US-Beamte rühmen sich damit, dass ihre illegalen Sanktionen die iranische Wirtschaft „zum Zusammenbruch gebracht“ und zu hoher Inflation und Protesten geführt hätten

US-Finanzminister Scott Bessent rühmte sich damit, dass Trumps illegale Sanktionen des „maximalen Drucks“ darauf abzielten, die iranische Wirtschaft durch die Unterbrechung der Ölexporte und die Anheizung der Inflation „zum Zusammenbruch zu bringen“: „Iran wieder pleite machen“.

Donald Trump hat offen einen „Regimewechsel“ im Iran gefordert . Er hat das Land mit einer, wie er es nennt, „ massiven Armada “ umzingelt und angedeutet, dass er den iranischen Obersten Führer, Ayatollah Ali Khamenei, töten will.

Während Trump droht , den Iran nach dem Angriff im Jahr 2025 erneut zu bombardieren , hat die US-Regierung verheerende Wirtschaftsbomben auf das Land abgeworfen.

Hochrangige US-Regierungsbeamte rühmen sich damit, dass sie versuchen, die iranische Wirtschaft „zum Zusammenbruch zu bringen“.

Die Trump-Regierung führt eine sogenannte „Kampagne des maximalen Drucks“ gegen Teheran, die laut Weißem Haus darauf abzielt, „die iranischen Ölexporte auf Null zu reduzieren“.

Washingtons Strategie besteht darin, Iran durch Sabotage seiner Ölindustrie die Exporterlöse zu entziehen. Indem die USA Teheran den Zugang zu Devisen verweigern, wollen sie eine hohe Inflation verursachen und den Wert der iranischen Währung, des Rial, zerstören.

Dieser US-Wirtschaftskrieg schadet nicht nur der iranischen Regierung, sondern allen 93 Millionen Iranern im Land. Die Zivilbevölkerung trägt die Hauptlast der Folgen.

US-Finanzminister Scott Bessent über die „erneute Pleite des Iran“

Washingtons Strategie des wirtschaftlichen Krieges der verbrannten Erde wurde von Finanzminister Scott Bessent, einem milliardenschweren Hedgefonds-Manager von der Wall Street, klar dargelegt.

In einem Interview mit Fox News im Januar fragte Moderatorin Maria Bartiromo Bessent nach den Auswirkungen der Sanktionen, die die US-Regierung gegen den Iran verhängt hat.

Bessent prahlte damit, dass diese einseitigen Zwangsmaßnahmen, die eklatant gegen das Völkerrecht verstoßen , dazu geführt hätten, dass dem Iran die Dollar ausgegangen seien, was bedeute, dass der Iran weder Importe bezahlen noch seine Währung stabilisieren könne, was zu einer erheblichen Inflation führe.

„Ihre Wirtschaft ist zusammengebrochen“, höhnte Bessent. Der hochrangige US-Beamte rühmte sich anschließend der gewaltsamen Proteste und Unruhen im Iran .

Dies waren Bessents vollständige Ausführungen (alle Hervorhebungen hinzugefügt):

MARIA BARTIROMO : Was möchten Sie zu den Sanktionen sagen? Das ist ja auch ein Thema, mit dem Sie sich beschäftigen. Was planen Sie in Bezug auf den Iran und welche Auswirkungen werden die Sanktionen haben? Wirken Sanktionen überhaupt?

Und die gleiche Frage stellt sich hinsichtlich 500%iger Sekundärsanktionen oder Zölle auf Länder, die Energieprodukte aus Russland beziehen.

SCOTT BESSENT : Okay, also zwei Dinge. Da sind die Sanktionen des Finanzministeriums. Und wenn Sie sich eine Rede ansehen, die ich letzten März [2025] im Economic Club of New York gehalten habe, sagte ich, dass ich glaube, die iranische Währung stehe kurz vor dem Zusammenbruch , und dass ich, wenn ich iranischer Staatsbürger wäre, mein Geld abziehen würde.

Präsident Trump beauftragte das Finanzministerium und die OFAC-Abteilung (Office of Foreign Assets Control), „maximalen Druck“ auf den Iran auszuüben.

