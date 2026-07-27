Ein Krieg zwischen dem Iran und den USA könnte die weltweite Rezession beschleunigen – Ed Dowd

Von Greg Hunter

Der Wall-Street-Vermögensverwalter und Finanzanalyst Ed Dowd von PhinanceTechnologies.com warnte Ende Mai, dass wir „im Jahr 2026 im schlimmsten Fall einen Ölpreis von 250 Dollar pro Barrel und eine Inflationsrate von 11 % erleben könnten“. Das ist – noch – nicht eingetreten. Dowd erklärt: „Als wir das letzte Mal sprachen, hatten wir zwei Szenarien. Das eine sah vor, dass der Konflikt im Zeitraum April bis Mai beigelegt würde. Der Ölpreis würde bei etwa 125 Dollar (pro Barrel) seinen Höchststand erreichen, und die Inflation würde im Mai ihren Höhepunkt erreichen und dann wieder sinken. Genau das ist eingetreten, doch vor kurzem wurde das MOU (Memorandum of Understanding mit dem Iran) aufgekündigt, und der Ölpreis steigt wieder an. Nach dem MOU war der Ölpreis auf Werte zwischen den niedrigen 70ern und den hohen 60ern Dollar eingebrochen. Jetzt liegt er bei 80 Dollar und ein paar Cent. Wenn das also nicht schnell gelöst wird, kommt das andere Szenario ins Spiel. . .. Wenn der Konflikt andauert und sich verschärft – und man den Verlauf beobachten will –, wenn wir technisch gesehen deutlich auf 100 bis 125 Dollar ausbrechen, die Unterstützung im Rücktest erreichen und halten, dann liegt die nächste Stufe bei 200 bis 250 Dollar pro Barrel. Wir sprechen hier lediglich über meine These, dass wir auf eine globale Rezession zusteuern, die dadurch umso schneller herbeigeführt wird. Es wird zu einem Inflationsschub und einem massiven Nachfragerückgang kommen.“

Der Krieg zwischen dem Iran und den USA ist nicht der einzige Gegenwind, den Dowd sieht. Investitionen in KI (künstliche Intelligenz) befinden sich laut Dowd im Blasenbereich, und dieser Trend steht kurz vor dem Aus. Dowd sagt: „Der Aktienmarkt besteht zu 45 % aus KI und KI-nahen Werten. Wenn der Aktienmarkt erkennt, dass die Party nachlassen könnte oder vorbei ist, wird sich das auf den Aktienmarkt auswirken. Es ist eine Rückkopplungsschleife, die meiner Meinung nach gerade beginnt. Nennen wir es den ‚KI-Sommer der Unzufriedenheit‘. … Das Ende rückt näher, als die meisten Menschen denken. Die Party läuft schon eine ganze Weile. Im April und Mai gab es diesen enormen Aufschwung bei Halbleiteraktien. Die Indizes machen 17 % bis 19 % des S&P 500 aus, des Halbleiterindex. Das ist an sich schon ein Warnsignal. Dies ist eine notorisch zyklische Boom-and-Bust-Branche. . .. In diesem . . . KI-Ausbau herrscht Inflation. Alle Prognosen zur Kapitalrendite gehen den Weg des Dodos, weil derzeit exorbitante Preise für Standard-Speicherchips gezahlt werden. Zudem steigen die Stromkosten, und es müssen Kraftwerke gebaut werden. Die gesamte Rechnung geht bei der KI-Infrastruktur in diesem kreditgetriebenen KI-Komplex nicht auf. Irgendwann bricht das ganze Konstrukt also in sich zusammen. . .. Ich glaube, die Party ist näher am Ende als am Anfang, und die Schlusszeit steht bald bevor.“

Wenn die KI-Blase platzt, erwartet Dowd einen „heftigen Einbruch am Aktienmarkt“. Aus diesem Grund rät Dowd Anlegern, ihre Barbestände aufzustocken – genau wie es der berühmte Investor Warren Buffett tut, der Rekordbeträge an Bargeld in seinem Fonds hält. Dowd sagt: „Bargeld ist ‚Dry Powder‘.“ Und für diejenigen, die glauben, der US-Dollar werde abstürzen, vertritt Dowd genau die gegenteilige Ansicht und sagt: „Der Dollar sieht ziemlich bullisch aus.“

Dowd schätzt Gold nach wie vor als Kernanlage, und sein Kursziel bleibt unverändert bei 10.000 Dollar pro Unze in den nächsten Jahren.

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