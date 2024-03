Das Europäische Parlament führt die totale Kontrolle der Bürger durch die Hintertür ein. BIOMETRISCHE DIKTATUR nach chinesischem Vorbild!

Die Europaabgeordneten stimmen diese Woche über die Verordnung zur künstlichen Intelligenz ab, in die sie Änderungsanträge zur Gesichtserkennung eingebracht haben. Die Gesichtserkennung ist ein biometrisches Identifizierungssystem, das physische, physiologische, verhaltensbezogene und psychologische Merkmale von Menschen automatisch erkennt. Es führt auch die Fernidentifizierung von Personen ein.

Nach dem Versuch, die Öffentlichkeit mit sogenannten Schutzmaßnahmen gegen die Verletzung der Privat- und Intimsphäre durch Systeme der künstlichen Intelligenz zu beruhigen, haben die Europaabgeordneten in letzter Minute erstaunliche Änderungen eingebracht.

Laut einem der Änderungsanträge zum Entwurf der europäischen Verordnung über den Einsatz von künstlicher Intelligenz wird die biometrische Identifizierung zur automatischen Erkennung von physischen, physiologischen, verhaltensmäßigen und psychologischen Merkmalen des Menschen wie Gesicht, Augenbewegungen, Gesichtsausdruck, Körperform, Stimme, Sprache, Gang, Körperhaltung, Puls, Blutdruck, Geruch, Tastenanschlag, psychologische Reaktionen (Wut, Trauer, Schmerz usw.) verwendet.

Ziel ist es, die Identität einer Person festzustellen, indem ihre biometrischen Daten mit den in einer Datenbank gespeicherten biometrischen Daten anderer Personen verglichen werden, unabhängig davon, ob die Person ihre Zustimmung gegeben hat oder nicht.

In einer weiteren Abänderung wird der Begriff „biometrische Klassifizierung“ definiert als die Zuordnung von Personen zu bestimmten Kategorien oder die Ableitung ihrer Merkmale und Eigenschaften wie Geschlecht, Alter, Haarfarbe, Augenfarbe, Tätowierungen, ethnische oder soziale Herkunft, Gesundheit, geistige oder körperliche Fähigkeiten, Verhalten oder Persönlichkeit, Sprache, Religion oder Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, sexuelle oder politische Orientierung auf der Grundlage ihrer biometrischen Daten oder der Daten, die aus diesen Daten abgeleitet werden können.

Fernidentifizierung

Eine dritte umstrittene Änderung, die in den Verordnungsentwurf aufgenommen wurde, ist die Definition der Fernidentifizierung natürlicher Personen als Unterscheidung zwischen biometrischen Fernidentifizierungssystemen und Systemen zur Überprüfung der persönlichen Nähe, bei denen biometrische Identifikatoren verwendet werden und deren einziger Zweck darin besteht, zu überprüfen, ob eine bestimmte natürliche Person, die sich identifiziert, berechtigt ist, Zugang zu einer Dienstleistung, einem Gerät oder einem Gebäude zu erhalten.

Marius Tudor, ehemaliger Berater des Europäischen Parlaments, weist darauf hin, dass die Verordnung über künstliche Intelligenz gegen Artikel 16 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union verstößt, in dem das Recht auf Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten verankert ist, sowie gegen das Grundrecht auf Schutz personenbezogener Daten, das insbesondere durch die Verordnungen (EU) 2016/679 und (EU) 2018/1725 sowie die Richtlinien 2016/680 und 2002/58/EG geschützt wird. Dieses Gesetz verstößt gegen die Richtlinie 2000/43/EG des Rates zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft und gegen die Richtlinie 2000/78/EG des Rates zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf. Ferner verstößt das Gesetz gegen den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, der Diskriminierungen aus Gründen der Staatsangehörigkeit, der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, des Alters, der sozialen Stellung oder der körperlichen Merkmale verbietet, sowie gegen die Grundprinzipien der Freiheit und Gleichheit, auf denen die EU beruht.

„Dieses Gesetz schränkt den Zugang zum Arbeitsplatz und/oder zu privaten/öffentlichen Räumen durch die Verwendung der Fernidentifizierung von Bürgern ein. Ein Gesetz, das nicht in die europäische Gesetzgebung gehört, zumindest nicht in dieser Form, und das dennoch umgesetzt wird und mehr Schaden als Nutzen anrichtet“, so Marius Tudor.

Verbrechensverhütung

Laut einer Pressemitteilung des Europäischen Parlaments wird künstliche Intelligenz zunehmend in der Kriminalprävention und Strafjustiz eingesetzt.

Sie würde es ermöglichen, riesige Datensätze schneller zu verarbeiten, das Fluchtrisiko von Häftlingen genauer einzuschätzen und Verbrechen oder sogar Terroranschläge vorherzusehen und zu verhindern. Online-Plattformen nutzen bereits KI, um illegales und unangemessenes Online-Verhalten zu erkennen und zu bekämpfen. Im militärischen Bereich kann KI für Verteidigungs- und Angriffsstrategien bei Hacking und Phishing oder zur gezielten Beeinträchtigung lebenswichtiger Systeme in der Cyberkriegsführung eingesetzt werden; der Hauptvorteil autonomer Waffensysteme ist das Potenzial, bewaffnete Konflikte mit einem geringeren Risiko physischer Schäden zu führen, heißt es in der Pressemitteilung des Europäischen Parlaments. Andererseits räumt die Institution ein, dass der zunehmende Einsatz von KI-Systemen auch potenzielle Risiken mit sich bringe.