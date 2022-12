Netanyahu erzählt stolz, wie er seine eigenen Israelis als Laborratten benutzt hat

Israels ehemaliger Premierminister Benjamin Netanjahu sagte in einem Interview mit Jordan Peterson, er habe den Pfizer-Chef Albert Bourla davon überzeugt, Israel bei der Lieferung von Impfstoffen Vorrang zu geben.

„Der Grund, warum ich das tun konnte, ist, dass wir eine medizinische Datenbank haben“, sagte er und fügte hinzu, dass die medizinischen Daten von fast allen Israelis digitalisiert wurden. Die Menschen haben einen Ausweis, der in allen israelischen Krankenhäusern gelesen werden kann. Dieser Ausweis enthält alle medizinischen Daten eines Patienten aus den letzten 20 Jahren.

Netanyahu: “Israel 🇮🇱 became the lab for Pfizer”



Israel Ministry of Health denied it. Pfizer denied it. But finally here we have official confirmation from Prime Minister that as part of the deal, Israel was turned into Pfizer's lab.pic.twitter.com/PPlrCNpukR