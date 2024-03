Von Radwan Mortada

Die jüngste Festnahme niederländischer Spezialkräfte in einem südlichen Vorort von Beirut hat die unkontrollierte Auslandsspionage und die militärischen Aktivitäten im Libanon ins Rampenlicht gerückt. Doch wenn libanesische Beamte den Kopf in den Sand stecken, wird die Souveränität des Landes zerstört.

Unter den westasiatischen Ländern gibt es nur wenige, die so stark unter der Einmischung ausländischer Geheimdienste leiden wie der Libanon. Seine Souveränität wird routinemäßig von ausländischen Geheimdiensten missachtet, die schamlos und ungestraft innerhalb der Landesgrenzen operieren. In einigen Fällen haben ausländische Militärs sogar um ungehinderten Zugang zum Land gebeten.

Diese geheimen Aktivitäten verstoßen nicht nur gegen libanesisches Recht, sondern untergraben auch die nationale Sicherheit des Landes. Das jüngste Eindringen niederländischer Spezialeinheiten in einen südlichen Vorort von Beirut, eine Hochburg der Hisbollah, ist der jüngste Vorfall dieser Art.

Unter dem Vorwand, niederländische Staatsangehörige zu evakuieren, wurden diese ausländischen Kämpfer ohne Absprache mit den libanesischen Behörden mit Waffen, Munition und Ausrüstung in militärischer Qualität ausgestattet und demonstrierten damit ein Maß an Freiheit, das nicht einmal in ihrem eigenen Land erlaubt ist.

Spionage für Israel

Letzte Woche verurteilte das Militärgericht in Beirut den russischen Staatsbürger Juri Rinatowitsch Chaykin wegen Spionage für Israel zu acht Jahren Haft. Aufgrund seiner Fachkenntnisse im Knacken von Schlössern versuchte Chaykin, in eine geheime Einrichtung der Hisbollah einzudringen, was jedoch durch Überwachungskameras vereitelt wurde.

Seine Verhaftung auf dem Flughafen von Beirut, als er versuchte, das Land zu verlassen, enthüllte ein Netz von Spionageaktivitäten, einschließlich der Sammlung sensibler Informationen und Aufklärungsmissionen im Auftrag Israels.

In seinem Verhör gab Chaykin zu, dass er für den israelischen Geheimdienst arbeitete und dass er wiederholt mit seiner Frau und seinem Kind den Libanon besuchte, die er als Tarnung für seine Aktivitäten benutzte. Er gab auch zu, im Auftrag seiner israelischen Vorgesetzten Informationen und Daten in den südlichen Vororten und im Südlibanon gesammelt zu haben, die ihn mit Karten von Hisbollah-Einrichtungen versorgten und ihn baten, diese zu fotografieren.

Chaykins Verurteilung stellt einen bemerkenswerten Präzedenzfall dar, da der Libanon seit langem als Spielwiese für ausländische Geheimdienste gilt, die wichtige Informationen über die Hisbollah sammeln wollen. Da sie oft als Touristen, Journalisten oder Diplomaten einreisen, genießen sie in der Regel diplomatische Immunität und werden von ihren jeweiligen Regierungen vor der Rechenschaftspflicht geschützt, so dass sie sich den Konsequenzen ihres Handelns entziehen können.

‚Touristen‘ und Diplomaten als Werkzeuge

Dazu gehört auch ein italienischer „Tourist“, der vom israelischen Geheimdienst angeworben wurde. Seine erste Aufgabe bestand darin, eine Todesanzeige zu fotografieren, die an der Wand einer Kirche in der überwiegend christlichen Region Jounieh östlich von Beirut hing.

Auf den ersten Blick mag dies wie ein trivialer Auftrag erscheinen, aber seine israelischen Auftraggeber wollten wahrscheinlich sicherstellen, dass sich ihr Agent tatsächlich im Libanon aufhält. Sein zweiter Auftrag bestand darin, ein Lagerhaus an der Flughafenstraße im südlichen Vorort in der Nähe eines Fußballplatzes zu überwachen, der dem der Hisbollah angeschlossenen Al-Ahed-Sportverein gehört. Es war derselbe Ort, an dem der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu im September 2018 vor der UN-Vollversammlung fälschlicherweise behauptete, die Hisbollah habe eine Fabrik zur Herstellung von Präzisionsraketen errichtet.

