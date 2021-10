Das FBI-Lügenmärchen gegen Assange fällt auseinander

Am letzten Tag der Auslieferungs-Anhörung von Assange weigerte sich Richterin Vanessa Baraitser, eine eidesstattliche Erklärung von Assanges Anwalt Gareth Peirce zu akzeptieren, mit der Begründung, sie sei nicht rechtzeitig eingereicht worden. Darin wurde erklärt, dass die Verteidigung nicht in der Lage gewesen sei, auf die neuen Anschuldigungen in der zweiten erneuerten Anklageschrift der US-Regierung zu reagieren, weil diese völlig neuen Anschuldigungen erst sechs Wochen vor der Wiederaufnahme der Anhörung am 8. September 2020 aufgetaucht seien.