Der Iran kritisiert den „Trittbrettfahrer“ Selenskyj scharf dafür, dass er „auf Geheiß Israels“ einen tödlichen Angriff auf ein Schiff im Kaspischen Meer angeordnet habe und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung:

Iran beschuldigt Selenskyj , den tödlichen Angriff auf ein Schiff im Kaspischen Meer angeordnet zu haben

, den tödlichen Angriff auf ein Schiff im Kaspischen Meer angeordnet zu haben US-Rohölpreis am Wochenende laut IG Markets um 5 % gesunken

Iran wird Vergeltungsschläge einstellen , wenn die USA die Pause beibehalten

, wenn die USA die Pause beibehalten Iran und Oman führen Gespräche über den Hormuz-Kanal, während die USA ihre Luftangriffe zum zweiten Tag in Folge aussetzen

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Iran greift „Trittbrettfahrer“ Selenskyj wegen Angriff auf dem Kaspischen Meer scharf an

Der Iran hat der Ukraine vorgeworfen, ein iranisches Handelsschiff im Kaspischen Meer angegriffen zu haben, was nach iranischen Angaben zu einer Explosion führte, bei der ein Matrose ums Leben kam und ein weiterer verletzt wurde.

Wie wir bereits berichteten, scheint die Ukraine offen mit dieser Eskalation zu prahlen. Präsident Selenskyj selbst verkündete kurz darauf auf X: „Auch wir haben sehr gute Ergebnisse bei Fernangriffen in den Gewässern des Kaspischen Meeres erzielt. Dabei handelt es sich insbesondere um Schiffe, die am Transport von Militärfracht aus dem Iran beteiligt waren, sowie um ein Kriegsschiff.“

Das iranische Außenministerium bestellte den ukrainischen Geschäftsträger in Teheran ein, um scharf gegen den „feindseligen und kriminellen“ Angriff vom Samstag zu protestieren, wie die IRNA berichtete. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi warnte zudem, dass der „eklatante Verstoß gegen die UN-Charta“, der „auf Geheiß Israels“ begangen wurde, dazu dienen könnte, „Europa in seinen Krieg hineinzuziehen“. Araghchi verurteilte und griff auch Selenskyj persönlich an und bezeichnete ihn als den „Trittbrettfahrer in Kiew“…

Selenskyj hat ein iranisches Handelsschiff angegriffen und dabei einen Seemann getötet. Ein eklatanter Verstoß gegen die UN-Charta, begangen auf Geheiß Israels, um Europa in seinen Krieg hineinzuziehen.

Zelenskyy has attacked an Iranian commercial vessel, killing a sailor. A blatant UN Charter violation done at Israel's behest to drag Europe into its war.



In calls with EU High Rep Kallas and FM Lavrov, made clear that what the freeloader in Kyiv did CANNOT GO UNANSWERED. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 26, 2026

Übersetzung von „X“: Selenskyj hat ein iranisches Handelsschiff angegriffen und dabei einen Seemann getötet. Ein eklatanter Verstoß gegen die UN-Charta, der auf Geheiß Israels begangen wurde, um Europa in seinen Krieg hineinzuziehen.

In Telefonaten mit der Hohen Vertreterin der EU, Kallas, und Außenminister Lawrow wurde deutlich gemacht, dass das, was der Trittbrettfahrer in Kiew getan hat, NICHT UNBEANTWORTET BLEIBEN DARF.

Das Risiko, dass der Russland-Ukraine-Konflikt mit dem US-Iran-Konflikt verschmilzt, erscheint plausibel, ist aber nach wie vor gering – und doch zeigt die Lage am Kaspischen Meer, dass dies tatsächlich möglich ist. Die Iraner haben nach alternativen Handels- und Schifffahrtsrouten über das Kaspische Meer gesucht, und zu Beginn der Operation „Epic Fury“ sollen israelische Kampfflugzeuge dort iranische Marineschiffe ins Visier genommen und ausgeschaltet haben.

