Von Peter Haisenko

Die Vorwürfe des Westens gegen Russland, man würde nicht einmal den Weihnachtsfrieden respektieren, zeigt auf, wie wenig diese Kriegstreiber von der Ukraine wissen. Traditionell wird Weihnachten dort nicht Ende Dezember gefeiert.

Seit etwa 1.400 Jahren ist die Christenheit gespalten in die römisch-katholische- und die Ostkirche. Im Jahr 1582 hat der römische Zweig der christlichen Kirche seinen Kalender vom julianischen zum gregorianischen umgestellt. Die Wissenschaftler von Papst Gregor XIII. hatten erkannt, dass der Kalender des Papstes Julian „davonläuft“, also die Anzahl der Tage eines Jahres dazu führen, dass sich die Daten und Tage kontinuierlich vom Lauf der Sonne entfernen. Mit der Gründung der Sowjetunion wurde der Ostkalender auch auf den gregorianischen umgestellt, allerdings ohne den Zeitpunkt für das Weihnachtsfest dem westlichen anzupassen. So kam es, dass im Bereich der Ostkirche, der orthodoxen, Weihnachten am 7. Januar gefeiert wird. Das ist noch immer so und es gilt auch für den ukrainischen Zweig der orthodoxen Kirche.

Im Zuge der russophoben Anstrengungen Kiews, alles an russischem Erbe auszumerzen, sich dem Westen in jeder Hinsicht anzubiedern, wurde am 16. November 2017 von der Werchowna Rada in Kiew der 25. Dezember zum offiziellen