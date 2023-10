Pepe Escobar: Putin und der magische multipolare Berg

Bei der 20. jährlichen Valdai-Konferenz in dieser Woche in einem Hotel über den atemberaubenden Höhen der Krasnaya Polyana, nordwestlich des malerischen Kurorts Sotschi, war ein Hauch von Thomas Manns „Der Zauberberg“ zu spüren. Aber anstatt uns in die Anziehungskraft und den Verfall von Ideen in einer introvertierten Gemeinschaft in den Schweizer Alpen am Vorabend des Ersten Weltkriegs zu vertiefen, tauchten wir in mächtige neue Ideen ein, die von einer Gemeinschaft von Intellektuellen der Globalen Mehrheit am möglichen Vorabend eines von Neocons beabsichtigten Dritten Weltkriegs geäußert wurden.

Dann natürlich griff Präsident Putin ein und traf die Plenarsitzung wie ein Blitz. Hier sind zehn inoffizielle Hauptpunkte seiner Ansprache, bevor die charakteristische Frage-und-Antwort-Runde begann:

„Ich habe sogar vorgeschlagen, dass Russland der NATO beitritt. Aber nein, die NATO braucht so ein Land nicht (…). Anscheinend liegt das Problem in geopolitischen Interessen und einer arroganten Haltung gegenüber anderen.“ „Wir haben den sogenannten Krieg in der Ukraine nie begonnen. Wir versuchen, ihn zu beenden.“ „Im internationalen System herrscht Gesetzlosigkeit vor.“ „Dies ist kein territorialer Krieg. Das Problem ist viel breiter und fundamentaler: Es geht um die Prinzipien, auf denen eine neue Weltordnung aufgebaut wird.“ „Die Geschichte des Westens ist eine Chronik endloser Expansion und einer riesigen Finanzpyramide.“ „Ein gewisser Teil des Westens braucht immer einen Feind. Um die interne Kontrolle ihres Systems zu erhalten.“ „Vielleicht sollte [der Westen] seine Arroganz überprüfen.“ „Diese Ära [der westlichen Vorherrschaft] ist längst vorbei. Sie wird nie wiederkehren.“ „Russland ist ein eigenständiger Zivilisationsstaat.“ „Unser Verständnis von Zivilisation ist ganz anders. Erstens gibt es viele Zivilisationen. Und keine von ihnen ist besser oder schlechter als die andere. Sie sind gleichwertig als Ausdruck der Bestrebungen ihrer Kulturen, ihrer Traditionen und ihrer Völker. Für jeden von uns ist das anders.“

Auf dem Weg zur „asynchronen Multipolarität“

Das Thema von Valdai 2023 war passenderweise „Gerechte Multipolarität“. Die Schlüsselachsen der Diskussion wurden in diesem provokativen, detaillierten Bericht vorgestellt. Es war, als hätte der Bericht die Bühne für Putins Rede und seine sorgfältig formulierten Antworten auf die Fragen des Plenums vorbereitet.

Das Konzept der Multipolarität im russischen Raum wurde erstmals von dem verstorbenen, großartigen Jevgeni Primakow in den 1990er-Jahren formuliert. Heute basiert der Weg zur Multipolarität auf dem Konzept des Außenministers Sergej Lawrow von „strategischer Geduld“.

In einem verworrenen Füllhorn von Nationalstaaten, größeren Blöcken, Sicherheitsblöcken und ideologischen historischen Blöcken sind wir jetzt tief in Mega-Allianzen – auch wenn der politische Westen seine universalistischen Ambitionen kultiviert. Der eurasische „Nicht-Block“ ist tatsächlich eine Mega-Allianz, ebenso wie die revitalisierte Blockfreie Bewegung (NAM), die sich in der G77 (wahrlich von 134 Nationen gegründet) ausdrückt.

