Solarforscherin warnt vor Mini-Eiszeit & GLOBALE HUNGERSNOT bis 2030

In einem Interview aus dem Jahr 2019 mit dem preisgekrönten kanadischen Journalisten Stuart McNish in seinem Programm „Conversations That Matter“ erklärte Valentina Zharkova, Autorin weltweit führender Forschungsarbeiten und zahlreicher bahnbrechender Publikationen, dass sie seit 2015 Anzeichen für eine abnehmende Sonnenaktivität beobachten. Zharkova behauptet, dass die Welt bis zum Jahr 2030 eine Mini-Eiszeit und eine globale Hungersnot erleben wird.

Die Sonnenaktivität hat in einer Weise abgenommen, die nur während des Großen Sonnenminimums beobachtet wurde, das zuletzt während des Maunder-Minimums, auch bekannt als „lang anhaltendes Sonnenfleckenminimum“, vor 400 Jahren auftrat. Zharkovas Forschung stieß nicht auf Zustimmung, weil sie die Auswirkungen der Sonne auf das Wetter untersuchte und nicht sofort „menschengemachten Klimawandel“ für alles, was passiert, verantwortlich machte.

Sie zitierte die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), die National Aeronautics and Space Administration (NASA) und andere Forschungsorganisationen, die diesen Trend in verschiedener Weise bemerkt haben, die Informationen jedoch vor der Öffentlichkeit verheimlichten. Ihrer Meinung nach wird die erheblich reduzierte Sonnenaktivität unweigerlich zu dramatischen Klima- und Wetterveränderungen führen, wie z.B. einer massiven globalen Abkühlung, die mit einer Mini-Eiszeit vergleichbar ist.

„Zwischen Zyklus 25 und 11 Jahren des Zyklus 26 [dem am wenigsten aktiven Zyklus] und zwischen Zyklus 26 und 27 wird es die kälteste Periode auf der Erde sein, und wir werden sie durch einen Mangel an Vegetation spüren“, sagte Zharkova, die auch einen Doktortitel in Astrophysik hat. Das bedeutet, dass die Erde nach der aktiven Periode während des ‚Sonnenzyklus 25‘ von der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts bis zum Beginn der 2050er-Jahre eine außergewöhnliche Kälte, extremes Wetter, Erdbeben und Vulkanausbrüche erleben wird. Zharkova wies auf das Jahr 2030 als Beginn dieses Phänomens hin und warnte, dass die 2030er-Jahre so kalt sein werden, dass es zu einem schweren Nahrungsmangel kommen wird.

Bereits jetzt gibt es eine unterdrückende Herrschaftsklasse, die versucht, die Nahrungsmittelversorgung für die Sklavenklasse zu verringern. Dies wird ihre Arbeit erleichtern.

Bereits 1998 veröffentlichte Zharkova ihre Entdeckung, dass Sonneneruptionen durch Sonnenbeben ausgelöst wurden. Sie hat auch über 200 Artikel veröffentlicht, darunter drei Artikel in von Nature assoziierten Zeitschriften. In einem dieser Artikel wurde das moderne Große Sonnenminimum vorhergesagt, das ihrer Meinung nach die Erde zwischen 2020 und 2053 beeinflussen wird.

FreeWestMedia wies darauf hin, wie interessant es ist, dass 2020 auch das Jahr war, in dem die angebliche COVID-19-Lügenpandemie dazu verwendet wurde, umfangreiche Lockdowns durchzuführen und die „Neue Normalität“ einzuführen. Mehrere Länder haben seitdem ihre tyrannischen Erlasse permanent gemacht, mit der Begründung, dass die Welt nie wieder dieselbe sein wird.

Zharkova schrieb auch eine Monografie über Partikelkinetik, fungierte als Herausgeberin eines Buches über die automatische Erkennung und Klassifizierung von digitalen Bildern und schrieb das Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (RHESSI) Buch über Hochenergiepartikel. Das unabhängige Nachrichtenportal erhöhte die Besorgnis der Menschen über die Agenda 2030 der Globalisten und Behauptungen von „menschengemachten globalen Erwärmungen“, die uns Anfang der 2030er-Jahre betreffen sollen.

„Die Frage ist, warum sie uns nicht vor dem warnen, was wirklich am Horizont liegt, da sie sich dessen wahrscheinlich bewusst sind. Noch besorgniserregender ist, warum sie die Regierungen und Menschen der Welt in die Irre führen, indem sie glauben machen, dass die Bedrohung die Wärme ist. Mögliche Antworten auf diese Fragen sind beunruhigend“, so der Artikel.

Wir wissen warum. Es passt nicht zu ihrer Agenda der globalen Vorherrschaft und der Schaffung einer permanenten Sklavenklasse. Informierte Menschen wählen nicht und verstehen, dass das System an sich unmoralisch ist. Wenn zu viele von uns das herausfinden, ist ihr Spiel vorbei.