TV-Schockmoment: Rand Paul fordert im Fernsehen Gefängnis für Fauci!

„Dieser Mann hat sein Land verraten.“

In der Sendung Hannity am Donnerstagabend erhob der Senator von Kentucky, Rand Paul (R), eine Reihe von Vorwürfen gegen Dr. Anthony Fauci bezüglich dessen Umgang mit Informationen über die Ursprünge des COVID-19-Virus. Laut Paul glaubt er, dass Dr. Fauci bereits Anfang Januar 2020 wusste, dass COVID-19 wahrscheinlich aus der Gain-of-Function-Forschung am Wuhan-Institut für Virologie stammte, finanziert durch US-Steuerdollars über die National Institutes of Health (NIH) und die EcoHealth Alliance.

Paul behauptete, Dr. Fauci habe diese Behauptungen öffentlich als Verschwörungstheorien abgetan, sich aber privat über die Manipulation des Virus und die Gain-of-Function-Forschung in Wuhan Sorgen gemacht. Ferner behauptete Senator Paul, dass Dr. Fauci dem Kongress widersprüchliche Aussagen gemacht und jegliche Beteiligung an der Finanzierung von Gain-of-Function-Forschung in Wuhan abgestritten habe, während er privat die Möglichkeit eingeräumt habe. „Das ist vielleicht die größte Vertuschung, die wir je in der Geschichte unseres Landes hatten, und eine Million Amerikaner sind gestorben, und wir haben das Recht zu wissen, was passiert ist“, fügte Paul hinzu.

Senator Paul argumentierte, dass Dr. Faucis Handlungen Meineid darstellen, ein Verbrechen, das mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft werden kann. Er deutete an, dass es einen doppelten Standard gibt, wenn es darum geht, Personen aufgrund ihrer politischen Zugehörigkeit zur Rechenschaft zu ziehen. „Wenn Sie für die Trump-Administration gearbeitet haben, stecken sie Sie ins Gefängnis. Wenn Sie in der Biden-Administration gearbeitet haben, tendieren sie dazu, wegzusehen“, sagte er.

Hannity fragte: „Und Sie glauben, dass Anthony Fauci ins Gefängnis gehört?“

„Ohne Frage“, antwortete Senator Paul. „Ich denke, das Buch wird einen langen Weg gehen, um den Rest Amerikas davon zu überzeugen, dass dieser Mann sein Land verraten hat.“