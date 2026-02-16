Trumps Friedensrat: Verwaltungsmodell für die neue Weltordnung?

Karel Beckman

Amerikanischer Präsident als Alleinherrscher über eine eigene „internationale Organisation“, die mit der UNO konkurrieren soll

Gaza wird „das Modell für eine neue trumpianische Weltordnung“, prognostiziert der Journalist Jonathan Cook. Der Jurist Pascal Lottaz ist fassungslos über die Konstruktion von Trumps Friedensrat („Board of Peace“). Die Strukturen der UNO werden demontiert, und der amerikanische Präsident wird zum Alleinherrscher über eine völlig neue internationale Organisation, die weltweit ausgerollt werden kann, so Lottaz. Der Forscher Jacob Nordangard denkt, dass der Friedensrat das Fundament einer neuen „globalen Technokratie“ werden wird.

„Noch nie habe ich eine Blaupause für eine internationale Organisation gesehen, die mich so sehr an ein feudales Königreich erinnert hat“, schreibt der Schweizer Jurist Pascal Lottaz auf seinem Substack Neutrality Studies über Donald Trumps sogenannten Friedensrat (Board of Peace). Lottaz zeigt sich zutiefst erstaunt über die Organisation, die Trump entworfen hat. „Trump scheint darauf aus zu sein, eine eigene, sehr persönliche internationale Organisation zu schaffen, die alle Macht in seinen Händen konzentriert und die auch nach dem Ende seiner Präsidentschaft fortbestehen wird.“

Der Friedensrat ist ein Ergebnis einer Resolution des UN-Sicherheitsrates vom 17. November 2025. Diese Resolution sieht lediglich die Einrichtung einer neuen Verwaltung für Gaza vor, doch die Satzung von Trumps Friedensrat geht weit darüber hinaus. Das Wort Gaza kommt in der Satzung nicht einmal vor, merkt Lottaz an.

Der Vorsitzende des Friedensrates steht bereits fest: Donald Trump selbst. Es ist ohnehin ungewöhnlich, bei der Gründung einer internationalen Organisation sofort einen Vorsitzenden zu ernennen, schreibt Lottaz, doch Trump geht noch einige Schritte weiter. Er hat sich selbst zum Vorsitzenden auf Lebenszeit ernannt und darf persönlich seinen Nachfolger bestimmen. Das könnte beispielsweise sein Sohn oder sein Schwiegersohn sein. Außerdem entscheidet er, wer im Vorstand sitzt – und wer nicht – und er verfügt über ein Vetorecht bei allen Beschlüssen des Vorstands.

Der Friedensrat kennt somit keinerlei Form von Mitbestimmung oder demokratischer Entscheidungsfindung. Trump und der Vorstand müssen sich niemandem gegenüber verantworten. Es ist auch keine unabhängige Instanz vorgesehen, um Konflikte zu lösen. Trump hat sich sogar das Recht vorbehalten, die gesamte Organisation aufzulösen, wenn er dafür Anlass sieht.

Trotz dieser bizarren Konstruktion wird der Friedensrat zu einer von der UNO anerkannten internationalen Organisation, sobald die Satzung von drei Ländern ratifiziert worden ist. Das bedeutet, dass die Vorstandsmitglieder und Funktionäre diplomatische Immunität und besondere „extraterritoriale Privilegien“ erhalten. Sie können rechtlich nicht verfolgt werden. Trump kann über den Friedensrat Eigentum an Land erwerben, das außerhalb jeder nationalen Gesetzgebung liegt, stellt Lottaz fest. „Es wird eine internationale Organisation aufgebaut, die außerhalb aller nationalen und internationalen Gesetze steht.“

Obwohl Trumps Friedensrat von Juristen und Menschenrechtsaktivisten mit Kritik überhäuft wird – „die Art und Weise, wie Trump den Völkermord in Gaza benutzt, um eine eigene internationale Organisation aufzubauen, ist schamlos“, schreibt Lottaz – erhält er für sein Projekt beträchtliche Unterstützung. Inzwischen haben sich 22 Länder gemeldet, die am Vorstand des Friedensrates teilnehmen wollen, darunter die meisten arabischen Länder wie Saudi-Arabien, Ägypten und Marokko, wichtige islamische Länder wie Pakistan, Indonesien und die Türkei sowie amerikanische Verbündete wie Argentinien und Paraguay. Von den europäischen Ländern machen bislang nur Ungarn, Kosovo und Bulgarien mit – und überraschenderweise auch Belarus. Die Niederlande, Frankreich, Deutschland und das Vereinigte Königreich haben dankend abgelehnt. China, Indien und Russland beraten noch. Die Länder, die zugesagt haben, dürfen drei Jahre im Vorstand sitzen. Wenn sie im ersten Jahr 1 Milliarde Dollar überweisen, dürfen sie länger bleiben. Trump, der selbst nichts zahlt, entscheidet, ob die Mitgliedschaft verlängert wird. Lottaz: „Zweifellos wird Trump eine Verlängerung der Mitgliedschaft gegen einen kräftigen Preis anbieten.“

Trump macht aus seinen Ambitionen mit dem Friedensrat keinen Hehl. Er beschreibt ihn als „einen kühnen neuen Ansatz zur Lösung internationaler Konflikte“.

