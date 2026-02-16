Die Epstein-Akten haben etwas in mir zerbrochen

Die Veröffentlichung der Epstein-Akten hat mich auf eine Weise getroffen, die ich nicht erwartet hatte. Ich beschäftige mich seit über einem Jahrzehnt mit diesem Thema, es war also nicht so, dass mich etwas Neues oder Schockierendes unvorbereitet traf. Aber aus irgendeinem Grund macht das Sehen der E-Mails, der Nachrichten, der Fotos – es macht alles realer, als es je zuvor war. Es hat mich in einen tief nachdenklichen Zustand versetzt. Vielleicht ähnlich dem, was ich in den Wochen nach der Ermordung von Charlie Kirk gefühlt habe. Und ich denke, das ergibt Sinn. Denn für mich lösen sowohl das Attentat als auch die Veröffentlichung dieser Akten dasselbe Gefühl aus. Das Gefühl von überwältigendem Bösen.

Einem Bösen, das so real ist, dass man es fast berühren kann.

Das eine ist, Dokumentationen zu sehen, Bücher zu lesen oder Podcasts zu hören, die böse Menschen in dieser Welt beschreiben. Etwas völlig anderes ist es, wenn man das Gefühl hat, dass dieses Böse aus den Schatten getreten ist und einem direkt ins Gesicht starrt. Es versteckt sich nicht mehr. Tut nicht mehr so. Schaut dich nur an und sagt: Ich bin hier.

Und wenn man so etwas anstarrt, hat man wirklich nur zwei Möglichkeiten. Man kann wegsehen. Oder man kann versuchen, es zu verstehen.

Heute Abend entscheide ich mich dafür, es zu verstehen. Weil ich glaube, dass das der einzige Weg ist, wie wir uns wehren können.

Die Wissenschaft des Bösen an der Macht

Wie sollen wir also das verstehen, was diese Epstein-Dokumente offengelegt haben? Es geht nicht nur darum, dass einige Politiker als korrupt entlarvt werden. Es geht darum, dass nahezu die gesamte globale Machtstruktur auf dem Fundament von Korruption, Bestechung, Erpressung, Mord und schierem Bösen zu ruhen scheint.

Und während du das auf dich wirken lässt, möchte ich dich an einen Ort mitnehmen, der dir vielleicht hilft zu verstehen, was wir hier eigentlich sehen.

Es gibt ein Buch mit dem Titel „Politische Ponerologie“ des polnischen Psychologen Andrew Łobaczewski. Er schrieb es, während er unter der kommunistischen Herrschaft in Polen lebte. Er begann in den späten 60er Jahren daran zu schreiben und untersuchte, wie pathologische Menschen in totalitären Systemen aufsteigen. Das ursprüngliche Manuskript wurde von der Geheimpolizei beschlagnahmt und vernichtet. Nach seiner Flucht aus dem Land schrieb er das gesamte Buch in den frühen 80ern aus dem Gedächtnis neu. Ins Englische übersetzt wurde es erst Jahrzehnte später.

Und das ist es, was dieses Buch so verstörend macht. Es behandelt das Böse nicht als religiöse Idee oder philosophische Debatte, sondern als etwas Klinisches. Etwas Beobachtbares. Etwas, das man genauso untersuchen kann wie eine Krankheit.

Seine Kernaussage ist diese: Gesellschaften zerfallen nicht einfach wegen schlechter Politik oder korrupter Gesetze. Sie zerfallen, wenn Menschen mit tief gestörten Persönlichkeiten – insbesondere Psychopathen und extreme Narzissten – still in Machtpositionen aufsteigen und beginnen, Institutionen nach ihrem eigenen inneren Bild umzuformen.

Łobaczewski erklärt, dass ein kleiner Prozentsatz der Bevölkerung, etwa vier Prozent, Empathie, Mitgefühl und Gewissen nicht so empfindet wie normale Menschen. Diese Individuen werden fast ausschließlich von Eigeninteresse, Macht und Kontrolle angetrieben, ungeachtet des Schadens, den sie anderen zufügen. Und genau deshalb fühlen sie sich natürlich zu Autoritätspositionen hingezogen, wo sie Einfluss auf viele Menschen gewinnen können. Sie streben zu Rollen wie Politikern, Richtern, Staatsanwälten, Geheimdienstmitarbeitern, Unternehmensvorständen, Bankiers, Medienmaklern und Führungskräften großer Institutionen. Überall dort, wo Macht konzentriert ist, wird man versuchen, nach oben zu klettern.

