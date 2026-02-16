Doug Casey über Iran: Wie ein „begrenzter Schlag“ zu einem Systemschock eskalieren könnte

Doug Casey

International Man: Wir haben gesehen, dass Präsident Trump schärfere Warnungen gegenüber Iran ausgesprochen hat. Glauben Sie, dass die Spannungen zwischen den USA und Iran auf einen offenen Krieg zusteuern, oder ist es nur hartes Verhandeln?

Doug Casey: Trump hält sich für den besten Verhandler der Welt. Aber die Welt sieht ihn zunehmend als unberechenbaren Schizophrenen, der nicht von Vernunft geleitet ist. Niemand kann sagen, was er als Nächstes tun oder sagen wird. Aber wir wissen, dass er Luft- und Seearmadas um Iran herum konzentriert.

Da Iran für niemanden außer Israel ein Risiko darstellt, wäre jeder US-Angriff auf Iran unprovoziert. In der Vergangenheit wurden ihnen sogenannte terroristische Aktionen vorgeworfen. Aber was haben sie in den letzten Jahren gegen die USA getan? Die Antwort ist, glaube ich: nichts – außer Beschimpfungen; die USA seien „Der Große Satan“. Angesichts der Geschichte des Landes seit dem CIA-Putsch von 1953, der den gewählten Präsidenten stürzte, um den Schah einzusetzen, ist es verständlich, wenn gelegentlich eine Menge „Tod Amerika“ skandiert. Die US-Medien stellen Iraner natürlich als Geisteskranke dar, die Schaum vor dem Mund haben…

Ich wünschte, ich könnte dazu eine persönliche Versicherung geben. Aber obwohl ich etwa 160 Länder besucht habe, gehört Iran nicht dazu. Es ist eines meiner großen Bedauern, dass ich vor einigen Jahren, als ich eingeladen wurde, in drei iranischen Städten mit dem Team der neuseeländischen Botschafter Polo zu spielen, wegen einer Verletzung absagen musste. Alles, was ich sagen kann, ist: Jedes Land, das eine aktive Polo-Kultur pflegt und „Farangs“ einlädt, mitzumachen, gilt als zivilisiert und ist es wert, kennengelernt zu werden.

Die Iraner sehen die USA als Marionette Israels, alias „Der Kleine Satan“. Da Trump Netanjahus BFF ist und sein Kabinett und seine Berater allesamt rabiate Zionisten sind, ist es wahrscheinlich, dass die USA etwas Gewalttätiges tun werden. Schon allein, weil The Donald immer beweisen will, dass er „hart“ ist, und das TACO-Label (Trump Always Chickens Out) nicht mag.

Während Trump damit prahlt, der Friedenspräsident zu sein, haben die USA sieben Länder bombardiert – unprovoziert – prominent darunter der massive Angriff auf Iran im Juni auf Drängen unseres „Freundes“ Israel. In der Welt der Realpolitik gibt es keine Freundschaft zwischen Nationen.

Nebenbei: Ich habe nichts gegen Israel. Ich finde es nur dumm und unmoralisch, in ihre Kriege hineingezogen zu werden und sie wie einen 51. Bundesstaat zu behandeln.

International Man: Was wollen Washington und Teheran im Moment jeweils? Ist ein Deal möglich?

Doug Casey: Teheran will einfach nur in Ruhe gelassen werden – das ist nicht viel verlangt. Washington hingegen will, dass Teheran abrüstet, einschließlich nuklearer Waffen und Langstreckenraketen, im Wesentlichen. Das hat nichts mit der Sicherheit Amerikas zu tun; es geht ausschließlich um Israel.

Wir müssen uns fragen: Warum ist Iran der Feind des Monats, jetzt wo Venezuela auf Sparflamme läuft? Ist es nur, weil das derzeitige Regime von üblen Kriminellen geführt wird? Nun ja, natürlich. Na und? Der Großteil der Welt wird von üblen Kriminellen geführt.

Es scheint, als hätten die Mullahs vor ein paar Wochen eine beginnende Revolution niedergeschlagen und Zehntausende getötet. Wurden sie ermutigt, weil Trump ihnen sagte: „Hilfe ist unterwegs!“? Wahrscheinlich. Aber man muss sich fragen, warum Washington Empörung über eine lokale Regierung heuchelt, die in Iran Menschen ermordet, und nicht in einem halben Dutzend anderer Länder?

Vielleicht bin ich unfair. Schließlich hat Washington vor ein paar Monaten Nigeria bombardiert und Partei ergriffen im langjährigen Konflikt zwischen Christen und Muslimen. Warum nicht auch Partei ergreifen zwischen Juden und Muslimen? Ich muss die Liste prüfen, ob Nigeria eines der acht Länder ist, in denen Trump kürzlich (Stand 15. Oktober) behauptete, er habe Frieden verordnet.

International Man: Glauben Sie, dass ein „begrenzter“ Konflikt zu einem umfassenden regionalen Krieg eskalieren würde – und wenn ja, wie würde dieser Krieg aussehen, und kann die USA realistisch gewinnen?

Doug Casey: Nein, die USA können einen Krieg gegen Iran genauso wenig gewinnen wie sie vor 50 Jahren einen Krieg gegen Vietnam gewinnen konnten oder jüngst gegen Afghanistan. Wenn man gegen Guerillas auf der anderen Seite der Welt kämpft, ist man wahrscheinlich der Bösewicht, nicht der Gute. In Iran hoffen wir, dass alles, was passiert, darin besteht, dass die USA Bomben abwerfen und lokales Chaos erzeugen.

