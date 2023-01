Exklusiv: 53-jährige Frau schildert Folgen einer COVID-Impfstoff-Schädigung – „Der Versuch, eine Diagnose zu erhalten, war die Hölle“.

childrenshealthdefense.org: Julie Gamble hatte ein erfülltes Leben: eine stabile Karriere, die Freiheit zu reisen und drei Kinder und ein Enkelkind, die sie sehr schätzte. Doch dieses Leben geriet aus den Fugen, als die 53-Jährige schwere Reaktionen auf den Impfstoff COVID-19 entwickelte und nicht mehr arbeiten konnte.

Doch dieses Leben wurde im Frühjahr und Sommer 2021 unterbrochen, als Gamble nach der Erstimpfung mit dem Zweischuss-Impfstoff COVID-19 schwere unerwünschte Wirkungen entwickelte – was dazu führte, dass sie ihren Job verlor.

Die heute 53-jährige Gamble sprach mit The Defender über die Impfschäden, die sie erlitten hat, über die Symptome und Herausforderungen, mit denen sie immer noch zu kämpfen hat, über die anhaltenden Schwierigkeiten, Ärzte zu finden, die bereit sind, sie zu behandeln und ihre Symptome als impfbedingt einzustufen, und über die unterstützende Rolle, die Online-Gruppen für Impfgeschädigte in ihrem Leben gespielt haben.

The Defender prüfte Unterlagen und Fotos, die Gambles Behauptungen bestätigten, bevor er ihre Geschichte veröffentlichte.

Ich fühlte mich sehr, sehr müde … betäubungsmüde“.

Gamble, die in Ontario, Kanada, lebt, erhielt die erste Dosis des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer-BioNTech am 17. Mai 2021. Für die zweite Dosis erhielt sie am 18. Juli 2021 den Moderna-Impfstoff.

Ihre Symptome traten fast unmittelbar nach der ersten Dosis auf, sagte sie:

„Ich kam nach Hause und war sehr, sehr müde. Es fühlte sich an wie eine Betäubungsmüdigkeit, nicht wie eine ’normale‘ Müdigkeit.

„Ich hatte am ganzen Körper einen Ausschlag bekommen. Ich hatte Juckreiz und meine Augenlider waren geschwollen. Ich erinnere mich, dass meine Fußsohlen extrem juckten, mehr als alles andere, und ich schwitzte sehr stark. Ich fing an, Charley-Pferde in meinen Waden zu bekommen. Also habe ich natürlich viel Wasser getrunken. Ich erinnere mich, dass ich auf meinem rechten Auge nicht mehr sehen konnte.

Nach der ersten Einnahme traten die Symptome etwa eine Woche lang in unterschiedlicher Ausprägung auf. Sie rief einen Apotheker an, der ihr riet, ein Antihistaminikum zu nehmen und „wenn meine Zunge anschwillt, in die Notaufnahme zu gehen“.

Bald darauf entwickelte Gamble weitere Symptome, darunter Schwäche in ihren Knöcheln und eine schwankende Herzfrequenz.

Ich erinnere mich auch daran, dass ich meinen Fitbit trug. Wenn ich zur Arbeit ging, überprüfte ich meine Herzfrequenz, die manchmal bei 140 lag und dann wieder auf einen normalen Wert von etwa 70 Schlägen pro Minute sank. Wenn ich mich hinsetzte und mir etwas komisch vorkam, schaute ich auf mein Fitbit, und meine Herzfrequenz schoss nach oben, um dann gleich wieder zu sinken. Ich habe dann aufgehört, es zu tragen, weil ich annahm, dass mein Fitbit defekt sei.

Die Krämpfe in den Beinen wurden immer schlimmer, aber Gamble führte sie auf Dehydrierung zurück, weil es dort, wo sie arbeitete, „ziemlich heiß war, und deshalb dachte ich, dass das der Fall war“.

Ich fühlte mich schuldig“, eine zweite Dosis zu erhalten

Gamble sagte, ihre Reaktionen auf die Pfizer-Spritze hätten sie „misstrauisch“ gemacht, eine zweite Dosis zu erhalten – sogar ihr Apotheker habe ihr davon abgeraten, sagte sie.

„Ich sprach mit dem Apotheker darüber und erzählte ihm, was mir passiert war und dass sich meine Muskeln verkrampften“, so Gamble. Ihr Apotheker empfahl ihr, einen Immunologen aufzusuchen, bevor er die zweite Spritze verabreichen würde.

Der Arzt, den Gamble aufsuchte, war jedoch weit weniger verständnisvoll, wie sie sagte:

Ich hatte keinen Hausarzt, also ging ich ins Krankenhaus und dachte, die Sprechstundenhilfe oder jemand anderes würde mir einen Termin bei einem Immunologen geben.

