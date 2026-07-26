Die Lage im Jemen spitzt sich zu … Eine neue Bedrohung für die weltweite Ölversorgung

Larry C. Johnson

Im Roten Meer erleben wir eine massive Eskalation im nicht erklärten Krieg zwischen AnsarAllah und Saudi-Arabien, die möglicherweise auf den Krieg übergreift, den die USA gegen Iran führen. Während ich dies schreibe, haben die Huthis als Vergeltung für einen saudischen Angriff auf den von den Huthis gehaltenen Hafen von Hodeidah zurückgeschlagen. Gehen wir also die Ereignisse dieser Woche durch.

Am Mittwoch, dem 22. Juli, beanspruchte der militärische Sprecher der Huthis, Yahya Saree, einen Angriff auf zwei saudische Öltanker – die Encelia und die Layla – während deren Durchfahrt durch das Rote Meer, unter Einsatz von Drohnen und Raketen. Als Begründung wurde angegeben, daß die Schiffe gegen die maritime Blockade der Huthis verstoßen hätten.

Die saudische Nachrichtenagentur Saudi Press Agency (SPA), unter Berufung auf einen Beamten der Verkehrsbehörde, bestätigte den Treffer auf die Encelia und meldete einen Brand am Bug bei gesicherter Besatzung. Das UKMTO verzeichnete einen Kapitän, der meldete, sein Tanker sei von einem unbekannten Projektil getroffen worden, wobei die Besatzung einen Bordbrand bekämpfte. Der Treffer auf die Encelia ist somit durch den Flaggenstaat bestätigt; beim Treffer auf die Layla handelt es sich bislang ausschließlich um eine Huthi-Behauptung – die SPA äußerte sich dazu nicht.

Nach dem Angriff auf die Encelia (Mittwoch) und einem weiteren Angriff am Freitag auf das saudische Schiff NCC MASA (geringfügiger Rumpfschaden, Fortsetzung der Fahrt zum Zielhafen laut SPA) schlug die von Saudi-Arabien angeführte Koalition am späten Freitag, dem 24. Juli, im von den Huthis gehaltenen Hodeidah zurück. Al-Maliki bezeichnete dies als „verhältnismäßige militärische Reaktion auf legitime militärische Ziele“ – Einrichtungen, die dazu benutzt wurden, die Handelsschifffahrt zu bedrohen –, und betonte ausdrücklich, der Hafen selbst sei nicht getroffen worden und bleibe geöffnet. Die Huthis sehen dies anders: Al Masirah zufolge trafen die Schläge staatliche Telekommunikationseinrichtungen in der Stadt Hodeidah und auf der Insel Kamaran (eine Frau wurde dabei verletzt); Reuters meldete Explosionen im Hafenbereich. Das Außenministerium der Huthis warnte, Riad habe damit das Prinzip „Eskalation für Eskalation“ zum bestimmenden Merkmal der kommenden Phase gemacht, und der Angriff werde sich „als kostspielig erweisen.“

Und tatsächlich: Binnen weniger Stunden feuerten die Huthis fünf ballistische Raketen auf das ARAMCO-Ölterminal im saudischen Hafen von Jazan. Die Saudi-Aramco-Anlagen in Jazan (auch Jizan geschrieben) stellen eines der ehrgeizigsten und technologisch fortschrittlichsten Downstream-Projekte des Unternehmens dar – ein vollintegrierter Raffinerie-, Petrochemie- und Stromerzeugungskomplex an der Küste des Roten Meeres im äußersten Südwesten des Königreichs. Die Raffinerie ist eine Vollkonversionsraffinerie, das heißt, sie kann schweres Rohöl in hochwertige leichte Produkte verarbeiten, anstatt Rohöl lediglich in seine Bestandteile zu trennen. Jazan beherbergt die größte vergasungsbasierte Stromerzeugungsanlage der Welt.

Der Jazan-Komplex ist nicht bloß eine Raffinerie – er ist ein vollintegriertes Energieökosystem, das Rohöl in Raffinerieprodukte, Petrochemikalien, Strom, Wasserstoff und Industriemetalle umwandelt, bei gleichzeitiger Minimierung von Abfall und Emissionen. Er verkörpert Saudi Aramcos Vision einer intelligenteren, kohlenstoffärmeren Downstream-Zukunft und fungiert als wirtschaftlicher Anker für eine der ehrgeizigsten regionalen Entwicklungsinitiativen des Königreichs. Mit anderen Worten: Die Huthis haben ein äußerst bedeutendes saudisch-arabisches Energieasset getroffen.

Der Ball liegt nun im saudischen Feld. Werden sie eskalieren und die Hafenanlagen in Hodeidah angreifen, oder werden sie beschließen, die Militäroperationen einzustellen und eine diplomatische Lösung zu suchen? Der kluge Schritt wäre der diplomatische Weg. Sollten sie jedoch weitere Ziele im von den Huthis gehaltenen Gebiet angreifen, wären die Ölterminals in Yanbu das nächste logische Ziel der Huthis. In Yanbu, Saudi-Arabien, gibt es zwei wichtige Rohölexportterminals. Diese beiden von Saudi Aramco betriebenen Terminals wickeln den Großteil der Rohölexporte über den Rotmeerhafen ab (verbunden über die Ost-West-Pipeline). Zusammen verfügen sie über eine nominelle kombinierte Ladekapazität von rund 4,5 Millionen Barrel pro Tag (etwa 1,5 Millionen bpd im Nordterminal und 3 Millionen bpd im Südterminal). Ein Angriff, der diese Terminals beschädigt oder zerstört, würde die globale Ölknappheit weiter verschärfen. Dies verspricht, gelinde gesagt, ein interessantes Wochenende zu werden.