Excelsior Pass Plus ein, der die Impfnachweise von mehr als 11 Millionen New Yorkern sammelte und bis heute aufbewahrt. Kürzlich gab die Regierung von Gouverneurin Kathy Hochul bekannt, dass sie das Programm aufgrund „geringerer Nachfrage“ einstellen werde. Obwohl der Staat behauptete, die Teilnahme sei freiwillig, wurde den New Yorkern die Möglichkeit verweigert, ohne Impfnachweis an der Wiedereröffnung des Staates teilzunehmen. Mehr als 150.000 Unternehmen nutzten die App, um ungeimpfte Gäste auszuschließen.

Sicherlich haben die Bewegungseinschränkungen die Menschen dazu gebracht, verzweifelte Entscheidungen zu treffen, die andernfalls eine Pause eingelegt hätten, bevor sie gehandelt hätten – vorwiegend die Entscheidung, sich impfen zu lassen. Als New York den Excelsior Pass einführte, luden die New Yorker, die sich danach sehnten, wieder mit ihren Familienmitgliedern zusammenzukommen und sich in der Öffentlichkeit zu bewegen, die App herunter und riefen jedem zu, der sie benötigte, dass sie die Impfvorschriften einhielten.

Die App verursachte noch mehr Unruhe, obwohl sie als Lösung für die Schließungen angepriesen wurde. So berichtete Spectrum Local News, dass die Impfnachweise der Nutzer in der App nicht schnell genug aktualisiert wurden. Infolgedessen befürchtete eine Nutzerin, dass sie „unter Hausarrest stehen würde“, und beklagte, dass sie „ausgesperrt“ würde. Der Staat spielte die Ängste dieser Nutzer herunter, indem er der Presse mitteilte: „Fragen der Nutzer werden erwartet.“

Die willfährigen Nutzer, die befürchteten, unter Hausarrest zu stehen, wenn die App nicht funktioniert, haben nicht einmal bedacht, dass die Nutzung der App eher dem Tragen einer Fußfessel gleicht als dem Einsperren selbst: Ständig wird man überwacht, Daten werden gesammelt, QR-Codes werden gescannt, man hat Angst, dass die App nicht funktioniert und die „Behörden“ einem die Privilegien verweigern, an die man sich gewöhnt hat und nach denen man sich sehnt. Man bewegt sich, ist aber immer noch ein Gefangener – und doch nicht frei.

Als Schottland die Einführung von Impfpässen im Jahr 2021 ankündigte, hielt Neil Oliver einen leidenschaftlichen Monolog über die Auswirkungen, die solche Einschränkungen auf die Menschheit haben würden. Er lehnte die Vorstellung ab, dass jeder der Aufforderung „Papiere, bitte“ nachkommen sollte, und erklärte, dass die Regierungen und Unternehmen, die dies fordern, mit der Zeit scheitern würden. Sein Heilmittel für das Gefängnis der Abriegelungen und für die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschheit sind nicht mehr Bewegungseinschränkungen, sondern vielmehr: „Zusammengehörigkeit, Einbeziehung und nicht Ausgrenzung. Ich sage, dass es einfach ist und wir Wege finden müssen, um zusammen zu sein“.

Wenn uns unbeabsichtigte wissenschaftliche Entdeckungen etwas gelehrt haben, dann sicherlich, dass der Mensch ein soziales Wesen ist und nicht gedeihen kann, wenn er von sozialer Interaktion ferngehalten wird. Friedrich II. entdeckte dieses Phänomen, als er die Sprachentwicklung bei Säuglingen untersuchen wollte. Obwohl er hoffte, durch den Entzug der meisten sozialen Interaktionen bei Säuglingen herauszufinden, welche Sprache angeboren ist, stellte er stattdessen fest, dass alle Kinder während des Experiments an dem Mangel an menschlicher Zuwendung starben.

Die Covid Lockdowns waren wohl die bisher größte Reproduktion dieser Studie zur sozialen Isolation. Eine Studie, bei der alle Teilnehmer von unseren eigenen Beamten und Medien gezwungen oder terrorisiert wurden, sich zu fügen. Eine Studie, die dieselben Misserfolgsergebnisse der preußischen Studie bestätigte: Selbstmorde nahmen zu, insbesondere bei Kindern; ältere Menschen in Pflegeheimen und Kranke in Krankenhäusern starben ohne familiäre Kontakte schneller; und ungünstige/chronische Gesundheitszustände haben insgesamt zugenommen.

