Das Erwachen der Veteranen

Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa. 79 Jahre später bleiben noch immer so viele Fragen zu diesem Krieg offen. Und viele werden neu gestellt.

Wer war Winston Churchill? Und welche Bedeutung hatte dieser Mann für den Ablauf des 20. Jahrhunderts? Für die einen war Churchill der grandiose Held, der Retter Großbritanniens oder der Freiheit, oder gar der Menschheit, in der Stunde der Not. Für die anderen war Churchill der Mann, der uns den Zweiten Weltkrieg aufzwang. Einer der größten Kriegsverbrecher des 20. Jahrhunderts. Das Interesse ist daher groß an der Frage: Wie lautet das endgültige Urteil der Geschichte? Diese Antwort steht noch aus. Der Fall ist noch nicht endgültig entschieden. Die Diskussion ist momentan allerdings im vollen Gange.

Im Jahre 2006 kontaktierte der Schriftsteller Nicholas Pringle alle regionalen Zeitungen in Großbritannien mit der Bitte, die überlebenden Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg aufzufordern, ihm in einem Brief ihre Erfahrungen aus der damaligen Zeit zu beschreiben und vor allem dann zu einem Urteil zu kommen, ob der Krieg all die Opfer wert war, und wie sie ihr Leben in dem