Der Journalist und Nahostexperte Jonathan Cook beschreibt den Plan deutlich zynischer als „das Modell für eine neue trumpianische Weltordnung“. In diesem kleinen palästinensischen Gebiet, schreibt er, „wird der Weg geebnet für die Übernahme Venezuelas und Grönlands. Ich und andere warnen seit Langem, dass die Palästinenser Versuchskaninchen sind – nicht nur für das Testen neuer Waffen und Überwachungstechniken, sondern auch für ein neues Regierungsmodell, das mit der Nachkriegsstruktur der UNO kurzen Prozess macht.“

Cook weist darauf hin, dass der Internationale Gerichtshof und der Internationale Strafgerichtshof von den USA bereits mehr oder weniger außer Kraft gesetzt worden sind (die Richter des Internationalen Strafgerichtshofs sehen sich drakonischen US-Sanktionen ausgesetzt) und dass die Amerikaner nicht ohne Grund kürzlich 66 UN- und andere internationale Organisationen verlassen haben. Cook: „Der Kolonialismus ist wieder ganz zurück. Milliardäre und ihr Gefolge, mit ihren räuberischen Instinkten, werden bald über das Schicksal schwacher Staaten entscheiden. Trump hat sich selbst zum Häuptling dieses neuen imperialistischen Abenteuers ernannt, eine moderne Version der East India Company (vergleichbar mit der VOC – Anm. d. Red.), die die Welt zwei Jahrhunderte lang ausgeplündert hat.“

Israel, so fügt Cook hinzu, träume seit Jahren davon, die UNO zu zerschlagen. Kein Land sei so oft von der UNO verurteilt worden wie der jüdische Staat. Kurz nachdem Trump seinen Friedensrat angekündigt hatte, walzten Bulldozer in Ostjerusalem das Gebäude der UNRWA nieder, der UN-Hilfsorganisation für die Palästinenser. Laut Cook ist das Ziel des Friedensrates die vollständige Vertreibung der Palästinenser. Israel hat Gaza inzwischen in zwei Teile geteilt. 60 Prozent des Landes, östlich der sogenannten „gelben Linie“, sind vom israelischen Militär besetzt. Die 2,1 Millionen palästinensischen Einwohner Gazas sind auf die verbleibenden 40 Prozent zusammengedrängt worden. Das israelische Militär hat nicht nur die meisten Häuser, Krankenhäuser, Regierungsgebäude, Schulen und Infrastrukturen in Gaza zerstört, sondern auch 90 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen, so Cook.

Ein neues Weltregime mit alten Bekannten

Auch die Mitglieder des Executive Board des Friedensrates stehen bereits fest: Tony Blair, Susie Wiles, Martin Edelman, Marc Rowan, Marco Rubio, Steve Witkoff, Ajay Banga, Robert Gabriel und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner. Die meisten sind Vertraute Trumps, ergänzt um einige bekannte neoliberale Globalisten wie Tony Blair und Ajay Banga. Viele von ihnen sind Juden.

Banga, unter Joe Biden zum Präsidenten der Weltbank ernannt, ist ehemaliger Direktor von Mastercard und Vorstandsmitglied großer Investmentfonds wie Exor (der italienischen Familie Agnelli) und General Atlantic. Er saß gemeinsam mit Kamala Harris im Vorstand des Partnership for Central America, eines von der US-Regierung geförderten „Entwicklungsfonds“. Banga sitzt seit 2024 im Vorstand des World Economic Forum (WEF), ist ehemaliges Mitglied der Trilateralen Kommission, des von David Rockefeller gegründeten Netzwerkclubs, und gilt als Klimaaktivist. Er ist Mitglied von Richard Bransons „B-Team“ zusammen mit Christiana Figueres, der ehemaligen Leiterin der UN-Klimaorganisation IPCCC, und dem Schweizer Milliardär und WEF-Ko-Vorsitzenden André Hoffmann.

Die äußerst einflussreiche Susie Wiles, frühere Wahlkampfmanagerin Trumps, die als „fanatische christliche Zionistin“ bekannt ist, ist Stabschefin des Weißen Hauses – die erste Frau in dieser Position. Zuvor arbeitete sie für einige der größten Lobbyfirmen der USA, Mercury Public Affairs und Ballard Partners. In dieser Funktion arbeitete sie für Klienten wie die Pharmariesen Pfizer und Gilead Sciences, GAVI, die Interessenorganisation der Impfstoffhersteller von Bill Gates, sowie die United Nations Foundation, die den weltweiten Rollout der Pfizer-Impfstoffe organisierte.

