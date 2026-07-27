Die „Projekte“, die den nächsten Weltkrieg auslösen könnten

Von Tyler Durden

Verfasst von Madge Waggy,

Die militärischen, industriellen und strategischen Programme, die die Welt im Jahr 2026 neu gestalten

Die gefährlichsten geopolitischen Entwicklungen des Jahres 2026 sind nicht unbedingt die Waffen, die bereits abgefeuert wurden, sondern die Systeme, die in Erwartung der nächsten Krise aufgebaut werden. In ganz Europa, im indopazifischen Raum und im Nahen Osten wenden Regierungen außerordentliche Ressourcen für die Rüstungsproduktion, strategische Infrastruktur, die Beschaffung von Waffen und die langfristige Verteidigungsplanung auf und schaffen so ein globales Sicherheitsumfeld, in dem die Kriegsvorbereitung selbst zu einem der prägenden Merkmale der internationalen Politik geworden ist. Die offizielle Rechtfertigung lautet fast immer „Abschreckung“: Stärkere Armeen sollen Aggressionen verhindern, größere Waffenvorräte sollen Gegner zum Nachdenken bringen und neue militärische Infrastruktur soll Lücken schließen, die andernfalls zu Angriffen einladen könnten. Doch die Abschreckung birgt ein inhärentes Paradoxon. Jede von einem Staat aufgebaute militärische Fähigkeit wird von einem anderen als potenzielle Bedrohung gewertet, und jede Reaktion kann dann als Rechtfertigung für eine weitere Runde von Vorbereitungen herangezogen werden. Was dabei entsteht, ist nicht unbedingt ein geordneter Marsch auf einen einzigen globalen Konflikt zu, sondern etwas Instabileres: eine Ansammlung immer ausgefeilterer militärischer Projekte, die gleichzeitig in mehreren Regionen ablaufen und jeweils darauf ausgelegt sind, Krieg zu verhindern, dabei aber die Folgen von Fehleinschätzungen potenziell weitaus schwerwiegender machen.

Das Ausmaß dieses Wandels ist längst keine Spekulation mehr. Nach Angaben des Stockholmer Internationalen Friedensforschungsinstituts (SIPRI) beliefen sich die weltweiten Militärausgaben im Jahr 2025 auf rund 2,887 Billionen US-Dollar, womit sie das elfte Jahr in Folge gestiegen sind. Die europäischen Militärausgaben stiegen um 14 % auf rund 864 Milliarden US-Dollar, während die Militärausgaben in Asien und Ozeanien um 8,1 % auf etwa 681 Milliarden US-Dollar zunahmen. Die Vereinigten Staaten blieben mit rund 954 Milliarden US-Dollar der weltweit größte Militärausgabenführer, gefolgt von China mit 336 Milliarden US-Dollar und Russland mit 190 Milliarden US-Dollar. Zusammen entfielen auf diese drei Länder rund 51 % der weltweiten Militärausgaben. SIPRI berichtete außerdem, dass die europäischen NATO-Mitglieder ihre Ausgaben stark erhöhten, während Chinas Militärausgaben ihren jahrzehntelangen Aufwärtstrend fortsetzten und Taiwan seine eigenen Militärausgaben im Jahr 2025 um etwa 14 % erhöhte. Diese Zahlen beweisen nicht, dass ein Weltkrieg bevorsteht, aber sie offenbaren ein internationales System, in dem die größten Militärmächte gleichzeitig ihre strategischen Fähigkeiten ausbauen oder umstrukturieren.

Die „redaktionelle Risikoeinschätzung“ ist eine analytische Einstufung, die auf Eskalationspotenzial, der Nähe militärischer Kräfte, strategischer Bedeutung und der Wahrscheinlichkeit einer Einmischung von Großmächten basiert. Es handelt sich dabei nicht um eine offizielle Wahrscheinlichkeitsprognose. Daten zu Militärausgaben: SIPRI. Aktuelle Entwicklungen in der Taiwanstraße und im Nahen Osten: Reuters und AP.