Der italienische „Tourist“ beobachtete den Ort per Taxi und konnte ihn mit einer Miniaturkamera fotografieren, die er an einer Angelrute befestigte, um den Verdacht des Fahrers nicht zu erregen, als er sie aus dem Autofenster steckte. Er bat den Fahrer, mehrmals an der Stelle vorbeizufahren, damit er möglichst viele Fotos aus verschiedenen Richtungen machen konnte.

Der nächste Auftrag des italienischen Agenten bestand darin, Kontakt zu einem Waffenhändler in der Stadt Brital in der Bekaa-Region im Ostlibanon aufzunehmen, um einen Granatwerfer zu beschaffen. Zu diesem Auftrag gehörte auch die Planung eines Bombenanschlags auf das Lagerhaus, bevor die eilige Flucht zum Flughafen von Beirut angetreten werden sollte.

Die Nachforschungen des „Touristen“ über seinen Kontakt zu einem Waffenhändler erweckten jedoch den Verdacht des Taxifahrers, der beschloss, die der Hisbollah nahestehenden Sicherheitskräfte zu alarmieren. Der italienische Spion wurde rasch festgenommen, aber die libanesische Militärjustiz verhängte auf Druck der italienischen Botschaft eine milde Strafe gegen den Spion.

Bei einem anderen Vorfall im vergangenen Monat fing der Sicherheitsdienst der Hisbollah einen spanischen Diplomaten im Viertel Al-Kafaat in den südlichen Vororten von Beirut ab, der mit seinem Mobiltelefon eine Straße fotografierte.

Bei der Übergabe an den libanesischen Allgemeinen Sicherheitsdienst behauptete der Spanier, er habe sich verlaufen und versucht, die Bilder an seine Botschaftskollegen zu schicken, um eine Abholung zu arrangieren. Obwohl er einen Diplomatenpass besaß, weigerte er sich, den Ermittlern Zugang zu seinem Telefon zu gewähren. Durch die Intervention der Botschaft wurde er von den libanesischen Behörden freigelassen, ohne dass der Inhalt des Telefons untersucht wurde.

‚Evakuierungspläne‘

Letzte Woche enthüllte der libanesische YouTube-Kanal „Al-Mahatta“, dass Sicherheitskräfte der Hisbollah sechs bewaffnete Niederländer in der Gegend von Bir al-Abd, einem südlichen Vorort von Beirut, festgenommen haben. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei den Niederländern um Spezialkräfte, die sich angeblich mitten in einer Sicherheitsoperation befanden, bei der die Evakuierung niederländischer Bürger und Diplomaten simuliert wurde – in einem von der Hisbollah kontrollierten Gebiet.

Die Hisbollah verhörte die sechs ausländischen Kämpfer 24 Stunden lang, bevor sie sie am nächsten Tag an Offiziere des libanesischen Militärgeheimdienstes übergab. Bei ihrer Befragung gaben die Männer zu, niederländische „Soldaten“ zu sein, die auf Befehl ihres Außenministeriums handelten und für die Evakuierung von zwei Mitarbeitern der niederländischen Botschaft, die in dem südlichen Vorort wohnten, ausgebildet wurden.

Trotz dieser Informationen über unrechtmäßige Aktivitäten bewaffneter Ausländer auf libanesischem Gebiet ließ ein libanesischer Militärrichter die Niederländer noch am selben Tag frei. Hätten die Offiziere des Militärgeheimdienstes nicht darauf bestanden, ihre Aussagen zu erhalten, wären die Militanten wahrscheinlich nur zehn Stunden lang verhört worden.

Die niederländische Botschaft in Beirut und ihr Außenministerium haben sich nicht förmlich entschuldigt, und die libanesischen Behörden haben keine offizielle Erklärung abgegeben, in der sie den Verstoß verurteilen. Eine solche Selbstgefälligkeit ermutigt nur illegale ausländische Militärmissionen, die ungestraft das libanesische Recht – und die Souveränität – missachten.

