„Keine Aussicht“, dass europäische Regierungen einen BÜRGERKRIEG verhindern können, warnt britischer Armeekolonel

Sagt, die Regierung wolle die „Islamisierung des Vereinigten Königreichs“ nicht verhindern

Schwere Unruhen zeichnen sich ab, da politische Führer die Probleme rund um Migration und Integrationsversagen weiter vor sich herschieben, so ein erfahrener Militärexperte.

Der pensionierte Oberst Richard Kemp, ehemaliger Kommandeur britischer Streitkräfte in Afghanistan, hat eine deutliche Warnung hinsichtlich der Entwicklung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Europa und Großbritannien ausgesprochen. Im Gespräch mit dem israelischen Sender i24News betonte Kemp, dass sich Integrationsprobleme in den vergangenen zwei Jahrzehnten verschärft hätten und damit den Weg für unvermeidliche Konflikte bereiteten.

„Die Dinge werden seit vielen Jahren immer schlimmer, und sie werden nur noch schlimmer werden“, erklärte Kemp und verwies auf die Zurückhaltung der Regierungen, sich den Problemen direkt zu stellen.

Kemp, der auch in Aufstandsbekämpfungsoperationen in Nordirland diente und Geheimdienstfunktionen in Westminster sowie im Cabinet Office innehatte, betonte den Mangel an politischem Willen, gegen das vorzugehen, was er als „Islamisierung“ des Vereinigten Königreichs bezeichnete.

„Keine Regierung – weder die jetzige noch eine künftige Regierung des Vereinigten Königreichs – hat den Mut, das zu stoppen“, sagte er. „Wenn sie entschlossen handeln wollten, um die Islamisierung des Vereinigten Königreichs zu verhindern, würde das großen Ärger für sie bedeuten. Sie wollen keinen Ärger, sie denken nur vier Jahre voraus, sie schieben das Problem einfach an jemand anderen weiter.“

Diese politische Kurzsichtigkeit, so Kemp, erhöhe das Risiko eines „Bürgerkriegs in Europa“. Er skizzierte ein mögliches Szenario ähnlich dem in Nordirland, jedoch in weitaus intensiverer Form, in dem „die einheimischen Briten, Teile der Einwandererbevölkerung und die britische Regierung auf drei verschiedenen Seiten gegeneinander kämpfen.“

Der Offizier führte die geringen Chancen, die soziale Ordnung aufrechtzuerhalten, auf demokratische Dysfunktion und fehlende echte Wahlmöglichkeiten für die Wähler zurück.

„Das große Problem, das die britischen Menschen haben, ist, dass sie keine politische Wahl haben. Wir leben nicht wirklich in einer Demokratie“, behauptete Kemp. „Welche Partei man auch wählt, man bekommt dieselben politischen Maßnahmen. Das gilt auch für die Einwanderung und für die Art und Weise, wie der islamischen Bevölkerung erlaubt wird, zahlenmäßig und in ihrer Dominanz zu wachsen.“

Kemp verwies zudem auf den Aufstieg islamistischer Politik im Vereinigten Königreich, wobei auf Gaza fokussierte Kandidaten in Gebieten mit hoher Migration Mandate gewonnen hätten. „Davon werden wir bei der nächsten Wahl viel mehr sehen“, prognostizierte er und bezog sich auf Bedenken innerhalb der Labour-Partei, einschließlich einer privaten Nachricht von Gesundheitsminister Wes Streeting: „Ich fürchte, wir haben hier ein großes Problem – und ich bin bei der nächsten Wahl erledigt. Wir haben gerade unseren sichersten Bezirk in Redbridge (51 % muslimisch, Ilford South) an einen Gaza-Unabhängigen verloren. In diesem Tempo werden wir keinen der beiden Ilford-Sitze halten.“