Und das ist der Punkt: Weil ihnen die normale moralische Zurückhaltung fehlt, sind sie bereit, Dinge zu tun, von denen die meisten Menschen nicht einmal zu träumen wagen. Sie lügen ohne Zögern. Betrügen. Stehlen. Manipulieren. Erpressen. Zerstören andere, um voranzukommen. Und sie tun dies im vollen Bewusstsein, dass normale Menschen durch ihr Gewissen und die Angst vor Konsequenzen eingeschränkt sind. Das verschafft ihnen einen massiven Vorteil in wettbewerbsorientierten Systemen. Sie wissen genau, wo normale Menschen aufhören. Sie selbst tun es nie.

Was dies noch gefährlicher macht, ist, dass sie zu Experten darin werden, sich anzupassen. Sie studieren normales menschliches Verhalten. Sie lernen, Emotionen zu imitieren. Viele von ihnen sind hochintelligent, charismatisch, redegewandt und nach außen hin tugendhaft. Sie können mitfühlend, patriotisch und moralisch integer erscheinen, während sie innerlich keinerlei moralischen Kompass besitzen. Sie sind, ganz wörtlich, Wölfe im Schafspelz. Sie verstecken sich im offenen Sichtfeld.

Was ist eine Pathokratie?

Und wenn genug dieser Menschen in Führungspositionen aufsteigen und beginnen, sich gegenseitig zu fördern und zu schützen, verändert sich das System selbst. Das nennt Łobaczewski eine Pathokratie – ein System, in dem pathologische Menschen über normale Menschen herrschen.

In einer Pathokratie wird Lügen normal. Grausamkeit wird als politische Maßnahme gerechtfertigt. Wahrheit wird gefährlich. Und Menschen mit einem funktionierenden Gewissen werden verdrängt oder zum Schweigen gebracht. Das System wird nicht einfach korrupt. Es wird dem Guten selbst gegenüber feindselig. Mit der Zeit erreicht die Konzentration der Pathologie einen Sättigungspunkt, an dem der Schaden sichtbar wird und das System zu zerbrechen beginnt.

Betrachtet man nun den Fall Epstein durch diese Linse, erscheint er nicht mehr als ein einzelner Krimineller, der isoliert agierte. Das Ausmaß des Missbrauchs. Der Schutz. Das Schweigen. Die vernichteten Beweise. Das wiederholte Versagen der Institutionen, die Wahrheit vollständig ans Licht zu bringen. Alles deutet auf etwas Tieferes hin. Es sieht aus wie ein pathokratisches System, das seine eigenen Leute schützt.

Epstein war nicht die Krankheit. Er war ein Symptom.

Wie gehen wir damit um?

Einfach gesagt: Unsere Welt wird von bösen Menschen regiert, die alles tun werden, jedes Gesetz brechen, jede Grenze überschreiten, um ihre Kontrolle zu behalten und ihre Macht auszubauen.

Und die Frage, die ich mir stelle, ist: Wie um alles in der Welt sollen wir das begreifen? Für Menschen wie dich und mich – Menschen, denen übel wird und die schluchzen beim bloßen Gedanken an ein unschuldiges Kind, dem Leid zugefügt wird – wie sollen wir mit der Realität umgehen, dass wir von Menschen regiert werden, denen bei dem Gedanken, Kindern zu schaden, nicht übel wird? Menschen, die es genießen? Die es als Sport betreiben?

Und sie hören nicht damit auf. Sie konsumieren buchstäblich Blut und Fleisch ihrer Opfer, voller Adrenalin. Es ist ihre Droge der Wahl. Manche sagen, es gebe ihnen einen Rausch, zehnmal stärker als Heroin. Und es soll das Altern umkehren. Sie jung halten. Worin unterscheidet sich das von den alten Geschichten und Mythen über Vampire oder Dämonen, die die Seelen von Menschen verzehren, um ihnen Macht und Unsterblichkeit zu verleihen?

Die Gründerväter warnten uns

John Adams schrieb einst: „Unsere Verfassung wurde nur für ein moralisches und religiöses Volk gemacht. Für die Regierung irgendeines anderen ist sie völlig ungeeignet.“

Er war nicht der einzige Gründervater mit dieser Ansicht. James Madison schrieb, dass unsere Verfassung „ausreichende Tugend unter den Menschen zur Selbstregierung“ benötige, andernfalls könne „nichts Geringeres als die Ketten der Despotie sie davon abhalten, einander zu zerstören und zu verschlingen.“

Würdest du sagen, dass unsere Nation noch moralisch und religiös ist? Würdest du sagen, es gibt ausreichend Tugend unter den Menschen? Vielleicht für viele von uns, ja. Aber unsere Nation als Ganzes? Unsere Führungskräfte und Institutionen?

