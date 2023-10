EU-Pilotprojekte für digitale Identitätsbörsen wird heimlich eingeführt

Stavroula Pabst

Während das Jahr 2023 weitergeht, scheint die Europäische Kommission damit beschäftigt zu sein, Pilotprojekte für ihr EU Digital Identity Wallet (EUDI) zu entwickeln und durchzuführen, das sie in naher Zukunft allen EU-Bürgern zur Verfügung stellen möchte. Während die Europäische Kommission (EC) den Komfort, die Sicherheit und die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten des geplanten EUDI im täglichen Leben herausstellt, wird weniger über die möglichen ethischen und überwachungsbezogenen Probleme dieses Tools diskutiert.

Was ist das EU Digital Identity Wallet (EUDI)?

Das EU Digital Wallet, oft als EU Digital Identity Wallet (EUDI) bezeichnet, soll in den kommenden Jahren der europäischen Öffentlichkeit angeboten werden. Laut Europäischer Kommission sind „EU Digital Identity Wallets persönliche digitale Brieftaschen, die es Bürgern ermöglichen, sich digital zu identifizieren, Identitätsdaten und offizielle Dokumente in elektronischem Format zu speichern und zu verwalten. Dazu gehören Führerscheine, ärztliche Verschreibungen oder Bildungsabschlüsse.“

Während die Gesetzgebung zur Vereinheitlichung ihrer geplanten Verwendung in ganz Europa abgeschlossen wird, verstärkt die Europäische Kommission ihre Bemühungen, EUDIs unter der allgemeinen europäischen Bevölkerung einzuführen. Über 250 private Unternehmen und öffentliche Behörden beteiligen sich an vier großangelegten Pilotprojekten. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels hat die EU 46 Millionen Euro in diese Pilotprojekte investiert.

Tatsächlich werden bereits eine Vielzahl von Anwendungsfällen in den EUDI-Pilotprojekten getestet. Dazu gehören die Nutzung der Wallets für den Zugriff auf staatliche Dienstleistungen, die Registrierung und Aktivierung von SIM-Karten für Mobilfunkdienste, das Unterzeichnen von Verträgen, die Erleichterung von Reisen und die Vorlage von Bildungsnachweisen. Insgesamt deuten diese Anwendungsfälle darauf hin, dass die Digital Identity Wallets voraussichtlich in einer Vielzahl von für das tägliche Leben wesentlichen Dienstleistungen genutzt werden.

Komfort, aber für wen?

Die Europäische Kommission betont häufig den Komfort der digitalen Brieftasche und wirbt damit, dass die Benutzer die Wallets verwenden können, um in Hotels einzuchecken, Steuererklärungen einzureichen, Autos zu mieten und sicher Bankkonten zu eröffnen. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, betonte in ihrer Rede zur Lage der Union 2020, in der sie das Konzept einer „sicheren europäischen E-Identität“ vorschlug:

„Immer wenn eine App oder eine Website uns auffordert, eine neue digitale Identität zu erstellen oder uns einfach über eine große Plattform anzumelden, wissen wir nichts, was in Wirklichkeit mit unseren Daten geschieht. Deshalb wird die Kommission eine sichere europäische E-Identität vorschlagen. Eine, der wir vertrauen und die jeder Bürger überall in Europa nutzen kann, um alles zu tun, von der Steuerzahlung bis zur Anmietung eines Fahrrads. Eine Technologie, bei der wir selbst kontrollieren können, welche Daten verwendet werden und wie.“

Sicherlich hat von der Leyen recht, wenn sie sagt, dass „wir keine Ahnung haben, was mit unseren Daten passiert“, wenn wir Online-Konten erstellen oder uns bei privaten Diensten anmelden, und behauptet, dass die digitale ID ein Kernproblem lösen kann, das viele Menschen beim Surfen im Internet haben.