Edelman ist ebenso wie Witkoff ein jüdischer Immobilienmakler. Er unterhält enge Beziehungen zur Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate. Marc Rowan, ein jüdischer Unternehmer und Milliardär, ist CEO und Mitbegründer – zusammen mit Leon Black – des Investmentfonds Apollo Global Management, der über ein Vermögen von 840 Milliarden Dollar verfügt. Er spendete 1 Million Dollar für Trumps Wahlkampagne. Sein Partner Leon Black musste 2021 als Vorstandsvorsitzender zurücktreten, als bekannt wurde, dass er 158 Millionen Dollar für „Steuerberatung“ an Jeffrey Epstein gezahlt hatte.

Der ultimative neoliberale Globalist ist der ehemalige britische Premierminister Tony Blair, dem es auf dem G8-Gipfel in Gleneagles 2005 gelang, das Klima ganz oben auf die internationale Agenda zu setzen. Blair ist ein großer Befürworter von Smart Cities und digitaler Identität. Er gilt als derjenige, der Premierminister Keir Starmer dazu bewegt hat, die digitale ID im Vereinigten Königreich verpflichtend einzuführen. Blair will die digitale ID einsetzen, um „den Populismus zu bekämpfen“, wie er sich einmal ausdrückte. Nach seiner Amtszeit, in der er den Irakkrieg nachdrücklich unterstützte, wurde Blair Mitglied des Internationalen Beirats der Investmentbank JP Morgan Chase, wo er sich in Gesellschaft von Henry Kissinger befand. Für eine britische Firma versuchte er, das Recht zu erwerben, vor Gaza nach Gas zu bohren. Blair war von 2007 bis 2010 Mitglied des Aufsichtsrates des WEF.

Das Tony Blair Institute for Global Change wird stark von Blairs Freund, dem Big-Tech-Milliardär und Oracle-CEO Larry Ellison, einem der reichsten Menschen der Welt, gesponsert. Ellison, der große Summen an die israelische Armee spendete und persönlich mit dem israelischen Premierminister Netanyahu befreundet ist, besitzt neben Oracle ein großes Medienimperium mit Unternehmen wie Paramount, CBS, MTV und seit dem vergangenen Jahr TikTok. Bevor Ellison TikTok übernahm, wurde über diese Plattform viel Kritik am israelischen Vorgehen in Gaza geäußert. Ellison ist ebenso wie Blair ein großer Befürworter einer KI-kontrollierten Gesellschaft. „Bürger werden sich bestmöglich verhalten, weil wir sie bei allem, was sie tun, ständig überwachen werden“, sagte er einmal.

Der unabhängige schwedische Forscher Jacob Nordangard, der mehrere Bücher über die Rockefellers und andere Schattenmächte geschrieben hat, stellt auf seinem Substack nüchtern fest, dass die Mitglieder von Trumps Executive Board „nicht gerade zur MAGA-Bewegung (Make America Great Again) passen“, die sich eigentlich gegen den Globalismus richtete. Er findet es auffällig, dass Trump seinen Friedensrat ausgerechnet in Davos beim World Economic Forum präsentierte, das er in der Vergangenheit scharf kritisiert hatte. Nordangard glaubt, dass der Board of Peace durchaus der Beginn eines lange vorbereiteten Plans sein könnte: die Errichtung einer neuen, technokratischen, autoritären New Earth Order.

Nordangard verdächtigt Trump schon länger, dass er – bewusst oder unbewusst – eingesetzt wurde, um das Kommen einer neuen Weltordnung einzuläuten. „Er hat die Rolle des Zerstörers, der den Weg freimachen soll für die kommende erleuchtete Technokratie“, schrieb er unter anderem in dieser Zeitung. „Der Historiker und WEF-Berater Yuval Harari merkte zuvor an, dass die Wahl Trumps den Abbau des alten Systems beschleunigen werde. Es sieht ganz danach aus, als sei genau dies beabsichtigt. Trump ist der Zerstörer, dem die Elite die Aufgabe übertragen hat, die Weltordnung des amerikanischen Imperiums zu beenden und ins Chaos zu stürzen, um so den Weg für eine neue internationale Ordnung freizumachen.“

Nordangard, der glaubt, dass die Klimaagenda ihre beste Zeit hinter sich hat und nun durch „rechte“ Themen ersetzt wird, vermutet, dass der Friedensrat den UN-Sicherheitsrat ersetzen könnte. „Der Board of Peace wird als eine Art Kriegskabinett fungieren, das den Weg für eine globale Technokratie ebnet.“