Das ist buchstäblich das Böse auf dem Niveau der Tage Noahs, das wir sehen. Wir schauen uns um und fragen uns, wie unsere Welt so durcheinandergeraten konnte. Geschlechtsverwirrte Kinder. Tödliche Drogen, die uns als Wundermittel verkauft werden. Propaganda statt Nachrichten. Millionen verschwundener Kinder. Eine offen satanische Unterhaltungsindustrie. Die Liste ist endlos.

Vielleicht schaust du dich manchmal um und denkst: Was um Himmels willen ist mit diesem Land passiert?

Nun. Angesichts dessen, was wir jetzt alle wissen. Was klar in diesen Millionen von Dokumenten geschrieben steht. Ergibt es jetzt einen Sinn?

Sie sagen uns, unser Land sei eine repräsentative Demokratie. Ich widerspreche. Es ist eine nicht-repräsentative Pathokratie. Die Insassen führen die Anstalt. Und es scheint, dass sie es nicht länger für nötig halten, das vor uns zu verstecken.

Warum jetzt? Die Offenbarung der Methode

Und das bringt mich zur nächsten Frage, die ich mir die ganze Woche gestellt habe. Warum jetzt? Warum all diese Dokumente jetzt freigeben? Warum bestimmte Namen ungeschwärzt lassen? Warum der Öffentlichkeit all die verstörenden Details in diesen Akten zeigen?

Sie mussten sie nicht freigeben. Sie hätten drei Millionen Seiten schwarzer Kästchen veröffentlichen können und sagen: Tut uns leid, alles aus Gründen der nationalen Sicherheit geschwärzt.

Ist das die Offenbarung der Methode?

Ist dir dieser Begriff geläufig? Es ist der Moment, in dem böse Menschen an der Macht aufhören, sich zu verstecken, und alles offenlegen. Weil sie wissen, dass die meisten Menschen immer noch nicht handeln werden. Die Wahrheit wird enthüllt. Die Menschen sind verstört. Vielleicht für eine Minute wütend. Und dann passiert nichts. Das Leben geht weiter.

Es ist das Böse im offenen Sichtfeld. Fast so, als würden sie sagen: Wir haben es euch gezeigt. Ihr habt es gesehen. Und ihr habt nichts getan.

In ihren Köpfen wird dieses Schweigen zur Erlaubnis. Nicht weil die Menschen zustimmten. Sondern weil sie erstarrten. Abgelenkt wurden. Sich einredeten, es sei zu groß, um sich ihm zu stellen.

So werden Menschen konditioniert. Wenn schreckliche Dinge langsam enthüllt werden, durch Schlagzeilen, Dokumente oder Unterhaltung, lässt der Schock nach. Was Empörung auslösen sollte, fühlt sich normal an. Und das ist das Ziel. Es geht nicht um Ehrlichkeit. Es geht um Dominanz. Es ist der Beweis, dass das System seine eigene Korruption offenlegen und trotzdem weiterfunktionieren kann.

Deshalb ist das alte Sprichwort gerade jetzt so wichtig: Das einzige, was für den Triumph des Bösen nötig ist, ist dass gute Männer nichts tun.

Und genau jetzt tun nichts zu tun, ist es, worauf sie zählen.

Was macht das mit unserer Gesellschaft?

Und während viele nach Gerechtigkeit und Rechenschaft schreien – was ich absolut erhoffe, aber keinerlei Hoffnung habe, dass es tatsächlich eintritt – kreisen meine Gedanken immer wieder um eine andere Frage. Was wird das mit unserer Gesellschaft machen? Mit unserer Kultur?

Wenn wir Zugang zu diesen Informationen erhalten – der Bestätigung, dass mächtige Menschen, Menschen, die Regierungen, Bankensysteme, massive Technologieunternehmen, Medienkonzerne und mehr kontrollieren, die abscheulichsten und bösartigsten Taten begehen, die man sich vorstellen kann – und wir nichts dagegen tun… dann liegt die Last vielleicht wirklich bei uns.

Vielleicht nicht so sehr bei dir und mir, die wir auf jede erdenkliche Weise kämpfen. Aber bei den Menschen, die vielleicht Bruchstücke dieses albtraumhaften Puzzles sehen und sich einfach entscheiden, es auszublenden. Zurück zum NFL-Spiel. Zurück zu ihren Online-Spielen. Zurück zu FOX News oder MSNBC. Zurück zu Brot und Spielen.

