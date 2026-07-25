Auf TACO setzen? Ölpreis rutscht trotz scheiternder „Diplomatie“ im Iran ab; Trump warnt China und Russland und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Es gibt Anzeichen für diplomatische Bemühungen: Berichten zufolge prüft Pakistan die Wiederaufnahme von Gesprächen zwischen den USA und dem Iran, während Trump angesichts des eskalierenden Konflikts nächste Woche ein Treffen mit Netanjahu plant.

Berichten zufolge prüft Pakistan die Wiederaufnahme von Gesprächen zwischen den USA und dem Iran, während Trump angesichts des eskalierenden Konflikts nächste Woche ein Treffen mit Netanjahu plant. Der Krieg dauert an – 13. Nacht in Folge mit Luftangriffen: Die USA führten zum 13. Mal in Folge nächtliche Luftangriffe auf den Iran durch, während Teheran neue Angriffe auf mit den USA verbundene Ziele in Bahrain, Jordanien, Kuwait und im Irak startete.

Die USA führten zum 13. Mal in Folge nächtliche Luftangriffe auf den Iran durch, während Teheran neue Angriffe auf mit den USA verbundene Ziele in Bahrain, Jordanien, Kuwait und im Irak startete. Ölpreis gibt nach: Die Rohölpreise fielen zum Wochenende trotz anhaltender Kämpfe, da vereinzelte Berichte über mögliche diplomatische Bemühungen die anhaltenden Angriffe in der Region überwogen.

Die Rohölpreise fielen zum Wochenende trotz anhaltender Kämpfe, da vereinzelte Berichte über mögliche diplomatische Bemühungen die anhaltenden Angriffe in der Region überwogen. Trump warnt Russland und China: Trump warnte China und Russland davor, den Iran mit Waffen zu beliefern oder ihm gezielte Hilfe zu leisten.

Trump warnte China und Russland davor, den Iran mit Waffen zu beliefern oder ihm gezielte Hilfe zu leisten. Politischer Druck im eigenen Land wächst: Eine neue Umfrage von Fox News ergab, dass die meisten Amerikaner den Krieg gegen den Iran ablehnen, während Berichte besagen, dass Trump angesichts des sich hinziehenden Konflikts zunehmend frustriert ist.

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Ölpreis gibt zum Wochenausklang nach – Anzeichen für „Diplomatie light“

Etwas überraschend geben die Ölpreise zum Wochenausklang nach, insbesondere nach einer Reihe von Schlagzeilen, die vielleicht als „Diplomatie light“ bezeichnet werden könnten; die Realität bleibt jedoch, dass die Bombardements eskalieren … und typischerweise kommt es in der Region am Wochenende, wenn die Märkte geschlossen sind, zu den heftigsten Bombenangriffen:

Pakistan lotet Weg zur Wiederaufnahme der Gespräche zwischen den USA und dem Iran aus: Reuters

Pakistans Vorstoß zur Wiederaufnahme der Gespräche folgt auf Druck aus China: Reuters

Houthis erklären, sie wollten die wichtige Meerenge von Bab al-Mandeb nicht sperren (nur für saudische Schiffe, wie sie sagen)

Trump trifft Netanjahu am Dienstag im Weißen Haus vor dem Hintergrund der Eskalation im Iran

Trump über China und Russlands Unterstützung für den Iran

Präsident Trump warnte China und Russland auf Truth Social davor, dem Iran Waffen zu liefern oder zu verkaufen, und erklärte: „Wenn sie das täten, wäre das sehr schlecht für sie.“ Er stellte jedoch auch klar: „Meiner Meinung nach sind sie nicht daran beteiligt.“

Dies liege „sicherlich nicht in ihrem besten Interesse“, fügte der Präsident hinzu. Der Präsident ging auf einen Bericht von Reuters ein, wonach iranische Angriffe auf CIA-Ziele am Golf zu Beginn des Krieges derzeit untersucht werden, da der Verdacht besteht, dass Russland oder China bei der Zielauswahl geholfen haben könnten.

Xi „hat mir gesagt, dass er das nicht tun würde“, schrieb Trump. Gab es ein „Pinky-Versprechen“?…

Irakischer Ministerpräsident dementiert NYT-Bericht über Waffenstillstandsangebot

Die jüngste kleine Friedensgeste Washingtons, über die am Donnerstagabend ausführlich berichtet wurde, war offenbar ein großer Reinfall, denn am Freitag hat das Büro des irakischen Ministerpräsidenten einen New York Times-Bericht dementiert, wonach der Iran einen US-Waffenstillstandsvorschlag abgelehnt habe, den der irakische Ministerpräsident Ali al-Zaidi in Teheran überbracht hatte.

