Ich denke, man kann mit Recht sagen, dass die US-russische „Détente“, die ohnehin nie viel mehr als PR war, vorbei ist.

In einem kürzlichen Interview schlug Lawrow scharf gegen die Trump-Administration aus, weil sie gegenüber Russland faktisch exakt dieselbe Politik wie Biden fortführe – und tatsächlich die globale Dominanz der USA noch aggressiver verfolge als ihr Vorgänger.

Hier sind die wichtigsten Auszüge aus dem Interview:

„Die globale Arena befindet sich in einem Wandel, der vor einiger Zeit mit dem objektiven Übergang zu einer multipolaren Weltordnung begann. Dies ist weder die Bipolarität der sowjetisch-amerikanischen Ära mit dem Warschauer Pakt und der Nordatlantikvertrags-Organisation noch die Unipolarität, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion entstand. Vielmehr ist es die Multipolarität, die die Entwicklung der Welt prägt. Über viele Jahre fungierten die Vereinigten Staaten als Motor der Weltwirtschaft und als Regulator der internationalen Finanzordnung und nutzten die Rolle des Dollars, um ihre dominante Stellung zu festigen. Nun verlieren sie objektiv an wirtschaftlicher Bedeutung und Einfluss im globalen System. Gleichzeitig steigen Länder wie die Volksrepublik China, Indien und Brasilien auf. Bedeutende Entwicklungen finden auch in Afrika statt, wo Staaten zunehmend bestrebt sind, eine eigene Industrie aufzubauen, anstatt lediglich Rohstoffe zu exportieren – ein Bestreben, das einst von der Sowjetunion unterstützt wurde.

Mehrere Zentren schnellen wirtschaftlichen Wachstums, von Macht sowie finanziellen und politischen Einflusses sind somit entstanden. Die Welt wird durch Wettbewerb neu geformt. Der Westen ist nicht bereit, seine ehemals dominanten Positionen aufzugeben. Zudem ist mit dem Amtsantritt der Trump-Administration dieser Kampf zur Eindämmung von Konkurrenten besonders offensichtlich und explizit geworden. Tatsächlich erklärt die Trump-Administration offen ihren Anspruch, im Energiesektor zu dominieren und ihre Wettbewerber auszubremsen.

Gegen uns werden offen unfaire Methoden eingesetzt: Die Tätigkeit russischer Ölunternehmen wie Lukoil und Rosneft wird verboten, und es wird versucht, Russlands Handels-, Investitions- und militärtechnische Kooperation mit unseren wichtigsten strategischen Partnern, darunter Indien sowie andere BRICS-Staaten, zu diktieren und einzuschränken.

Ich möchte anmerken, dass trotz aller Erklärungen der Administration von Präsident Donald Trump, wonach der von Präsident Biden begonnene Krieg in der Ukraine beendet werden sollte, wir zu einer Einigung kommen und dieses Thema von der Tagesordnung nehmen sollten und dann angeblich helle und klare Perspektiven für gegenseitig vorteilhafte russisch-amerikanische Investitionen und andere Zusammenarbeit entstehen würden, die Administration keines der von Joe Biden verabschiedeten Gesetze infrage gestellt hat, um Russland nach Beginn der speziellen Militäroperation zu „bestrafen“.

Im April 2025 verlängerten sie die Executive Order 14024, das Notstandsregime, dessen Kern die „Bestrafung“ Russlands und Sanktionen gegen unser Land ist, einschließlich des Einfrierens der Gold- und Währungsreserven Russlands. In diesem Dokument ist von „schädlichen ausländischen Aktivitäten der Regierung der Russischen Föderation“ die Rede. Beispiele sind Versuche, Wahlen in den Vereinigten Staaten zu untergraben (etwas, das US-Präsident Donald Trump täglich bestreitet und kategorisch zurückweist) sowie Verstöße gegen internationales Recht und Menschenrechte. Man kann dort alles finden!

Das ist reiner „Bidenismus“, den Präsident Trump und sein Team ablehnen. Dennoch haben sie problemlos das Gesetz und die Sanktionen gegen Russland durchgesetzt, die weiterhin in Kraft sind. Sie haben Sanktionen gegen Lukoil und Rosneft verhängt. Und sie taten dies im Herbst, ein paar Wochen nach einem guten Treffen zwischen Präsident Putin und Präsident Trump in Anchorage.