Das wichtigste Merkmal dieser Tabelle ist nicht eine einzelne Zahl, sondern die gleichzeitige Konzentration militärischen Drucks auf mehrere Schauplätze. Europa baut seine Verteidigungskapazitäten in einem seit Jahrzehnten nicht mehr gesehenen Tempo wieder auf, China setzt seine militärische Modernisierung fort und übt gleichzeitig Druck rund um Taiwan aus, Russland hält weiterhin stark an seinen Kriegsausgaben fest, und die Vereinigten Staaten versuchen, ihre strategischen Verpflichtungen in Europa, im Nahen Osten und im Indopazifik aufrechtzuerhalten. Dies schafft ein geopolitisches Umfeld, in dem eine Krise in einer Region Ressourcen, Aufmerksamkeit und militärische Kapazitäten binden könnte, die gleichzeitig an anderer Stelle benötigt werden. Das Risiko besteht daher nicht einfach darin, dass ein Land beschließt, einen globalen Krieg zu beginnen; vielmehr besteht die Gefahr, dass mehrere regionale Krisen genau in dem Moment miteinander in Wechselwirkung treten könnten, in dem den Regierungen weniger diplomatische und militärische Ressourcen zur Verfügung stehen, um sie einzudämmen.

EUROPAS WIEDERAUFRÜSTUNGSPROJEKT

Europas Wiederaufrüstung ist vielleicht das deutlichste Beispiel für ein strategisches Projekt, das gleichzeitig defensiv in seiner Absicht und potenziell destabilisierend in der Wahrnehmung ist. Der Wandel begann mit der Erkenntnis, dass der Kontinent nach dem Kalten Krieg einen Rückgang seiner konventionellen militärischen Fähigkeiten zugelassen hatte, doch der Krieg in der Ukraine hat diese Einschätzung grundlegend verändert. Regierungen, die die Verteidigung jahrelang als zweitrangige Haushaltspriorität behandelt hatten, bauen nun Munitionsreserven wieder auf, erweitern die Waffenproduktion, bestellen neue Flugzeuge und Raketensysteme, stärken die militärische Logistik und investieren in die Infrastruktur, die erforderlich ist, um große Truppen- und Ausrüstungsmengen quer über den Kontinent zu verlegen. Die NATO hat ihre Mitglieder zu einem langfristigen Ziel verpflichtet, bis 2035 jährlich 5 % des BIP für Verteidigung und verteidigungsbezogene Sicherheitsanforderungen auszugeben, während das Bündnis im Juli 2026 berichtete, dass die europäischen Verbündeten und Kanada ihre Kernausgaben für Verteidigung im Jahr 2025 im Vergleich zu 2024 bereits um fast 20 % erhöht hatten. Die NATO arbeitet zudem ausdrücklich mit der Industrie zusammen, um die Produktionskapazitäten, einschließlich Munitionsvorräte und anderer militärischer Fähigkeiten, auszubauen.

Die wirtschaftliche Dimension dieses Wandels ist von großer Bedeutung, da die militärische Produktion nicht von heute auf morgen ausgebaut werden kann. Eine Regierung kann zwar in einer einzigen Parlamentssitzung ein höheres Verteidigungsbudget ankündigen, doch der Aufbau von Fabriken, qualifizierten Arbeitskräften, Lieferketten und Produktionslinien erfordert Jahre. Sind diese Systeme erst einmal etabliert, entwickeln sie eine eigene Dynamik. Rüstungsunternehmen erhalten langfristige Verträge, Regierungen werden von inländischen Produktionskapazitäten abhängig, und Militärplaner beginnen, Strategien rund um Waffen zu entwerfen, die möglicherweise jahrzehntelang im Einsatz bleiben. Das Ergebnis ist eher ein struktureller Wandel als eine vorübergehende Reaktion auf eine einzelne Krise. Europa kauft nicht einfach nur mehr Waffen; es baut ein industrielles Ökosystem wieder auf, das in der Lage ist, diese in großem Maßstab zu produzieren.

