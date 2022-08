Das Geheimnis ist, dass es keine Geheimnisse gibt

Von Alex Berenson: Er ist ein ehemaliger Reporter der New York Times und Autor von 13 Romanen, drei Sachbüchern und den Broschüren Unreported Truths. Sein neuestes Buch, PANDEMIA, über das Coronavirus und unsere Reaktion darauf, wurde am 30. November veröffentlicht.

Neue Dokumente der Food and Drug Administration zeigen, dass die Behörde fast nichts darüber wusste, wie gut mRNA-Booster funktionieren könnten, als sie sie genehmigte. Sie hat sich hauptsächlich auf öffentliche israelische Daten gestützt, wie alle anderen auch.

Jeder, der im August 2021 aufmerksam war, konnte sehen, dass die überstürzte Zulassung von mRNA-Covid-Boostern politisch motiviert war und dass es dafür kaum Daten gab.

Jetzt haben wir den Beweis von innen.

Aus E-Mails, die letzte Woche von der Food and Drug Administration veröffentlicht wurden, geht hervor, dass die für Impfstoffe zuständigen Behörden vom Weißen Haus und hochrangigen FDA-Beamten stark unter Druck gesetzt wurden, die Booster zu genehmigen.

An sich ist diese Tatsache keine große Überraschung. Die beiden obersten Impfregulierer, Dr. Marion Gruber und Philip Krause, kündigten Ende August 2021 ihren Rücktritt an und sprachen sich innerhalb weniger Wochen öffentlich gegen die weit verbreiteten Auffrischungsimpfungen aus.

Nein, die erschreckendste Enthüllung in den E-Mails sind nicht die politischen Machenschaften, die sie enthüllen. Es ist die Art und Weise, wie sie den Mythos der Allwissenheit der FDA zerstören, dass die Behörde irgendwie über Wissen verfügt, das der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, um zu verstehen, ob Auffrischungsimpfungen funktionieren könnten.

In Wirklichkeit zeigen die E-Mails das Gegenteil. (Die FDA hat sie als Antwort auf eine Anfrage der konservativen Gruppe Judicial Watch nach dem Informationsfreiheitsgesetz (Freedom of Information Act) veröffentlicht, die mit Hilfe des FOIA hervorragende Arbeit geleistet hat, um Regierungsdokumente über Covid ans Licht zu bringen).

Als Gruber und andere hochrangige FDA-Beamte darüber diskutierten, was mit Auffrischungsimpfungen zu tun sei, lagen ihnen so gut wie keine Daten über die Sicherheit oder Wirksamkeit einer dritten Impfung vor. Die brauchbarsten Schätzungen zur Wirksamkeit des Impfstoffs stammten aus israelischen Studien, die dieselben Zahlen aus dem israelischen Gesundheitssystem verwendeten, auf die ich bereits im Juli auf Twitter hingewiesen hatte.

Ein Arzt des FDA-Impfstoffprüfungsbüros beschwerte sich am Freitag, den 20. August, bei Gruber: „Und dann ist da noch die Frage nach den Daten, die diese Auffrischungsimpfungen unterstützen werden.“

Ohne gute Daten hatten die Regulierungsbehörden keine Chance, eine vernünftige Kosten-Nutzen-Analyse zu erstellen. Sie haben sich einfach auf ihren Instinkt verlassen, wie jeder andere auch.

–

Und ihre Instinkte waren falsch.

Aus den E-Mails geht hervor, dass Gruber die Booster im August 2021 nicht deshalb nicht für den allgemeinen Gebrauch zulassen wollte, weil sie nicht glaubte, dass sie funktionieren würden. Oder dass wiederholte mRNA-Dosierungen langfristige Sicherheitsprobleme aufwerfen könnten.

Nein, Gruber war sauer auf Booster, weil sie dachte, die Covid-Impfstoffe würden so gut funktionieren, dass sie nicht notwendig wären!

Sie und ihr Stellvertreter Krause schrieben weiter, dass weit verbreitete Auffrischungsimpfungen verzögert werden sollten, weil ärmere Länder Zugang zu dem Wunder der mRNA haben sollten, bevor die Vereinigten Staaten und andere reiche Nationen zu dritten Impfungen greifen.

Denken Sie an die Afrikaner! Und an die Inder! Und an all die anderen Armen!

Angesichts all dessen, was seitdem geschehen ist, erscheint diese Position mehr als ironisch. Die armen Länder, die die mRNA-Impfungen vermieden haben, haben Covid weitgehend hinter sich gelassen, während die wohlhabenden Länder ihre fünfte oder sechste oder siebte Welle durchlaufen.

(Indien: viele Menschen, keine mRNA-Impfstoffe, keine Auffrischungsimpfungen, keine zweiten Auffrischungsimpfungen, keine superspeziellen Omikron-Auffrischungsimpfungen, nicht so viel Covid!)

Jetzt können die reichen Länder der Welt ihre Wundermittel nicht mehr hergeben, so sehr sie sich auch bemühen.

Ja, das ist richtig. Die afrikanischen Länder haben Angebote für ein kostenloses Produkt, das die westlichen Länder eifrig für ihre eigenen Bürger verwendet haben, entschieden abgelehnt. Ist etwas Ähnliches schon einmal passiert? Ich kann mich an kein anderes Beispiel erinnern.

Die mRNAs, in jeder Hinsicht bahnbrechend.