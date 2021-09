Das Ende des Miteinander

Der Dialog ist gescheitert. Die Fronten verhärten sich. Die Willkür wächst. Jetzt muss sich jeder entscheiden, auf welcher Seite er – oder sie – steht. Denn die kommende Zeit wird eine Zeit der Konfrontation sein. Auch in unserem Land. Ein Gastbeitrag von Nicolas Lindt.

Eine Demokratie, wie wir sie noch bis vor kurzem gekannt haben, lebt vom Wettstreit der Meinungen, von der freien, ungefilterten Diskussion. Niemand muss sich zu einer bestimmten politischen Richtung bekennen. Es gibt «Linke» und «Rechte», «eher» Linke und «eher» Rechte, aber es gibt auch grosse Teile des Volkes, die irgendwo zwischen den politischen Lagern stehen – oder gar keine Meinung haben, weil sie an Politik nicht interessiert sind.

So war es zumindest bisher. Beim Thema Gesundheit jedoch, das unser Leben seit eineinhalb Jahren beherrscht, ist die freie Entscheidungsfindung abgeschafft worden. Alle müssen gehorchen. Individuelle Lösungswege sind nicht mehr erlaubt. Wer seine Meinung öffentlich äussert, muss mit Nachteilen rechnen. Die Behörden auf allen Stufen üben sich in Kadavergehorsam. Die Schulen sind gleichgeschaltet. Die Medien sind gleichgeschaltet. Die Kirchen schweigen. Die Kulturschaffenden schweigen. Die Intellektuellen schweigen – oder sie blöken mit dem System. Die Menschen tragen die Masken, sie lassen sich testen, sie lassen sich impfen: Sie lassen alles mit sich geschehen, so sinnlos es sein mag. Sie tun es, um ihre Haut zu retten. Um ihr kleines