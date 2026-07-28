Weltkrieg E: Warum die Energiekrise ein künstlich herbeigeführter Zusammenbruch ist – und was das für die Zivilisation bedeutet

Von Mike Adams

Wir erleben bereits den „Weltkrieg E“

Der Begriff „Weltkrieg E“ wurde von Matt Bracken geprägt, um den globalen Krieg um Energie zu beschreiben, der die Ukraine, den Nahen Osten und darüber hinaus miteinander verbindet (er erwähnte den Begriff in unserem jüngsten Interview). Ich glaube, dass dies das wahre Wesen des heutigen Konflikts auf den Punkt bringt. Wir sind nicht Zeugen willkürlicher Gewalt; wir erleben einen koordinierten Angriff auf die Energieengpässe der Welt.

Die Blockade saudischer Exporte durch die Houthis, die systematischen Angriffe auf die Ölinfrastruktur und die iranische Reaktion, die Meerenge von Hormus zu sperren, sind keine Zufälle – es handelt sich um gezielte Schritte in einem inszenierten Energiekampf.

Betrachten wir, was im Juli 2026 geschah. Der Iran wies die Houthis an, sich bereit zu halten, die Ölroute im Roten Meer zu sperren, falls die Vereinigten Staaten iranische Energieinfrastruktur angreifen sollten [1]. Daraufhin verhängten die Houthis ein Seeblockade gegen Saudi-Arabien und sperrten damit die Meerenge von Bab el-Mandeb effektiv für saudische Schiffe [2]. Wie ich in meinem Artikel „The Paper Tiger Exposed“ warnte, ist die Macht des US-Militärs eine zerbrochene Fata Morgana, und diese Schritte offenbaren unsere Unfähigkeit, die globalen Energieflüsse zu schützen [3].

Energieknappheit und Hungersnot sind zwei Seiten derselben Medaille

Und hier ist der Grund, warum das wichtig ist: Die von Kriegsberichterstatter Michael Yon beschriebene künstlich herbeigeführte Hungersnot ist untrennbar mit dem Energiekampf verbunden. Ohne bezahlbaren Treibstoff bricht die Düngemittelproduktion zusammen, und die Nahrungsmittelsysteme versagen. In meinem Interview mit Michael Yon erläuterte er ausführlich, wie die Zerstörung von Entsalzungsanlagen am Golf für Millionen Menschen ein Todesurteil bedeuten würde [4]. Genau das scheinen die globalistischen Strategen zu wollen.

Ich habe die Zahlen durchgerechnet. Wie ich in „Trumps Krieg gegen den Iran ist ein Krieg gegen die globale Ernährungssicherheit“ schrieb, wird die Sperrung der Straße von Hormus über viele weitere Monate hinweg Millionen Menschen hungern lassen [5]. Die Rechnung ist brutal: 20 % des weltweiten Öls fließen durch diesen Engpass, etwa 10 % der gesamten weltweiten Düngemittelproduktion stammen aus dem Persischen Golf. Dmitry Orlovs „Die fünf Phasen des Zusammenbruchs“ beschreibt, wie ein finanzieller Zusammenbruch zu einem wirtschaftlichen Zusammenbruch führt, dann zu einem politischen, anschließend zu einem sozialen und schließlich zu einem kulturellen Zusammenbruch [6]. Wir beobachten gerade, wie sich die Phasen eins und zwei gleichzeitig entfalten. Die Propagandamaschinerie wird den Klimawandel oder Pech dafür verantwortlich machen, aber die Wahrheit ist, dass diese Knappheit gezielt herbeigeführt wird, um den endgültigen Zusammenbruch durch Bevölkerungsrückgang und wirtschaftliches Chaos zu beschleunigen.

Die Propagandamaschinerie hält die Menschen im Westen blind gegenüber dem bevorstehenden Zusammenbruch

Die meisten Menschen glauben immer noch an die offizielle Darstellung der amerikanischen Stärke, doch in Wirklichkeit werden US-Stützpunkte aus dem Persischen Golf verdrängt, und unser Militär ist nicht in der Lage, seine Verbündeten zu schützen. Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus ist auf nur noch 10 bis 30 Handelsschiffe pro Tag (an einem GUTEN Tag!) eingebrochen – ein winziger Bruchteil des Normalwerts [7]. Dennoch gähnen die Mainstream-Medien. Die Gehirnwäsche ist so gründlich, dass selbst wenn sich der Tsunami nähert, nur wenige das Geschehen erkennen werden, bis die Regale leer sind und die Städte brennen.