Sie sagen uns, dass das Ukraine-Problem gelöst werden müsse. In Anchorage haben wir den US-Vorschlag akzeptiert. Wenn wir es „unter Männern“ betrachten, bedeutet das, dass sie ihn vorgeschlagen und wir zugestimmt haben – also muss das Problem gelöst werden. Präsident Putin hat wiederholt gesagt, dass es für Russland nicht wichtig ist, was die Ukraine und Europa sagen werden; wir sehen klar die primitive Russophobie der meisten Regime in der Europäischen Union, mit seltenen Ausnahmen. Die US-Position war für uns wichtig. Indem wir ihren Vorschlag akzeptierten, schienen wir die Aufgabe der Lösung der ukrainischen Frage abgeschlossen zu haben und zu einer umfassenden, breit angelegten und gegenseitig vorteilhaften Zusammenarbeit überzugehen.

Bisher ist die Realität genau das Gegenteil: Neue Sanktionen werden verhängt, ein „Krieg“ gegen Tanker auf hoher See wird unter Verletzung des UN-Seerechtsübereinkommens geführt. Man versucht, Indien und unseren anderen Partnern den Kauf günstiger russischer Energieressourcen zu verbieten (Europa ist schon lange ausgeschlossen) und zwingt sie, US-Flüssiggas zu überhöhten Preisen zu kaufen. Das bedeutet, dass sich die Amerikaner die Aufgabe gestellt haben, wirtschaftliche Dominanz zu erreichen.

Darüber hinaus – während sie scheinbar einen Vorschlag zur Ukraine machten und wir bereit waren, ihn zu akzeptieren (jetzt sind sie es nicht) – sehen wir auch im wirtschaftlichen Bereich keine strahlende Zukunft. Die Amerikaner wollen alle Routen zur Versorgung der führenden Länder der Welt und aller Kontinente mit Energieressourcen unter ihre Kontrolle bringen. Auf dem europäischen Kontinent haben sie es auf Nord Stream abgesehen, das vor drei Jahren gesprengt wurde, auf das ukrainische Gastransportsystem und auf TurkStream.

Das zeigt, dass das US-Ziel – die Dominanz der Weltwirtschaft – mit einer beträchtlichen Anzahl von Zwangsmaßnahmen umgesetzt wird, die mit fairem Wettbewerb unvereinbar sind. Zölle, Sanktionen, direkte Verbote, das Untersagen von Kooperationen – all das müssen wir berücksichtigen.

Während wir offen bleiben – wie Indien, China, Indonesien und Brasilien – für eine Zusammenarbeit mit allen Ländern, einschließlich einer Großmacht wie den Vereinigten Staaten, befinden wir uns in einer Situation, in der die Amerikaner selbst künstliche Hindernisse schaffen. Wir sind gezwungen, zusätzliche sichere Wege zu suchen, um unsere finanziellen, wirtschaftlichen, integrationsbezogenen, logistischen und anderen Projekte mit den BRICS-Ländern zu entwickeln.

Es läuft ein Kampf um die Bewahrung der alten Weltordnung, die auf der Dominanz des Dollars und den vom Westen formulierten und durchgesetzten Regeln über IWF, Weltbank und WTO beruht. Als die neuen Wachstumszentren, die unter diesen Regeln operieren, deutlich stärkere wirtschaftliche Ergebnisse und höhere Wachstumsraten zeigten – wie in den BRICS-Ländern ersichtlich –, begann der Westen, Wege zu suchen, diesen Übergang zu blockieren. Das kann nicht gelingen, denn es ist ein objektiver, irreversibler Prozess. Seit mehreren Jahren übertreffen die Wachstumsraten und das BIP der BRICS-Länder – gemessen an der Kaufkraftparität – das kombinierte BIP der G7 deutlich.

Diese globalen wirtschaftlichen Prozesse – sowohl das objektive Entstehen neuer Entwicklungszentren als auch die subjektiven Bemühungen etablierter Mächte, die ihren Einfluss verlieren, diese natürliche Entwicklung zu behindern – bilden die Grundlage unserer Arbeit, die nicht nur globale analytische Prognosen, sondern auch praktische bilaterale Zusammenarbeit mit jedem einzelnen Land umfasst. All diese geopolitischen Konfrontationen sowie die Versuche, den objektiven Lauf der Geschichte zu stoppen, wirken sich zwangsläufig auf bilaterale Beziehungen aus. Ich werde sie nicht alle aufzählen: Dazu gehören Sanktionen, die sogenannte vom Westen erfundene „Schattenflotte“, Versuche, Schiffe mit militärischer Gewalt auf hoher See festzusetzen – in eklatanter Verletzung des UN-Seerechtsübereinkommens – und vieles mehr. Zölle für den Kauf von Öl oder Gas bestimmter Lieferanten sind inzwischen alltäglich geworden.