Es ist nicht das erste Mal, dass Außenminister Araghchi Selenskyj kritisiert hat. So bezeichnete er Selenskyj beispielsweise bereits im Januar dieses Jahres als „verwirrten Clown“ und sagte, der ukrainische Staatschef habe „die amerikanischen und europäischen Steuerzahler ausgenommen, um die Taschen seiner korrupten Generäle zu füllen.“ Zwischen den beiden Ländern kam es zuvor zu Auseinandersetzungen wegen der Lieferung von „Shahed“-Selbstmorddrohnen durch den Iran an Russland.

Iran wird Vergeltungsschläge einstellen, wenn die USA die Pause aufrechterhalten

Der diplomatische Weg scheint sich geöffnet zu haben, nachdem die Trump-Regierung als Geste des guten Willens vor dem Wochenende – das nun bereits in den zweiten Tag geht – eine Pause bei den Luftangriffen verkündet hatte. Dies schuf Raum für ein Treffen zwischen omanischen und iranischen Vertretern am Wochenende, wobei Teheran von „einigen Fortschritten“ berichtete. Die Gespräche haben nun zu einer gegenseitigen Waffenruhe geführt, wonach der Iran Vergeltungsschläge gegen US-Stützpunkte einstellen würde, solange die USA ihre Pause bei den Luftangriffen aufrechterhalten.

Reuters berichtet:

Der Iran wird seine eigenen Angriffe einstellen, solange die Vereinigten Staaten ihre jüngste Pause bei den Luftangriffen aufrechterhalten, erklärte ein hochrangiger iranischer Vertreter am Sonntag gegenüber Reuters, nachdem Präsident Donald Trump seine seit zwei Wochen andauernde Bombardierungskampagne abrupt abgebrochen hatte.

Nach 13 Nächten mit sich verschärfenden US-Luftangriffen auf den Iran setzte das Pentagon die Kampagne am späten Freitagabend abrupt aus; weder am Samstag noch am Sonntag wurden US-Angriffe gemeldet.

Der Iran, der bisher auf jede Nacht mit US-Angriffen mit eigenen Angriffen auf Nachbarländer reagiert hatte, in denen sich US-Stützpunkte befinden, hat ebenfalls seit zwei Tagen das Feuer eingestellt.

Der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Mike Waltz, erklärte am Sonntag gegenüber Fox News, Trump habe beschlossen, die US-Angriffe auszusetzen, um der Diplomatie mehr Zeit zu geben.

„Er gibt den Gesprächen etwas Spielraum, er lässt ihnen ein wenig Raum“, sagte Waltz, ohne weitere Details zu nennen.

Die hochrangige iranische Quelle, die unter der Bedingung der Anonymität sprach, erklärte gegenüber Reuters: „Die Position des Iran bleibt ‚Angriff für Angriff‘: Wenn die Angriffe aufhören, wird auch der Iran seine Operationen einstellen. Diese Botschaft wurde den Vereinigten Staaten bereits übermittelt.“

Die Quelle fügte hinzu: „Der Iran ist jedoch bereit, umfassend zu reagieren, sollte die USA einen weiteren Angriff starten.“

Auf die Frage nach der Pause erklärte ein hochrangiger Vertreter der Trump-Regierung am Samstag, der Präsident habe „stets deutlich gemacht, dass er der Diplomatie den Vorzug gibt, aber er hat dem Iran gezeigt, was passieren wird, wenn sie nicht ernsthaft an den Verhandlungstisch zurückkehren.“

Die hochrangige iranische Quelle sagte, Teheran hege keine großen Hoffnungen, dass Trumps Entscheidung, die Angriffe auszusetzen, eine wesentliche Änderung der Verhandlungsposition der USA darstelle.

„Es herrscht mehr Skepsis als Optimismus hinsichtlich der Einstellung der Angriffe. Die vorherrschende Ansicht ist, dass die Pause eher taktischer Natur ist als echt. Der Iran hat genug bittere Erfahrungen mit dem gesammelt, was er als Täuschung seitens der USA ansieht“, sagte die Quelle.

