Das Gesundheitswesen – ein Monopol der Ungeheuer

Wir wissen, dass wir doppelt so viel für die Gesundheitsversorgung zahlen wie alle anderen Industrienationen und gleichzeitig die schlechteste Versorgung erhalten – aber wer sind die Monster, die die Fäden ziehen?

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Wie die Moderatorin von The Hill, Briahna Joy Gray, im obigen Video feststellt, zahlen die Amerikaner doppelt so viel für ihre Gesundheitsversorgung und erhalten dennoch die schlechteste Versorgung aller westlichen Industrienationen. Und während andere Länder eine einkommensunabhängige Behandlung garantieren, hängt die Behandlung in den USA davon ab, ob man sich eine teure Krankenversicherung leisten kann oder einen Job hat, der sie bietet.

Laut den von Gray zitierten Umfragen befürworten fast 70 % der Amerikaner ein „Medicare for all“-System anstelle des derzeitigen Krankenversicherungssystems, und die Erschwinglichkeit der Gesundheitsversorgung war in einer Umfrage aus dem Jahr 2022 die zweithöchste Priorität der Amerikaner.

15 Millionen Amerikaner werden bald Medicaid-Leistungen verlieren

Die Besorgnis über die Kosten des Gesundheitswesens wird wahrscheinlich noch zunehmen, sobald Medicaid die Leistungen für schätzungsweise 15 Millionen Amerikaner einstellt, was voraussichtlich im April 2023 der Fall sein wird. Dabei handelt es sich um Menschen, die während des Pandemienotstands Anspruch auf Medicaid und/oder das Children’s Health Insurance Program (CHIP) hatten. Sobald der öffentliche Gesundheitsnotstand (Public Health Emergency, PHE) endet, wird dieser Versicherungsschutz wieder aufgehoben.

„Wollen wir wirklich wieder dazu übergehen, jedes Jahr 68.000 Menschen sterben zu lassen, nur weil sie zu arm zum Leben sind? fragt Gray. Präsident Biden hat im Wahlkampf mit einer öffentlichen Option für die Gesundheitsversorgung geworben, aber dieses Versprechen ist noch nicht in Erfüllung gegangen – möglicherweise, weil er mehr Geld von der Krankenversicherungsbranche angenommen hat als jeder andere Präsident zuvor.

Der frühere Präsident Obama knickte ein, als es um eine öffentliche Option ging, nachdem die Branche hartnäckig versucht hatte, sie zu verhindern. Und obwohl das so genannte „Obamacare“-Gesetz eine erschwingliche Option zu sein versprach, stiegen die Krankenversicherungspreise und die Gewinne der Branche nach dem Inkrafttreten des Affordable Care Act in die Höhe.

Da die Menschen finanziell dafür bestraft wurden, keine Versicherung zu haben, nutzten die Versicherungsunternehmen die Gelegenheit und erhöhten die Preise auf breiter Front, obwohl uns versprochen wurde, dass dies nicht passieren würde.

Die öffentliche Option würde es den Amerikanern (angeblich) ermöglichen, einen staatlich geförderten, Medicaid-ähnlichen Plan zu einem wettbewerbsfähigen Preis zu erwerben. Die Idee ist, dass die Regierung mit der öffentlichen Option keinen Gewinn anstreben würde, so wie es private Krankenversicherer tun.

Das US-Gesundheitswesen ist ein Konglomerat von Monopolen

Es gibt viele Gründe, warum das Gesundheitswesen in den USA so exorbitant teuer ist, aber einer davon ist, dass es ein Monopol ist oder, wie Dr. Robert Pearl, ehemaliger CEO der Permanente Group, es beschreibt, „ein Konglomerat von Monopolen“. In einem Forbes-Artikel vom 16. Januar 2023 schreibt er:

„In jeder Branche schränkt die Marktkonsolidierung den Wettbewerb, die Auswahl und den Zugang zu Waren und Dienstleistungen ein, was die Preise in die Höhe treibt. Aber es gibt noch eine andere – oft übersehene – Folge. Marktführer, die zu mächtig werden, werden selbstgefällig. Und wenn das passiert, stirbt die Innovation. Das Gesundheitswesen ist ein Paradebeispiel dafür. De facto gibt es in fast allen Bereichen des Gesundheitswesens Monopole: Krankenhäuser und Gesundheitssysteme, Arzneimittel- und Gerätehersteller sowie Ärzte, die von privatem Beteiligungskapital unterstützt werden. Das Ergebnis ist, dass das amerikanische Gesundheitswesen zu einem Konglomerat von Monopolen geworden ist. Zwei Jahrzehnte lang hat diese starke Machtkonzentration den Patienten, den Gemeinden und der Gesundheit der Nation Schaden zugefügt. Die meiste Zeit des 21. Jahrhunderts sind die medizinischen Kosten schneller gestiegen als die allgemeine Inflation, die Lebenserwartung (und die allgemeine Gesundheit) der Amerikaner stagniert, und das Innovationstempo hat sich verlangsamt… Fusionskrankenhäuser und mächtige Gesundheitssysteme haben die Preise in die Höhe getrieben, die Qualität gesenkt und den Komfort der amerikanischen Medizin verringert.

Laut Pearl besitzen 40 unserer größten Gesundheitssysteme zusammen 2.073 verschiedene Krankenhäuser. Das ist etwa ein Drittel aller Notfall- und Akutversorgungseinrichtungen des Landes. Die 10 größten Gesundheitssysteme besitzen zusammen ein Sechstel aller Krankenhäuser und haben einen jährlichen Nettoumsatz von 226,7 Milliarden Dollar.

Obwohl es alle möglichen Kartell- und Wettbewerbsgesetze gibt, „treiben rechtliche Schlupflöcher und intensive Lobbyarbeit die Krankenhauskonsolidierung weiter voran“, so Pearl. Infolge dieser Konsolidierung gibt es in Hunderten von Gemeinden nur noch eine einzige Option für die stationäre Versorgung. Das bedeutet, dass es keinen Wettbewerb bei der Preisgestaltung gibt, so dass die Preise tendenziell steigen, während die Qualität der Versorgung oft sinkt, da die Patienten sich nicht beschweren und woanders hingehen können.

Ein besseres System ist möglich

Wie Pearl feststellte, könnte die Gesundheitsversorgung weitaus erschwinglicher sein und die medizinischen Ergebnisse könnten verbessert werden, wenn die Verwalter von Krankenhaussystemen nur bereit wären, innovativere Pflegeleistungen zu erbringen. Das könnten sie zum Beispiel:

Größenvorteile nutzen – Größe ist gleichbedeutend mit Kosteneinsparungen. Wenn also größere Krankenhäuser kleinere Krankenhäuser übernehmen, gewinnen sie an Verhandlungsmacht. Außerdem können sie Redundanzen beseitigen. Dies „könnte und sollte zu niedrigeren Preisen für die medizinische Versorgung führen“, sagt Pearl. Das ist jedoch nicht der Fall. Stattdessen bleiben die Ineffizienzen in beiden Krankenhäusern bestehen. Und warum? Weil „die Krankenhausverwalter lieber die Preise erhöhen … als sich dem mühsamen Prozess der Effizienzsteigerung zu unterziehen“. Pearl führt das folgende Beispiel an:

„Nach Fusionen und Übernahmen planen die Gesundheitssysteme weiterhin orthopädische, kardiologische und neurochirurgische Eingriffe in mehreren Krankenhäusern mit geringem Aufkommen. Es wäre besser, Kompetenzzentren zu schaffen und alle Gelenkersatzoperationen, Herzoperationen und neurochirurgischen Eingriffe in einem einzigen Krankenhaus durchzuführen oder jedes der drei Fachgebiete in einem anderen Krankenhaus unterzubringen. Dadurch würde sich das Fallvolumen für Chirurgen und Operationsteams in diesem Fachgebiet erhöhen, was zu mehr Erfahrung und Fachwissen und damit zu besseren Ergebnissen für die Patienten führen würde. Angebot von Dienstleistungen an sieben Tagen in der Woche – Viele Krankenhäuser schränken ihre Dienstleistungen an den Wochenenden ein, da das Personal es vorzieht, am Wochenende frei zu haben. Dies hat zur Folge, dass Patienten, die an einem Freitagabend oder am Wochenende aufgenommen werden, im Durchschnitt einen zusätzlichen Tag im Krankenhaus verbringen, weil die Eingriffe auf Montag verschoben werden. Dies führt nicht nur zu zusätzlichen Kosten für den Patienten, sondern birgt auch ein höheres Risiko für Krankenhausinfektionen und medizinische Fehler.