In der aktuellen Erklärung des Büros des Premierministers hieß es, die Veröffentlichung in der Times sei „völlig unbegründet“ und habe „keinen Bezug zur Realität“. In der Erklärung wurde der vorübergehende Charakter des Vorschlags betont sowie die Tatsache, dass es sich um das „einzige Angebot auf dem Tisch“ handele, das die Frage der Kontrolle über die Straße von Hormus jedoch ungelöst lasse – weshalb Teheran kein Interesse daran habe.

Es ist zudem eine Tatsache, dass Teheran Trump ins Schwitzen bringen und ihm wirtschaftliche und politische Kosten auferlegen will, insbesondere im Vorfeld der Zwischenwahlen im November, bei denen sich die Republikaner im Kongress den Wählern stellen müssen, weil sie Trumps Iran-Krieg nicht eingedämmt haben. Die Iraner äußern dies weiterhin offen, wie beispielsweise in der folgenden Aussage des Parlamentspräsidenten:

They wanted to punish Iran.



Punished themselves with triple-digit oil instead.



10/10 strategy👏👏👏 pic.twitter.com/w80f1Xzuvk — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) July 23, 2026

Übersetzung von „X“: Sie wollten den Iran bestrafen.

Stattdessen haben sie sich selbst mit dreistelligen Ölpreisen bestraft.

Eine 10/10-Strategie

13. Nacht in Folge mit US-Luftangriffen

Unterdessen hat das US-Zentralkommando (CENTCOM) – in einer sich zu einer brutalen nächtlichen Routine entwickelnden Aktion – seine 13. Luftangriffswelle in Folge gegen den Iran abgeschlossen. Das Pentagon teilte mit, dass militärische Kommandozentralen, Lager für Drohnen, Kommunikationsnetze und Küstenüberwachungsanlagen ins Visier genommen wurden.

Iranische Staatsmedien berichteten in der Nacht zum Freitag, dass heftige Explosionen wichtige Knotenpunkte im ganzen Land erschütterten, darunter Khorramabad, Jask, Ahvaz, Bandar Abbas und den strategischen Außenposten auf der Insel Qeshm. Iranische Medien berichteten ferner, dass ein US-Raketenangriff im wichtigen Industrie- und Verkehrsknotenpunkt Ahvaz vier Tote und fünf Verletzte gefordert habe.

Während die Bomben fallen, signalisiert Teheran weiterhin, dass militärischer Druck keine billige Kapitulation erzwingen werde – der iranische Außenminister Abbas Araghchi geißelte die Eskalation seitens der USA und warnte, dass „sinnlose Aggression“ nur dazu führen werde, dass Trump einen „höheren Preis“ für ein Abkommen zur Beendigung des Krieges zahlen müsse.

Weitere iranische Vergeltungsmaßnahmen am Golf

Die iranischen Vergeltungsmaßnahmen gegen mit den USA verbundene Ziele am Golf setzten sich im gleichen gleichmäßigen Tempo fort; am Freitag habe das bahrainische Militär „mehrere heimtückische iranische Luftangriffe“ abgewehrt – so das Oberkommando der bahrainischen Streitkräfte.

Das bahrainische Militär verurteilte zudem Irans „systematisch feindseliges Vorgehen“ und „kriminelle Angriffe, die sich gegen Zivilisten richten“. In der Erklärung hieß es: „Das Oberkommando betont, dass der gezielte Einsatz von Raketen und Drohnen gegen Zivilisten und Privateigentum einen eklatanten Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht darstellt.“

Den ganzen Vormittag über gehörten auch Orte in Jordanien, Kuwait und im Nordirak zu den Zielen des iranischen Militärs. Sky News berichtet, dass „auch in der Nähe einer US-Stützpunkt im Irak, unweit des internationalen Flughafens von Erbil, Explosionen zu hören waren.“

Fox-Umfrage: Krieg gegen den Iran unbeliebter denn je

Fox füttert sein Boomer-Publikum mit etwas „Freedom Viagra“, garniert mit einer Prise Kriegsverbrechen:

Fox News discussion about Iran's infrastructure:



"What do you think we might hit first?"



"I don't know if we'll hit it first, but the Damavand plant supplies 40% of Tehran's electricity." pic.twitter.com/VpYVT2X4lI — The American Conservative (@amconmag) July 23, 2026

Übersetzung von „X“: Diskussion bei Fox News über die Infrastruktur des Iran:

„Was glauben Sie, was wir als Erstes angreifen könnten?“

„Ich weiß nicht, ob wir das als Erstes angreifen werden, aber das Kraftwerk Damavand liefert 40 % des Stroms für Teheran.“

Fox News berichtet jedoch auch über die Ergebnisse seiner neuesten Umfrage, wonach 56 % die anhaltenden amerikanischen Militäraktionen gegen den Iran ablehnen, darunter 40 %, die diese „nachdrücklich“ ablehnen. „Die Ablehnung gegenüber Präsident Donald Trumps Umgang mit dem Iran erreichte im Juli einen Rekordwert“, schreibt Fox.