Da beide Seiten versuchen, einen diplomatischen Weg zu finden, um die sich verschärfenden Vergeltungsschläge zu beenden, die die Brent-Rohöl-Futures letzte Woche auf über 100 US-Dollar pro Barrel getrieben hatten, ist der Wochenend-US-Rohölpreis über IG Markets am späten Vormittag New Yorker Zeit um etwa 5 % gefallen.

Iran und Oman führen Gespräche zur Straße von Hormus, während die USA ihre Luftangriffe zum zweiten Tag in Folge aussetzen

Das US-Militär hat seine Luftangriffe gegen den Iran nach fast zwei Wochen gegenseitiger Vergeltungsschläge zum zweiten Mal in Folge für eine Nacht ausgesetzt. Die US-Angriffe zielten darauf ab, Teherans Fähigkeiten im Bereich von Einweg-Angriffsdrohnen und Raketen rund um die Straße von Hormus zu schwächen, während der Iran US-Stützpunkte in der Region angriff.

Die Unterbrechung ist das bislang deutlichste Signal dafür, dass sich möglicherweise ein diplomatischer Ausweg abzeichnet, da iranische und omanische Vertreter über Fortschritte bei den Gesprächen zur Wiederöffnung der wichtigen Seestraße berichten.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Baghaei, erklärte in einem Telegram-Beitrag, er habe sich am Freitag und Samstag mit dem stellvertretenden Außenminister Omans getroffen und Gespräche über die Wiederherstellung der sicheren Durchfahrt für Handelsschiffe durch die Straße von Hormuz geführt.

Baghaei sagte, die Vertreter hätten sich über Grundsätze und operative Mechanismen zur Gewährleistung einer sicheren Schifffahrt durch die Meerenge ausgetauscht.

„Die Gespräche waren konstruktiv, und es wurden einige Fortschritte erzielt“, fügte er hinzu und wies darauf hin, dass die technischen und politischen Konsultationen weiterhin andauern. Die omanische Delegation verließ Teheran am Samstagabend.

Camera zooms in to reveal LINE of ships all 'stopped in Strait of Hormuz' — Fars News pic.twitter.com/F8wDPdBDBT — RTVisual (@RT_Visual_on_X) July 26, 2026

Übersetzung von „X“: Die Kamera zoomt heran und zeigt eine REIHE von Schiffen, die alle „in der Straße von Hormus festsitzen“ — Fars News

Die Gespräche fielen mit einer zweitägigen Pause der US-Streiks zusammen und fanden statt, während die Brent-Rohöl-Futures in den dreistelligen Bereich schossen und der nationale Durchschnittspreis für Normalbenzin über die politisch heikle Marke von 4 Dollar pro Gallone sprang.

Natasha Kaneva, Leiterin des Bereichs „Global Commodities Research and Strategy“ bei JPMorgan, erklärte ihren Kunden letzte Woche, dass Brent-Preise auf diesem Niveau den Druck auf Washington erhöhen könnten, die diplomatischen Kanäle wieder zu öffnen.

Unterdessen trat der Sprecher der iranischen Armee, Mohammad Akraminia, am Sonntag im staatlichen Fernsehen auf und warnte die USA, dass weitere Luftangriffe den Konflikt ausweiten würden.

„Ich glaube, wenn die Amerikaner erneut auf die Täuschungsmanöver der Zionisten hereinfallen oder sich mit ihnen verbünden und darauf bestehen, den Krieg fortzusetzen – insbesondere durch Luftangriffe –, wird sich dieser geografisch weiter ausdehnen“, warnte Akraminia.

Akraminia erklärte, der Konflikt habe sich bereits auf die Meerenge von Bab al-Mandab im südlichen Roten Meer ausgeweitet, und verwies dabei auf die jüngsten Angriffe der Houthis auf Tanker.

„Der Umfang unserer Operationen erstreckt sich nun auf die gesamte Region, von den US-Stützpunkten in Jordanien bis hin zu den Ländern am Persischen Golf“, sagte er.