Aus Moskaus Sicht lässt sich derselbe Wandel ganz anders interpretieren. Europäische Regierungen beschreiben ihren militärischen Ausbau als Reaktion auf russische Aggression und als Mittel zur Verhinderung künftiger Konflikte. Russland dürfte den Ausbau der europäischen Militärkapazitäten, die erweiterte NATO-Produktion und den Ausbau der strategischen Infrastruktur jedoch als Beweis dafür ansehen, dass sich der Kontinent auf eine langwierige Konfrontation vorbereitet. Dies ist das klassische Sicherheitsdilemma und einer der hartnäckigsten Mechanismen hinter den Wettrüsten in der gesamten modernen Geschichte. Das grundlegende Problem besteht darin, dass zwei Regierungen gleichzeitig glauben können, defensiv zu handeln, während sie die Verteidigungsmaßnahmen der jeweils anderen Seite als Vorbereitung auf eine Aggression interpretieren.

Die Gefahr wird größer, wenn militärische Infrastruktur einen dauerhaften Charakter annimmt. Ein vorübergehender Einsatz kann relativ schnell wieder abgezogen werden; eine Fabrik, die für die jahrzehntelange Munitionsproduktion errichtet wurde, ein neuer Logistikkorridor oder eine permanente militärische Anlage schaffen jedoch eine andere strategische Realität. Diese Projekte schaffen Kapazitäten, die noch lange verfügbar bleiben, nachdem sich die politischen Umstände, die sie ursprünglich rechtfertigten, bereits geändert haben. Das Ergebnis ist ein Kontinent, der zunehmend auf die Möglichkeit einer langwierigen Konfrontation ausgerichtet ist, wobei Verteidigungsausgaben nicht mehr nur eine Reaktion auf Krieg sind, sondern zu einem dauerhaften Bestandteil der Wirtschafts- und Industriepolitik werden. Das macht einen Krieg in Europa nicht unvermeidlich, bedeutet aber, dass die dafür erforderlichen physischen und industriellen Kapazitäten erheblich ausgebaut werden.

DIE STRASSE VON TAIWAN: DIE GEFÄHRLICHSTE KONVERGENZ VON MILITÄRMACHT UND GLOBALER WIRTSCHAFT

Die Taiwan-Straße stellt eine andere Art von Gefahr dar, da sie territoriale Souveränität, nationale Identität, militärischen Wettbewerb und die technologischen Grundlagen der Weltwirtschaft miteinander verbindet. China beansprucht Taiwan als Teil seines Hoheitsgebiets, während Taiwan an seiner eigenen demokratischen Regierung festhält und Pekings Souveränitätsansprüche zurückweist. Die Vereinigten Staaten sind durch Waffenverkäufe und strategische Verpflichtungen nach wie vor stark in die Sicherheit der Insel eingebunden, sodass jede ernsthafte militärische Konfrontation das Potenzial birgt, die beiden größten Militärmächte der Welt in einen direkten Konflikt zu verwickeln.

Die jüngsten Entwicklungen zeigen, wie schnell sich das militärische Umfeld verändern kann. Am 23. Juli 2026 begann China mit zweitägigen Live-Feuer-Übungen in Abschnitten der Taiwanstraße nahe der Küste der Provinz Fujian, nachdem hochrangige Gespräche zwischen dem US-Außenminister Marco Rubio und dem chinesischen Außenminister Wang Yi stattgefunden hatten, bei denen Taiwan ein zentrales Thema war. Die Übungen folgten auf frühere groß angelegte chinesische Militärmanöver und fanden vor dem Hintergrund anhaltender Besorgnis über die Ausweitung militärischer Aktivitäten rund um Taiwan statt.