„Eine Mehrheit der Wähler lehnt US-Militäraktionen ab, und fast zwei Drittel glauben, dass der Konflikt mindestens ein Jahr andauern wird“, heißt es in dem Bericht.

Ein frustrierter Trump befindet sich im „Rachemodus“

Gleichzeitig veröffentlicht das „Wall Street Journal“ einen umfassenden Untersuchungsbericht, dessen Inhalt für jeden aufmerksamen Beobachter der aktuellen Geschehnisse und des sich vertiefenden Sumpfes, in den sich die USA selbst hineinmanövrieren, lächerlich offensichtlich sein dürfte:

Da der Krieg im Iran nun bereits in den fünften Monat geht, ist Trump zunehmend frustriert darüber, dass sich ein Konflikt, von dem er einst glaubte, er würde innerhalb weniger Wochen vorbei sein, in die Länge zieht und kein Ende in Sicht ist, wie Regierungsvertreter und andere dem Präsidenten nahestehende Personen berichteten. Einige von Trumps Beratern befürchten nun, dass der Krieg – der zu höheren Preisen, sinkenden Zustimmungswerten und dem Tod von mehr als einem Dutzend US-Soldaten geführt hat – seine Präsidentschaft zermürbt und die ohnehin schon schlechten Aussichten der Republikaner bei den bevorstehenden Zwischenwahlen weiter verschlechtert.

Präsident Trump nimmt am Mittwoch an einer feierlichen Übergabezeremonie teil

Der Krieg fordert seinen „Zoll“ im Weißen Haus: WSJ

Der Krieg soll Trump und seine Spitzenbeamten schwer „belasten“. Dies geht aus weiteren Informationen hervor, die für jeden, der auch nur einen Funken unabhängigen Denkens besitzt, ohnehin schon offensichtlich waren:

Der Krieg spaltet die konservative Koalition, über die Trump einst die eiserne Kontrolle hatte, was einigen Republikanern aus dem Umfeld des Weißen Hauses Sorgen bereitet. Langjährige Verbündete Trumps wie die Fox-News-Moderatorin Laura Ingraham haben ihre Plattformen genutzt, um Bedenken darüber zu äußern, wie sich der Krieg auf die Republikaner bei den Zwischenwahlen im November auswirken könnte. Am Montag sagte sie, die „Uhr tickt“ bis zu den Zwischenwahlen. „Netanjahu hat uns in einen schrecklichen Konflikt voller Lügen geführt“, sagte Steve Bannon, ein langjähriger Berater Trumps. „Die Menschen können mit eigenen Augen sehen, was vor sich geht.“

Zwar trifft dieser Teil über Netanjahu zu, doch letztendlich war es Präsident Trump, der die Entscheidung getroffen hat, nachdem er jahrelang zuvor – und insbesondere im Wahlkampf – deutlich hervorgehoben hatte, dass ein Angriff auf den Iran und die Auslösung neuer Kriege im Nahen Osten zu den dümmsten außenpolitischen Schritten gehören würden, die ein Präsident unternehmen könnte.

Trump erklärte am Donnerstag, er werde Gelder aus dem Iran einziehen, um die Schäden zu begleichen, die während des Krieges an US-Stützpunkten und -Vermögenswerten entstanden sind. Der Iran reagierte darauf wie folgt…

Seizing another nation's assets to pay for unrelated future claims is an incendiary precedent.



Those who celebrate or profit from such funds should remember: once governments normalize confiscation, no one's assets are safe. Ensuing chaos will not be pretty or peaceful. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 24, 2026

Übersetzung von „X“: Die Beschlagnahmung von Vermögenswerten eines anderen Landes zur Begleichung künftiger Forderungen, die in keinem Zusammenhang damit stehen, ist ein brisanter Präzedenzfall.

Diejenigen, die solche Gelder bejubeln oder davon profitieren, sollten bedenken: Sobald Regierungen die Beschlagnahmung zur Normalität machen, sind die Vermögenswerte von niemandem mehr sicher. Das daraus resultierende Chaos wird weder schön noch friedlich sein.

Vielleicht dämmert es dem Präsidenten nun endlich, wie völlig unsinnig die „Operation Epic Fury“ ist. Das WSJ bemerkte zudem: „Im vergangenen Monat war der Präsident laut einem hochrangigen Regierungsvertreter so begeistert von der Aussicht, die Absichtserklärung mit Teheran zur Wiederöffnung der Straße von Hormus zu unterzeichnen, dass er republikanische Verbündete abtat, die sagten, die Iraner würden sich niemals an die Vereinbarung halten. Er wollte, dass es endlich vorbei ist, sagte Trump ihnen.“

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