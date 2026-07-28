Militärtechnologie hat gerade ein Problem gelöst, an dem die großen Pharmaunternehmen gescheitert sind | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Deine Nerven teilen deinem Gehirn nicht mit, dass etwas wehtut. Sie senden Energie – und diese Energie lässt sich umleiten.

Die heutige Folge wird Ihnen präsentiert von Signal Relief – dem in den USA hergestellten, bahnbrechenden, medikamentenfreien Schmerzpflaster, das Tausenden dabei hilft, endlich Linderung zu finden, ohne Tabletten, Cremes oder Kabel.

Mithilfe einer patentierten Mikroantennen-Technologie nutzt Signal Relief die körpereigenen natürlichen elektrischen Signale, um die Beschwerden zu lindern – oft schon innerhalb weniger Minuten.

Ob Rücken, Knie, Schultern oder an einer anderen Stelle – dieses wiederverwendbare Pflaster bietet Ihnen wirksame, klinisch getestete Linderung, die Sie den ganzen Tag über tragen können. Keine Nebenwirkungen. Keine Ausfallzeiten. Einfach echte Linderung, damit Sie wieder Ihr Leben genießen können. Wenn Beschwerden Sie bisher behindert haben, ist es an der Zeit, etwas Neues auszuprobieren.

Bleiben Sie dran – wir verraten Ihnen, wie Sie Ihr eigenes Signal Relief-Pflaster erhalten und den Unterschied ganz ohne Risiko erleben können.

Bei uns ist jetzt der Inhaber von Signal Relief, Mike Hammond.

Your nerves don't tell your brain that something hurts.



They send energy, and that energy can be redirected.



A little girl's legs had hurt every day for 7 years. Not one minute of relief. Then her mom stuck a patch on her. Within seconds she was sobbing:



"Mom, it's gone. It's… pic.twitter.com/5q6QzyZICV — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 23, 2026

Eine fünf Fuß lange Antenne und ein 80 Pfund schwerer Rucksack. Das musste 2012 ein Mann aus jedem im Einsatz befindlichen Navy-SEAL-Team aus einem Flugzeug schleppen – und wenn diese Antenne beim Sprung zerbrach, konnte das Team keinen Rückkanal mehr herstellen.

Mike Hammond hatte nicht vor, ein Wellness-Produkt zu entwickeln. Er war ein Serienunternehmer, der gerade den Verkauf seines Unternehmens hinter sich hatte, als ein Freund aus der Business School ihn bat, in ein militärisches Antennenprojekt aus Utah zu investieren. Die Aufgabe: diese fünf-Fuß-Anlage so zu verkleinern, dass ein Soldat sie tatsächlich tragen konnte.

Das haben sie geschafft. Mit Mikes Worten: „Sie haben diese fünf Fuß lange Antenne im Grunde auf die Größe einer Kreditkarte geschrumpft, indem sie sie so umgestaltet haben, dass sie mit elektrischen Mikroströmen statt mit Magnetfeldern arbeitet.“

Dann kam der Teil, der für Sie wichtig ist: Ihr Körper wird von denselben Mikroströmen angetrieben. Es ist der Strom, der Ihr Herz schlagen lässt, während Sie dies lesen. Und wenn etwas wehtut, leiten Ihre Nerven dieselbe Energie an Ihr Gehirn weiter.

Das Pflaster ist buchstäblich eine Antenne dafür. Mike erklärt: „Wenn deine Nerven diese Energie erzeugen, die über deine Nervenbahnen zum Gehirn gelangt, und sie auf unser Pflaster trifft, ist es für diese Energie einfacher, in das Pflaster zu fließen, anstatt zum Gehirn weiterzuleiten.“

Du kannst spüren, wie es geschieht. Wenn du es aufklebst, wird das Pflaster warm. „Nun, das ist deine Energie, die in das Pflaster fließt. Deshalb erwärmt es sich.“

Es gelangen keine Medikamente in Ihren Körper. Nichts versetzt Ihre Nerven in Schwingungen wie ein TENS-Gerät (transkutane elektrische Nervenstimulation). Und nach fünf klinischen Studien sagt Mike, dass sich die Ergebnisse immer wieder bestätigen: „Es wird bei 85 % der Menschen wirken, die meisten werden innerhalb von 15 Minuten Ergebnisse sehen und die durchschnittliche Linderung wird über 60 % betragen.“

Er fügt hinzu: „Es hat unsere Ärzte tatsächlich verblüfft, wie ähnlich sich alle einzelnen Studien waren, selbst bei unterschiedlichen Testbedingungen.“

Und die Erfolgsbilanz in großem Maßstab, so Mike: „Wir haben in den letzten Jahren über 800.000 dieser Pflaster verkauft, und es hat uns noch niemand wegen Nebenwirkungen angerufen, weil wir nichts in den Körper einbringen.“

A five-foot antenna and an 80-pound backpack. That’s what one man on every deployed Navy SEAL team had to haul out of a plane in 2012, and if that antenna broke on the jump, the team couldn’t communicate back.



