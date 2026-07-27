Zwei Drohnen innerhalb von weniger als 24 Stunden über NATO-Luftraum abgeschossen

In dieser Woche kam es erneut zu einer gefährlichen Ausweitung des Ukraine-Krieges auf den Luftraum Osteuropas. In einem neuen Vorfall berichtet das rumänische Verteidigungsministerium, dass innerhalb von weniger als 24 Stunden zwei Drohnen in den rumänischen Luftraum eingedrungen seien.

Das Militär erklärte, Radarsysteme hätten am Samstagmorgen zunächst eine Drohne „im Bereich der ukrainischen Grenze“ erfasst. Daraufhin seien F-16-Kampfjets aufgestiegen und hätten die Drohne erfolgreich abgeschossen.

Das Verteidigungsministerium des NATO-Mitgliedstaates erklärte weiter, dass zwei F-16-Kampfjets die Drohne „sicher in einem unbewohnten Gebiet nahe der Grenze“ abgeschossen hätten.

Ein sehr ähnlicher Vorfall ereignete sich bereits am Freitag über einem unbewohnten Gebiet bei Padina, nordöstlich der Hauptstadt Bukarest. In diesem Fall wurden zwei Eurofighter-Typhoon-Kampfjets der italienischen Luftwaffe eingesetzt, die die Drohne ebenfalls abschossen.

Die Behörden machten zunächst keine Angaben zur Herkunft der Drohnen, deuten jedoch auf das russische Militär. Rumäniens Verteidigungsminister Radu Miruță wurde in den nationalen Medien mit den Worten zitiert:

„Der Einschlagsort und die Trümmer der Drohne werden derzeit analysiert“, jedoch entspreche „das Muster den zuvor bestätigten Flügen russischer Drohnen.“

Erste Hinweise deuten darauf hin, dass es sich wahrscheinlich um Drohnen des Typs Shahed handelte, wie sie von den russischen Streitkräften eingesetzt werden. Allerdings gab es in der Vergangenheit auch Fälle, in denen ukrainische Geschosse in den Luftraum befreundeter Nachbarstaaten eindrangen.

Solche Luftraumverletzungen treten in den vergangenen zwei Jahren immer häufiger auf. Bei früheren Vorfällen warf der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Moskau vor, gezielt Provokationen gegen NATO-Staaten zu inszenieren.

Er schrieb bei einem früheren Vorfall auf X:

„Das russische Militär weiß genau, wohin seine Drohnen fliegen und wie lange sie in der Luft bleiben können. Ihre Flugrouten werden stets genau berechnet.“

Bei früheren Fällen, in denen Drohnen in den Luftraum benachbarter Staaten – insbesondere der baltischen Länder und Polens – eindrangen, stiegen ebenfalls NATO-Kampfjets auf. In einigen Fällen wurden die Drohnen durch elektronische Abfangmaßnahmen sicher ausgeschaltet.

Jeder dieser Vorfälle verschärft jedoch die Spannungen zwischen Russland und der NATO und führt regelmäßig zu gegenseitigen Vorwürfen und Drohungen.

Der Kreml zeigte sich zuletzt besonders alarmiert über die Entscheidung der Trump-Regierung, 5.000 US-Soldaten von Deutschland nach Polen zu verlegen – unmittelbar an Russlands westliche Grenze.