Stattdessen steckten sie mich in ein Wartezimmer. Ich ging zu einem Arzt, und er sagte mir sofort, dass er mir keine Ausnahmegenehmigung erteilen würde, er würde mir keinen Termin bei einem Immunologen geben. Er sagte mir, ich solle ein Antihistaminikum nehmen, dann würde es mir gut gehen.

Eine Kombination aus dem Drängen ihres Arztes und den strengen kanadischen COVID-19-Beschränkungen veranlasste Gamble, die zweite Dosis zu verabreichen – vor allem, nachdem ihr Arzt sie darüber belehrt hatte, „ein guter Bürger zu sein und keine Menschen zu töten“, sagte sie.

„Ich fühlte mich also dazu gezwungen und wusste, dass ich Kanada nicht verlassen konnte, solange ich nicht vollständig geimpft war.

Gambles Apotheker fühlte sich nicht wohl dabei, die zweite Dosis zu verabreichen, aber er folgte der Empfehlung des Arztes. Obwohl Gamble dieses Mal keinen Ausschlag bekam, litt sie erneut unter Müdigkeit und Sehstörungen.

Ich dachte, okay, ich schlafe das jetzt aus. Und nach etwa drei Tagen fühlte ich mich wieder ein bisschen besser. Aber dann fing ich an, überall Dinge fallen zu lassen. Zuerst dachte ich, dass das irgendwie komisch ist.

Aber dann bemerkte ich, dass mein Wahrnehmungsvermögen gestört war. Ich wollte eine Tür öffnen, und dort, wo ich die Tür vermutete, war meine Hand zwei Zentimeter von der Tür entfernt. Ich fing an, Gehirnschläge zu bekommen. Ich versuchte trotzdem zu arbeiten, und als ich auf der Arbeit war und versuchte, einen Bericht zu schreiben, konnte ich meinen Stift kaum noch halten. Meine Hände verkrampften sich.

Gamble bemerkte auch eine undeutliche Sprache und Veränderungen in ihrer Fähigkeit, Nahrung zu schlucken. „An diesem Punkt beschloss ich, dass ich offensichtlich nicht mehr arbeiten gehen kann. Und ich bemerkte, dass die Muskeln zwischen meinem kleinen Finger und meinem Ringfinger zu verkümmern begannen.“

Ein Neurologe in ihrem örtlichen Krankenhaus, dem London Health Sciences Centre in London, Ontario, „sah sich meine Hände an und sagte: ‚Hier ist etwas im Gange.'“ Er nahm sie für die Nacht auf.

Am Morgen jedoch wies ein anderer Arzt ihre Bedenken zurück und sagte ihr, sie habe „meine Arme zu sehr gebeugt“. Daraufhin vereinbarte sie einen Termin bei einem Arzt, den sie schon einmal wegen einer unerwünschten Reaktion auf ein Medikament aufgesucht hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich ihr Zustand jedoch bereits weiter verschlechtert.

„Ich verlor schnell an Muskeln“, sagte Gamble. „Innerhalb von zwei Monaten sahen meine Hände nicht mehr normal aus, sondern sahen aus wie ein Skelett. Die Muskeln in meinen Armen begannen zu verkümmern, [und] in meinen Füßen hinter meinen Kniescheiben. Ich konnte es wirklich spüren. Mein Gleichgewicht war gestört. Mein Blutdruck war niedrig.“

Der Versuch, eine Diagnose zu erhalten, war die Hölle.

Bei einem von mehreren Krankenhausbesuchen, so Gamble, waren die Ärzte besonders unehrlich zu ihr.

„Einer der Ärzte sagte mir, dass manche Menschen das Guillain-Barré-Syndrom bekommen, und er wollte mich daraufhin untersuchen. Also hat er mir Blut abgenommen.“ Aber Gamble erfuhr später, dass das nicht einmal der richtige Test für Guillain-Barré ist.

„Sie müssen eine Lumbalpunktion machen“, sagte sie. „Ich habe das Gefühl, dass jeder Arzt, bei dem ich war, einen Grund hatte, etwas anderes zu erfinden, als dass es der Impfstoff war.

Gamble hat immer noch Schwierigkeiten, einen Arzt zu finden, der bereit und in der Lage ist, sie zu behandeln – und ein Medikament, das wirksam ist und keine weiteren Nebenwirkungen verursacht.

In der Zwischenzeit hat sie mit zahlreichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. „Allein der Versuch, der Sache auf den Grund zu gehen, war die Hölle“, sagt sie.