Chinas militärische Modernisierung spielt in dieser strategischen Gleichung eine zentrale Rolle. Nach Schätzungen des SIPRI beliefen sich die chinesischen Militärausgaben im Jahr 2025 auf rund 336 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 7,4 % entspricht und das einunddreißigste Jahr in Folge mit jährlichem Wachstum darstellt. Taiwan erhöhte unterdessen seine eigenen Militärausgaben um rund 14 % auf 18,2 Milliarden US-Dollar, während Japans Ausgaben um 9,7 % auf 62,2 Milliarden US-Dollar stiegen. Das Muster ist unverkennbar: China baut seine militärischen Fähigkeiten aus, während Länder, die die Folgen einer regionalen Vorherrschaft Chinas fürchten, gleichzeitig ihre eigenen stärken. Das Ergebnis ist ein zunehmend dichtes militärisches Umfeld, in dem Kriegsschiffe, Flugzeuge, Raketen, Nachrichtensysteme und Überwachungsplattformen in unmittelbarer Nähe zueinander operieren.

An dieser Stelle wird das Taiwan-Problem größer als die Insel selbst. Jeder größere Konflikt würde sofort eine der weltweit wichtigsten Technologie- und Handelsregionen bedrohen, mit Folgen, die sich auf die Halbleiterfertigung, den Seehandel, die Finanzmärkte und globale Lieferketten ausweiten würden. Eine militärische Krise in der Taiwanstraße könnte daher wirtschaftliche Folgen nach sich ziehen, noch bevor sich der Konflikt überhaupt zu einem umfassenden Krieg entwickelt hätte. Die strategische Bedeutung der Region bedeutet, dass die internationale Gemeinschaft ein starkes Interesse daran hat, eine Eskalation zu verhindern, aber sie bedeutet auch, dass die Zahl der Akteure, die etwas zu verlieren haben, außergewöhnlich groß ist.

Das gefährlichste Szenario muss nicht unbedingt eine sorgfältig geplante Invasion sein. Eine Krise könnte durch einen Unfall, einen unerwarteten militärischen Zwischenfall oder eine unter extremem Druck getroffene politische Entscheidung entstehen. Da Militärübungen immer häufiger stattfinden und die Streitkräfte immer näher beieinander operieren, wird es zunehmend schwieriger, zwischen Signalen und Provokationen zu unterscheiden. Die unmittelbare Herausforderung besteht daher nicht einfach darin, festzustellen, ob Peking beabsichtigt, Gewalt gegen Taiwan anzuwenden, sondern ob die von China, Taiwan, den Vereinigten Staaten und ihren regionalen Partnern aufgebauten militärischen Systeme genügend Spielraum für Diplomatie lassen, wenn etwas schiefgeht.

DER NAHE OSTEN UND DIE STRASSE VON HORMUZ

Während Taiwan die Möglichkeit einer künftigen Konfrontation zwischen Großmächten darstellt, zeigt der Nahe Osten, was geschieht, wenn eine Eskalation bereits im Gange ist. Der anhaltende Konflikt zwischen den USA und dem Iran ist in eine gefährliche Phase eingetreten, in der militärische Operationen, Angriffe auf die Infrastruktur und die Störung des Seehandels miteinander verflochten sind. Laut einer Meldung der AP vom 23. Juli führten US-Streitkräfte inmitten anhaltender Spannungen rund um die Straße von Hormus eine weitere Nacht lang Luftangriffe gegen den Iran durch, während der Iran und verbündete Kräfte Schiffe und regionale Infrastruktur bedrohten oder angriffen. Reuters berichtete, dass der Konflikt die Vereinigten Staaten bereits rund 37,5 Milliarden US-Dollar gekostet habe, wobei 18 amerikanische Soldaten getötet und mehr als 430 verwundet wurden, während die Störung des Schiffsverkehrs durch wichtige regionale Engpässe weitreichende wirtschaftliche Folgen nach sich gezogen habe.