Es ist nicht das erste Mal, dass Kemp Alarm schlägt. Wie wir im vergangenen Jahr berichteten, warnte er zuvor vor zunehmenden Unruhen infolge massiver Migration und Vorwürfen sexuellen Kindesmissbrauchs durch Neuankömmlinge und erklärte: „Es gibt nur so viel, was die Menschen ertragen können, und sie waren bisher sehr ruhig, die Menschen im Vereinigten Königreich haben ihre Stimme dagegen nicht wirklich erhoben oder nur sehr begrenzt. Aber je mehr sich das entwickelt – und es wird sich weiterentwickeln –, desto mehr Unruhen werden wir sehen.“

In dieser früheren Stellungnahme ging Kemp noch weiter: „Und sie haben keine andere Wahl. Ich ermutige oder unterstütze das nicht, aber ich denke, die Menschen werden das Gefühl haben, keine andere Möglichkeit zu haben, als die Sache selbst in die Hand zu nehmen, anstatt sich auf politische Führer zu verlassen, die in ihren Augen nichts tun. Ich halte es für sehr wahrscheinlich – ich weiß nicht, in welchem Zeitrahmen –, aber ich würde so weit gehen, nicht nur bürgerliche Unruhen, sondern einen Bürgerkrieg im Vereinigten Königreich in den kommenden Jahren vorherzusagen, wenn diese Situation anhält, was ich glaube, dass sie es wird.“

Kemps Ansichten stehen im Einklang mit breiteren Expertenanalysen über die Zersplitterung europäischer Gesellschaften. Professor David Betz vom King’s College London warnte, dass Länder wie das Vereinigte Königreich, Frankreich und Schweden sich bereits in einem „Vor-Bürgerkriegs“-Zustand befänden, mit „schwerer sozialer Instabilität“, „wirtschaftlichem Niedergang“ und „elitärer Feigheit“ als zentralen Vorboten.

Betz erklärte: „Meiner Einschätzung nach sind wir bereits über den Kipppunkt hinaus … wir sind an dem Punkt vorbei, an dem es einen politischen Ausweg gibt. Wir sind an dem Punkt vorbei, an dem normale Politik das Problem lösen kann … fast jeder plausible Weg von hier aus beinhaltet meiner Ansicht nach irgendeine Form von Gewalt.“

Betz riet weiter: „Ich würde wahrscheinlich große Städte meiden. Ich würde empfehlen, die eigene Exposition gegenüber Großstädten zu reduzieren, wenn das möglich ist“, und schloss: „Die Dinge sind jetzt schlecht, aber sie werden noch viel schlimmer werden. Hoffentlich werden sie danach besser, aber man wird erst durch eine Phase gehen müssen, in der es sehr viel schlimmer wird.“

In ähnlicher Weise beschrieb der Akademiker Michael Rainsborough Großbritanniens Entwicklung als absichtlich und nicht zufällig, verwurzelt in Strategien der Eliten zur Spaltung.

Er verwies auf historische Maßnahmen unter Tony Blair, die darauf abzielten, „der Rechten Vielfalt unter die Nase zu reiben“, und warnte vor einem „Abstieg in das, was wir einen schmutzigen Krieg nannten“, der interne Repression und Konflikte niedriger Intensität beinhalte.

Rainsborough hob die Erosion nationaler Identität hervor und bemerkte öffentliche Räume, die mit „Regenbogenflaggen, palästinensischen Flaggen, ukrainischen Flaggen – allem, so scheint es, außer dem Georgskreuz“ gefüllt seien.

Er warnte, dass solche Dynamiken zu einer „Balkanisierung – oder im lokalen Idiom einer Ulsterisierung“ führen könnten und zog Parallelen zu den Unruhen in Nordirland.

Diese wiederholten Warnungen von Militär- und Wissenschaftsvertretern unterstreichen ein Muster: unkontrollierte Massenmigration, die Entfremdung der Eliten vom Volkswillen und die Weigerung, Grenzen durchzusetzen, untergraben das Gefüge westlicher Gesellschaften.

Während globalistische Politiken Beschwichtigung über Sicherheit stellen, wächst der Widerstand gewöhnlicher Bürger – mit der Forderung nach Führungspersönlichkeiten, die zuerst ihre eigenen Menschen in den Mittelpunkt stellen, bevor das Pulverfass explodiert.