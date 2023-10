Das Finanzkapital will einen neuen großen Krieg. Um ihn zu bekommen, muss es alle antiliberalen Kräfte zerschlagen.

Rainer Shea

Es ist seit Langem offensichtlich, dass der größte und mächtigste Flügel des Kapitals, nämlich das Finanzkapital, einen neuen großen Krieg will; einen Krieg von Ausmaßen, die möglicherweise mit dem Zweiten Weltkrieg konkurrieren. Als die Verkörperung der modernen Demokratischen Partei, Hillary Clinton, für eine Flugverbotszone über Syrien eintrat – eine Politik, die eine direkte Konfrontation der USA mit Russland unvermeidlich gemacht hätte -, wurde deutlich, wie gefährlich die Situation ist, die unsere herrschenden Eliten schaffen. Die höheren Ebenen des Kapitals, vertreten durch ihre politischen Werkzeuge, die Geheimdienste, die alten Medien, Big Tech und die Politiker, die die Militärhilfe für die Ukraine unterstützt haben, arbeiten erneut an einer Eskalation der globalen Spannungen im größtmöglichen Ausmaß.

Auf dem Weg zu diesem Ziel sehen sich diese ultimativen Zerstörer jedoch mit immer mehr Hindernissen konfrontiert; und ihre Reaktion auf diese Hindernisse bringt die Gefahren von den Peripherien des Imperialismus näher an den Kern.

Auch wenn die militärische Aufrüstung der USA gegen China immer noch stattfindet, und zwar nicht nur in Chinas eigener Hemisphäre, sondern auch in Afrika, hat Washingtons Niederlage in der Ukraine gezeigt, wie begrenzt die Stärke des Imperiums inzwischen ist. Sie hat gezeigt, dass Taiwan kein brauchbarer Schauplatz für den nächsten Stellvertreterkrieg ist, und ein Versuch des Hegemons, Taiwan als solchen zu nutzen, noch schlimmer ausgehen würde als Bidens gescheiterter Versuch, Russland zu zerstören. Taiwan wird auf eine Rolle als Reserve für den Hegemon zurückgedrängt, während Washingtons Strategen gezwungen sind, eine defensive Haltung einzunehmen, wenn es um ihre Neokolonien geht; Afrika wird ein wahrscheinlicherer Schauplatz für die nächsten imperialistischen Psyops und Kriegsmobilisierungen, vielleicht von der gleichen Art wie die Kampagne zur Destabilisierung Syriens.

Die antiimperialistischen Kräfte Afrikas gewinnen immer mehr an Boden, und Frankreich sah sich kürzlich gezwungen, einen Truppenabzug in Niger anzukündigen; das bedeutet, dass das Imperium bald mobilisieren muss, wenn es überleben will. Das bedeutet, dass das Imperium bald mobilisieren muss, wenn es überleben will. Das internationale Monopolkapital kann sich nur dann wieder in Sicherheit bringen, wenn es China erfolgreich unterwirft – eine Realität, der sich die Imperialisten nicht voll und ganz stellen wollen, es aber zunehmend aus der Not heraus tun.

Während die Manager des liberalen Narrativs versuchen, ihre Situation zu retten, nachdem Kanada und die Ukraine diesen Monat einen Nazi des Zweiten Weltkriegs geehrt haben, prüfen die Militärstrategen des Imperiums, wie sie den Sieg über China möglich machen können. Und die “Lösungen”, zu denen sie bisher gekommen sind, sind extrem; sie schlagen eine Politik vor, die dem Finanzkapital in bestimmten Bereichen zugute käme, aber mit Kosten verbunden ist, die das System möglicherweise nicht verkraften könnte.

Als die akademische Zeitschrift des U.S. Army War College in diesem Monat aufgefordert wurde, auf die kombinierten Krisen zu reagieren: 1) die schwindende Macht der USA, die nur durch einen Sieg über China wiederhergestellt werden kann, 2) ein China, das so stark geworden ist, dass Washingtons derzeitige Streitkräfte bald nicht mehr in der Lage wären, sich in einem Kampf mit ihm zu regenerieren, und 3) die Rekrutierungsraten für die US-Streitkräfte, die auf einen historischen Tiefstand gesunken sind; sie präsentierten die Option, die auf den ersten Blick offensichtlich erscheint: die Wiedereinführung der Wehrpflicht. “Der Bedarf an Truppen für groß angelegte Kampfeinsätze könnte eine Neukonzipierung der Freiwilligenarmee der 1970er und 1980er Jahre und einen Schritt in Richtung einer teilweisen Wehrpflicht erfordern”, so die Schlussfolgerung der Zeitschrift. Das Opfer, das eine solche Politik mit sich bringen würde, ist, dass das Imperium das Wichtigste verlieren würde, was es durch die Abschaffung der Wehrpflicht gewonnen hat: eine junge Bevölkerung, die nicht mehr den gleichen Anreiz hat, sich der Kriegsmaschinerie zu widersetzen wie früher.

Eine Mehrheit der US-Bevölkerung lehnt die Idee ab, mehr Hilfe in die Ukraine zu schicken, und vor allem junge Menschen leiden unter der Inflation, die der Krieg verschärft hat; der einzige Grund, warum wir (noch) keine Wiederholung der Massenmobilisierungen gegen den Krieg aus der Vietnam-Ära erleben, ist, dass es keine Wehrpflicht mehr gibt. Das zeigt, wie kompromittiert die Lage ist, in der sich unsere herrschende Klasse befindet; sie muss bestimmte Katastrophen anderen vorziehen, in der Hoffnung, ein letztlich nicht zu bewältigendes Dilemma perfekt managen zu können.