Dienste zu Hause anbieten – Während der Pandemie wurden Patienten häufig mit intravenösen Medikamenten und Überwachungsgeräten nach Hause geschickt, wenn die Krankenhäuser keine Betten mehr hatten. Eine Krankenschwester sah bei Bedarf nach ihnen, und Pearl zufolge „waren die klinischen Ergebnisse gleichwertig (und oft besser als) mit der derzeitigen stationären Versorgung, und die Kosten waren deutlich geringer.“ Krankenhäuser könnten diesen Ansatz mit leicht verfügbaren Technologien leicht ausbauen“, sagt Pearl. So könnte beispielsweise ein Team von Klinikern an einem zentralen Standort Hunderte von Patienten in ihren Häusern rund um die Uhr mit Biomonitoring-Geräten und Videostreaming überwachen.

Verschreibungspflichtige Medikamentenwerbung erhöht Kosten und gefährdet Patienten

Eine weitere Maßnahme, die zu einer Verbesserung der medizinischen Ergebnisse beitragen könnte, ist das Verbot von Arzneimittelwerbung, insbesondere in elektronischen Patientenakten (EHR). Ja, 15 % der elektronischen Patientendatensysteme bieten Ärzten pharmazeutische Werbung an, während sie Ihre medizinischen Daten eingeben.

„Medikamentenwerbung in elektronischen Patientenakten und Patientenportalen treibt die Kosten in die Höhe und führt zu falschen Verschreibungsentscheidungen, die die Patienten gefährden“.

Einige EHRs werden sogar durch Partnerschaften mit Pharmaunternehmen subventioniert. 15 % sind zwar eine Minderheit, aber immer noch beachtlich, wenn man bedenkt, dass 80 % der Ärzte EHRs eingeführt haben und jedes Jahr werden es mehr. Dies geht aus einem Bericht der American Medical Association (AMA) hervor:

„Die in dem Bericht des AMA-Vorstands zitierten Forschungsergebnisse zeigen, dass die Exposition gegenüber ärztlich gelenkter Werbung mit weniger effektiven und qualitativ schlechteren Verschreibungsentscheidungen verbunden ist und dass die Exposition gegenüber von Pharmaunternehmen bereitgestellten Informationen zu einer höheren Verschreibungshäufigkeit und höheren Kosten führt. In einem Fall nutzte Practice Fusion, ein 2018 von Allscripts übernommenes Unternehmen, ein werbegestütztes Umsatzmodell. Nach einer föderalen Untersuchung gab Practice Fusion zu, Schmiergelder vom Opioidhersteller Purdue Pharma im Austausch für Warnungen zur klinischen Entscheidungsunterstützung (CDS), die unnötige Opioide zum Zeitpunkt der Verschreibung in ihrem EHR-System anpreisen, erbeten und erhalten zu haben … Das Schmerz-CDS in der elektronischen Patientenakte von Practice Fusion zeigte zwischen 2016 und 2019 mehr als 230 Millionen Mal Warnungen an. Diejenigen, die die Warnmeldungen erhielten, verschrieben häufiger Opioide mit verlängerter Wirkstofffreisetzung als diejenigen, die diese nicht erhielten. Diese Aktivität von Practice Fusion zeigt, wie das EHR den Beteiligten die Möglichkeit bietet, das System zu missbrauchen, die Entscheidungen der Ärzte in unangemessener Weise zu beeinflussen und die Patienten zu gefährden“, heißt es in dem Bericht des Ausschusses.“

Ein Bericht der CMI Media Group zeigt ebenfalls, wie stark EHR-basierte Anzeigen die Verschreibungen für ein bestimmtes Medikament massiv erhöhen können. Mit der von CMI empfohlenen EHR-Messaging-Strategie konnte CMI die Verschreibungen eines Medikaments um 388 % steigern, während die Verschreibungen für den Konkurrenten um 36 % zurückgingen.

