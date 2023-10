Eine Bevölkerung, die nichts zu verlieren hat

Caitlin Johnstone

Das Problem bei der Unterdrückung einer Bevölkerung mit maximaler Gewalt besteht darin, dass sie feststellt, dass sie durch Gegenwehr nichts mehr zu verlieren hat.

In den kommenden Tagen werden westliche Medien heimtückisch das Aggressor-Verteidiger-Verhältnis umkehren und so berichten, als ob alle Gewalt mit der Hamas-Offensive begonnen hätte, völlig spontan aus dem Nichts.

❖

Das Problem bei der Unterdrückung einer Bevölkerung mit maximaler Gewalt besteht darin, dass sie feststellt, dass sie durch Gegenwehr nichts mehr zu verlieren hat.

❖

Glaube ich, dass dieser neueste Aufstand für die Palästinenser mehr positive als negative Ergebnisse bringen wird? Nein. Bedeutet das, dass ich den palästinensischen Widerstand für die Gegenwehr verurteile? Ebenfalls nein.

Dies liegt daran, dass es aus mehreren Gründen unsinnig wäre. Erstens, weil niemand mir sagen kann, was die Palästinenser stattdessen tun sollten, das sowohl realistisch als auch vernünftig ist. Es wäre einfach für mich, hier in meinem Sessel zu sitzen und zu sagen, die Palästinenser sollten den Status quo beibehalten oder sich hinlegen, ihre Häuser und Heimat aufgeben und akzeptieren, welche Brotkrumen sie bekommen können, aber aus palästinensischer Sicht ist das nicht vernünftig. Es wäre einfach für mich, im Sessel zu sitzen und zu argumentieren, dass sich die Palästinenser nur auf eine Ein-Staaten- oder Zwei-Staaten-Lösung konzentrieren sollten, aber aus der israelischen politischen Landschaft ist das nicht realistisch.

Was können sie also sonst tun? Welche vernünftigen und realistischen Optionen haben sie? Niemand kann mir eine zufriedenstellende Antwort geben.

Zweitens wäre es unsinnig, mich aufgrund der Tatsache, dass Israel immer auf palästinensischen Widerstand reagiert, indem es viele Palästinenser tötet, gegen die Aktionen der Hamas auszusprechen, weil dies selbst eine sehr konkrete Manifestation der Missbräuche ist, gegen die die Palästinenser Widerstand leisten. Es wäre nicht legitim, in meinem Sessel zu sitzen und jemandem zu sagen, er solle aufhören, seinen Missbraucher zu widerstehen, nur weil dies dazu führen würde, dass er mehr Missbrauch erhält; das ist kein gültiger Grund, Widerstand zu verurteilen.

Letztlich handelt es sich nur um Palästinenser, die aus purer Verzweiflung tun, was sie für notwendig halten, weil sie sich in die Ecke gedrängt fühlen und keine anderen Optionen haben. Und sie fühlen sich in die Ecke gedrängt, weil das offensichtlich der Fall zu sein scheint. Es gibt viele Menschen, denen ich die Schuld für diese Umstände geben könnte, aber die letzten auf dieser Liste wären die Opfer des Missbrauchs selbst.

❖

Israel-Apologeten werden jeden, der Israel kritisiert, als Antisemiten brandmarken, während sie vehement bestreiten, dass sie „Kritik an Israel“ in ihre Definition von Antisemitismus einbeziehen. Wenn man sie bittet, einen nachdrücklichen und anhaltenden Kritiker von Israels Missbräuchen zu nennen, der kein Antisemit ist, werden sie dies in der Regel nicht können, weil sie alle Kritiker von Israel absolut als Antisemiten betrachten, dies aber nicht zugeben können, weil sie wissen, dass die Öffentlichkeit diese Taktik erkennt und wissen, dass dies ihre Propagandabemühungen beeinträchtigt.

In dieser Hinsicht sind sie genau wie die Leute, die alle Kritiker der US-Außenpolitik gegenüber Russland als Kreml-Propagandisten und alle Kritiker der US-Außenpolitik gegenüber China als geheime Agenten der „KPCh“ bezeichnen. Bitten Sie jeden, der Sie beschuldigt, ein Kreml-Troll zu sein, weil Sie die westliche Stellvertreterkriegsführung in der Ukraine kritisieren, nennen Sie einen nachdrücklichen und anhaltenden Kritiker dieses Krieges, den sie nicht als Kreml-Agenten betrachten; sie werden es nicht können. Dies liegt daran, dass ihre Definition von „Kreml-Agent“ tatsächlich „jeden einschließt, der die US-Außenpolitik gegenüber Russland kritisiert“. Aber sie können dies nicht zugeben, weil sie wissen, dass es lächerlich aussieht.

❖

Gott sei Dank hat Trump verloren, denn sonst würde eine Grenzmauer gebaut und Kinder wären immer noch in Käfigen und das Iran-Abkommen wäre immer noch tot und das Militärbudget würde immer aufgebläht und Roe v. Wade wäre getötet worden. Dieser Psycho hätte uns wahrscheinlich schon am Rande des Dritten Weltkrieges.

❖

Sie taten so besorgt wegen Terrorismus, dann bewaffneten sie Al-Qaida in Libyen und Syrien.

Sie taten so besorgt wegen Neonazis, dann bewaffneten sie diese in der Ukraine.

Sie steckten Uiguren-Separatisten in Guantanamo und taten dann so besorgt um die Uiguren.

Das Empire hat keine Prinzipien, nur Interessen.