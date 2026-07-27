Peking setzt 14 EU-Unternehmen auf die schwarze Liste, nachdem Brüssel im Rahmen des jüngsten Sanktionspakets gegen Russland chinesische Unternehmen ins Visier genommen hat

Von Tyler Durden

Via The Cradle

Peking hat am Freitag 14 EU-Unternehmen den Zugang zu chinesischen Dual-Use-Gütern untersagt und damit die europäische Verteidigungsindustrie ins Visier genommen – kurz nachdem die EU 14 chinesische und Hongkonger Firmen in ihr 21. Sanktionspaket gegen Russland aufgenommen hatte.

Bei der Bekanntgabe der Maßnahmen, die sofort in Kraft traten, bezeichnete das chinesische Handelsministerium das Verhalten der EU als „ungeheuerlich“ und forderte die EU auf, „ihr Fehlverhalten unverzüglich zu korrigieren, die ungeheuerlichen Auswirkungen zu beseitigen und die Gesamtinteressen der Beziehungen zwischen China und der EU durch konkrete Maßnahmen zu wahren“.

Die Beschränkungen betreffen Güter mit doppeltem Verwendungszweck, Waren, Software und Technologien, die sowohl zivile als auch militärische Anwendungen finden, darunter Seltenerdelemente, die zum Bau von Drohnen und Chips verwendet werden.

Auch Parteien außerhalb Chinas ist es untersagt, Güter mit doppeltem Verwendungszweck chinesischen Ursprungs an eine der gelisteten Einrichtungen zu liefern, wobei Exporteure in Ausnahmefällen oder wenn eine Lieferung als „wirklich notwendig“ erachtet wird, eine Genehmigung beantragen können.

An der Spitze der Liste steht Rheinmetall, gefolgt vom polnischen Elektronikhersteller Vigo Photonics, dem italienischen Elektromotorenhersteller Lafert, dem französischen Drohnenentwickler Cavok UAS, dem tschechischen Lkw-Hersteller Tatra, dem niederländischen Schiffsbauunternehmen IHC Merwede sowie mehreren Optik- und Laserunternehmen.

Deutschland und Frankreich sind jeweils mit drei Einträgen vertreten, Italien und Polen mit jeweils zwei, und die Niederlande, die Tschechische Republik, Bulgarien und Litauen mit jeweils einem.

Chinas Vertretung bei der EU legte eine formelle Protestnote ein, in der sie „starke Unzufriedenheit und entschiedenen Widerstand“ gegen die Maßnahmen zum Ausdruck brachte und Versuche der Union zurückwies, Peking die Verantwortung für den Krieg in der Ukraine zuzuschreiben. Sie fügte hinzu, dass China „die unbegründete Aufnahme in die Liste und die Sanktionen der EU gegen chinesische Unternehmen und Bürger entschieden ablehnt“.

Das 21. Paket unterwarf 51 Unternehmen wegen ihrer Unterstützung des russischen Militär- und Industriekomplexes strengeren Exportbeschränkungen für Güter und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck. Unternehmen mit Sitz in Indien, der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten wurden neben solchen aus Festlandchina und Hongkong gelistet.

Brüssel nahm kleine Handels- und Logistikunternehmen in Hafenstädten wie Guangzhou, Shenzhen und Dalian ins Visier, während Peking sich auf die europäische Verteidigungsindustrie konzentrierte.

🇨🇳🇪🇺 China just blacklisted the companies arming Europe.



14 EU firms lost access to Chinese dual-use exports overnight, payback for the EU's latest sanctions over Russia.



The list hits artillery makers, drone builders, targeting systems, military trucks and lasers.



All of them… pic.twitter.com/EpKTSoqnTj — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 24, 2026

Übersetzung von „X“: China hat soeben die Unternehmen, die Europa mit Waffen beliefern, auf die schwarze Liste gesetzt. 14 EU-Firmen verloren über Nacht den Zugang zu chinesischen Dual-Use-Exporten – als Vergeltungsmaßnahme für die jüngsten Sanktionen der EU gegen Russland. Die Liste betrifft Artilleriehersteller, Drohnenbauer, Zielsysteme, Militärlastwagen und Laser. Alle diese Produkte sind auf chinesische Seltene Erden und Komponenten angewiesen, und es gibt keine Ersatzprodukte, die einfach so auf Lager liegen. Europa will sich gegen Moskau bewaffnen – mit Teilen, die es bei Moskaus engstem Partner kauft. Quelle: Chinesisches Handelsministerium / Autor: Daniyal

Cui Hongjian, ein ehemaliger Diplomat und Leiter des Fachbereichs Europastudien an der Beijing Foreign Studies University, erklärte gegenüber der South China Morning Post (SCMP), dass diese Diskrepanz die Reaktion aus Pekings Sicht keineswegs weniger als Gegenmaßnahme erscheinen lasse, und wies darauf hin, dass in den aufeinanderfolgenden EU-Maßnahmenpaketen insgesamt weitaus mehr chinesische Unternehmen genannt worden seien als von China im Gegenzug.

„Da diese ganze Episode durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine ausgelöst wurde, halte ich es für verständlich, dass China seine Vergeltungsmaßnahmen nun gegen Rheinmetall richtet“, sagte Cui. „Aus Pekings Sicht muss eine Vergeltungsmaßnahme, wenn sie schon ergriffen wird, auch wehtun.“