Die Straße von Hormus ist besonders gefährlich, da sie eine regionale militärische Konfrontation in ein globales Wirtschaftsproblem verwandelt. Die Wasserstraße ist eine entscheidende Route für Energietransporte, was bedeutet, dass jede länger andauernde Störung nicht nur die kriegführenden Länder betrifft, sondern auch Regierungen, Industrien und Verbraucher in Tausenden von Kilometern Entfernung. Reuters berichtete am 22. Juli, dass der Konflikt die Aussichten für den globalen Ölmarkt im Jahr 2026 erheblich verschlechtert habe, wobei Analysten ein globales Öldefizit von etwa 1,5 Millionen Barrel pro Tag prognostizierten, da die Störungen weiterhin die Exporte aus der Golfregion beeinträchtigten. In demselben Bericht wurde angemerkt, dass der Preis für Brent-Rohöl während der erneuten Eskalation stark angestiegen sei.

An diesem Punkt beginnt die militärische Eskalation, ein Eigenleben zu entwickeln. Sobald Energieinfrastruktur, Schifffahrtswege und zivile Wirtschaftssysteme Teil eines Konflikts werden, hat jede militärische Aktion Konsequenzen, die weit über das Schlachtfeld hinausreichen. Ein Angriff auf einen Hafen kann sich auf die Versicherungsmärkte auswirken. Ein Angriff auf einen Tanker kann Schifffahrtsrouten verändern. Eine Bedrohung der Energieinfrastruktur kann die Ölpreise beeinflussen, noch bevor auch nur ein einziges Barrel physisch vom Markt genommen wird. Der Konflikt wird zu einem Teufelskreis, in dem militärische Entscheidungen wirtschaftlichen Druck erzeugen, wirtschaftlicher Druck politischen Druck erzeugt und politischer Druck Regierungen dazu veranlasst, noch aggressivere Positionen einzunehmen.

Die jüngsten Entwicklungen im Roten Meer verdeutlichen die Gefahr einer geografischen Ausweitung. Am 23. Juli berichtete die AP, dass die vom Iran unterstützte Houthi-Bewegung im Jemen die Verantwortung für Angriffe auf zwei saudische Öltanker im Roten Meer übernommen habe, während US-Streitkräfte ihre Angriffe auf iranische Ziele fortsetzten. Die Einbeziehung weiterer Seewege eröffnet die Möglichkeit, dass sich der Konflikt schrittweise auf mehrere strategische Engpässe ausweiten könnte, die die Straße von Hormus mit der Meerenge von Bab el-Mandeb und dem gesamten Schifffahrtssystem des Roten Meeres verbinden.

DAS MILITÄR-INDUSTRIELLE PROJEKT, DAS ALLE VERBINDET

Das derzeit folgenreichste Projekt könnte daher der Ausbau der militärisch-industriellen Kapazitäten selbst sein. Europa steigert seine Produktion, die NATO strebt eine höhere industrielle Leistungsfähigkeit an, China setzt die Modernisierung seines Militärs fort und Länder in ganz Asien reagieren darauf mit einer Aufstockung ihrer eigenen Verteidigungshaushalte. Daten des SIPRI zeigen, dass die weltweiten Militärausgaben im Jahr 2025 ihren höchsten jemals verzeichneten Stand erreichten, während sich die stärksten Anstiege auf Regionen konzentrierten, in denen bereits erhebliche geopolitische Spannungen herrschten. Dies belegt zwar keinen direkten kausalen Zusammenhang zwischen Militärausgaben und Krieg, zeigt jedoch, dass das internationale System gerade in dem Moment, in dem das diplomatische Vertrauen zwischen den Großmächten schwächer wird, massiv in die Fähigkeit investiert, Konflikte aufrechtzuerhalten.