Sieht so eine Gesellschaft in den Endstadien des Zusammenbruchs aus? Wenn Korruption so allgegenwärtig, so arrogant ist, uns direkt ins Gesicht gedrückt wird, und die Massen so abgelenkt und fügsam sind, dass das Böse ganze Nationen verschlingen kann und die Menschen mitmachen?

Ich bin kürzlich auf einen Substack-Beitrag des russischen Philosophen Alexander Dugin gestoßen, der einen Versuch unternahm, diese Frage zu beantworten. Er schrieb einen Artikel mit dem Titel „Pädophile Präsidenten und die Epstein-Akten“. Darin sagt er:

„Die gesamte westliche Elite ist diskreditiert. Epstein fungierte als eine Art ‚Personalabteilung‘ für eine Weltregierung. Kandidaten für die globale Macht durchliefen dort bestimmte Rituale und Verbrechen – einschließlich Missbrauch Minderjähriger, Mord und Kannibalismus – alles auf Film festgehalten zur späteren Kontrolle. Die westliche Welt ist zusammengebrochen. Kein einziger westlicher politischer Führer, weder in den USA noch in der Europäischen Union, besitzt noch moralische Autorität. Dies ist ein Coming-out: Praktisch der gesamte globale Westen erscheint als pädophile satanische Organisation. Es ist das Ende jeglichen Führungsanspruchs. Jeder, der jetzt Abkommen mit einem westlichen Politiker eingeht, muss verstehen, dass er neben einem Wahnsinnigen und Mörder sitzen könnte. Das ist der Westen. Deshalb gilt: Nach der Veröffentlichung dieser Beweise wird entweder die Menschheit dieses System zerstören, diese monströse totalitäre Sekte, oder der Westen wird die Menschheit zerstören, indem er den gesamten Planeten in etwas verwandelt, das Epsteins Insel gleicht, die bereits zum Symbol des modernen Westens als Ganzem geworden ist.“

Nun, Dugin ist eine polarisierende Figur. Und man muss nicht allem zustimmen, wofür er steht, um anzuerkennen, dass er laut ausspricht, was Millionen von Menschen auf der ganzen Welt bereits fühlen.

Die westliche Machtstruktur ist entlarvt worden. Und die Frage ist jetzt nicht mehr, ob das System korrupt ist. Diese Debatte ist beendet. Die Frage ist, was als nächstes passiert.

Wie Pathokratien fallen

Und ich möchte hier zu Łobaczewski zurückkommen, denn er hat nicht nur die Krankheit diagnostiziert. Er hat beschrieben, wie sie endet. Und hierin liegt tatsächlich die Hoffnung in all dem.

Sehen Sie, Łobaczewski beobachtete, dass jede Pathokratie den Keim ihrer eigenen Zerstörung in sich trägt. Von außen sehen diese Systeme unbesiegbar aus. Sie kontrollieren die Banken. Sie kontrollieren die Medien. Sie kontrollieren die Gerichte. Sie kontrollieren die Geheimdienste. Aber sie haben eine fatale Schwäche.

Die Menschen, die sie führen, sind unfähig zu verstehen, wie normale Menschen wirklich denken und fühlen.

Sie können Empathie imitieren. Sie können Mitgefühl vortäuschen. Aber sie können es nicht wirklich begreifen. Und deshalb überschätzen sie konsequent ihre eigene Macht und unterschätzen die Widerstandsfähigkeit gewöhnlicher Menschen.

Er beschreibt einen Prozess, den er „die Dissidenz der Normalen“ nennt. Es ist der Moment, in dem genug Menschen innerhalb eines pathokratischen Systems still zu erkennen beginnen, was vor sich geht. Sie beginnen, hinter die Maske zu blicken. Sie bemerken die Grausamkeit, die als Politik verkleidet ist. Sie bemerken die Lügen, die als Führung getarnt sind. Sie bemerken die Leere hinter der Inszenierung.

Und sobald diese Erkenntnis eine kritische Masse erreicht, wird das System untragbar. Nicht wegen einer dramatischen Revolution. Sondern weil die normalen Menschen, die die Maschine am Laufen hielten, einfach aufhören zu kooperieren. Sie hören auf, an die Lügen zu glauben. Sie hören auf, die Regeln durchzusetzen. Sie hören auf, wegzusehen.