Aber kritisch gesehen, die europäische „E-Identität“ und digitale Identifikationsmethoden im Allgemeinen stellen sowohl kurz- als auch langfristig eine Vielzahl neuer Probleme für Zivilisten dar. Insbesondere, während die digitale ID den Nutzern den Zugriff auf Dienste ermöglichen kann, gibt ein WEF-Bericht von 2018 über die digitale ID die Neigung des Tools zur Ausgrenzung zu; „[f]ür Einzelpersonen [verifizierbare IDs] öffnen (oder schließen) die digitale Welt, mit ihren Arbeitsplätzen, politischen Aktivitäten, Bildung, Finanzdienstleistungen, Gesundheitsversorgung und mehr.“

Und in der Tat, unter der Kontrolle eines korrupten Staates oder anderer Governance-Strukturen scheint die Neigung der digitalen ID, die digitale Welt „auszuschalten“, reif für Missbrauch oder Missbrauch zu sein. Die Forscherin Eve Hayes de Kalaf schreibt zum Beispiel im Gespräch, dass „Staaten international geförderte ID-Systeme gegen verwundbare Bevölkerungsgruppen einsetzen können“. Sie hebt ein Beispiel aus der Dominikanischen Republik hervor, bei dem eine lang anhaltende Diskriminierung gegenüber Haitianern 2013 in der Aberkennung ihrer dominikanischen Staatsangehörigkeit gipfelte und sie staatenlos machte.

Inzwischen ist es nicht schwer vorstellbar, dass andere durch die digitalen „Risse“ fallen, wenn digitale ID-Systeme Mainstream werden und mit, wenn nicht sogar Voraussetzung für den Zugang zu kritischen sozialen und finanziellen Dienstleistungen und Unterstützungen verbunden werden.

Wie Jeremy Loffredo und Max Blumenthal 2021 für die Grayzone berichten, führte unter anderem die Einführung von Aadhaar, Indiens biometrischem ID-System, „das die Bewegungen von Benutzern zwischen Städten verfolgt“, zu einer Reihe von Todesfällen im ländlichen Indien, da Schwierigkeiten beim Zugriff auf das Aadhaar-System die Empfänger von Waren und Vorteilen effektiv daran hinderten, auf die Rationierungsläden des Landes zuzugreifen, sodass sie sogar verhungerten. Indiens Scroll berichtete, dass in einer Stichprobe von 18 indischen Dörfern, in denen die biometrische Authentifizierung zur Nutzung von staatlich subventionierten Lebensmittelrationen vorgeschrieben war, 37 Prozent der Karteninhaber ihre Rationen nicht erhalten konnten.

Trotz der verheerenden Folgen, die es verursacht hat, wird Aadhaar letztlich als Erfolg gefeiert, und Rest of World berichtet, dass Indien internationale Partnerschaften aufbaut, um sein beliebtes Unified Payments Interface (UPI), ein Sofortzahlungssystem, das das Aadhaar-Biometrie-ID-System als Basis verwendet, anderswo zu exportieren.

Es ist klar, dass die digitale ID bei hastiger Implementierung erhebliche gesellschaftliche Schäden verursachen kann. Trotz dieser möglichen Schäden, wie ich es für Unlimited Hangout festgestellt habe, scheint eine fast universelle Einführung von digitalen ID-Systemen unausweichlich, wobei „Juniper Research [schätzt], dass Regierungen bis 2024 etwa 5 Milliarden digitale ID-Anmeldeinformationen ausgestellt haben werden, und ein 2019er Goode Intelligence-Bericht [behauptet], dass digitale Identität und Verifizierung bis 2024 ein 15-Milliarden-Dollar-Markt sein werden.“

Weiterhin wurden gesetzliche Schritte unternommen, um die Interoperabilität der digitalen Brieftasche in der gesamten EU sicherzustellen. Mit anderen Worten, Schlüsseldienste werden grenzüberschreitend hyperzentralisiert und in einer Art und Weise digitalisiert, die nachvollziehbarer ist als Papiergegenstücke es sein könnten – alles auf Knopfdruck der Behörden.