Der ideale Weg zu verfolgen wäre Horizontalismus – im Sinne von Deleuze-Guattari – wo wir 200 gleichberechtigte Nationalstaaten hätten. Natürlich wird der kollektive Westen das nicht zulassen. Andrey Shushentov, Dekan der Fakultät für Internationale Beziehungen an der MGIMO-Universität, schlägt den Begriff „asynchrone Multipolarität“ vor. Radhika Desai von der Universität Manitoba schlägt „Pluripolarität“ vor, inspiriert von Hugo Chavez.

Das Risiko, wie vom türkischen Politikwissenschaftler Ilter Turan ausgedrückt, besteht darin, dass wir durch den Versuch, eine Kopie des aktuellen Systems über beispielsweise BRICS 11 zu erstellen, auf ein paralleles System zusteuern könnten, das sich einfach nicht als Anführer einer neuen Ordnung organisieren kann. Daher ist ein klares mögliches Ergebnis ein bipolares System – in Anbetracht der unmöglichen Konvergenz von gemeinsamen Werten.

Gleichzeitig weist eine südostasiatische Perspektive, die vom Präsidenten der Diplomatischen Akademie von Vietnam, Pham Lan Dung, ausgedrückt wird, auf das hin, was für mittlere und kleine Länder wirklich relevant ist: Alles sollte auf der Basis von Süd-Süd-Freundschaften fortgesetzt werden.

Die BRICS-Bank: Es ist kompliziert

In einem der Schlüsselpanels über BRICS als Prototyp einer neuen internationalen Architektur war der Star der Show der brasilianische Ökonom Paulo Nogueira Batista Jr., der sich auf seine umfangreiche frühere Erfahrung beim IWF und als Vizepräsident der NDB – der BRICS-Bank – für eine realistische Präsentation stützte.

Das Hauptproblem der NDB besteht darin, Einheit zu bewahren, während man durch die Machtspielchen navigiert und die kommenden Phasen der De-Dollarisierung erreicht.

Batista skizzierte, wie eine neue internationale Finanzarchitektur eine zukünftige Gemeinschaftswährung implizieren könnte. Er betonte den Erfolg der Implementierung von zwei praktischen Experimenten: einem BRICS-Währungsfonds (dem sogenannten Contingent Reserve Agreement, CRA) und einer multilateralen Entwicklungsbank, der NDB.

Der Fortschritt war jedoch „langsam“. Der Währungsfonds „wurde von den fünf Zentralbanken eingefroren“ und muss erweitert werden. Verbindungen zum IWF „müssen abgebrochen werden“, aber das stößt auf „heftigen Widerstand“ von den fünf Zentralbanken der BRICS-Mitglieder (und bald werden es 11 sein).

Die Neuausrichtung der NDB wird eine herkulische Aufgabe sein. Die Auszahlung von Krediten sowie die Umsetzung von Projekten waren „langsam“. Der US-Dollar „ist die Rechnungseinheit für die Bank“ – was an sich kontraproduktiv ist. Die NDB ist weit davon entfernt, eine globale Bank zu sein: Bisher haben sich nur drei Länder angeschlossen. Die derzeitige NDB-Präsidentin Dilma Rousseff hat nur noch zwei Jahre Zeit, um sie umzudrehen.

Batista bemerkte, wie die Idee einer Gemeinschaftswährung zuerst aus Russland kam und sofort von Lula umarmt wurde, als er in den 2000er-Jahren Präsident von Brasilien war. Das R5-Konzept – die Währungen aller derzeitigen fünf BRICS-Mitglieder beginnen mit einem „R“ – könnte Bestand haben; aber jetzt muss das auf R11 erweitert werden.

Der erste wesentliche Schritt nach der Neuausrichtung der NDB sollte eine Währung von einer Ausgabebank sein, die durch von Mitgliedsländern garantierte Anleihen unterstützt wird, frei konvertierbar, mit Währungsswaps, die in R5 denominiert sind.