Es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen der Vorbereitung auf einen Krieg und dem Wunsch nach Krieg. Regierungen könnten rational zu dem Schluss kommen, dass der beste Weg zur Verhinderung von Aggressionen darin besteht, über überwältigende militärische Fähigkeiten zu verfügen, große Reserven zu unterhalten und die Fähigkeit zur sofortigen Reaktion unter Beweis zu stellen. Aus dieser Perspektive ist die Aufrüstung ein Instrument des Friedens. Die Schwierigkeit besteht darin, dass Abschreckung von der Interpretation abhängt. Ein militärisches Projekt, das dem Land, das es aufbaut, defensiv erscheint, kann dem Land, das es beobachtet, offensiv erscheinen. Dieses Problem verschärft sich besonders, wenn mehrere Staaten gleichzeitig aufrüsten, da jede Regierung die Maßnahmen der anderen als Beweis dafür nutzen kann, dass ihre eigene Aufrüstung gerechtfertigt ist.

Der statistische Trend ist daher weniger als Vorhersage eines Krieges von Bedeutung als vielmehr als Indikator für strategische Psychologie. Die Welt gibt mehr aus, weil Regierungen zunehmend davon überzeugt sind, dass die Zukunft gefährlicher sein wird. Diese Überzeugung selbst beeinflusst die Politik, und die Politik verändert wiederum das Umfeld, das diese Überzeugung überhaupt erst hervorgebracht hat. Das Ergebnis ist ein sich selbst verstärkender Kreislauf, in dem Unsicherheit militärische Investitionen hervorruft, militärische Investitionen Misstrauen hervorrufen und Misstrauen weitere Unsicherheit hervorruft.

Aus diesem Grund sind die wichtigsten Projekte des Jahres 2026 nicht unbedingt einzelne Waffensysteme. Es sind vielmehr die langfristigen Strukturen, die um sie herum aufgebaut werden: Rüstungsindustrien, Militärlogistik, strategische Allianzen, Marineinfrastruktur, Munitionsvorräte, Überwachungsnetzwerke und Beschaffungsprogramme, die darauf ausgelegt sind, über Jahrzehnte hinweg einsatzfähig zu bleiben. Diese Systeme werden unter der Annahme aufgebaut, dass der strategische Wettbewerb nicht so schnell verschwinden wird. Sind sie erst einmal etabliert, werden sie die Kalkulationen der Regierungen noch lange nach dem Ausscheiden der heutigen politischen Führer aus dem Amt prägen.

Analytische Einschätzung auf der Grundlage aktueller militärischer Aktivitäten, strategischer Bedeutung, der Beteiligung von Großmächten, wirtschaftlicher Verflechtung und Eskalationspfaden. Hierbei handelt es sich um einen redaktionellen Rahmen, nicht um eine offizielle Prognose oder ein Wahrscheinlichkeitsmodell.

Die Matrix veranschaulicht, warum die Gefahr des Jahres 2026 nicht darauf reduziert werden kann, ein einzelnes Land oder einen einzelnen Konflikt als Ursache des nächsten großen Krieges zu identifizieren. In Europa zeichnet sich eine hochintensive militärische Konfrontation zwischen Russland und der NATO ab. Taiwan steht für die Möglichkeit eines direkten Zusammenstoßes zwischen den Vereinigten Staaten und China. Der Nahe Osten hat bereits gezeigt, wie regionale Konflikte die globalen Energiemärkte und den Seehandel stören können. Diese Schauplätze sind geografisch voneinander getrennt, aber durch die Verteilung militärischer Ressourcen, Energiemärkte, Bündnisverpflichtungen und globale wirtschaftliche Abhängigkeiten strategisch miteinander verbunden.