Mike Hammond wasn’t trying to build a wellness product. He was a… pic.twitter.com/ElK8NoqHVi — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 23, 2026

Mehr als 80 Frauen mit Endometriose testeten das Pflaster im Rahmen der Endometriosis Society, einer landesweiten Organisation, der Tausende von Frauen angehören und die von Ärzten geleitet wird. Die Ärzte kamen zu einem Ergebnis, das sie so noch nie gesehen hatten: ein Rückgang um 40 % der Beschwerden, mit denen diese Frauen Monat für Monat leben müssen – und das bei 85 % von ihnen.

Wenn Sie Ihren Kalender um die schlimmsten Tage des Monats herum planen oder jemanden lieben, der das tut, wissen Sie bereits, warum diese Zahl von Bedeutung ist.

Mike gibt zu, dass seine erste Reaktion Enttäuschung war. Er ist kein Arzt, und 40 % klangen gering im Vergleich zu den über 60 %, die seine anderen Studien immer wieder erzielten. Einer der Ärzte, die die Organisation leiten, klärte ihn auf: „Sie verstehen das nicht. Wir haben noch nie etwas gesehen, das diesen Frauen, die mit diesem Problem zu kämpfen haben, so viel Linderung verschafft.“

Diese Studie ging aus Jovi hervor, der Marke, die Mike gemeinsam mit seiner Schwester und ihrer besten Freundin Susie aufgebaut hat, nachdem er die Technologie während ihres Monatszyklus getestet hatte. Dieselbe Technologie, speziell für Frauen entwickelt.

Mike ist vorsichtig mit seinen Aussagen. Das Pflaster ist kein Medizinprodukt, und er rät niemandem, die vom Arzt verschriebenen Medikamente abzusetzen. Seine Position ist enger gefasst und, ehrlich gesagt, schwerer zu widerlegen: „Bei chronischen Beschwerden ist das einfach ein Durchbruch.“

Der wichtigere Punkt, auf den sowohl er als auch Maria hinauswollen, betrifft das, was wir unserem Körper ständig zuführen. Zählen Sie doch mal die Flaschen auf Ihrer Küchentheke. Chronische Erkrankungen nehmen zu, und jede Tablette ist eine weitere Substanz, die wir unserem Körper zuführen. Eine medikamentenfreie, nicht-invasive Alternative kehrt die Reihenfolge um: Probiert zuerst das Mittel aus, das nichts enthält. Wie Maria es ausdrückt: „Jeder sollte eines davon in seinem Medikamentenschrank haben.“ Für Familien, die Vorräte anlegen und sich auf unsichere Zeiten vorbereiten, gehört es neben allem anderen in den Notvorrat.

Es ist jedoch leicht, Behauptungen aufzustellen. Deshalb hat Mike Bilder mitgebracht.

More than 80 women with endometriosis tested the patch through the Endometriosis Society, a national group thousands of women belong to that’s run by physicians.



The doctors came back with a number they had never seen before: a 40% decrease in what these women live with month… pic.twitter.com/YjWSggZK1x — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 23, 2026

Vierzig Minuten. So lange dauerte es – wie auf den Thermografie-Bildern zu sehen war, die Mike auf dem Bildschirm zeigte –, bis die Wärmesignatur einer Rückenverletzung nach dem Aufkleben eines Pflasters sichtbar abklang.

Die Aufnahmen stammten aus Studien des Unternehmens, nachdem ein kanadischer Arzt die Thermografie vorgeschlagen hatte, mit der sich feststellen lässt, wo sich eine Verletzung befindet und wie warm sie ist. Stellen Sie sich die Stelle vor, die Sie am Ende eines langen Tages massieren – sichtbar gemacht durch die Kamera. Auf dem ersten Bild leuchtet der verletzte Rücken weiß, der heißeste Wert auf der Skala. Zweites Bild, 40 Minuten nach dem Anbringen des Pflasters: „Die gesamte Entzündung ist aus dem Rücken verschwunden.“ Drittes Bild, drei Tage später: Der Bereich kühlt weiter ab.

Eine zweite Reihe von Aufnahmen zeigte eine Nackenverletzung. Das Pflaster wurde am Nacken angebracht, und auch der Rücken erholte sich.

