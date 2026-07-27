Neue Videos am Montag

Mehr Durchblick in Minuten – Wissen, das euch weiterbringt!

Unsere Videos bieten euch präzise Erklärungen und kompakte Einordnungen zu aktuellen Entwicklungen. Von politischen Ereignissen über wirtschaftliche Trends bis hin zu gesellschaftlichen Fragen – wir bereiten alles verständlich und fundiert für euch auf. Perfekt für alle, die effizient informiert bleiben und Zusammenhänge besser verstehen wollen. Gleich ansehen und immer gut informiert sein!

Beendet der Iran das US-Imperium?

Die russischen Hardliner üben jetzt immer mehr Druck aus auf Putin

„Ich würde gehen“ – Norbert Bolz rechnet mit Deutschland ab

USA ist und bleibt Russlands Hauptfeind Nummer 1

Larry Johnson: US-B-1-Bomber starten aus Großbritannien für Großangriff auf Pickaxe Mountain

Scott Ritter: Jemen warnt saudisches Schiff im Roten Meer eindringlich

„Die wollen den 3. Weltkrieg – koste es was es wolle!“ (Philip Hopf Interview)

Alexander Mercouris: NATO gerät bald in Panik und riskiert Krieg mit Russland

AfD-Agent: Weidel in Gefahr!

WAS für Zustände: Dauerzustand Stromrationierung! DARAN hat NIEMAND gedacht! Dramatische Warnung!

Tacheles # 215

Eilmeldung – Iran-Experte warnt: Ein verheerender Massenangriff steht bevor! | Robert Pape

Der Staat kriminalisiert alle Bürger: Was jetzt droht | #KrallErklärt

Alarmstufe Rot: Wolfgang Effenberger warnt vor dem „Operationsplan Deutschland“

Durch Fehleinschätzungen und Eskalation wächst die Gefahr eines Krieges mit Russland | NDS-Podcast

Ethischer Hacker warnt Überprüfe Dein Ladegerät ASAP & was passiert beim Klick auf Porno-Seiten

Synthesia-Gründer: ChatGPT ist NICHTS zu dem, was JETZT kommt! Weltmodelle, Physical AI & Zukunft