Das beunruhigendste Szenario ist daher nicht unbedingt eine koordinierte Entscheidung mehrerer Regierungen, einen globalen Krieg zu beginnen. Es ist vielmehr die Möglichkeit, dass eine Krise eine andere destabilisieren könnte. Ein langwieriger Konflikt im Nahen Osten könnte amerikanische militärische Ressourcen binden, während die Spannungen im indopazifischen Raum zunehmen. Eine Krise in Europa könnte Regierungen dazu zwingen, Waffen und Munition aus anderen Konfliktgebieten abzuziehen. Eine größere Konfrontation um Taiwan könnte den globalen Handel genau in dem Moment stören, in dem die Energiemärkte ohnehin schon unter Druck stehen. Unter solchen Umständen würden strategische Kalküle nicht einfacher, sondern komplizierter werden, da jede Regierung gezwungen wäre, nicht nur den unmittelbaren Feind vor Augen zu haben, sondern auch die Möglichkeit zu berücksichtigen, dass ein anderer Gegner die Ablenkung ausnutzen könnte.

Das moderne internationale System wird daher zunehmend anfällig für strategische Überlastung. Die Vereinigten Staaten, China, Russland und ihre jeweiligen Partner bauen militärische Fähigkeiten auf, die für den Einsatz in einem Umfeld anhaltender Konkurrenz ausgelegt sind, während regionale Konflikte durch Energie, Technologie und Handel zunehmend miteinander verflochten sind. Die Gefahr besteht nicht darin, dass jedes militärische Projekt unweigerlich zu einem Krieg führt; die Gefahr besteht vielmehr darin, dass die schiere Anzahl gleichzeitiger Projekte und Krisen die Zahl der Wege erhöht, auf denen ein Unfall, eine Fehleinschätzung oder eine absichtliche Eskalation weitaus größere Ausmaße annehmen könnte, als ursprünglich beabsichtigt.

Die Welt tritt folglich in eine Phase ein, in der Abschreckung und Eskalation immer schwerer voneinander zu trennen sind. Europa baut die industriellen Kapazitäten zur Selbstverteidigung auf, die NATO erweitert ihre langfristigen militärischen Verpflichtungen, China stärkt seine Fähigkeit, Macht rund um Taiwan zu projizieren, Taiwan verstärkt seine eigene Verteidigung, und der Nahe Osten zeigt, wie schnell sich militärische Konflikte von den Schlachtfeldern auf Schifffahrtsrouten und globale Energiemärkte ausbreiten können. Jede dieser Entwicklungen hat, wenn man sie einzeln betrachtet, eine rationale strategische Erklärung. Die tiefgreifendere Gefahr wird deutlich, wenn man sie im Zusammenhang betrachtet.

Was im Jahr 2026 entsteht, ist keine einzelne Maschine, die darauf ausgelegt ist, einen Weltkrieg auszulösen. Es ist ein Netzwerk aus militärischen und industriellen Systemen, das sicherstellen soll, dass Regierungen nie wieder unvorbereitet von einem solchen Krieg überrascht werden. Doch je umfassender diese Systeme ausgebaut werden, desto stärker hängt die internationale Ordnung von präzisen Geheimdienstinformationen, disziplinierter Entscheidungsfindung und der Fähigkeit politischer Führer ab, zwischen Vorbereitung und Provokation zu unterscheiden. Diese Abhängigkeit ist fragil. Die Statistiken zeigen einen außerordentlichen Anstieg der weltweiten Militärausgaben, die geopolitische Landkarte weist mehrere gleichzeitige Krisenherde auf, und die jüngsten Ereignisse in Taiwan und im Nahen Osten verdeutlichen, wie schnell sich militärischer Druck verschärfen kann.

Das zentrale Risiko der heutigen Zeit besteht daher nicht darin, dass Krieg unvermeidlich geworden ist, sondern darin, dass die Welt mehr Waffen, mehr strategische Infrastruktur und mehr potenzielle Konfliktpunkte anhäuft, als sie über diplomatische Mechanismen verfügt, die diese zuverlässig kontrollieren können.

***