Und es hat funktioniert. Denn im Dezember brach ihre Wirtschaft zusammen.

Wir haben den Zusammenbruch einer Großbank miterlebt. Die Zentralbank hat begonnen, Geld zu drucken. Es herrscht Dollarmangel. Importe sind nicht möglich.

Und deshalb gingen die Menschen auf die Straße.

Das ist also Wirtschaftspolitik. Keine Schüsse gefallen.

In dem Interview mit Fox News zitierte Bessent eine Rede, die er im März 2025 im Economic Club of New York gehalten hatte .

In dieser Rede räumte der US-Finanzminister ein, dass die Kampagne der Trump-Regierung des „maximalen Drucks“ auf den Iran darauf abzielte, „die ohnehin schon angeschlagene Wirtschaft des Landes zum Zusammenbruch zu bringen“.

Das sagte Besent:

Im vergangenen Monat kündigte das Weiße Haus seine Kampagne des „maximalen Drucks“ auf den Iran an, die darauf abzielt, dessen ohnehin schon angeschlagene Wirtschaft zum Zusammenbruch zu bringen .

Die iranische Wirtschaft befindet sich in einer desolaten Lage: 35 % offizielle Inflation – eine Währung, die in den letzten 12 Monaten um 60 % abgewertet wurde, und eine anhaltende Energiekrise.

Ich kenne mich mit Währungsabwertungen ein wenig aus. Und wenn ich Iraner wäre, würde ich jetzt mein gesamtes Geld aus den Rial abziehen.

In derselben Rede vor dem Economic Club of New York versprach Bessent: „Wir werden Iran den Zugang zum internationalen Finanzsystem verwehren, indem wir regionale Akteure ins Visier nehmen, die den Transfer seiner Einnahmen ermöglichen.“

„Unsere Kampagne des maximalen Drucks zielt darauf ab, die iranischen Ölexporte zum Erliegen zu bringen“, sagte er.

„Wir werden den iranischen Ölsektor stilllegen“, erklärte er.

Bessent witzelte daraufhin: „Wenn wir den Iran erneut in den Ruin treiben, markiert das den Beginn unserer aktualisierten Sanktionspolitik.“

„Wenn wirtschaftliche Sicherheit nationale Sicherheit bedeutet, wird das Regime in Teheran beides nicht haben“, fügte er hinzu.

Als Bessent diese Rede im Economic Club of New York hielt, war er von Wall-Street-Managern umringt. Sie applaudierten begeistert, als er schwor, die iranische Wirtschaft zum Zusammenbruch zu bringen.

Direkt hinter Bessent auf der Bühne saß der Milliardär und Oligarch Stephen Schwarzman, CEO von Blackstone, dem größten alternativen Vermögensverwalter der Welt, der für seine massive Private-Equity-Sparte bekannt ist.

Blackstone ist der größte Vermieter in den Vereinigten Staaten. Das Wall-Street-Unternehmen besitzt mehr als 300.000 Mietwohnungen in den USA.

Schwarzman war zufällig auch einer der Hauptfinanziers von Trumps Präsidentschaftskampagne.

Nach Trumps Wahlsieg 2024 stellte Bloomberg fest, dass sich die Wette des Milliardärs und Oligarchens „auszahlt“ und dass der Wall-Street-Manager „gut positioniert sei, um Einfluss auf die Wirtschafts- und Steuerpolitik zu nehmen“.

Der Milliardär und Oligarch Stephen Schwarzman, CEO von Blackstone, sitzt hinter US-Finanzminister Scott Bessent während dessen Rede über den „Zusammenbruch“ der iranischen Wirtschaft.

Enge Korrelation zwischen US-Sanktionen und Inflation

Das Eingeständnis des US-Finanzministers, dass Washington absichtlich versucht, in Iran eine Hyperinflation herbeizuführen, ist äußerst aufschlussreich.

Westliche Medien und Experten machen oft Korruption und Misswirtschaft für die hohen Inflationsraten in sanktionierten Ländern wie dem Iran verantwortlich.

Es ist jedoch kein Zufall, dass viele der Länder mit den höchsten Inflationsraten der Welt von den Vereinigten Staaten und dem Westen im Allgemeinen mit Sanktionen belegt wurden, darunter Venezuela, Simbabwe, Sudan und Iran.

