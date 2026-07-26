Hat Trump beim Iran erneut den „TACO“-Rückzieher gemacht? Warum?

Larry C. Johnson

Ich sprach am Freitag mit Scott Horton (ich werde das Video veröffentlichen, sobald es verfügbar ist) und sagte ihm, dass ich fest damit rechne, dass Trump sein Versprechen wahr machen und für den Iran „die Tore zur Hölle öffnen“ würde.

Alle Warnsignale standen auf Rot: Europäische Staaten schlossen ihre Botschaften in Teheran und evakuierten Personal, die USA verlegten in großem Umfang Militärflugzeuge nach Israel, einige zivile Flüge in den und aus dem Persischen Golf wurden gestrichen, mehrere P-8-Poseidon-Aufklärungsflugzeuge kreisten über dem Persischen Golf und Israel öffnete seine Luftschutzbunker.

Was ich allerdings nicht berücksichtigt hatte: Trump veranstaltete am Freitagabend einen zweiten Versuch des Dinners der White House Correspondents Association (WHCA). Aus einer vertrauenswürdigen Quelle erfuhr ich, dass Trump den für Freitag geplanten Angriff absagte, um seine Rede bei der WHCA-Veranstaltung nicht zu überschatten.

Also gut – dann wäre der Samstag wohl der große Tag.

Doch früh am Samstag erhielt ich eine Nachricht aus einer Quelle, wonach die beiden entscheidenden militärischen Kommandostrukturen – CENTCOM und AFCENT – weder die üblichen Vorbereitungen noch die operative Planung durchführten, die normalerweise einem größeren Angriff unmittelbar vorausgehen. Tatsächlich arbeiteten sie nicht koordiniert zusammen, und das CENTCOM strich sogar Termine aus seinem Wochenendplan.

Lassen Sie mich die Abkürzungen erklären:

Das CENTCOM ist das zuständige Oberkommando für die Operation Epic Fury. Es trägt die Verantwortung für die militärischen Operationen der USA, Sicherheitskooperationen und Einsatzplanungen in einem Zuständigkeitsbereich von 20 Staaten, der den Nahen Osten, Zentralasien und Teile Südasiens umfasst.

AFCENT (offiziell die Ninth Air Force / Air Forces Central) ist die Luftkomponente des CENTCOM. Sie plant, koordiniert und führt sämtliche Luftoperationen – allein oder gemeinsam mit Koalitionspartnern – zur Unterstützung der Ziele des CENTCOM durch.

Obwohl sich das offizielle Hauptquartier des AFCENT auf der Shaw Air Force Base in South Carolina befindet, diente die Luftwaffenbasis Al Udeid seit vielen Jahren als vorgeschobener Hauptstandort innerhalb des CENTCOM-Einsatzgebietes.

Dort befand sich das Combined Air Operations Center (CAOC), das die Führung und Kontrolle sämtlicher Luftstreitkräfte im CENTCOM-Gebiet übernahm. Außerdem waren dort weitere wichtige CENTCOM-Einrichtungen untergebracht, darunter auch ein vorgeschobenes Hauptquartier des CENTCOM selbst.

Nach Angaben des Air & Space Forces Magazine wurde das CAOC noch vor Beginn der Operation Epic Fury nach Shaw Air Force Base verlegt, weil das CENTCOM zutreffend davon ausging, dass der Iran die Einrichtung in Al Udeid angreifen würde. Sämtliches US-Personal wurde bereits vor dem 28. Februar aus Al Udeid abgezogen. Das CAOC-Gebäude dort wurde anschließend weitgehend zerstört.

Die eigentliche Planung des Luftkrieges fand deshalb in Shaw Air Force Base statt.

Dass das CAOC in Shaw derzeit nicht mit Hochdruck die operative Planung für einen massiven Luftschlag betreibt, ist für mich der deutlichste Hinweis darauf, dass ein Angriff derzeit nicht unmittelbar bevorsteht – zumindest nicht an diesem Wochenende.

Die New York Times veröffentlichte einen Artikel von Eric Schmitt und Jonathan Swan, der eine mögliche Erklärung für Trumps jüngsten „TACO“-Rückzieher liefert. Sie schreiben:

Präsident Trump hat seine Pläne, den amerikanischen Militäreinsatz gegen den Iran deutlich zu eskalieren, zumindest vorerst zurückgestellt. Ein wesentlicher Grund ist die Sorge, dass eine Ausweitung des Krieges die ohnehin bereits stark geschrumpften Bestände an Patriot-Abfangraketen und anderer Luftverteidigungsmunition der USA im Nahen Osten gefährlich erschöpfen könnte.

Weiter heißt es:

Die Gefahr für die Bestände an Abfangraketen ist nur einer von vielen Faktoren, die eine Rückkehr zu größeren Kampfhandlungen zu einem äußerst riskanten Unterfangen machen, so Regierungsvertreter. Trump und seine wichtigsten Berater sorgen sich außerdem vor einer Ausweitung des Krieges im Nahen Osten, einer Entfremdung wichtiger Golfstaaten, die iranischen Angriffen ausgesetzt wären, einer weltweiten Wirtschaftskrise sowie zunehmenden Energie- und Flüchtlingskrisen.