Was ist also das Herzstück unserer Arbeit? Es gibt ein Lied, das eigentlich die Hymne des russischen Ministeriums für Zivilschutz, Katastrophenschutz und Notfälle ist, aber es passt ebenso zu unserem Ministerium – und im Grunde zu jeder staatlichen Institution unseres Landes: „Unsere Sorge ist einfach, unsere Sorge ist dies: dass unsere Heimat lebt, und es gibt keine anderen Sorgen.“

Unter den heutigen Bedingungen ist dieses Ziel – „dass unsere Heimat lebt“ – jedoch eine schwierige Aufgabe; es umfasst die verlässliche Sicherung unserer Sicherheit, insbesondere in einer Situation, in der bestimmte Figuren in Europa, die sich als Politiker ausgeben, drohen, „einen Krieg“ gegen Russland zu entfesseln. Die Sicherung der Sicherheit erfordert ebenso nachhaltige Maßnahmen, um sicherzustellen, dass der an unseren Grenzen in der Ukraine errichtete Nazi-Staat – vom Westen als Instrument einer erneuten Konfrontation unterstützt – in seiner derzeitigen Form nicht fortbestehen kann.

Die Nazi-Grundlagen müssen beseitigt werden. Wir werden – daran habe ich keinen Zweifel – unsere eigenen Sicherheitsinteressen gewährleisten, indem wir erstens die Stationierung jeglicher uns bedrohender Waffen auf ukrainischem Gebiet verhindern und zweitens einen verlässlichen und umfassenden Schutz der Rechte russischer und russischsprachiger Menschen garantieren, die seit Jahrhunderten in der Krim, im Donbass und in Noworossija leben und die vom nach einem Putsch an die Macht gekommenen Kiewer Regime als minderwertige „Spezies“ und „Terroristen“ bezeichnet wurden und gegen die ein Bürgerkrieg entfesselt wurde.

Dies ist eine äußerst wichtige Aufgabe, um zu gewährleisten, „dass unsere Heimat lebt“, ganz zu schweigen von Wirtschaft und Sozialfragen, die unter der ständigen Kontrolle des Präsidenten der Russischen Föderation Wladimir Putin stehen und von der Regierung bearbeitet werden.

In unserem Fall ist eine der Hauptaufgaben des Ministeriums und unserer Außenpolitik, möglichst günstige äußere Bedingungen für die innere Entwicklung des Landes (wirtschaftlich, sozial und industriell) sowie für das Wachstum des Wohlstands der Bürger zu schaffen und zu sichern.

Es ist klar, dass angesichts des gegen uns entfesselten globalen Krieges und der fieberhaften Versuche des Westens, alle unsere Partner zu „bestrafen“, indem sie verlangen, den Handel mit uns und die militärtechnische Zusammenarbeit einzustellen, es erheblich schwieriger ist, unsere Arbeit zu leisten und möglichst günstige Bedingungen für die innere Entwicklung zu schaffen, als es vor 10 oder 15 Jahren der Fall war. Doch das macht die Aufgaben nicht weniger relevant.“

Dies bestätigt, was ich seit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus mehrfach gesagt habe. Vor sechs Monaten schrieb ich:

„Es ist unwahrscheinlich, dass Trump selbst bereit ist, Putins Forderung nach einer umfassenden Neugestaltung der globalen Sicherheitsordnung zu akzeptieren – eine, die die Rolle der NATO reduzieren, die US-Vormachtstellung beenden und eine multipolare Welt anerkennen würde, in der andere Mächte ohne westliche Einmischung aufsteigen können. Trotz seiner Rhetorik vom Ende der ‚ewigen Kriege‘ hält Trump an einer grundsätzlich suprematistischen Vorstellung von Amerikas Rolle in der Welt fest – wenn auch in einer pragmatischeren Form als das liberal-imperialistische Establishment. Seine Administration unterstützt weiterhin die NATO-Aufrüstung und sogar die erneute Stationierung von US-Atomwaffen an mehreren Fronten, vom Vereinigten Königreich bis in den Pazifik. Trumps Politik gegenüber China, Iran und dem weiteren Nahen Osten bestätigt, dass Washington sich weiterhin als Imperium versteht, dessen globale Dominanz um jeden Preis bewahrt werden muss – nicht nur durch wirtschaftlichen Druck, sondern auch durch militärische Konfrontation, wenn es für notwendig erachtet wird.

In diesem Rahmen bleibt Russland eine zentrale Herausforderung. Als Schlüsselverbündeter sowohl Chinas als auch Irans ist es in die Architektur der entstehenden multipolaren Ordnung eingebettet, die die US-Hegemonie bedroht. Für Washington ist Moskau nicht einfach ein regionaler Akteur, sondern ein entscheidender Knotenpunkt in einer breiteren strategischen Neuausrichtung.“