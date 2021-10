Feuerwehrleute berichten von einer großen Anzahl von Impfstoffkomplikationen

Feuerwehrleute in Orange County, Florida, sagen, dass sie auf Anrufe von Menschen mit COVID-19-Impfstoffverletzungen reagieren, aber die Krankenhäuser in Zentralflorida erwidern, dass das nicht stimmt.

Wer sagt also die Wahrheit? Ein lokaler Fernsehsender beschloss, der Sache nachzugehen, nachdem er die Kommentare von Feuerwehrleuten in einer Sitzung der Bezirkskommission gehört hatte.

„Täglich gehen bei der Zentrale übermäßig viele Notrufe ein, die Impfstoffreaktionen betreffen“, sagte Feuerwehrmann Jason Wheat den Kommissionsmitgliedern. Eine andere Ersthelferin, Wendy Williams, fügte hinzu: „Ich transportiere mehr Menschen, mehr Brüder und Schwestern aus Zentralflorida, die geimpft sind und Probleme, Nebenwirkungen oder COVID haben, als ungeimpfte Menschen.“

Auf Nachfrage sagte Dr. Tim Hendrix von AdventHealth Centra Care, dass es sich um einen „sehr sicheren Impfstoff“ handele, und bestritt, dass es zu vermehrten Reaktionen oder Besuchen in der Notaufnahme komme. Orlando Health hingegen weigerte sich, die Frage direkt zu beantworten, und gab stattdessen einen allgemeinen Kommentar ab, in dem der Einsatz des Impfstoffs befürwortet wurde.

