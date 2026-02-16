Alexander Dugin

In der Weltpolitik laufen äußerst schnelle und dynamische Prozesse ab. In vielerlei Hinsicht hängt das mit der Politik Trumps zusammen, der dem System der internationalen Beziehungen ein hohes Maß an Turbulenz, Unvorhersehbarkeit und Radikalität verliehen hat – wobei sich die Ereignisse weiter zuspitzen.

Vor unseren Augen zerfällt die Vorstellung vom kollektiven Westen, also von einer solidarischen und relativ berechenbaren Politik der wichtigsten westlichen Mächte und jener Länder, die dem Westen vollständig folgen. Einen solchen Konsens gibt es nicht mehr. Globalistische Projekte geraten ins Wanken, selbst die euro-atlantische Einheit, das Schicksal der NATO und der UNO stehen infrage. Trump erklärte offen, dass ihn das Völkerrecht nicht betreffe und er auf Grundlage seiner eigenen Vorstellungen davon handle, was moralisch sei und was nicht. Trumps Forderung nach dem Anschluss Grönlands an die USA und seine Drohungen mit der Annexion Kanadas, die deutlich von der Haltung der europäischen Mächte abweichen, sowie seine unterschiedliche Einstellung zur Ukraine und zu Israel (keine bedingungslose Unterstützung des Regimes Selenskyj und im Gegenteil vollständige Unterstützung Netanjahus und seiner Nahostpolitik) verschärfen die sich abzeichnende und nahezu vollzogene Spaltung zusätzlich.

In einer solchen Situation, in der der kollektive Westen als einheitliches politisches, ideologisches und geopolitisches Ganzes nicht mehr existiert, zeichnet sich allmählich eine neue Landkarte ab, auf der an seiner Stelle mehrere voneinander getrennte und teils miteinander konkurrierende Gebilde erscheinen. Das ist noch kein abgeschlossenes Modell, sondern ein Prozess – mit offenem Ausgang. Dennoch lässt sich bereits jetzt annehmen, dass anstelle des einheitlichen Westens fünf separate geopolitische Entitäten entstehen werden. Versuchen wir, sie zu beschreiben.

Die USA der Ära Trump 2.0 als Westen Nummer eins

Trumps geopolitische Ansichten unterscheiden sich scharf von der globalistischen Strategie, der frühere Regierungen folgten – nicht nur unter Demokraten, sondern auch unter Republikanern (etwa unter George W. Bush). Trump proklamiert offen eine direkte amerikanische Hegemonie, die mehrere Stufen umfasst. Zunächst will er die Dominanz der USA im gesamten amerikanischen Raum festigen. Genau das spiegelt sich in der jüngsten Fassung der Nationalen Sicherheitsstrategie wider, in der Trump ausdrücklich auf die Monroe-Doktrin verweist und sie um seine eigene Sichtweise ergänzt.

Die Monroe-Doktrin wurde am 2. Dezember 1823 von Präsident James Monroe in seiner jährlichen Botschaft an den Kongress formuliert. Die Hauptidee bestand darin, die vollständige Unabhängigkeit der Neuen Welt von der Alten (also von den europäischen Metropolen) zu erreichen, wobei die USA als wichtigste politisch-ökonomische Kraft bei der Befreiung der Staaten Amerikas vom europäischen Einfluss galten. Es wurde nicht ausdrücklich gesagt, dass eine Form des Kolonialismus (der europäische) durch eine andere (seitens der USA) ersetzt würde, doch eine gewisse Hegemonie der USA in der Region war impliziert.

In der modernen Auslegung unter Einbeziehung von Trumps Ergänzungen bedeutet die Monroe-Doktrin:

vollständige und absolute Souveränität der USA sowie Unabhängigkeit von jeglichen transnationalen Institutionen, Ablehnung des Globalismus;

Unterbindung wesentlicher geopolitischer Einflüsse anderer Großmächte (China, Russland sowie europäische Staaten) auf alle Länder Amerikas;

Errichtung einer direkten militärisch-politischen und wirtschaftlichen Hegemonie der USA über den gesamten amerikanischen Kontinent und die angrenzenden Ozeanräume.