Allerdings wird es dieses Mal vermutlich nicht so einfach sein. Die zahlreichen US-Stützpunkte im Nahen Osten sind nicht sicher. Der riesige Marinestützpunkt in Bahrain und der Luftwaffenstützpunkt in Katar könnten mit Hunderten Raketen getroffen werden. Die 2000 Soldaten, die die USA noch in Syrien haben, könnten überrannt werden. Dieses Mal müssen die Iraner ernsthaft reagieren, wenn die USA einen großen Angriff starten – nicht nur einen Schlag gegen ein einzelnes Ziel, wie die Nuklearbasis im Juni.

Wenn die Iraner das ernst nehmen, könnten sie einen umfassenden Cyberangriff gegen die USA starten – da die Welt auf Computern läuft –, der das Potenzial hat, Handel, Industrie, Versorgungsbetriebe und das Finanzsystem in den USA lahmzulegen. Also können die USA nicht nur keinen Krieg gegen Iran gewinnen, sondern würden dabei auch schwer beschädigt.

Kann die US-Flottenkampfgruppe mit dem Flugzeugträger Abraham Lincoln einen massiven Raketenhagel überstehen? Unwahrscheinlich, besonders wenn er durch Hyperschallraketen ergänzt wird, die die Iraner mit ziemlicher Sicherheit von den Chinesen oder Russen gekauft haben.

Hoffentlich bekommt Trump kluge Ratschläge aus dem Pentagon – aber ich bezweifle es. Er ist ein Narzisst, der jeden übelnimmt, der ihm widerspricht. Das heißt, er ist vorhersehbar von Speichelleckern und Ja-Sagern umgeben.

International Man: Wie sehen Sie Israels Rolle dabei? Könnten sie einen Krieg beginnen, den weder Iran noch Washington wollen?

Doug Casey: Israel ist wie der bösartige kleine Junge, der einen Streit zwischen zwei größeren Jungs provoziert: „Warum kämpfst du nicht mit ihm?“

Kein Zweifel: Israel will einen Krieg, weil Iran Israels einziger ernsthafter Feind in der Region ist. Natürlich würden sie Iran gerne zerstört sehen oder einen großen Regimewechsel herbeiführen. Das ist verständlich. Das iranische Regime ist eine militante Theokratie, die Koran und Hadithe ernst nimmt. Das heißt, sie sehen Juden als Feind. Es spielt keine Rolle, dass die meisten Israelis säkular sind, denn Israel selbst ist technisch gesehen eine Theokratie.

Israel will allerdings auf jeden Fall vermeiden, Iran allein zu bekämpfen. Iran soll mehrere tausend Langstreckenraketen eingelagert haben und produziert jeden Monat Hunderte weitere. Die Israelis brauchen die Amerikaner, um die Hauptarbeit zu erledigen.

Ich sehe jedoch langfristig keinen Ausweg für Israel. Selbst wenn Iran durch die USA verwüstet wird, wird in zehn Jahren irgendeine neue Bedrohung auftauchen. Vielleicht Ägypter, ein wiedererstarkter Irak oder Pakistaner – oder irgendeiner von 50 anderen muslimisch geprägten Staaten. Israel hat ein unlösbares Problem.

International Man: Was wären die wirtschaftlichen, finanziellen und geopolitischen Folgen, wenn Iran und die USA in einen umfassenden regionalen Krieg geraten?

Doug Casey: Es wäre echtes Chaos. Ich denke, die größte Folge wäre der Zerfall Irans. Man darf nicht vergessen: Iran selbst ist zwar ein uraltes Land – ein altes Imperium –, aber ethnisch nur etwa zu 50% Perser. Der Rest sind Aserbaidschaner, Araber, Kurden, Afghanen und was auch immer.

Wenn das derzeitige Regime kollabiert, besteht eine gute Chance, dass Iran in mehrere kleinere Staaten zerfällt. Und das könnte sich in der ganzen Region ansteckend ausbreiten. Die Kurden in der Türkei, Syrien und Irak könnten sich mit den Kurden in Iran zusammenschließen und Kurdistan bilden. Fast keines der Länder der Region ist organisch; sie sind alle künstliche Konstrukte. Das bedeutet: Auch wenn der Zerfall Irans großartig für Israel wäre, würde er wahrscheinlich zu weit verbreiteter Gewalt führen.

Wenn die USA auf der anderen Seite der Welt in ein Wespennest stechen, kann das nur Tod, Zerstörung und Chaos erzeugen – und nichts, was die USA gewinnen könnten. Aber es scheint wahrscheinlich. Ich vermute, Trump hofft, dass die theokratischen Mullahs durch freundlichere und sanftere Versionen ihrer selbst ersetzt werden. Wer weiß? Man sagt, Hoffnung sei eine der Kardinaltugenden. Und Tugend zählt in einem Religionskrieg.

Eine Sache, die nicht passieren wird: dass der opportunistische Sohn des Schahs zum nächsten Herrscher wird, auch wenn der jüngere Pahlavi breite Presseberichterstattung bekommt, in der er als nächster Schah aufgebaut wird. Aber wer weiß? Wenn er ein paar bevorzugte Trump-Flüsterer in der Tasche hat, ist alles möglich.