Mikes Fazit lautet: Wenn die Energie, die die Beschwerden antreibt, den Körper verlässt, verschwindet auch die Entzündung. Er verkauft diese Behauptung nicht nur, er lebt danach: „Ich trage das jeden Tag, weil es buchstäblich so ist, als wäre ich jetzt 20 Jahre jünger.“

Und da jedes Pflaster wiederverwendbar ist und bei einem Preis von etwa 150 Dollar vor Rabatten etwa ein Jahr hält, rechnet Maria live im Fernsehen nach: Wenn man das umrechnet, kommt man auf etwa 30 bis 40 Cent pro Tag. Weniger als das Kleingeld in Ihrem Getränkehalter.

Aber die Wärmebilder sind nicht der Grund, warum Mike das weiterhin tut. Es ist eine E-Mail auf seinem Schreibtisch.

Forty minutes. That’s how long it took, in thermography images Mike showed on screen, for the heat signature of a back injury to visibly drain away after a patch went on.



The scans came from the company’s studies after a Canadian doctor suggested thermography, which shows where… pic.twitter.com/kEnkLcrLkw — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 23, 2026

Ein kleines Mädchen hatte sieben Jahre lang keine einzige Minute Erleichterung. Ihre Mutter schrieb Mike vor ein paar Jahren darüber. „Das ist einer der Briefe, die ich einfach auf meinem Schreibtisch liegen gelassen habe“, sagt er.

Ihre Tochter war acht Jahre alt, eine Leistungs-Tänzerin und Turnerin, als ihre Füße und Unterschenkel anfingen zu schmerzen. Dann wurde es schlimmer. Sie gab das Tanzen auf. Ein Fußarzt überwies sie an einen Orthopäden, der sie an einen Gefäßspezialisten überwies, der sie wiederum an einen Rheumatologen überwies. Mit den Worten der Mutter: „Nach fünf Jahren voller Arztbesuche, MRT-Untersuchungen, Physiotherapie, dem Tragen von Spezialstiefeln und Kompressionsstrümpfen sowie monatelanger Physiotherapie stand fest, dass ihr nichts mehr helfen konnte.“

Sie lehnte Geburtstagsfeiern ab. Einmal ließen ihre Freunde sie mitten im Einkaufszentrum zurück, weil sie nicht mehr weiterlaufen konnte.

Dann sah ihre Mutter auf Facebook, wie eine Nachbarin über Krämpfe sprach, klickte auf einen Link zum Jovi-Pflaster und bestellte ein Set für etwas, wofür es nie vermarktet worden war. Sie klebte eines auf das Bein ihrer Tochter, und innerhalb von Sekunden schluchzte das Mädchen. Nicht vor Schmerz. „Mama, es ist weg. Es ist komplett weg.“

Die Mutter schrieb: „Dieses süße Mädchen hatte in sieben Jahren nicht einmal eine Minute Linderung, und jetzt ist es im Handumdrehen weg.“ Das Mädchen hüpfte in der Küche herum. Sie trägt nun jeden Tag ein Pflaster an beiden Beinen. Die E-Mail schließt mit den Worten: „Sie haben das Leben meiner Tochter für immer verändert.“

Mike, Vater von sechs Kindern, liest das und fügt schnell den Hinweis hinzu: „Wir behandeln keine Krankheiten, und wir behaupten nicht, dass wir die Lösung für irgendeines dieser Probleme sind.“ Es handelt sich um ein Wellness-Produkt gegen Beschwerden. Aber Geschichten wie diese sind der Grund, warum er dieses Unternehmen als das lohnendste bezeichnet, das er je geführt hat. „Es gibt genug Leid auf dieser Welt“, sagt er.

Er weiß auch genau, wie das klingt. „Es gibt viel Scharlatanerie. Deshalb geben wir Ihnen 45 Tage Zeit.“ Probieren Sie es aus, und wenn es nicht funktioniert, können Sie es zurückschicken.

A little girl went seven years without a single minute of relief. Her mother wrote to Mike about it a couple of years ago. “It’s one of the ones I’ve just kept on my desk,” he says.



Her daughter was eight, a competitive dancer and tumbler, when her feet and lower legs started… pic.twitter.com/d50gphtZjb — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 23, 2026

Wir möchten uns bei Mike Hammond dafür bedanken, dass er heute bei uns zu Gast war – und vor allem möchten wir euch dafür danken, dass ihr zuschaut und eure Pflicht erfüllt, euch zu informieren, während so viele andere sich dagegen entscheiden.

Heute Abend läuft außerdem die letzte Folge von „Daily Pulse“. Es war uns eine Ehre, euch diese Berichte an 3–5 Abenden pro Woche zu präsentieren – und nichts davon wäre möglich gewesen, wenn ihr nicht dabei gewesen wärt, die Beiträge geteilt und die Sponsoren unterstützt hättet, die unsere Unabhängigkeit gesichert haben.

Sehen Sie sich das vollständige Interview an: