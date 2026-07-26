Trump strebt diplomatischen Ausweg an, während eine Delegation aus Oman in Teheran eintrifft: Bericht und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Warum Trump Berichten zufolge dem Militär befohlen haben soll, in der Nacht keine Angriffe durchzuführen

USA unterbrechen Bombardierungskampagne gegen den Iran, während an der Front zwischen Saudi-Arabien und den Houthis am Roten Meer heftige Kämpfe ausbrechen

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Warum Trump Berichten zufolge das Militär angewiesen hat, in der Nacht keinen Angriff zu starten

Axios berichtet, dass Präsident Trump am Freitagabend neue US-Militärschläge gegen den Iran abgesagt hat, was nach fast zwei Wochen gegenseitiger Angriffe auf einen möglichen diplomatischen Ausweg hindeutet.

Mit der Entscheidung vertraute Personen teilten dem Nachrichtenportal mit, dass die Pause mit der Ankunft von omanischen Vertretern in Teheran zusammenfiel, die dort Verhandlungen zur Wiederöffnung der Straße von Hormus führten.

Hier sind die Aussagen dieser Quellen:

Trumps Befehl, das Feuer einzustellen, erfolgte mehrere Stunden nach der Ankunft einer omanischen Delegation in Teheran am Freitag, die dort Gespräche über eine neue Vereinbarung zur Wiederöffnung der Straße von Hormus führte.

am Freitag, die dort Gespräche über eine neue Vereinbarung zur Wiederöffnung der Straße von Hormus führte. Zwei regionale Quellen mit Kenntnis der Verhandlungen sagten, es seien Fortschritte erzielt worden, und dass am Wochenende eine Einigung zwischen Oman und dem Iran erzielt werden könnte.

Weitere Hintergründe:

Trumps Entscheidung spiegelt sowohl seine Bereitschaft wider, der Diplomatie mehr Raum zu geben , als auch die Erkenntnis, dass – sofern es nicht zu einer Rückkehr zu größeren Kampfhandlungen kommt – das derzeitige Ausmaß der US-Angriffe die Grenze seiner Wirksamkeit erreicht hat.

, als auch die Erkenntnis, dass – sofern es nicht zu einer Rückkehr zu größeren Kampfhandlungen kommt – das derzeitige Ausmaß der US-Angriffe die Grenze seiner Wirksamkeit erreicht hat. Sollte Trump eine Rückkehr zu Luftangriffen anordnen, kann das US-Militär relativ kurzfristig mobilisieren.

Das US-Militär bereitet zwar weiterhin Pläne für eine mögliche Rückkehr zu größeren Kampfhandlungen vor, doch Trump hat bislang keine Anweisungen in diese Richtung gegeben, so die Quellen.

Warum die Trump-Regierung wahrscheinlich (wieder einmal) einen Ausweg sucht …

Benzinpreise nähern sich einem Niveau, das Trump zu Verhandlungen mit dem Iran bewegen könnte, sagt ein Rohstoffexperte von JPM

Natasha Kaneva, Leiterin des Bereichs „Global Commodities Research and Strategy“ bei JPMorgan, erklärte gegenüber Kunden: „In der vergangenen Eskalationsphase wurden Verhandlungen aufgenommen, sobald die US-Benzinpreise 4,20 Dollar erreichten, und sie wurden deutlich dringlicher, als sich die Preise der 4,50-Dollar-Marke näherten. Öl mag zwar ein globaler Rohstoff sein, doch die politische Toleranz gegenüber hohen Energiepreisen bleibt überwiegend eine innerstaatliche Angelegenheit.“

USA unterbrechen Bombardierungskampagne gegen den Iran, während an der Front zwischen Saudi-Arabien und den Houthis am Roten Meer heftige Kämpfe ausbrechen

Brent-Rohöl stieg innerhalb von zwei Wochen um 27 % und schloss am Freitag bei 96,78 US-Dollar pro Barrel; in der vergangenen Woche durchbrach es kurzzeitig die 100-Dollar-Marke, da Händler angesichts gleichzeitiger Bedrohungen der Engpässe an der Straße von Hormus und im südlichen Roten Meer eine höhere Kriegsrisikoprämie in die Energiemärkte einpreisten.