Kritisch ist, dass die EUDI-Brieftasche anscheinend mit Finanzdienstleistungen verbunden sein oder diese anderweitig beinhalten wird, wobei EU-Bürger in der Lage sein werden, ihre EUDI zu nutzen, um Bankkonten zu eröffnen und sogar Kredite zu beantragen. Ferner deutet die Sprache aus einem Policy Brief der Europäischen Zentralbank zum Europäischen Digitalen Identitätsrahmen darauf hin, dass die „EUDI-Brieftasche Vorteile für alle Stakeholder des Zahlungsökosystems bringen wird“ und sogar „die vorgesehene Unterstützung für den digitalen Euro“ beinhaltet.

Während die Europäische Kommission darauf bedacht ist, die angeblichen Vorteile der EUDI für „die Stakeholder des Zahlungsökosystems“ herauszustellen, scheint sie weniger bereit zu sein, über die Gefahren zu sprechen, die mit der plausiblen, wenn nicht wahrscheinlichen, Verknüpfung von digitaler Identität und Geld, insbesondere digitalen Währungen, verbunden sind, wobei die Fähigkeiten der Elite, Zahlungen zu verfolgen oder sogar zu manipulieren oder die Fähigkeiten von Zivilisten zu blockieren, Zahlungen zu akzeptieren oder zu tätigen, beispiellos sein könnten.

Kurz gesagt, die EU Digital Identity Wallets sind für den täglichen Gebrauch durch Zivilisten vorgesehen. Gleichzeitig könnten diese Brieftaschen und andere benachbarte digitale ID-Systeme, die anderswo entstehen, auch für Regierungen und Governance-Strukturen praktisch sein, die darauf abzielen, kritische Aspekte des Lebens von Bürgern en masse zu überwachen, zu überwachen oder anderweitig zu manipulieren oder zu kontrollieren.

Die DIIA-Verbindung

Trotz ihres fehlenden EU-Mitgliedsstatus und des Krieges, den sie führen, ist die Ukraine an den EU Digital Wallet-Pilotprojekten beteiligt. Nämlich, wie ich auf meinem Substack berichtet habe, unterstützt DIIA, die hyperzentralisierte Staat-in-einem-Smartphone-App der Ukraine, die Einführung des EU Digital Wallet. Tatsächlich betonte der ukrainische Minister für Digitale Transformation, Mykhailo Fedorov, in einem Telegramm-Post vom Juli, dass DIIA-Vertreter sogar die Fähigkeiten der DIIA-App im POTENTIAL (Pilots for European Digital Identity Wallet) Konsortium in diesem Sommer vorgestellt hatten.

Bemerkenswert ist, dass viele der im Pilotprojekt getesteten Anwendungsfälle des EU Digital Wallet bereits in der DIIA-App der Ukraine Realität sind. Tatsächlich nutzen die Ukrainer DIIA für eine Vielzahl von täglichen Aktivitäten, einschließlich der Verifizierung ihrer Identität zur Nutzung von Bankdienstleistungen, dem Halten einer Vielzahl von digitalen IDs (wie Führerscheinen und biometrischen Pässen) und sogar der Zahlung bestimmter Steuern und dem Zugriff auf soziale Dienste für Familien. Das ukrainische Ministerium für Digitale Transformation hat betont, dass es beabsichtigt, alle öffentlichen Dienstleistungen online zur Verfügung zu stellen: DIIA soll die „One-Stop-Shop“-Lösung für diese Dienstleistungen sein.

Und wie ich bereits in früheren Berichten für meinen Substack und Unlimited Hangout erwähnt habe, setzt sich der Umfang von DIIA fort, während der Konflikt sich vertieft, wobei die App kriegsnahe Dienstleistungen bietet. Zum Beispiel haben von Krieg betroffene ukrainische Zivilisten über die App Stipendien erhalten, und sie können auch ihre Identität über DIIA verifizieren, um sich bei e-Vorog („e-Feind“) anzumelden, einem Chatbot, der es ukrainischen Bürgern ermöglicht, Informationen über den Aufenthaltsort des russischen Militärs an den Staat zu melden.