Das ist die Konsequenz, wenn man versucht, den Lauf der Geschichte aufzuhalten: Man stellt fest, dass das System, in das man investiert hat, nicht aufrechterhalten werden kann, und stößt im Laufe der Zeit auf immer mehr Komplikationen. Wir befinden uns nicht mehr in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, als der Respekt vor dem Militär und der Regierung vielleicht am stärksten in der Geschichte der USA war; Vietnam war der Moment, in dem das Vertrauen der Bevölkerung in unsere Institutionen auf irreparable Weise geschwächt wurde. Das Imperium kann die Zeit nicht zurückdrehen, um einen totalen Krieg zu führen und gleichzeitig die Loyalität der Bevölkerung der USA zu erhalten.

Angesichts dieser Beschränkung der Möglichkeiten des Imperiums ist es möglich, dass es keine neue Wehrpflicht und keinen dritten Weltkrieg geben wird; das Imperium könnte sich stattdessen für eine Invasion Mexikos entscheiden. Oder einfach den derzeitigen Weg fortzusetzen, bei dem Washington zu einer hybriden Kriegsführung gegen die BRICS-Länder übergeht. Unabhängig davon, welchen Weg der Hegemon als Nächstes wählt, um im Ausland Schaden anzurichten, ist es sicher, dass mindestens ein großer Krieg bevorsteht: ein Krieg gegen das amerikanische Volk selbst.

Selbst wenn es nicht zum Dritten Weltkrieg kommt, ist die Tatsache, dass die Wiedereinführung der Wehrpflicht eine Massenreaktion wie in Vietnam auslösen würde, ein Hinweis auf eine Bevölkerung, die über ein wachsendes revolutionäres Potenzial verfügt; was bedeutet, dass der Staat die Bevölkerung dringend neutralisieren muss, um die liberale Ordnung zu retten. Unabhängig davon, ob unsere nahe Zukunft etwas so Extremes wie eine Wehrpflicht und einen totalen Krieg beinhaltet oder lediglich aus weiteren Maßnahmen zur Degradierung der Wirtschaft besteht, müssen der Staat und sein dominanter finanzkapitalistischer Flügel alles in ihrer Macht stehende tun, um erfolgreichen Widerstand gegen ihre nächsten Manöver zu verhindern. Und da ein Großteil dieses Widerstands in den weniger mächtigen Elementen der herrschenden Klasse selbst zu finden ist, bedeutet dies, dass das Finanzkapital nicht nur die kommunistische Bewegung neutralisieren muss; es muss auch sicherstellen, dass die unteren Ebenen des Kapitals nicht in der Lage sind, weiter in die Kriege einzugreifen.

Das ist ein wesentlicher Punkt, den Marxisten verstehen müssen: Wir sind nicht auf der Seite des industriellen Kapitals und seiner rechten Vertreter, aber wir können erkennen, dass das kleine und das große Kapital nicht völlig vereint sind. In dem Maße, in dem unser Klassenkonflikt eskaliert, wird die Rivalität zwischen diesen beiden Seiten immer schärfer; das hat sich diese Woche gezeigt, als sie eine beispiellos heftige Konfrontation darüber austrugen, ob die Hilfe für die Ukraine fortgesetzt werden soll. Da Persönlichkeiten wie der libertär eingestellte republikanische Senator Rand Paul bereit sind, die Regierung zu schließen, um die Ukraine-Hilfe zu beenden, reagieren die neokonservativen Politiker mit lächerlichen Aktionen wie dem Auslösen des Feueralarms, um eine Abstimmung zu verhindern. Das zeigt, wie sehr die Seite des Finanzkapitals mit ihrer totalen Kontrolle über einschüchternde Kräfte wie die Geheimdienste darin versagt hat, eine Antwort auf die Krisen zu koordinieren, mit denen sie konfrontiert ist.

Lassen Sie sich nicht von den Versuchen der Regierung täuschen, den Anschein zu erwecken, sie hätte die Kontrolle über die gegenwärtigen turbulenten Situationen. Wären die Schiedsrichter des neuen Kalten Krieges nicht gerade in Aufruhr, würde keiner von ihnen in Panik den Feueralarm auslösen; unsere herrschenden Institutionen stünden tatsächlich geschlossen hinter dem, was sie tun wollen, und würden ihre Bemühungen viel besser koordinieren.

Das ideale Ergebnis für das Finanzkapital in der Post-Ukraine-Phase des neuen Kalten Krieges ist, dass alle politischen Kräfte, die den Liberalismus herausfordern, erfolgreich unterdrückt werden; dass die Strafverfolgung gegen Trump als Präzedenzfall genutzt wird, der die Unterdrückung aller antiimperialistischen Organisationen ermöglicht, ein Projekt, das mit den Uhuru-Anklagen bereits begonnen hat. Und das könnte passieren, aber nur, wenn es der kommunistischen Bewegung des Landes nicht gelingt, eine ausreichende Koalition mit den breiteren Kräften, die gegen die NATO sind, aufzubauen.

Wir müssen uns nicht auf eine rechte Abweichung einlassen und anfangen, die rechten Teile dessen, was Anti-NATO-Konservative glauben, zu unterstützen; aus diesem Grund hat sich dieses Projekt zur Koalitionsbildung tendenziell von den Arten von Konservativen gelöst, die dem Kulturkrieg Priorität einräumen. Dort, wo die politischen Anti-NATO-Akteure miteinander kompatibel sind, müssen wir auf unser gemeinsames Ziel hinarbeiten, die narrative Dominanz der Kriegsmaschine zu beenden. Denn nur so können wir die nächsten Kriegspläne des Finanzkapitals vereiteln und den nationalen Sicherheitsstaat daran hindern, bürgerliche Freiheiten zu zerschlagen.