Unterdessen schienen die USA ihre 13-tägige Kampagne täglicher nächtlicher Luftangriffe gegen den Iran vorübergehend auszusetzen. Zwar gab es keine Anzeichen dafür, dass sich die Unterbrechung der Operationen bis in die nächste Woche hinein erstrecken würde, doch untermauert diese Pause zweifellos die diplomatischen Signale, auf die wir in unserem Rückblick auf die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran am Freitag hingewiesen hatten.

Allerdings kam es über Nacht zu einer Eskalation durch von Saudi-Arabien angeführte Luftangriffe auf vom Iran unterstützte Ziele der Houthis in Hodeida. Dies geschah, nachdem die Terrorgruppe mehrere mit Saudi-Arabien verbundene Tanker im südlichen Bereich des Roten Meeres angegriffen hatte.

Houthis eskalieren mit Angriffen gegen Saudi-Arabien:

BREAKING: Houthi military spokesman Yahya Saree says the group has launched two "sensitive operations" targeting Saudi Arabia, vowing that the principle of a "blockade for a blockade" will continue.



🔴 LIVE updates: https://t.co/gEqGF07kWl pic.twitter.com/IYUFD5qCva — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 25, 2026

Übersetzung von „X“: EILMELDUNG: Der militärische Sprecher der Houthis, Yahya Saree, erklärt, die Gruppe habe zwei „sensible Operationen“ gegen Saudi-Arabien gestartet, und verspricht, dass das Prinzip „Blockade gegen Blockade“ fortgesetzt werde.

Saudi-arabische Ölraffinerie Berichten zufolge von einer Houthi-Rakete getroffen:

Smoke has been seen coming from a Saudi Arabian oil refinery in Jazan after reports of a Houthi missile attack and air defence activity.



The Iran-backed Houthis said they had launched a series of attacks on the country in retaliation to Friday’s Saudi strikes on Hodeidah. pic.twitter.com/P88heLGtOO — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) July 25, 2026

Übersetzung von „X“: Nach Berichten über einen Raketenangriff der Houthis und Aktivitäten der Luftabwehr wurde Rauch aus einer saudiarabischen Ölraffinerie in Jazan gesichtet. Die vom Iran unterstützten Houthis gaben an, sie hätten als Vergeltung für die saudischen Angriffe vom Freitag auf Hodeidah eine Reihe von Angriffen auf das Land gestartet.

Die Konfrontation droht, eine zweite große Front im Golfkonflikt zu eröffnen. Da der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus weitgehend zum Erliegen gekommen ist, könnten anhaltende Angriffe der Houthis auf Yanbu oder auf Schiffe, die in die Meerenge von Bab al-Mandab einlaufen, den Export von Millionen Barrel saudischen Öls stören, die Transportkosten in die Höhe treiben und die Lage auf den physischen Märkten weiter verschärfen.

Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus

Schiffsverkehr in der Meerenge von Bab al-Mandab

Die Rohstoffabteilungen von JPMorgan, RBC, Goldman Sachs und anderen warnten in der vergangenen Woche, dass sich das „Chaos in der Meerenge“ auf den gesamten Golf ausweiten und die Störungen der regionalen Energieflüsse zunehmen könnten, was zu einem weiteren Anstieg des Rohölpreises führen könnte, sollte der Konflikt andauern. Der Brent-Preis ist wieder in den 90er-Dollar-Bereich zurückgekehrt, nachdem er kurzzeitig über 100 Dollar pro Barrel gehandelt wurde.

Und dann gibt es noch Folgendes:

Die Beeinträchtigungen im Roten Meer zeigten sich bereits am Freitag, als ein unter Hongkonger Flagge fahrender Supertanker beschloss, noch vor Erreichen von Bab el-Mandeb umzukehren und stattdessen um das Kap der Guten Hoffnung herumzufahren, was längere Frachtzeiten, höhere Frachtraten und weitere Beeinträchtigungen zur Folge hatte.