In diese Doktrin passt die Förderung USA-treuer Regime in Lateinamerika, die Absetzung Washington missliebiger Politiker und die Einmischung in die inneren Angelegenheiten beliebiger Staaten dieser Region – teils unter dem Vorwand des Kampfes gegen Drogenhandel, illegale Migration oder sogar Kommunismus (Venezuela, Kuba, Nicaragua). Insgesamt unterscheidet sich das kaum von der Politik, die die USA im 20. Jahrhundert verfolgten.

Neu an Trumps Doktrin sind jedoch seine Ansprüche auf die Annexion Grönlands und Kanadas sowie seine geringschätzige Haltung gegenüber Europa und den NATO-Partnern.

Im Wesentlichen werden die USA hier als Imperium proklamiert, umgeben von Randstaaten, die sich in vasallischer Abhängigkeit von der Metropole befinden sollen. Das spiegelt sich im zentralen Slogan von Trumps Politik wider: Make America Great Again beziehungsweise America First.

Während seiner zweiten Amtszeit verfolgt Trump diese Linie wesentlich härter als in der ersten, was das globale Kräfteverhältnis deutlich verändert.

Man kann diesen trumpistischen, amerika-zentrierten Westen als Westen Nummer eins bezeichnen.

Die Europäische Union als Westen Nummer zwei

Westen Nummer zwei ist die Europäische Union, die sich in einer sehr schwierigen Lage befindet. Jahrzehntelang orientierten sich die EU-Staaten in Politik, Sicherheit und sogar Wirtschaft an den USA im Rahmen der atlantischen Partnerschaft und entschieden sich immer wieder zwischen europäischer Souveränität und Unterordnung unter Washington für Letzteres. Frühere US-Regierungen taten dabei so, als betrachteten sie die Europäer nahezu als gleichberechtigte Partner und hörten auf ihre Meinung – was die Illusion eines Konsenses des kollektiven Westens schuf. Trump zerstörte dieses Modell und zwang die EU brutal, ihre vasallische Stellung anzuerkennen.

So sprach der belgische Premierminister Bart De Wever im Januar 2026 beim Weltwirtschaftsforum in Davos offen vom „glücklichen Vasallen“ und vom „unglücklichen Sklaven“ im Zusammenhang mit Europas Abhängigkeit von den USA. Früher seien die europäischen Eliten „glückliche Vasallen“ gewesen. Trump betrachtete die Situation aus einem anderen Blickwinkel, und sie fühlten sich als „unglückliche Sklaven“. Er stellte die Wahl zwischen Selbstachtung und Würdeverlust angesichts des Drucks aus Washington im Zusammenhang mit der Annexion Grönlands – doch zu einer solchen Wahl ist die EU bislang offensichtlich nicht bereit.

In dieser neuen Lage ist die EU wider Willen zu etwas Eigenständigem geworden. Macron und Merz sprechen von der Notwendigkeit eines europäischen Sicherheitssystems unter Bedingungen, in denen die USA weniger als Garant der Sicherheit erscheinen denn als neue ernsthafte Bedrohung. Konkrete Schritte hat die EU noch nicht unternommen, doch die Konturen von Westen Nummer zwei werden immer deutlicher. Auch die Haltung zur Ukraine unterscheidet sich wesentlich von der Trumps: Der US-Präsident will diesen für ihn unnötigen Krieg mit Russland beenden (zumindest erklärt er das), während die EU ihn bis zum Ende fortführen will und zu direkter Beteiligung tendiert.

Ebenso unterscheiden sich die Positionen zu Netanjahu und zum Genozid an den Palästinensern in Gaza: Trump unterstützt das vollständig, die EU verurteilt es eher.

Großbritannien als Westen Nummer drei

Vor dem Hintergrund dieser atlantischen Spaltung tritt mit Großbritannien nach dem Brexit ein weiterer Pol hervor – Westen Nummer drei. Einerseits steht die linksliberale Regierung Starmer in zentralen Punkten der EU nahe, andererseits pflegt London traditionell enge Beziehungen zu den USA und fungiert als Aufseher europäischer Prozesse im Sinne Washingtons. Gleichzeitig gehört Großbritannien weder zur EU noch unterstützt es Trumps Linie, in der ihm die wenig schmeichelhafte Rolle des „Sklaven-Vasallen“ zugedacht ist.