Die Evakuierungsplanung ist für die ausländischen Botschaften im Libanon ein Anliegen, seit die Operation „Al-Aqsa-Flut“ am 7. Oktober weitreichende militärische Konfrontationen in Westasien auslöste, mit einer bemerkenswerten Eskalation entlang der libanesischen Grenze zu Israel, wo Hunderte von Menschen bei schweren Zusammenstößen getötet wurden.

Ausländische Botschaften haben Ausrüstung, Waffen und Spezialkräfte mobilisiert, um angeblich die Evakuierung ihrer Staatsangehörigen und Diplomaten im Falle eines eskalierten Konflikts zu erleichtern. Dies soll auch bei den niederländischen Soldaten der Fall gewesen sein, wie die niederländische Tageszeitung De Telegraaf berichtet.

Die Botschaften der USA, Großbritanniens, der Niederlande und Kanadas waren unter anderem an vorderster Front an diesen Sondereinsatzkommandos beteiligt, aber es bestehen weiterhin Zweifel an den tatsächlichen Zielen ihrer militärischen Missionen, insbesondere angesichts der unerschütterlichen Unterstützung dieser Nationen für Israels sich ausweitenden Krieg gegen den Libanon und seine ethnische Säuberung des Gazastreifens.

Wie bei früheren Evakuierungen – und wie dieselben Botschaften ihre Bürger im Libanon häufig benachrichtigen – wird von den Staatsangehörigen erwartet, dass sie sich im Falle einer Evakuierung selbst zu den Ausreisehäfen und Flughäfen begeben.

Schwachstellen im libanesischen Sicherheitsapparat

Am 5. Januar zitierte die libanesische Zeitung Al-Akhbar libanesische Militärquellen, wonach der britische Geheimdienst Dutzende von Wachtürmen an der libanesisch-syrischen Grenze – die das Vereinigte Königreich während des Syrienkriegs mit aufgebaut hat – nutzt, um Informationen über grenzüberschreitende Waffentransporte an den libanesischen Widerstand zu sammeln.

Den Quellen zufolge übermitteln die Briten den libanesischen Soldaten in den Wachtürmen Fotos von syrischen, iranischen und russischen Waffen, die im Verdacht stehen, in den Libanon transportiert zu werden, damit sie diese identifizieren und beschlagnahmen können.

Anfang des Jahres berichtete Al-Akhbar außerdem, dass der libanesische Geheimdienst der Armee einem ehemaligen britischen Offizier, der jetzt einem CNN-Team angehört, die Einreise in den Südlibanon verweigert hat, weil er verdächtigt wurde, Informationen über die militärischen Aktivitäten der Hisbollah und der Hamas-Bewegung zu sammeln.

Die Zeitung behauptet, Offizier „Wayne G“ habe zuvor dem britischen Militärteam angehört, das mit der Ausbildung der vier Landgrenzregimenter der libanesischen Armee beauftragt war, bevor er als Mitglied einer CNN-nahen Einheit in die Ukraine ging, wo er eng mit den ukrainischen Streitkräften zusammenarbeitete.

Nach den Ereignissen vom 7. Oktober schloss sich „Wayne G“ dem CNN-Team in Beirut an. Al Akhbar stellte ferner fest, dass der ehemalige britische Offizier auch versucht hatte, über das BBC-Team in Beirut eine Einreisegenehmigung für den Südlibanon zu erhalten.

Das Fehlen robuster offizieller libanesischer Maßnahmen und gerichtlicher Entscheidungen, die Spionage und militärische Aktivitäten von Personen, die von Israel rekrutiert wurden, egal ob einheimisch oder ausländisch, nur in seltenen Fällen unterbinden würden, macht den Libanon anfällig für nachrichtendienstliche Verstöße gegen den Widerstand des Landes aus mehreren Quellen.

Diese Auswirkungen gehen über die Hisbollah hinaus: Britische und andere ausländische Nachrichtendienste haben jahrelang die verschiedenen Geheimdienst-, Sicherheits- und Telekommunikationsapparate des Libanon infiltriert, was eine Bedrohung für die nationale Sicherheit des Landes darstellt und das Leben seiner Bürger gefährdet.