Und genau hier stehen wir jetzt. Das ist es, was diese Akten repräsentieren. Drei Millionen Seiten Beweis, dass die Maske verrutscht ist. Und sie kann nicht wieder aufgesetzt werden. Nicht dieses Mal.

Bewusstsein ist der wahre Sieg

Ich weiß, einige von euch sind wütend. Und das solltet ihr auch sein. Ich weiß, einige von euch wollen Verhaftungen. Sie wollen Perp Walks. Sie wollen Guantánamo. Und ich bete auch dafür.

Aber ich möchte heute Abend ehrlich mit euch sein. Selbst wenn das passiert – selbst wenn eine Handvoll mächtiger Menschen zur Rechenschaft gezogen wird – repariert das nicht die Struktur. Man kann ein paar Unkräuter aus einem Garten ziehen, aber wenn der Boden vergiftet ist, wachsen sofort neue nach.

Der wahre Sieg hier – der, auf den Łobaczewski zeigen würde – ist Bewusstsein. Es ist das, was das Böse am meisten fürchtet. Nicht Strafverfolgung. Nicht Ermittlungen. Nicht einmal Bestrafung. Was es am meisten fürchtet, ist gesehen zu werden. Als das erkannt zu werden, was es ist.

Denn einmal gesehen, kann man es nicht mehr ungesehen machen. Und sobald genug Menschen es sehen, ist das Spiel vorbei.

Deshalb haben sie jahrzehntelang daran gearbeitet, uns dazu zu konditionieren, über den Begriff „Verschwörungstheorie“ zu lachen. Deshalb haben sie Milliarden ausgegeben, um Mediensysteme aufzubauen, die uns ablenken sollen. Deshalb verspotten sie jeden, der zu viele Fragen stellt. Denn in dem Moment, in dem der Durchschnittsmensch auf diese Informationen schaut und sagt: Nein, das ist echt, und ich werde nicht so tun, als wäre es das nicht – in diesem Moment beginnt ihre Macht zu bröckeln.

Was tun wir tatsächlich?

Also, was tun wir tatsächlich?

Wir tun genau das, was wir jetzt tun. Wir schauen uns die Beweise an. Wir teilen sie. Wir sprechen mit unseren Familien, unseren Freunden, unseren Nachbarn, unseren Kirchengemeinden darüber. Wir weigern uns, wegzusehen. Wir weigern uns, uns in die Scham und zum Schweigen treiben zu lassen. Und wir erziehen unsere Kinder dazu, das Böse zu erkennen, wenn sie es sehen, damit die nächste Generation nicht so getäuscht wird wie unsere.

Ich werde hier nicht stehen und sagen, dass alles gut wird. Ich weiß das nicht. Persönlich denke ich, dass uns einige wirklich harte Zeiten bevorstehen.

Was ich weiß, ist, dass im Laufe der Geschichte jedes System, das auf Lügen und Grausamkeit gebaut war, irgendwann zusammengebrochen ist. Jedes einzelne. Nicht weil irgendein Held angeritten kam und den Tag rettete. Sondern weil gewöhnliche Menschen – Menschen wie du und ich – entschieden, dass sie genug hatten. Und sie hörten auf mitzuspielen.

Das ist die Macht, die du jetzt hast. Verschwende sie nicht.

Und ich weiß, das Ganze ist ziemlich überwältigend. Wisse einfach, dass ich auf deiner Seite bin. Ich bin in deinem Team. Und gemeinsam, denke ich, können wir das alles herausfinden. Nenn mich verrückt, aber ich bin tatsächlich voller Hoffnung für die Zukunft. Nicht weil ich denke, dass all diese bösen Menschen aufgeben und verschwinden werden. Sondern weil ich so viele Zeichen sehe, dass ihr System zusammenbricht. Zusammenbricht unter der Last ihrer eigenen Bosheit.

Und wie gesagt, ich denke, dieser Zusammenbruch wird hart werden. Ich denke, unser Leben und unsere Welt werden sich auf eine Weise verändern, die wir uns nicht einmal vorstellen können. Aber auf der anderen Seite, nachdem dieses böse Imperium gefallen ist, denke ich, wird etwas wirklich Besonderes auf uns warten.

Wir müssen nur durch die kommenden Zeiten kommen, ohne unsere Menschlichkeit und unseren Glauben zu verlieren. Denn das ist es, was uns von diesen Monstern unterscheidet.

Danke fürs Lesen. Gott segne dich. Und Gott segne dieses Land. Wir werden es brauchen.