Großbritannien kann nicht mehr die Rolle eines internationalen Vermittlers spielen und ist in mehreren Situationen selbst interessierte Partei. Vor allem im Ukraine-Konflikt, wo es vollständig die Position Kiews einnimmt und sogar Initiator einer Eskalation bis hin zu direkter militärischer Beteiligung zugunsten des Regimes Selenskyj wurde. Der Besuch des britischen Premierministers Boris Johnson in der Ukraine brachte 2022 die Istanbuler Vereinbarungen zum Scheitern.

Doch Westen Nummer drei kann auch nicht zur früheren imperialen Politik zurückkehren. Die Ressourcen des heutigen Englands, sein wirtschaftlicher Niedergang und der Kollaps der Migrationspolitik – sowie sein begrenzter Maßstab – erlauben keine echte Führungsrolle im Commonwealth oder als Hegemon Europas.

Die Globalisten als Westen Nummer vier

Nimmt man die Ideologie, Organisationsnetzwerke und Institutionen der Globalisten – etwa George Soros, das Weltwirtschaftsforum und andere internationale Organisationen mit der Idee einer Weltregierung und einer einheitlichen Welt –, erhält man Westen Nummer vier. Dieser Westen dominierte die vorherige Phase und war die einigende Kraft, die es erlaubte, vom „kollektiven Westen“ zu sprechen. Diese Kreise waren in den USA selbst durch die globalistische Elite vertreten – durch den sogenannten „tiefen Staat“, mit dem Trump den Kampf aufnahm. Dazu gehören vor allem die Spitze der Demokratischen Partei sowie Teile der republikanischen Neokonservativen, die zwischen Trumps America First und klassischem Globalismus stehen. Die meisten EU-Führer und auch Starmer gehören zu diesem globalistischen Projekt, dessen Positionen unter Trump erheblich geschwächt wurden, was die Spaltung des Westens beschleunigte.

Ein typisches Beispiel für Westen Nummer vier ist Kanada. Beim jüngsten Davoser Forum erklärte Premierminister Mark Carney, die bestehende Weltordnung zerfalle, die Welt befinde sich im Zustand des Bruchs und nicht des Übergangs. Großmächte nutzten die Wirtschaft als Waffe – Zölle, Lieferketten und Infrastruktur als Druckmittel –, was zur Deglobalisierung führe. Er wies Trumps Behauptungen über Kanadas Abhängigkeit von den USA zurück und rief mittlere Mächte auf, sich gegen die Hegemonie des Trumpismus zu vereinen, Beziehungen zu diversifizieren (einschließlich Annäherung an China) und dem Populismus zu widerstehen.

Das zeigt, wie Westen Nummer vier sich zunehmend als eigene ideologische und geopolitische Gemeinschaft formiert – vor allem in direkter Opposition zum Trumpismus als Westen Nummer eins.

Israel als Westen Nummer fünf

Schließlich tritt in den letzten Jahren – und besonders deutlich seit Beginn von Trumps zweiter Amtszeit – ein weiterer Westen hervor: Westen Nummer fünf. Das ist Israel unter Benjamin Netanjahu. Ein kleines Land, existenziell abhängig von den USA und Europa, mit begrenzten demografischen Ressourcen und lokaler Wirtschaft, erhebt zunehmend den Anspruch, eine eigenständige Zivilisation zu repräsentieren und eine besondere Rolle im Schicksal des Westens zu spielen, dessen Vorposten es im Nahen Osten sei.

Bis zu einem gewissen Zeitpunkt konnte Israel als US-Proxy gelten – als weiterer, wenn auch privilegierter Vasall. Doch Netanjahus Politik und die radikal-rechtszionistische Strömung, auf die er sich stützt, sowie das Ausmaß des Einflusses der israelischen Lobby auf die US-Politik führten zu einer Neubewertung.