Die US-Regierung hat einen brutalen Wirtschaftskrieg gegen diese Länder geführt, mit dem Ziel, ihnen den Zugang zum dollarbasierten internationalen Finanzsystem zu verwehren und ihre Landeswährungen zum Zusammenbruch zu bringen.

Korruption und Misswirtschaft sind nicht irrelevant (und existieren in jedem Land), aber sie lenken vom wichtigsten Faktor ab: Sanktionen.

Im Falle des Irans zeigt ein Blick auf die Daten der Weltbank , dass ein sehr enger Zusammenhang zwischen den US-Sanktionen und der Inflation besteht.

Es sollte betont werden, dass der US-Wirtschaftskrieg gegen den Iran parteiübergreifend geführt wird und nicht erst unter Donald Trump begonnen hat.

Als die Regierungen von George W. Bush und Barack Obama illegale einseitige Zwangsmaßnahmen gegen den Iran verhängten, trugen sie auch zu einer hohen Inflation bei.

In den 2000er Jahren, bevor die USA ihre Sanktionen gegen den Iran massiv verschärften, war die Inflationsrate des Landes relativ niedrig und erreichte 2006 einen Tiefststand von 10 %.

Im Oktober desselben Jahres verhängte die Bush-Regierung harte Sanktionen gegen den Iran und drohte, auch nicht-amerikanische Öl- und Gasunternehmen zu sanktionieren, die in dem Land investierten.

Dies schreckte ausländische Investoren und Handelspartner ab und führte gleichzeitig zu erheblichen Transaktions- und Versicherungskosten für iranische Unternehmen. Die Inflation schnellte daraufhin 2007 auf 17,3 % und 2008 auf 25,4 % in die Höhe.

Dem Iran gelang es bis 2010, die Inflation unter Kontrolle zu bringen; sie sank auf 10,1 %.

Im Juli desselben Jahres belegte die Obama-Regierung den Iran jedoch mit harten Sanktionen und drohte gleichzeitig ausländischen Finanzinstitutionen und Unternehmen, die mit dem Land zusammenarbeiteten, mit Sanktionen.

Wenig überraschend schnellte die Inflation in den folgenden drei Jahren in die Höhe und erreichte 2011 26,3 % und 2012 27,3 %, bevor sie 2013 mit 36,6 % ihren Höhepunkt erreichte.

Im Jahr 2012 veröffentlichte das Weiße Haus unter Obama eine sadistische Pressemitteilung, in der es damit prahlte, wie seine illegalen Sanktionen die iranische Wirtschaft „zum Erliegen bringen“ und sie „lähmen“.

Obama erklärte:

Dank unserer Bemühungen steht der Iran unter größerem Druck als je zuvor. Kaum jemand hatte geglaubt, dass Sanktionen das iranische Regime so schnell treffen würden . Doch sie haben es getan: Das iranische Atomprogramm wurde verlangsamt und die iranische Wirtschaft 2011 nahezu zum Erliegen gebracht. Viele fragten sich, ob wir unsere Koalition zusammenhalten könnten, während wir gegen die iranische Zentralbank und die Ölexporte vorgingen. Aber unsere Freunde in Europa, Asien und anderswo schließen sich uns an. Und 2012 drohen der iranischen Regierung noch einschneidendere Sanktionen .

Im Jahr 2014 ging die Inflation im Iran jedoch deutlich zurück. Dies dürfte größtenteils auf das Interimsabkommen zurückzuführen sein, das der Iran im November 2013 im Rahmen der Verhandlungen zum Atomabkommen mit westlichen Ländern unterzeichnet hatte.

Im Jahr 2015 unterzeichneten dann der Iran und die P5+1-Staaten (die fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats plus Deutschland und die Europäische Union) die endgültige Fassung des Atomabkommens, den sogenannten Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan (JCPOA).

Der JCPOA wurde mit der Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrates in internationales Recht umgesetzt.

Mit diesem Abkommen wurden die Sanktionen gegen den Iran aufgehoben – und unmittelbar danach sank die Inflation und erreichte 2016 mit nur noch 7,2 % den niedrigsten Stand seit Jahrzehnten.