„Als die Kampagne einen Monat lang pausiert wurde, sanken die Eingaben um 13 % im Vergleich zum Vormonat. Als die Kampagne wieder aufgenommen wurde, stiegen die Skripte um 23 %“, berichtet die CMI Media Group.“

AMA-Delegiertenhaus lehnt EHR-Werbung für Medikamente ab

Infolge der Erkenntnisse des AMA-Vorstands hat das AMA-Delegiertenhaus, das gesetzgebende und richtungsweisende Gremium der AMA, seine Richtlinie geändert und spricht sich nun gegen die direkte Werbung für Arzneimittel in elektronischen Patientenakten, medizinischer Referenzsoftware und Software für die elektronische Verschreibungsabgabe aus.

Die Richtlinie wendet sich auch gegen die bevorzugte Platzierung von Markenmedikamenten in Suchergebnissen oder Listen für elektronische Verschreibungen und ermutigt stattdessen E-Prescribing- und EHR-Unternehmen, generische Medikamentennamen zuerst aufzuführen.

Werbung, die nicht so aussieht

Dennoch suchen Werbefirmen nach neuen Wegen, um die Medikamente ihrer Kunden über EHRs zu vermarkten. Zum Beispiel empfiehlt die CMI Media Group sich auf die Bereitstellung von Patientenanweisungen anstelle von „Hochglanz-Werbebotschaften“ zu konzentrieren oder Dinge wie Anleitungen zur Codierung von Marken im System oder Empfehlungen zur Medikamententitration zu sponsern.

Zwar wird behauptet, dass solche Informationen auf die tatsächlichen Bedürfnisse von Ärzten und Patienten eingehen, doch letztlich handelt es sich nur um eine weitere Strategie zur Umsatzsteigerung.

Eine weitere Strategie, die viele vielleicht nicht als reine Werbung erkennen, ist das Angebot von finanzieller Unterstützung und Patientenaufklärung über Patientenportale. „Angesichts der Tatsache, dass etwa 30 % der Erstverschreibungen nicht eingelöst werden, ist die Sicherstellung der Aufnahmefähigkeit der Patienten von großer Bedeutung“, schreibt die CMI Media Group.

Medikamentenwerbung in medizinischen Fachzeitschriften kann die Patientenversorgung beeinträchtigen

In Anbetracht der Tatsache, dass Arzneimittelanzeigen in elektronischen Patientenakten Ärzte dazu verleiten können, tödliche Arzneimittelentscheidungen zu treffen, und darüber hinaus die Kosten durch die Werbung für Markenmedikamente in die Höhe treiben, sollten sie meiner Meinung nach ganz verboten werden. Schließlich werden Ärzte bereits von Pharmavertretern und Arzneimittelanzeigen in medizinischen Fachzeitschriften beeinflusst.

Allein im Jahr 2016 gaben Arzneimittelhersteller 637 Millionen Dollar für fast 100.000 Seiten Printanzeigen in medizinischen Fachzeitschriften aus, die 90 % der Ärzte erreichen. Für die Zeitschriften sind Arzneimittelanzeigen eine großartige Einnahmequelle, aber dieser Geldfluss hat seinen Preis, nämlich die Patientenversorgung und -sicherheit.

Wie in „Pharmaceutical Advertising in Medical Journals; Revisiting a Long-Standing Relationship“ (Arzneimittelwerbung in medizinischen Fachzeitschriften; Überprüfung einer langjährigen Beziehung), einem Leitartikel im Chest Journal, festgestellt wird:

„Werbung ermöglicht es Pharmaherstellern …, die Verschreibungspraxis zugunsten des beworbenen Produkts zu beeinflussen, unabhängig davon, ob es die wirksamste oder kostengünstigste Option für einen Patienten ist. Auch wenn manche Ärzte nicht glauben, dass sie durch Werbung beeinflusst werden, zeigen Studien, dass sich jeder Dollar, den ein Pharmaunternehmen für Zeitschriftenwerbung ausgibt, mit 3 bis 5 Dollar rentiert.“

Ein Beispiel dafür, wie Werbung Ärzte in die falsche Richtung lenken kann, ist das Acthar-Gel, eine Kortikotropin-Injektion, die 2016 im Chest Journal beworben wurde. Im März desselben Jahres schrieb Mark Metersky, Mitglied des Redaktionsbeirats von Chest, einen Leserbrief, in dem er die Belege für die Verwendung dieses Mittels in Frage stellte.