Zuvor hatte die britische Behörde „Maritime Trade Operations“ einen Vorfall im südlichen Roten Meer gemeldet, nachdem ein „Tanker einen Einschlag eines unbekannten Projektils in der Nähe des Schiffes beobachtet hatte“. Details sind derzeit noch spärlich.

Nächste Woche wird der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nach Washington, D.C. reisen, um sich am Dienstag im Weißen Haus mit Präsident Trump zu treffen.

Die neuesten Schlagzeilen der vergangenen Nacht, mit freundlicher Genehmigung von Bloomberg:

Pause bei den US-Luftangriffen auf den Iran

Die USA haben ihre fast zweiwöchige Serie nächtlicher Luftangriffe auf den Iran am Sonntagmorgen zum zweiten Mal in Folge unterbrochen.

Laut dem „Telegraph“ hat Trump Pläne zur Eskalation des Krieges ausgesetzt, nachdem er gewarnt wurde, dass den USA die Raketen ausgehen; die Pause verschafft zudem Zeit für Verhandlungen mit dem Iran.

Der Sprecher der iranischen Armee erklärte, der Iran habe als Reaktion auf die US-Pause ebenfalls seine Vergeltungsmaßnahmen ausgesetzt. Dennoch warnte er, dass die Verwundbarkeit der USA zunehmen würde, sollten die USA Bodenoperationen durchführen.

Netanjahu sagte, er werde die Lage im Iran mit Trump besprechen.

Diplomatie & Verhandlungen

Trump sagte am Freitag, die USA seien für neue groß angelegte Angriffe „bereit und in Position“, hätten jedoch noch nicht entschieden, ob sie diese fortsetzen würden, solange die Gespräche mit dem Iran andauerten; er sagte, der Iran würde „gerne einen Deal abschließen“, aber es sei noch nicht an der Zeit.

Trump neigte am Freitag zur Diplomatie und verwies während eines 38-minütigen Auftritts im Oval Office sechsmal auf Verhandlungen mit iranischen Vertretern, ließ dabei jedoch die Möglichkeit einer militärischen Eskalation offen.

Die stellvertretenden Außenminister des Iran und Omans führten am Freitag und Samstag in Teheran Gespräche über die Gewährleistung einer sicheren Schifffahrt durch die Straße von Hormus, wobei von einigen Fortschritten berichtet wurde.

China forderte den Iran und die USA nachdrücklich auf, zum Waffenstillstandsabkommen zurückzukehren, wobei Außenminister Wang Yi tiefe Besorgnis über eine erneute Eskalation im Nahen Osten zum Ausdruck brachte.

Regionale Auswirkungen

Die vom Iran unterstützten Houthis gaben an, am Samstag Raketen und Drohnen auf Anlagen von Saudi Aramco in Jizan und Yanbu abgefeuert zu haben; die saudischen Behörden gaben kurzzeitig Notfallwarnungen heraus, bevor sie erklärten, die Gefahr sei vorüber, wobei es keine unmittelbare Bestätigung seitens der saudischen Regierung oder von Aramco gab.

Ein Bericht der britischen Marine vom Sonntag wies darauf hin, dass ein Geschoss in der Nähe eines Tankers im südlichen Roten Meer eingeschlagen sei; das Schiff und die Besatzung seien unversehrt.

Ein LPG-Tanker mit 28 indischen Besatzungsmitgliedern wurde am Freitag in iranischen Hoheitsgewässern angegriffen; die indische Botschaft bestätigte, dass die Besatzung in Sicherheit ist.

Hintergrund & Kontext

Die USA hatten den Umfang ihrer Angriffe über zwei Wochen hinweg schrittweise ausgeweitet und Brücken sowie Infrastruktur tiefer im Inneren des Iran getroffen, nachdem ein kurzer Waffenstillstand im Juni aufgrund eines Kampfes um die Kontrolle über die Straße von Hormus zusammengebrochen war.

Der Milliardär und Investor Ray Dalio warnte, dass der Ausgang des Krieges von der Straße von Hormus abhänge, und bezeichnete einen entscheidenden Zusammenstoß als unmittelbar bevorstehend.

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