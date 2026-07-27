Das Gesicht als Ausweis: Meta macht den nächsten Schritt zur biometrischen Kontrolle

Noch vor wenigen Jahren zog sich Meta unter dem Druck von Datenschutzklagen aus der automatischen Gesichtserkennung zurück. Millionen biometrischer Datensätze sollten gelöscht werden, der Konzern sprach von einem Neuanfang.

Heute kehrt dieselbe Technologie durch die Hintertür zurück.

Mit Facebook Verified sollen Nutzer künftig ein Video-Selfie aufnehmen, um nachzuweisen, dass sie ein „echter Mensch“ und keine KI-generierte Identität sind. Offiziell geht es um Sicherheit, Betrugsbekämpfung und den Schutz vor Deepfakes. Doch die eigentliche Entwicklung reicht weit darüber hinaus.

Das Gesicht wird zum digitalen Ausweis

Der entscheidende Punkt ist nicht das Video selbst.

Entscheidend ist, dass sich das Gesicht zunehmend zur Eintrittskarte in die digitale Welt entwickelt. Wer künftig als vertrauenswürdig gelten möchte, soll seine biometrischen Merkmale preisgeben.

Was heute freiwillig beginnt, kann morgen schnell zur faktischen Voraussetzung werden.

Denn Plattformen können jederzeit entscheiden, verifizierten Nutzern mehr Reichweite, mehr Funktionen oder mehr Vertrauen einzuräumen. Wer sich nicht identifizieren möchte, gerät automatisch ins Hintertreffen.

Aus einer freiwilligen Option entsteht so schrittweise ein neuer Standard.

Biometrische Daten sind keine Passwörter

Ein Passwort kann man ändern. Ein Gesicht nicht.

Biometrische Daten gehören zu den sensibelsten Informationen überhaupt. Wird ein mathematisches Gesichtsprofil erstellt oder missbraucht, lässt sich dieses nicht einfach ersetzen.

Gerade deshalb gelten biometrische Daten in vielen Datenschutzgesetzen als besonders schützenswert. Je mehr Unternehmen solche Daten sammeln, desto größer wird das Risiko von Datenlecks, Fehlverwendungen oder einer späteren Zweckänderung.

Die KI wird zur Begründung für immer mehr Kontrolle

Meta argumentiert, künstliche Intelligenz mache eine Identitätsprüfung notwendig. Tatsächlich stellen Deepfakes und KI-generierte Profile Plattformen vor neue Herausforderungen. Doch genau hier beginnt eine gefährliche Entwicklung.

Immer häufiger dient KI als Begründung dafür, zusätzliche Identitätsprüfungen, Alterskontrollen oder biometrische Verfahren einzuführen. Aus einem technischen Problem entsteht Schritt für Schritt eine Infrastruktur, in der Menschen ihre Identität immer häufiger mit ihrem Körper nachweisen müssen.

Die Gefahr besteht darin, dass sich eine Gesellschaft daran gewöhnt.

Die schleichende Normalisierung

Vor wenigen Jahren hätte die Forderung, ein Video seines Gesichts hochzuladen, um soziale Medien vollständig nutzen zu können, bei vielen Menschen Empörung ausgelöst.

Heute wird sie als Sicherheitsfunktion präsentiert. Genau darin liegt die eigentliche Veränderung.

Nicht die Technik selbst, sondern ihre schrittweise Normalisierung. Was gestern außergewöhnlich war, gilt morgen als selbstverständlich.

Wohin führt diese Entwicklung?

Wenn Facebook Video-Selfies verlangt, warum nicht auch andere Plattformen? Warum nicht E-Mail-Anbieter, Online-Marktplätze oder Messenger?

Je weiter sich biometrische Verifizierung verbreitet, desto größer wird die Versuchung, daraus einen universellen digitalen Identitätsnachweis zu machen. Die technische Infrastruktur entsteht bereits heute.

Datenschutz bleibt Vertrauenssache

Meta erklärt, die Video-Selfies dienten ausschließlich der Verifizierung und würden entsprechend den Datenschutzrichtlinien verarbeitet.

Dennoch bleiben wichtige Fragen offen:

Welche biometrischen Merkmale werden konkret extrahiert?

Wie lange werden sie gespeichert?

Werden daraus dauerhafte Gesichtsmodelle erstellt?

Können sie künftig für weitere Anwendungen genutzt werden?

Wie transparent und überprüfbar ist der gesamte Prozess?

Gerade bei biometrischen Daten sind solche Fragen von zentraler Bedeutung.

Fazit

Die Einführung von Video-Selfies bei Facebook Verified ist weit mehr als eine neue Sicherheitsfunktion. Sie steht für einen grundlegenden Wandel: Das menschliche Gesicht entwickelt sich zunehmend zum digitalen Ausweis.

Natürlich müssen Plattformen auf KI-Betrug und Deepfakes reagieren. Doch der Schutz vor Fälschungen darf nicht dazu führen, dass biometrische Identifizierung schrittweise zum Normalzustand im Internet wird.

Denn jede neue biometrische Hürde verschiebt die Grenze dessen, was Nutzer als selbstverständlich akzeptieren. Die eigentliche Frage lautet daher nicht, ob ein Video-Selfie heute sinnvoll sein kann, sondern wie viele digitale Dienste morgen noch ohne biometrische Identifikation zugänglich sein werden.