Eine vielversprechende Aussicht ist, dass Russland ab 2025 den nächsten Bankpräsidenten ernennen wird. Der Weg nach vorn hängt also wesentlich von Russland und Brasilien ab, betonte Batista. Beim BRICS 11-Gipfel in Kasan im Südwesten Russlands im nächsten Jahr „sollte eine Schlüsselentscheidung getroffen werden“. Und während der brasilianischen BRICS-Präsidentschaft im Jahr 2025 „sollten die ersten praktischen Schritte angekündigt werden“.

Suche nach einer neuen Universalität

Fast alle Panels bei Valdai konzentrierten sich darauf, wie man ein alternatives System entwickelt, aber die beiden Hauptthemen waren unweigerlich der Mangel an Demokratie in den aktuellen internationalen Institutionen und die Waffenfähigkeit des US-Dollars. Batista bemerkte korrekt, wie die USA selbst der Hauptfeind des US-Dollars sind, wenn sie ihn als Waffe verwenden.

Im Frage-und-Antwort-Teil sprach Putin das Schlüsselthema der Wirtschaftskorridore an. Er stellte fest, dass BRI und die Eurasische Wirtschaftsunion (EAEU) unterschiedliche Interessen haben könnten: „Nicht wahr. Sie sind harmonisch und ergänzen einander.“ Das spiegelt sich darin wider, wie sie darauf ausgerichtet sind, „neue logistische Routen und Industrieketten sicherzustellen“, und all das „ergänzt durch den realen Produktionssektor“.

In Zukunft besteht ein dringender Bedarf, eine neue Terminologie für diese neu entstehende „Universalität“ zu prägen – auch wenn die Nationen weiterhin meist ihre nationalen Interessen verfolgen.

Was klar ist, ist, dass die „Universalität“ des kollektiven Westens nicht mehr gültig ist. Ein bemerkenswertes Panel über „Russische Zivilisation durch die Jahrhunderte“ zeigte, wie der Begriff „Universalität“ tatsächlich durch den heiligen Paulus in die westliche Zivilisation eingedrungen ist – nach seinem Damaskus-Moment – während der indische Begriff des Gleichgewichts, der in den Upanishaden verankert ist, viel angemessener wäre.

Dennoch sind wir jetzt in einer heißen Debatte über den Begriff des „Zivilisationsstaates“, wie er hauptsächlich von Indien und China, Russland und Iran konfiguriert wurde.

Pierre de Gaulle, Enkel des legendären Generals, erweiterte das französische Konzept der Universalität, das in dem viel zitierten Slogan „Liberté, Égalité, Fraternité“ verkörpert ist – nicht gerade von Macronismus unterstützt. Er betonte, dass er der „einzige Vertreter Frankreichs“ bei Valdai war (nur eine Handvoll europäischer Akademiker kamen nach Sotschi, und keine Diplomaten).

De Gaulle erinnerte alle daran, wie Saint Simon ein Russophil war und wie Voltaire mit Katharina der Großen korrespondierte. Er deutete auf die tiefen kulturellen Beziehungen zwischen Frankreich und Russland hin; eine „gemeinsame Interessensgemeinschaft“; und „das Band des Christentums“.

Im Gegensatz dazu hat „die USA nie akzeptiert, dass Russland sich nach einem anderen Modell entwickeln könnte“. Und jetzt zeigt sich das darin, „wie wenig die heutigen intellektuellen Eliten im Westen über Eurasien wissen“.

De Gaulle betonte, dass der „tragische Fehler darin besteht, Russland mit westlichen Augen zu sehen“. Er zitierte Dostojewski, als er die gegenwärtige „Zerstörung von Familienwerten“ und die im Prozess der Meinungsbildung eingebaute „existenzielle Leere“ beklagte. Er gelobte, „für die Unabhängigkeit zu kämpfen“, genau wie sein Großvater, unter dem Siegel „Glaube, Familie und Ehre“, und betonte, „wir müssen Europa neu denken“, und lud „Kriegsgewinnler ein, nach Russland zu kommen“.