Werden uns unsere Beamten mit all diesem Wissen in eine weitere soziale Spaltung stürzen, indem sie ein Klassen- und Sozialkreditsystem schaffen, das auf der Verwendung pharmazeutischer Produkte basiert? „Wenn man sich impfen lässt, darf man ‚x‘ machen“. Im Falle der Covid-Impfung würde das Szenario lauten: „Wenn du eine Injektion bekommst, die experimentell ist, nicht auf dem Markt ist, bei der nicht alle Nebenwirkungen bekannt sind und die nicht zur Vorbeugung von Krankheiten getestet wurde, dann darfst du in einem Flugzeug fliegen. Wenn Sie die Spritze verweigern, dürfen Sie nicht zu Ihrer Familie fliegen.“

Obwohl Präsident Biden zuvor angedeutet hatte, dass er nicht überzeugt sei, dass andere staatliche Stellen einen Impfpass bräuchten, schloss er die USA nach seinem Amtsantritt wieder mit der WHO zusammen und verpflichtete die Nation damit auf das nicht gewählte, internationale politische Gremium. Die WHO hat Anfang des Jahres angekündigt, dass sie die Mitgliedsstaaten zu einem globalen Pandemieabkommen verpflichten will, das der WHO unter anderem die Befugnis gibt, Pandemien auszurufen, die Reaktion auf Pandemien zu regeln und die WHO finanziell zu unterstützen. Da Biden die Agentur unterstützt, könnte man erwarten, dass er die USA mit anderen Mitgliedsstaaten in Einklang bringt.

Internationale Verträge bedürfen der Zustimmung zur Ratifizierung durch den US-Senat, damit das internationale Recht für die USA verbindlich wird. Wenn dieses Abkommen genehmigt wird, übernimmt die WHO die Kontrolle über die Pandemiebekämpfung, einschließlich der Einschränkung der Reisefreiheit und der Teilnahme am öffentlichen Leben. Die Zustimmung dazu, dass eine nicht gewählte ausländische Organisation die Aktivitäten der US-Bürger diktiert, ist verfassungsrechtlich bedenklich. Die US-Verfassung ermächtigt die einzelnen Bundesstaaten, in Fragen der Gesundheit und der öffentlichen Sicherheit Gesetze zu erlassen, nicht die Bundesregierung und schon gar nicht die WHO.

Der Abgeordnete Andy Biggs (R-AZ) hat vor mehr als sechs Monaten im Repräsentantenhaus einen Gesetzentwurf mit dem Titel „No Vaccine Passports Act“ eingebracht. Der Gesetzentwurf wurde zur Prüfung an den Überwachungsausschuss des Repräsentantenhauses verwiesen, hat es aber noch immer nicht in den Plenarsaal geschafft. Auch wenn dies der Fall gewesen wäre, schützt der Gesetzentwurf nur vor Impfpässen für Covid; er enthält keine Bestimmungen, die einen Impfpass für andere derzeit auf dem Markt befindliche Impfstoffe oder den von der CDC empfohlenen Impfplan verbieten, auch nicht für zukünftige Impfstoffe.

Es ist höchste Zeit, dass sich unsere Staatsdiener im Kongress und in der Exekutive daran erinnern, dass wir, das Volk, sie regieren und nicht andersherum. Jede gewählte Person und jeder Bundesbedienstete bestätigt bei seinem Amtsantritt, dass sie die Verfassung unterstützen und verteidigen werden, da sie ihre Positionen nur aufgrund des Willens des Volkes bekleiden und keiner von ihnen ohne uns eine Autorität hätte.

Der WHO zuzustimmen und ihr zu erlauben, die US-Politik in Fragen der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit zu kontrollieren, ist eine verfassungswidrige Delegation der staatlichen Gesetzgebungsbefugnis. Jeder Bundesbeamte, der sich dafür einsetzt, dass sich die USA und ihre Bundesstaaten der Agenda der WHO unterwerfen, verletzt sein Versprechen gegenüber dem amerikanischen Volk und bricht seinen Amtseid.

Die jüngste Geschichte und die aktuellen Ereignisse zeigen deutlich, dass es nicht mehr um die Frage geht, „ob dies möglich ist“, sondern um die Frage „wann“. Wir, das Volk, müssen unsere öffentlichen Bediensteten zur Rechenschaft ziehen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie uns unserer Freiheiten berauben, indem sie der Aufforderung „Papiere, bitte“ nachkommen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich unter dem Deckmantel der öffentlichen Gesundheit eine Spaltung einschleicht, wenn wir, das Volk, gemeinsam gesünder sind. Vax-Pässe dürfen nicht durchgehen.