Es könnte jedoch noch einen weiteren Grund geben – einen, der die Erklärung der New York Times keineswegs ausschließt: die amerikanische Treibstoffversorgung.

Ein wirtschaftlicher Bericht von Karl Miller untersucht, wie die verdeckten Beschaffungs- und Exportprogramme des US-Militärs die amerikanischen Diesel- und Kerosinreserven abbauen – und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem die inländischen Vorräte ohnehin bereits kritisch niedrig sind.

Dem Bericht zufolge wurden zwischen Mai und Juli fast 161 Millionen Barrel Destillat- und Flugkraftstoffe exportiert. Gleichzeitig schrumpfte der Sicherheitsbestand an der US-Ostküste auf weniger als die Hälfte des Niveaus vor der Pandemie.

Ein erheblicher Teil dieses Treibstoffs wird über intransparente Umschlagplätze wie Rotterdam geleitet. Dort lässt sich öffentlich nicht mehr nachvollziehen, welcher Anteil letztlich an militärische Einrichtungen oder ausländische Empfänger geht. Dadurch steigt das Risiko von Versorgungsengpässen in den USA, während militärische und ausländische Abnehmer bevorzugt beliefert werden.

Ein zentrales Ergebnis des Berichts lautet, dass die US-Regierung ein paralleles, weitgehend nicht überprüfbares System zur militärischen Treibstoffverteilung betreibt, das Kraftstoff aus dem zivilen Markt abzieht.

Öffentliche Statistiken führen zivile und militärische Kraftstoffe gemeinsam auf. Zudem sind bestimmte militärische Lieferungen von den üblichen Exportmeldungen ausgenommen. Dadurch lässt sich der tatsächliche Endverbrauch der exportierten Treibstoffe praktisch nicht mehr nachvollziehen.

Der Bericht hebt hervor, dass amerikanische Steuerzahler – sowohl direkt als vermutlich auch indirekt – den Treibstoffbedarf ausländischer Streitkräfte, insbesondere Israels, subventionieren, ohne dass die Regierung offenlegt, in welchem Umfang diese Lieferungen erfolgen oder wie sie finanziert werden.

Gleichzeitig bleiben kritische Wirtschaftsbereiche wie das Transportgewerbe, die Landwirtschaft und die zivile Luftfahrt mit deutlich geringeren Sicherheitsreserven zurück und sind dadurch anfälliger für Störungen.

Miller kommt zu dem Schluss, dass die Krise nicht auf einen Einbruch der Raffinerieproduktion oder auf manipulierte Lagerbestände zurückzuführen sei. Vielmehr entstehe sie durch das Zusammenwirken dauerhaft niedriger Vorräte, anhaltend hoher Exporte und einer zersplitterten öffentlichen Berichterstattung, welche die militärische Entnahme nationaler Treibstoffreserven verschleiere.

Die vorliegenden Hinweise sprechen nach seiner Einschätzung dafür, dass Rotterdam als eine Art Schatten-Endpunkt für amerikanischen Treibstoff fungiert, von dem aus Lieferungen an US- und NATO-Stützpunkte, nach Israel und in andere Einsatzgebiete weitergeleitet werden.

Mangels transparenter und nachvollziehbarer Buchführung könne die Öffentlichkeit jedoch nicht erkennen, wohin die Treibstoffe tatsächlich fließen.

Der Bericht fordert deshalb ein einheitliches und detailliertes Nachweissystem, das offenlegt, wie viel Treibstoff von der Versorgung der amerikanischen Bevölkerung zugunsten militärischer und ausländischer Operationen umgeleitet wird.

Ich gehe davon aus, dass Energieminister Chris Wright und Innenminister Doug Burgum darüber informiert sind und Präsident Trump entsprechend unterrichtet haben.

Wenn der zivile US-Markt zu einem Zeitpunkt seiner Diesel- und Kerosinüberschüsse beraubt wird, an dem die weltweite Versorgung ohnehin durch die Sperrung der Straße von Hormus und die Huthi-Blockade saudischer Öllieferungen massiv eingeschränkt ist, steigt das Risiko erheblicher wirtschaftlicher Schäden innerhalb der Vereinigten Staaten.

Hat auch dieser Faktor Präsident Trump davon überzeugt, dass ein massiver Angriff auf den Iran derzeit keine kluge Entscheidung wäre?

Diese Möglichkeit sollte zumindest ernsthaft in Betracht gezogen werden.

Ich jedenfalls gebe es auf, vorherzusagen, wann oder ob Trump tatsächlich die „Tore zur Hölle“ gegen den Iran öffnen wird.

Ich bin überzeugt, dass sowohl der Mangel an präzisionsgelenkten Waffen als auch das Risiko erheblicher wirtschaftlicher Schäden bei einer Fortsetzung des Luftkrieges reale Gefahren darstellen, die nicht ignoriert werden sollten.