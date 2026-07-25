Gamechanger: Huthi-Angriff auf saudische Tanker bringt Krise auf eine neue Stufe

Martin Jay

Für Donald Trump ist es gerade noch viel verrückter geworden, denn nun scheint es, als hätte seine Bombenkampagne die Huthi dazu gebracht, den Suezkanal zu sperren. Oh, verdammt.

Die unbeabsichtigten Folgen, sich in Angelegenheiten einzumischen, von denen man keine Ahnung hat – oder, um es in den populären Begriffen der sozialen Medien auszudrücken: „Scheiße bauen und dann dumm aus der Wäsche schauen“ – werden Donald Trump in den kommenden Stunden einholen. Kurz nach dem 28. Februar werden sich einige Kommentatoren noch daran erinnern, wie er sich bei den Presseleuten im Weißen Haus darüber beklagte, dass er schockiert sei, dass der Iran US-Stützpunkte in den GCC-Staaten angreifen würde. Jetzt ist ein anderer Schock zu erwarten, diesmal bezüglich der Huthi und der Bab-el-Mandeb-Straße, denn diese Gruppe zerstört gerade zwei saudische Öltanker, die es gewagt haben, diese Meerenge zu passieren. Das ist jetzt eine neue Art von Dantes Inferno für Donald Trump und alle westlichen Führungskräfte, denn die Eskalationsfalle hat den Einsatz nun so weit erhöht, dass Saudi-Arabien seine Öleinnahmen aus Exporten nicht mehr erzielen kann, da KSA nicht einmal mehr seine Pipelines zum Roten Meer nutzen kann. Vermutlich bringen MBS und seine Kumpane sich nicht gegenseitig im Ring zum Fall, nachdem sie entschieden haben, dass die Bombardierung der Huthi eine kluge Maßnahme war.

Kurz bevor die Huthi die beiden Schiffe trafen, sagte Trump gegenüber Reportern, er werde sich „um die Huthi kümmern“, falls sie ihre Drohungen wahr machen sollten – eindeutig eine Warnung, die von der Gruppe keineswegs ernst genommen wurde, deren Entscheidung, saudische Tanker – und vermutlich auch die der VAE – anzugreifen, noch größere Schockwellen auslösen wird als die Schließung der Straße von Hormus. Trump ist in der Falle. Es ist, als ob die Zwangsjacke aus Stacheldraht, in der er steckt, immer enger wird und tiefer schneidet, jedes Mal wenn er eine dumme Drohung ausstößt, denn bis jetzt nimmt er den Iran immer noch nicht ernst als regionale Macht, die die USA wirklich hart treffen kann, wenn sie provoziert wird. All dies ist die Folge von Trumps Entscheidung, zivile Infrastruktur im Iran zu bombardieren – eine von vielen sensationell unvorsichtigen Handlungen des US-Präsidenten, von dem Analysten alle sagen, dass er überhaupt keine Strategie für den Iran hat – ein Land, das aus dem Vollen schöpfen kann, wenn es um Vergeltung geht. Die Bab-el-Mandeb-Straße, die US-Fernsehmoderatoren wahrscheinlich in „Straße von Mindab“ umbenennen werden, ist jetzt der eigentliche Brennpunkt der Aufmerksamkeit, denn falls Versicherungsgesellschaften das Risiko als zu hoch einstufen, werden Hunderte von Schiffen es vorziehen, gar nicht erst einzufahren, um den Suezkanal zu erreichen, sondern den gesamten afrikanischen Kontinent zu umrunden, wobei die Kosten an die Verbraucher weitergegeben werden und die Märkte verunsichert zurückbleiben. Möglicherweise beginnt sich hier die größte militärische Niederlage in der Geschichte Amerikas abzuzeichnen, während sich die gesamte Weltwirtschaft auf eine Reihe von Schockwellen einstellt, die auf sie zukommen. So wird beispielsweise berichtet, dass Großbritannien nur noch etwa zwei Wochen Dieselölreserven hat, während andere Länder wie Australien überhaupt keine Ölreserven mehr haben; von Amerika heißt es, dass seine Ölreserven auf dem niedrigsten Stand aller Zeiten seien.

Und dennoch setzt Trump seine Bombardierungen fort, unberührt von der globalen Katastrophe und den Konsequenzen seiner eigenen ungeheuerlichen Dummheit und Entschlossenheit, durch Wiederholung derselben Handlung ein anderes Ergebnis zu erzielen. Die Abgehobenheit von der Realität könnte jedoch nur von kurzer Dauer sein, wenn weltweit Engpässe bei Hunderten von Produkten sowie Preiserhöhungen und Hamsterkäufe die Medienberichterstattung dominieren und sich auf die US-Verbraucher auszuwirken beginnen. Egal wie dreist er die Kameras über die Lage im Krieg anlügt, er wird die Iraner nicht für Lebensmittelknappheit, höhere Benzinpreise und Massenentlassungen verantwortlich machen können, während wir die ersten Anzeichen eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs sehen. Viele Ökonomen haben vorhergesagt, dass dies irgendwann im September beginnen wird. Auf Amerika kommen große Verluste zu.

Oberst Lawrence Wilkerson zufolge kann er den Wahnsinn, den er erlebt, kaum fassen und stellt Trumps geistige Gesundheit in Frage: „Wir haben eine Katastrophe. Wir haben einen irrsinnigen Konflikt, aus dem sich die Vereinigten Staaten auf keine Weise ohne große Verluste befreien können“, sagte er kürzlich in einem Podcast. „Es werden bereits große Verluste erlitten. Es gibt keine Möglichkeit, dass der Iran verliert. Alles, was er tun muss, ist, 93 Millionen Menschen in einem Land von der Größe Westeuropas mit einem abwechslungsreichen Gelände, das man nicht glauben würde, wenn man dort wäre und es sähe, und mit entsprechenden Temperaturen, Bergen und Wüsten zu bleiben. Es wird nicht so schnell verschwinden. Und übrigens, habe ich erwähnt, dass es einen Verbündeten namens China hat, die größte Volkswirtschaft der Welt, und einen weiteren Verbündeten namens Russland, wahrscheinlich das kampferprobteste Militär und die kampferprobteste Verteidigungsindustrie der Welt? Habe ich das erwähnt? Das ist es, wo wir mit diesem wahnsinnigen Präsidenten stehen, der anfangs nur einen besseren Deal wollte als der schwarze Mann im Weißen Haus.“