Inzwischen hat sie einen Hausarzt gefunden, der ihr Prednison verschrieben hat, aber Gamble sagte, dass sie eine „schreckliche“ Reaktion darauf hatte. „Meine Hände wurden blau, meine Zunge wurde blau, ich bekam Hirnströme. Ich wurde ohnmächtig und mein Mann brachte mich ins Krankenhaus.“

Die Ärzte sagten Gamble dann, dass sie an der Raynaud-Krankheit leide, aber „ich habe das nicht, weil [die Symptome] auf beiden Seiten meiner Hände und auf meiner Zunge auftraten“, sagte sie.

Sie fügte hinzu:

So haben sie mich nach Hause geschickt. Später habe ich versucht, Hilfe zu bekommen, aber ich konnte keine Hilfe bekommen. Meinem Mann habe ich wohl eine Nachricht zukommen lassen, aber es war alles Kauderwelsch. Er kam nach Hause und dachte, ich hätte einen Schlaganfall gehabt. Er brachte mich ins Krankenhaus; sie machten eine Computertomografie, und alles kam normal zurück. Anscheinend sind auch meine Blutwerte normal.

Das kanadische Gesundheitssystem in Verbindung mit den COVID-19-bedingten Beschränkungen des Landes hat es zu einer Herausforderung gemacht, überhaupt eine Behandlung zu bekommen, sagte Gamble.

„Ich versuche nur herauszufinden, was passiert ist, und versuche, medizinische Hilfe zu bekommen“, sagte Gamble, „aber ich stoße überall auf Hindernisse. Ich dachte, ich könnte vielleicht mit Physiotherapie beginnen, aber in Kanada muss man 16 Jahre und jünger oder 65 Jahre und älter sein, um Anspruch auf kostenlose Physiotherapie zu haben.“

Gamble sagte, dass der Druck auf Ärzte, bei möglichen Impfschäden wegzusehen, und „eine ganze Menge Ärzte-Drama“ „frustrierend“ gewesen seien.

Eine neuromuskuläre Ärztin, die früher am London Health Sciences Centre gearbeitet hat, vertraute Gamble an, dass sie „Ärger“ mit dem Royal College of Physicians and Surgeons of Canada bekommen hat, weil sie COVID-19-Impfausnahmen geschrieben hat. „Ihr sind also so ziemlich die Hände gebunden“, sagte Gamble.

In der Zwischenzeit entwickeln sich Gambles Symptome weiter, und die Ärzte schließen weiterhin aus, dass die Impfstoffe daran schuld sind. Kürzlich begann ihre Zunge „weiß zu werden und anzuschwellen“ und ihre Ohren „juckten und schorften“.

„Mein Arzt meinte, es müsse eine Allergie sein, also ging ich zu einem Immunologen“, sagte sie. „Aber sobald ich ihm meine Hände zeigte und ‚Impfstoff‘ sagte, sagte er mir, dass er daran nicht interessiert sei. Er war nur an Dingen interessiert, die einen sofortigen anaphylaktischen Schock auslösen.

Gamble bat um einen zweiten Termin, bei dem festgestellt wurde, dass ihre Herzfrequenz auf 44 bis 52 Schläge pro Minute gesunken war. Die Ärzte vermuteten, dass es sich um eine Reaktion auf das Prednison handelte.

Gamble bat darum, auf eine Allergie gegen Polyethylenglykol (PEG) getestet zu werden, da eine Reaktion auf Prednison ungewöhnlich sei, sagte sie.

Die Antwort, die sie von ihrem Arzt erhielt, ähnelte jedoch dem „Gaslighting“, von dem andere Impfgeschädigte berichten.

„Der zweite Arzt untersuchte mich und ich sagte ihm, dass ich seit der Impfung bestimmte Lebensmittel oder Medikamente nicht mehr vertrage“, so Gamble. „Und ich sprach mit ihm über den Muskelschwund, und er sah sich meine Hände an und sagte, er sehe das nicht, was lächerlich ist, weil es so offensichtlich ist.“

Stattdessen fragte sich der Arzt, ob es psychosomatisch sei“, so Gamble. Sie antwortete: „Nein, ich habe die Nervenleitfähigkeitsstudien machen lassen. Es ist bewiesen, dass meine Muskeln verkümmern.“

Gamble ging auch zu einem Wirbelsäulenchirurgen, „der sagte, sie glaube, es sei eine Rückenverletzung“.

Aber ein Arzt, den Gamble später aufsuchte – ein Rheumatologe – war bereit, einen Zusammenhang zwischen ihren Verletzungen und ihrer Impfung herzustellen.

„[Der] Rheumatologe sagte: ‚Ich weiß nicht, was das große Problem ist. Das ist eine Impfstoffverletzung.‘ Und sie schrieb mir einen Brief, um den Leuten zu zeigen, dass ich nicht geimpft werden kann.“

Man verliert sozusagen alles, nicht wahr?

Leider, so Gamble, schränken die kanadischen COVID-19-Vorschriften das Ausmaß der Anerkennung von Ausnahmen ein.