Es gibt gute Nachrichten, denn die mit den USA verbündeten Golfstaaten planen entweder bereits neue Pipeline- und Hafenprojekte oder sind bereits mit deren Entwicklung beschäftigt, um die Engstelle am Hormuz vollständig zu umgehen, was langfristig Teherans Einfluss auf diese wichtige Wasserstraße schwächen wird.

Hier sind die neuesten Entwicklungen der vergangenen Nacht, mit freundlicher Genehmigung von Bloomberg:

US-Luftangriffe & Pause

• Der Iran meldete in der Nacht zum Samstag keine US-Luftangriffe, was nach fast zwei Wochen ununterbrochener nächtlicher US-Angriffe eine offensichtliche Pause bedeutet.

• Die US-Luftangriffe hatten im Laufe von zwei Wochen zunehmend an Umfang zugenommen und richteten sich nach dem Scheitern eines Waffenstillstands und der Wiederaufnahme der Kämpfe um die Straße von Hormuz auf Brücken und Infrastruktur tiefer im Inneren des Iran.

• Trump erklärte am Freitag, er habe noch keine Entscheidung darüber getroffen, ob er groß angelegte Luftangriffe gegen den Iran durchführen werde, wies jedoch darauf hin, dass die Gespräche zwischen den USA und dem Iran durch Vizepräsident Vance, Minister Rubio und andere fortgesetzt würden.

• Trump hatte zuvor gegenüber Axios erklärt, er erwäge einen „massiven Angriff“ auf den Iran, da das Land „noch nicht genug gelitten habe“ und nicht bereit sei, ein Abkommen zu schließen.

Straße von Hormus

• Die iranischen Revolutionsgarden teilten am Samstag mit, sie hätten in den vergangenen 24 Stunden vier Schiffe gestoppt, die versucht hätten, die Straße von Hormus zu durchqueren, nachdem sie Warnschüsse abgegeben hatten.

• Die USA und Großbritannien planen laut zwei europäischen Diplomaten und anderen Quellen für nächste Woche eine hochrangige internationale Konferenz in London, deren Schwerpunkt auf der Bildung einer Koalition zum Schutz der Seeschifffahrt in der Straße von Hormus liegt.

• Ein LPG-Tanker mit 28 indischen Besatzungsmitgliedern wurde am Freitag in iranischen Hoheitsgewässern angegriffen; die indische Botschaft bestätigte, dass die Besatzung in Sicherheit ist.

Regionale Eskalation

• Die Houthis gaben an, am Samstagmorgen Raketenangriffe auf Saudi-Arabien durchgeführt zu haben, die auf südliche saudische Provinzen abzielten; die saudischen Behörden gaben Notfallwarnungen heraus, hoben diese jedoch für Jazan wieder auf.

• Bahrain und Kuwait haben laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen Anfang dieses Monats heimlich Kampfflugzeuge entsandt, um Drohnen- und Raketenlagerstätten im Iran anzugreifen – ihre erste direkte Vergeltungsmaßnahme dieser Art gegen Teheran.

Diplomatie & Sanktionen

• China forderte den Iran und die USA nachdrücklich auf, zur Umsetzung ihres Waffenstillstandsabkommens zurückzukehren; Außenminister Wang Yi äußerte am Freitag bei einem SCO-Treffen in Kirgisistan tiefe Besorgnis über die erneute Eskalation.

• Pakistan lotet laut drei von Reuters zitierten pakistanischen Quellen auf Initiative Chinas einen Weg zur Wiederaufnahme der ins Stocken geratenen Gespräche zwischen den USA und dem Iran aus; die Hindernisse für die Gespräche sind jedoch nach wie vor groß.

• Das US-Finanzministerium verhängte am Freitag neue Sanktionen gegen das Netzwerk des iranischen Finanziers Babak Zanjani, die sich gegen vier Personen und neun Organisationen richten, die mit Sanktionsumgehung und dem Handel mit digitalen Vermögenswerten in Verbindung stehen.

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