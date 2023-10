„Wir fühlen uns nicht mehr sicher!“ Bürger von Paris fürchten nächste Migrantenwelle aus Lampedusa

In der französischen Hauptstadt wächst die Besorgnis über die jüngste Welle illegaler Einwanderer, die von der italienischen Insel Lampedusa nach Nordeuropa ziehen. Die Einwohner von Paris machen sich Sorgen um ihre eigene Sicherheit.

Mehrere Anwohner diskutierten das Thema Einwanderung mit dem französischen Sender CNews und äußerten ihre Befürchtung, dass Paris einen Zustrom von Neuankömmlingen erleben könnte, da in den vergangenen Wochen Zehntausende von Migranten an italienischen Küsten gelandet sind.

„Wir fühlen uns nicht sicher“, erzählte ein Bewohner des 18. Bezirks in der Nähe des Jardins d’Éole dem Sender und erklärte, dass viele Neuankömmlinge in der Nachbarschaft an Unruhen und organisiertem Verbrechen, einschließlich Drogenhandel, beteiligt gewesen seien.

„Sie streiten und verursachen Probleme“, fügte eine andere Bewohnerin hinzu, die zugab, dass sie sich durch Gruppen erwachsener Männer, die in ihrer Nachbarschaft herumlungerten, eingeschüchtert und ängstlich fühlte.

Es sind nicht nur die Einwohner, die Bedenken äußern. Auch lokale Politiker haben ihren Unmut über die in letzter Zeit in den Pariser Straßen beobachtete Degradation geäußert. Viele Neuankömmlinge in der französischen Hauptstadt schlafen im Freien und gründen Ghettos aufgrund einer Übersättigung der sozialen Dienste.

„Es gibt regelmäßig Auseinandersetzungen, Fälle von Alkoholismus und Drogensucht auf den öffentlichen Straßen dieser Viertel und leider auch Netzwerke von Crackhändlern, die die Anwesenheit dieser Menschen ausnutzen“, sagte Pierre Liscia, Regionalrat von Île-de-France.

Andere gewählte Vertreter haben gefordert, dass starke Maßnahmen ergriffen werden, um Neuankömmlinge von den Straßen in sicherere Unterkünfte zu verlegen und die betroffenen Viertel zu säubern.

„Ich fordere einen großen Notfallplan für den Nordosten von Paris. Migranten von der Straße zu holen, ist die Würde, die wir ihnen schulden, und damit das Problem der Einwohner lösen, die die Hauptleidtragenden von Belästigungen und Unannehmlichkeiten sind“, sagte der Pariser Rat Pierre-Yves Bournazel.

Die Europäische Union diskutiert derzeit über Asylreformen, um zu verhindern, dass Migranten in den Block eintreten und nach Belieben in gewünschte, wohlhabendere Länder reisen. Der EU-Migrationspakt wird dazu führen, dass die Länder verpflichtet sind, ihren fairen Anteil an Neuankömmlingen zu erhalten, und finanzielle Strafen riskieren, wenn sie dies nicht tun.

Die Pläne wurden sowohl von Ungarn als auch von Polen heftig bekämpft, die behaupten, der Pakt verstoße gegen ihre nationale Souveränität. Trotz des Widerstands aus Budapest und Warschau wurden die ersten Vorschläge kürzlich in Brüssel durch qualifizierte Mehrheitsabstimmung verabschiedet.

Lampedusa wurde von einer Flut illegaler Migranten überschwemmt, die in kleinen Booten vom afrikanischen Festland ankamen. Viele von ihnen ziehen weiter nach Norden Italiens und überqueren die Grenze nach Frankreich und Deutschland.

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki betonte vor einem informellen Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Granada, Spanien, dass seine Regierung den Asylvorschlägen der EU niemals zustimmen werde und fügte hinzu, dass die Polen „kein weiteres Lampedusa in Polen“ wollten.

Vor den polnischen Wahlen am nächsten Wochenende bekräftigte Morawiecki das Engagement seiner Regierung für die Grenzsicherheit und kritisierte die liberale Opposition Polens, die den Plan Brüssels durchwinken würde

„Wir stehen an einem Wendepunkt, wie die polnische Souveränität und Grenzen behandelt werden. Für (die Opposition) PO und die Europäische Kommission sind Grenzen überflüssig“, sagte Morawiecki.