Trump trat jedoch 2017 sein erstes Amt als US-Präsident an und kündigte im Mai 2018 einseitig den JCPOA , sabotierte damit das Abkommen und verhängte erneut Sanktionen gegen den Iran, was einen klaren Verstoß gegen das Völkerrecht darstellte.

Die Inflation im Iran schnellte dann im Jahr 2019 auf 39,9 % hoch.

Seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020 kämpft der Iran mit einer hohen Inflationsrate (rund 40 %), da die US-Sanktionen die Wirtschaft schwer getroffen haben.

Der Zusammenhang ist eindeutig. Und US-Beamte haben nicht einmal versucht zu verbergen, dass ihre rechtswidrigen Sanktionen in Iran zu Inflation geführt haben. Finanzminister Bessent ist stolz darauf.

Der US-Unterstaatssekretär Jacob S. Helberg, ein Hardliner unter den neokonservativen Falken, prahlte auf Twitter damit, dass „Präsident Trumps Strategie des MAXIMALEN DRUCKS das Regime in die Knie gezwungen hat“.

Helberg erwähnte nicht die zig Millionen iranischen Zivilisten, die unter diesem brutalen US-Wirtschaftskrieg leiden, der ihre Währung absichtlich ruiniert und damit ihre Kaufkraft beseitigt hat, während er gleichzeitig zu Engpässen bei lebenswichtigen Gütern geführt hat.

UN-Experten: US-Sanktionen sind illegal und verletzen die Menschenrechte

Unabhängige Experten für Völkerrecht sagen seit vielen Jahren, dass die US-Sanktionen gegen den Iran illegal sind und die Menschenrechte verletzen.

Das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (OHCHR) hat zahlreiche Berichte veröffentlicht, in denen die US-Sanktionen verurteilt werden.

In einer Pressemitteilung aus dem Jahr 2019 hieß es, dass die „Verhängung einseitiger Zwangsmaßnahmen gegen Kuba, Venezuela und Iran durch die Vereinigten Staaten“ und „der Einsatz von Wirtschaftssanktionen zu politischen Zwecken gegen die Menschenrechte und die Normen des internationalen Verhaltens verstoßen “.

„Solche Aktionen könnten von Menschen verursachte humanitäre Katastrophen von beispiellosem Ausmaß auslösen“, warnte das OHCHR.

Prominente amerikanische Ökonomen haben vorsichtig geschätzt, dass die illegalen US-Sanktionen gegen Venezuela in den Jahren 2017 und 2018 mindestens 40.000 Todesopfer gefordert haben .

Der oberste UN-Experte für einseitige Zwangsmaßnahmen, Sonderberichterstatter Idriss Jazairy, betonte: „Regimewechsel durch wirtschaftliche Maßnahmen, die wahrscheinlich zur Verweigerung grundlegender Menschenrechte und möglicherweise sogar zum Hungertod führen, war noch nie eine akzeptierte Praxis der internationalen Beziehungen.“

In einer weiteren Veröffentlichung aus dem Jahr 2022 erklärte eine Gruppe von UN-Experten, dass die US-Sanktionen die Menschenrechte aller Iraner verletzen .

„Es ist an der Zeit, die Sanktionen, die Irans Fähigkeit behindern, die Umwelt zu verbessern und die negativen Auswirkungen auf Gesundheit und Leben zu verringern, zu lockern oder vollständig aufzuheben, damit die Iraner ihr Recht auf eine saubere Umwelt, ihr Recht auf Gesundheit und Leben sowie andere Rechte wahrnehmen können “, schrieben die UN-Experten.

Westliche Politiker wie Andrew Yang bestehen darauf, dass „ die USA dem iranischen Volk helfen sollten “.

Wenn sie dem iranischen Volk wirklich helfen wollten, wäre das Wirksamste – und Einfachste –, was sie tun könnten, die illegalen Sanktionen aufzuheben, die sie gegen den Iran verhängt haben und die die Wirtschaft absichtlich zerstört und Millionen von Zivilisten extremes Leid zugefügt haben.