Union Berlin und Eintracht Frankfurt zeigen Haltung und lassen entgegen behördlicher Anreize nicht geimpfte Fans zu

Wenn sie nicht geimpfte Fans ohne Freitestmöglichkeit ausschließen, bekommen Fußballvereine von Gesundheitsbehörden die Erlaubnis, viel mehr Zuschauer ins Stadion zu lassen. Mindestens zwei Vereine machen das nicht mit. Der Präsident von Union Berlin wählt besonders deutliche Worte.

Spiele von Borussia Dortmund schaue ich mir nicht mehr an, obwohl ich sehr gern Erling Haaland beim Davonrennen mit Ball bewundert habe, seit der Verein so bereitwillig und schnell auf den diskriminierenden 2G-Zug aufgesprungen ist. Um so mehr drücke ich jetzt meinem Heimatverein Eintracht Frankfurt und insbesondere Union Berlin die Daumen.

Beide Vereine verzichten auf die von den Gesundheitsämtern angebotenen zusätzlichen Zuschauerkapazitäten um ihre Fangemeinde nicht in Geimpfte und Nichtgeimpfte trennen und die Letzteren ausschließen zu müssen. Union-Präsident Dirk Zingler hatte bereits am vorigen Mittwoch in einer Mitteilung klargestellt, dass es