Alles zusammen genommen, deuten diese Bedingungen darauf hin, dass DIIA als eine Art Blaupause oder Vorläufer für das benachbarte Digital Wallet Europas dienen könnte, bei dem das EU Digital Wallet, das bereits eine zentralisierte Anwendung ist, die den Bürgern bei einer Reihe von entscheidenden Dienstleistungen des täglichen Lebens helfen soll, eine wachsende Anzahl von Regierungsdienstleistungen in der gesamten Europäischen Union übernehmen könnte. Es bleibt abzuwarten, was mit den Digital Wallet-Einführungen in Europa geschieht, aber die EU-weite Implementierung des Wallets und das Smartphone-App-Format, bei dem Funktionen nach Belieben einfach eingeführt, entfernt oder bearbeitet werden können, bedeutet, dass ein entsprechender Umfang nicht ausgeschlossen werden kann.

Fazit

Viele Menschen sind verständlicherweise an digitalen Dokumenten und anderen einfachen Möglichkeiten interessiert, öffentliche Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen und Aufgaben im digitalen Zeitalter zu erledigen. Aber diese Dienstleistungen und Tools, die von Staaten und benachbarten Governance-Strukturen sowie nicht rechenschaftspflichtigen Mitgliedern des Privatsektors bereitgestellt werden, bringen erhebliche ethische und Überwachungsbedenken mit sich, die von der Öffentlichkeit ausgiebig diskutiert und debattiert werden sollten. In dieser Hinsicht scheint das geplante EU Digital Identity Wallet keine Ausnahme zu sein.

Aber ob mit oder ohne Debatte, die Einführung von Digital Wallet-Pilotprojekten und die Annahme von Digital ID durch die EU-Mitgliedstaaten geht weiter, wobei eine Pressemitteilung der EC erklärt, dass „jeder ein Recht auf eine EU-Digitale Identität“ haben wird, die in allen EU-Mitgliedstaaten akzeptiert wird.

Und obwohl die Europäische Kommission mitteilt, dass „keine Verpflichtung bestehen wird“, eine EU Digital ID Wallet zu nutzen, klärt der EC-Bericht Communication 2030 Digital Compass: The European Way for the Digital Decade darauf hin, dass ein Ziel der EU für 2030 darin besteht, dass 80 Prozent der Bürger eine „elektronische Identifikationslösung“ nutzen. Letztlich lässt die gemischte Botschaft Raum für Spekulationen, dass, selbst wenn digitale IDs bei ihrer Einführung nicht obligatorisch sind, die Allgemeinbevölkerung dazu gedrängt oder schließlich sogar dazu verpflichtet werden könnte, digitale IDs anzunehmen, um auf Schlüsseldienstleistungen zugreifen zu können.

Während Befürworter der Digital ID den Komfort und die Sicherheit der Tools in einer zunehmend digitalisierten Welt betonen, deuten die hier hervorgehobenen ethischen und datenschutzrechtlichen Fragen darauf hin, dass die EU Digital Identity Wallets, wenn sie überstürzt eingeführt werden, letztlich verheerende und dauerhafte Folgen für Datenschutz und Bürgerrechte haben könnten. Und sobald sie eingeführt sind, könnte es schwierig sein, die digitalen IDs zurückzunehmen, auch wenn sie unbeliebt sind, und die Menschen schließlich in einen technokratischen Albtraum drängen, aus dem sie nicht leicht entkommen können.

Kurz gesagt, die von aufkommenden digitalen ID-Systemen wie dem EUDI Wallet ausgehenden Gefahren können nicht ignoriert werden, wenn Europa in sein „digitales Jahrzehnt“ hineinwächst.

*

Stavroula Pabst ist Schriftstellerin, Komikerin und Doktorandin an der Nationalen und Kapodistrianischen Universität von Athen in Athen, Griechenland. Ihre Texte sind in Publikationen wie Propaganda in Focus, Reductress, Unlimited Hangout und The Grayzone erschienen.