Nicht nur, dass diese Kortikotropinformulierung fast 34.000 US-Dollar für eine 5-Milliliter-Flasche kostete, es gab auch keine verlässlichen Beweise dafür, dass sie besser war als orale Kortikosteroide, die pro Pille nur ein paar Cent kosten – und das, obwohl sie seit mehr als 50 Jahren auf dem Markt sind. Metersky führte auch Beweise dafür an, dass es „erhebliche finanzielle Verbindungen zwischen den führenden Verschreibern des Medikaments und seinem Hersteller“ gab.

Drei weitere Ärzte schrieben einen Chest-Leitartikel zur Unterstützung von Meterskys Brief, woraufhin der Hersteller die Anzeige zurückzog. Der Hersteller zog daraufhin die Anzeige zurück. Zweifellos waren sie darüber nicht glücklich, denn eine einseitige Anzeige kostete etwa 6.400 Dollar, was bedeutet, dass sich die Anzeige fünfmal bezahlt machte, wenn sie zu einer einzigen Verschreibung führte.

Welche Verantwortung hat die Zeitschrift in einem solchen Fall? Sollten sie Anzeigen für unwirksame Medikamente zulassen, die Zehntausende von Dollar mehr kosten als bewährte Mittel? Sollten medizinische Fachzeitschriften überhaupt für Medikamente werben?

Die Hälfte der Arzneimittelanzeigen in Fachzeitschriften verstößt gegen Werberichtlinien

Eine Studie von 83 Arzneimittelanzeigen in medizinischen Fachzeitschriften ergab außerdem, dass fast die Hälfte von ihnen eine oder mehrere Anforderungen der Werberichtlinien für verschreibungspflichtige Arzneimittel der US-Arzneimittelbehörde FDA nicht erfüllte, was diese Art von Werbung noch fragwürdiger macht. Offensichtlich nehmen es die Arzneimittelhersteller mit den Werberegeln nicht so genau, wenn sie bei den Ärzten werben. Wie von den Autoren angemerkt:

„Nur wenige ärztlich geleitete Pharmaanzeigen halten sich an alle FDA-Richtlinien; mehr als die Hälfte versäumt es, ernsthafte Risiken zu quantifizieren. Die FDA könnte die öffentliche Gesundheit besser schützen, indem sie neue, objektivere Werberichtlinien erstellt, die eine transparente Darstellung grundlegender Sicherheits- und Wirksamkeitsinformationen vorschreiben.“

Das amerikanische Gesundheitssystem ist zweifellos mehr als kaputt. Sicher, es ist hervorragend, wenn es um Notfälle geht, aber wenn es um die Behandlung chronischer Krankheiten geht, die den größten Teil unserer Gesundheitsausgaben verschlingt, ist es völlig unfähig.

Leider wird es bald noch schlimmer werden. Wie in „The Redesign of Our Food System Is a Plot for Control“ beschrieben, hat Präsident Biden ein „Food Is Medicine“-Programm auf den Weg gebracht, das es Ärzten erlaubt, Lebensmittel so zu verschreiben, wie sie Medikamente verschreiben.

Gleichzeitig ist die globalistische Kabale dabei, das Lebensmittelsystem umzugestalten, um natürliche Vollwertkost wie Fleisch und Milchprodukte zu eliminieren und sie durch patentierte synthetische Produkte zu ersetzen. Wenn ein solches System erst einmal in Kraft ist, gibt es wirklich keine Hoffnung mehr für die Gesundheit, da die Ärzte synthetische Medikamente UND Nahrungsmittel verschreiben werden.

Um dies zu verhindern, müssen wir uns auf den Aufbau alternativer, paralleler Gesundheitssysteme konzentrieren, die außerhalb des konventionellen Paradigmas liegen. Einige medizinische Gruppen tun dies bereits, was eine gute Nachricht ist. Auf individueller Ebene wäre es klug, jetzt so gesund wie möglich zu werden, um unnötige Krankenhausaufenthalte zu vermeiden. Meine besten Tipps finden Sie unter „Die wichtigsten Themen unserer Zeit„.