Erstens rief das Ausmaß der Zerstörung der Zivilbevölkerung in Gaza durch Netanjahu und das Auftreten radikaler politisch-religiöser Persönlichkeiten mit der offenen Orientierung auf ein Groß-Israel Ablehnung auch im Westen hervor – insbesondere in den Westens Nummer zwei, drei und vier. Weder die EU noch Großbritannien noch globalistische Kreise unterstützten Netanjahu in seinen härtesten Maßnahmen, auch nicht im Hinblick auf einen Krieg mit Iran.

Zweitens spaltete Trumps bedingungslose Unterstützung Netanjahus selbst die Trumpisten, die in sozialen Netzwerken eine massive Welle gegen den israelischen Einfluss in der US-Politik starteten. Republikaner und Regierungsvertreter wurden mit der Frage konfrontiert: America First oder Israel First? Was ist wichtiger – Amerika oder Israel? Jede Antwort barg politische Risiken.

Die Veröffentlichung der Epstein-Akten verstärkte die Befürchtungen jener, die den israelischen Einfluss auf die US-Politik als übermäßig ansehen. Es entstand der Eindruck, dass Tel Aviv und sein Netzwerk eine eigenständige Instanz darstellen, die sogar Großmächten ihren Willen aufzwingen kann.

So entstand Westen Nummer fünf – mit eigener Agenda, eigener Ideologie und eigener Geopolitik.

Schlussfolgerung

Zum Abschluss vergleichen wir die Haltung dieser Pole zum Krieg in der Ukraine.

Am wenigsten interessiert sich Westen Nummer fünf für diesen Konflikt. Für Netanjahu ist Putins Russland nicht der Hauptgegner, und das Kiewer Regime genießt keine bedingungslose Unterstützung rechtszionistischer Netzwerke. Insofern Russland antiisraelische Kräfte im Nahen Osten – insbesondere Iran – unterstützt, steht Westen Nummer fünf objektiv auf der entgegengesetzten Seite Russlands in lokalen Konflikten. Doch das führt nicht zu direkter Unterstützung Selenskyjs.

Auch Westen Nummer eins – Trump – betrachtet Russland nicht als Hauptfeind. Zwar bringt er gelegentlich antirussische Argumente vor, übt Druck aus und liefert Waffen an Kiew, doch im Vergleich zu anderen Kräften des gespaltenen Westens ist seine Position nicht die radikalste.

Ganz anders Westen Nummer zwei, drei und vier. EU, Großbritannien und globalistische Netzwerke vertreten radikal antirussische Positionen, unterstützen Selenskyj uneingeschränkt und sind bereit zu weiterer – auch direkter militärischer – Unterstützung der Ukraine. Hier dominiert die globalistische Haltung, dass Putins Russland mit seinem Traditionalismus und seinem Anspruch auf multipolare Ordnung ideologisch und geopolitisch den Plänen einer Weltregierung und einer einheitlichen Welt entgegengesetzt sei.

Für Westen Nummer zwei und besonders Nummer vier ist nicht nur Putin, sondern auch Trump selbst ein Feind. Daher entstand der politische Mythos, Trump arbeite für Russland. Tatsächlich spaltete Trump den kollektiven Westen und verdrängte die Globalisten von ihrer dominierenden Position – jedoch nicht im Interesse Russlands, sondern aus eigenen Überzeugungen.

Sollte sich die Spaltung zwischen Westen Nummer eins und zwei vertiefen, könnte man sich vorstellen, dass europäische Führer in Zukunft darüber nachdenken, Russland als Gegengewicht zu Washington in Betracht zu ziehen. Derzeit ist das unwahrscheinlich, doch eine weitere Fragmentierung könnte diese Option realistischer erscheinen lassen.

Westen Nummer drei – Großbritannien – bleibt einer der Hauptpole der Feindschaft gegenüber Russland, trotz fehlender realer Chancen auf Wiederherstellung alter Hegemonie.

So ist der kollektive Westen in fünf relativ eigenständige Machtzentren zerfallen. Wie sich dieses Mosaik entwickeln wird, ist schwer vorherzusagen. Klar ist nur, dass diese Konstellation bei der Analyse der internationalen Lage berücksichtigt werden muss – insbesondere im geopolitischen und ideologischen Kontext, in dem sich unsere militärische Spezialoperation in der Ukraine entfaltet.