Oben auf dem Hügel: eine Kathedrale oder eine Festung?

Jenseits von Valdai und insbesondere im entscheidenden Jahr 2024 – während Russland den Vorsitz der BRICS innehat – wird es noch viel mehr Diskussionen über die „Pole“ alter Zivilisationen geben. Eine breite Koalition von Staaten, die Multipolarität unterstützen, unterstützt tatsächlich nicht das Konzept der „Zivilisation“; stattdessen unterstützen sie das Konzept der Volkssouveränität.

Es war Dayan Jayatilleka, ehemaliger Botschafter von Sri Lanka in Russland, der eine brillante Formulierung vorschlug. Er zeigte, wie Vietnam erfolgreich einen Stellvertreterkrieg gegen den Hegemon führte – „mit 5.000 Jahren vietnamesischer Zivilisation“. Das war ein „internationalistisches Phänomen“. Ho Chi Minh nahm seine Ideen von Lenin – und genoss dabei die volle Unterstützung von Studenten in den USA und Europa.

Russland könnte daher aus der vietnamesischen Erfahrung lernen, wie man junge Herzen und Köpfe im Westen für seine Suche nach Multipolarität gewinnt.

Es war für die überwältigende Mehrheit der Analysten bei Valdai klar, dass das Konzept der russischen Zivilisation eine „existenzielle Herausforderung“ für den kollektiven Westen darstellt. Insbesondere weil es historisch die radikale Universalität der Sowjetunion einschließt. Jetzt ist es an der Zeit, dass russische Denker intensiv am internationalistischen Aspekt arbeiten.

Alexander Prokhanov präsentierte eine weitere beeindruckende Formulierung. Er verglich den russischen Traum mit einer Kathedrale auf dem Gipfel eines Hügels, während der anglo-amerikanische Traum eine Festung auf dem Gipfel eines Hügels ist, die ständig überwacht. Und wenn Sie sich schlecht benehmen, „werden Sie einige Tomahawks erhalten“.

Die Schlussfolgerung: „Wir werden immer im Konflikt mit dem Westen sein“. Na und? Die Zukunft, wie ich abseits der Öffentlichkeit mit Großmeister Sergey Karaganov, einem der Gründer von Valdai, besprach, liegt im Osten.

Und es war Karaganov, der Putin wahrscheinlich die herausforderndste Frage stellte. Er betonte, dass die nukleare Abschreckung nicht mehr funktioniert. „Sollten wir die nukleare Schwelle senken?“

Putin antwortete: „Ich kenne Ihre Position gut. Lassen Sie mich Sie daran erinnern, dass die russische Militärdoktrin zwei Gründe für den möglichen Einsatz von Atomwaffen vorsieht. Der erste ist, wenn Atomwaffen gegen uns eingesetzt werden – als Vergeltung. Die Antwort ist für jeden potenziellen Aggressor absolut inakzeptabel. Denn vom Moment der Erkennung eines Raketenstarts an, egal woher er kommt – von den Weltmeeren oder von einem beliebigen Territorium – erscheinen in einem Vergeltungsschlag so viele, so viele hundert unserer Raketen in der Luft, dass kein Feind eine Überlebenschance hat, und das in mehrere Richtungen gleichzeitig.“ Der zweite Grund ist „eine Bedrohung für die Existenz des russischen Staates, auch wenn nur konventionelle Waffen eingesetzt werden.“

Dann kam der entscheidende Punkt – tatsächlich eine verschleierte Botschaft an die Charaktere, deren Traum „Sieg“ durch einen Erstschlag ist: „Müssen wir das ändern? Warum? Ich sehe keinen Sinn darin. Es gibt keine Situation, in der etwas die Existenz des russischen Staates bedrohen könnte. Kein vernünftiger Mensch würde den Einsatz von Atomwaffen gegen Russland in Erwägung ziehen.“