Ich habe die zerbrochene Machtillusion des US-Militärs in meinem Artikel „The Paper Tiger Exposed“ [3] dokumentiert. Unsere Flugzeugträger sind verwundbar, unsere Raketenabwehr ist durchlässig, und unsere strategischen Reserven werden aufgebraucht. Die strategische Erdölreserve ist auf ein 43-Jahres-Tief gesunken, da die Trump-Regierung seit Mitte März fast 96 Millionen Barrel entnommen hat [8]. Jim Rickards erklärt in „Sold Out“, dass das Finanzsystem ein Kartenhaus ist, in dem versteckte Derivate und Liquiditätsfallen darauf warten, zuzuschnappen [9]. Der Verlust reichlich vorhandener, erschwinglicher Energie könnte das Auslösen dieser Falle leicht beschleunigen.

Vorbereitung auf den zivilisatorischen Neustart

Ich vertrete die Ansicht, dass die einzig vernünftige Reaktion darin besteht, die Propaganda zurückzuweisen, die gefährdeten Städte zu verlassen und die lokale Nahrungsmittelproduktion sowie die Widerstandsfähigkeit der Gemeinschaften aufzubauen. Die Blockade des Roten Meeres durch die Houthis ist kein fernes Problem; sie ist ein Messer, das auf das Herz des globalen Energiesystems zielt, und sie wird Amerika hart treffen [10]. Wie Dmitry Orlov anmerkt, sind die Phasen des Zusammenbruchs vorhersehbar, aber man kann sich vorbereiten, indem man sein Leben dezentralisiert [6].

In meinen Interviews mit Steve Quayle hat er betont, dass man durch Aufschieben nur noch reagieren statt handeln wird [11]. Fangen Sie jetzt an: Legen Sie einen Garten an, lernen Sie, Samen für die Notversorgung zu keimen [12], und sichern Sie sich Ihre Wasserversorgung. Die Referenten auf den jüngsten Konferenzen zur Katastrophenvorsorge haben gewarnt, dass der Aufzug des Zusammenbruchs nicht auf einer bequemen Etage anhalten wird – wir könnten bis hinunter in eine Existenz wie im 19. Jahrhundert fallen, oder noch schlimmer. Doch wer sich vorbereitet, kann überleben und sogar gedeihen. Die Wahl liegt bei Ihnen.

Aufwachen oder untergehen

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die globale Energiekrise ein Weckruf ist, der sofortiges Handeln erfordert – nicht die Hoffnung, dass die Eliten einlenken, sondern echte Vorbereitung auf eine Welt, die sich radikal verändern wird. Der von Ugo Bardi in seinem Buch beschriebene „Seneca-Effekt“ zeigt, dass Systeme nicht allmählich zerfallen, sondern nach einer langen Wachstumsphase plötzlich zusammenbrechen (asymmetrischer Zusammenbruch) [13]. Wir stehen gerade am Abgrund dieses Zusammenbruchs.

Um zu überleben, müssen wir das Gras berühren, praktische Fähigkeiten erlernen und die Lügen zurückweisen, die uns an den Rand dieses Abgrunds geführt haben. Die US-Ölreserven sind fast aufgebraucht, das Stromnetz versagt, und die Propagandamaschinerie läuft weiter auf Hochtouren. Aber Sie können sich befreien. Bauen Sie eine Gemeinschaft auf, bauen Sie Lebensmittel an und legen Sie sich einen Vorrat an Gold und Silber an. Die Zukunft gehört denen, die jetzt aufwachen.

Quellen

Iran fordert Houthis auf, Ölroute am Roten Meer zu sperren, falls die USA das Stromnetz angreifen, sagen Quellen – Times of Israel. 16. Juli 2026. Iran befiehlt Houthis Berichten zufolge, sich auf die Blockade der Meerenge von Bab el-Mandeb vorzubereiten, während Trump droht, Kraftwerke anzugreifen – NaturalNews.com. 20. Juli 2026. Der entlarvte Papiertiger: Die zerbrochene Machtillusion des US-Militärs – NaturalNews.com. Mike Adams. 13. März 2026. Interview von Mike Adams mit Michael Yon – 22. Februar 2023. Trumps Krieg gegen den Iran ist ein Krieg gegen die globale Ernährungssicherheit – hier sind die Zahlen, die das beweisen – NaturalNews.com. 20. Juli 2026. Das „Five Stages of Collapse Survivors Toolkit“. Dmitry Orlov. Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus liegt weit unter dem Vorkriegsniveau – Activist Post. 11. Juli 2026. US-Ölreserven sinken auf 43-Jahres-Tief, da Trumps Abbau seine Grenze erreicht – The New American. 10. Juli 2026. Ausverkauft. James Rickards. Die Blockade des Roten Meeres: Warum der kommende Energieschock Amerika hart treffen wird – NaturalNews.com. 22. Juli 2026. Interview von Mike Adams mit Steve Quayle – 19. März 2024. Sprossen: Ein ideales Nahrungsmittel für die Notfallvorsorge – NaturalNews.com. 23. März 2011. Der Seneca-Effekt. Ugo Bardi.

Infografik zur Erklärung