Gamble sagte dem Defender:

Ich kann immer noch keine legale Freistellung bekommen, was in gewisser Weise wichtig ist, weil man in Kanada eine Stelle ablehnen kann. Wenn es mir also besser geht und ich hoffe, wieder eine Arbeit zu finden, haben sie das Recht, mir zu sagen, dass sie mich nicht einstellen werden, weil ich meine Auffrischungsimpfung nicht auf dem neuesten Stand habe. Oder sogar in ein anderes Land zu reisen – es liegt an ihnen, ob sie mich einreisen lassen, wenn ich nicht auf dem neuesten Stand bin.

Diese Regierung scheint die neurologischen Schäden nicht anerkennen zu wollen. Soweit ich weiß, gewähren sie nur bei einer PEG-Allergie oder einer Herzmuskelentzündung eine Ausnahme, nicht aber bei neurologischen Schäden.

Infolgedessen, so Gamble, „drehe ich mich hier im Kreis“. Sie beschrieb, wie ihr ein Arzt sagte, dass sie „zufällig zu den Menschen gehört, die durch die Maschen fallen“ – ein Hindernis, das sie auch daran hinderte, eine Arbeitsversicherung zu erhalten.

Sie sagte:

In meinem eigenen Land habe ich keinen Anspruch auf etwas. Und es gibt ein Programm zur Unterstützung von Impfschäden, aber nur sehr wenige Menschen erhalten eine Auszahlung aus diesem Programm. Es muss „schwer“ und dauerhaft sein, und ich weiß nicht, ob sie das hier als „schwer“ ansehen, aber im Moment kann ich nicht arbeiten, weil ich keine Kraft mehr in meinen Händen habe.

Gamble habe zwar eine Abfindung erhalten, sagte sie, aber alles andere sei „verweigert worden“.

„Die kanadische Regierung tut nichts für Menschen, die durch den Impfstoff geschädigt wurden“, sagte Gamble. „Man verliert also alles, nicht wahr? Und dann wird man in diese Kategorie gesteckt, der man nie angehören wollte.“

Trotz dieser Herausforderungen und Hindernisse lässt Gamble nicht locker, auch wenn sie nicht arbeiten kann.

„Es gibt Dinge, die ich tun möchte“, sagt sie. „Ich möchte anfangen zu trainieren, aber ich habe sogar Angst davor, denn man sieht diese Videos [von Menschen, die] plötzlich gestorben sind … viele Menschen sind offenbar gestorben, während sie Sport getrieben haben. Das macht mir schon ein bisschen Sorgen, und ganz allgemein weiß ich immer noch nicht, was mit mir passiert ist.“

Online-Selbsthilfegruppen für Impfgeschädigte „ein Geschenk des Himmels“

Im Gegensatz zu ihren Erfahrungen mit den meisten Ärzten und vielen Freunden, die ihren Zustand abtaten, lobte Gamble die Unterstützung, die sie von Mitgliedern von Online-Selbsthilfegruppen für Impfgeschädigte erhalten hat.

„Das war ein Geschenk des Himmels“, sagte sie. „In den ersten sieben oder acht Monaten sitze ich auf meiner Couch, fühle, wie meine Muskeln schwinden, und habe Mühe, zu gehen. Jeder, mit dem ich versucht habe zu sprechen, der keine Verletzung hatte, nahm an, dass es etwas anderes sein musste, weil ihnen gesagt wurde, dass diese Impfstoffe ’sicher und wirksam‘ sind.“

Durch die Teilnahme an Online-Gruppen wie der Vaccine Injury/Side Effects Support Group auf Facebook konnte Gamble jedoch mit „anständigen“ Menschen in Kontakt treten, die „nicht urteilen“ und die ähnliche Symptome und Bedingungen wie sie erlebt haben.

„Ich habe ein paar Frauen gefunden, die genau die gleichen Verletzungen haben wie ich“, sagte sie. „Es war schön zu wissen, dass es andere Menschen da draußen gibt, dass man nicht allein ist. Wir haben nicht alle die gleichen Symptome, aber wir haben viele ähnliche Symptome, und so kann ich sagen: ‚Der und der hat das probiert, also werde ich es auch probieren.'“

Gamble sagte, sie sei sich nicht sicher, ob das medizinische System jemals ihr Vertrauen zurückgewinnen werde. Aber sie hat einen Rat für andere, die mit Impfschäden zu kämpfen haben.

„Die Menschen müssen sich darüber im Klaren sein, dass sie, wenn sie sich durch diesen Impfstoff verletzen, aus medizinischer Sicht wahrscheinlich nicht viel Hilfe bekommen werden, oder [die Ärzte] werden versuchen, ihnen zu sagen, dass es nicht am Impfstoff lag.“